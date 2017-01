De Navarros y Frentes Amplios

El llamado es a que las fuerzas del Frente Amplio se planteen en serio si realmente queremos construir un proyecto transformador teniendo dentro un pedazo de la Concertacin, plantea Guillermo Gonzlez, presidente del Partido Igualdad, sobre la inclusin del senador Alejandro Navarro en el Frente Amplio.

Desde el inicio de lo que en su momento se llam transicin a la democracia y hasta las ltimas elecciones presidenciales, las alternativas polticas al cogobierno entre la derecha, la Concertacin -hoy disfrazada de Nueva Mayora- y el ala ms poderosa del empresariado nacional, fueron siempre de un enorme contenido emocional y testimonial.

Cualquier figura poltica que se levantara para competir en las presidenciales era siempre un acto de fe y, en general, no responda a procesos polticos de largo alcance y con capacidades reales de gobernar. Sin embargo, 26 aos despus la historia no solo parece ser otra. Es definitivamente otra. Nunca antes en ese cuarto de siglo de gobierno para las minoras, estuvimos a las puertas de una convergencia social y poltica como la que se viene anunciando en eso que ya se instal como Frente Amplio. La tarea de la unidad, convertida en urgencia poltica, es adems una necesidad histrica y todo indica que esta vez se entiende de esa manera.

El Frente Amplio supone la suma de fuerzas polticas y sociales que bajo ningn punto podran prometerle a Chile que con un triunfo institucional del tipo presidencial se puede revertir el enorme dao que estos 26 aos han significado para los pueblos de este pas. Las fuerzas del Frente Amplio ya vienen transformando el pas, enormes liderazgos polticos y sociales reconocidos y queridos por la gente se dan cita en esta convergencia. Liderazgos que se ponen al servicio de la unidad ms amplia y sin maquillajes y que desde el mundo de las y los trabajadores, desde el mundo estudiantil, poblacional, desde concejalas y municipios vienen anunciando que las condiciones para disputarle al duopolio requieren de un proceso de humildad colectiva que allane el camino a la unidad.

Es evidente que ningn proceso de esta naturaleza, en que se dan cita organizaciones polticas que en apariencia tienen enormes diferencias ideolgicas, puede expresarse en una armona poltica que no enfrente ruidos y obstculos.

Ahora, para nosotros y nosotras -en tanto instrumento poltico de clase con un pueblo autorrepresentado y que construye su militancia desde la honestidad de sus organizaciones de base-, el senador (Alejandro) Navarro supone una enorme interrogante que se agudiza al ser testigos de la manipulacin meditica que se ejerce desde su crculo poltico inmediato, ponindose en escena con pretensiones presidenciales y como piedra fundamental en la construccin del Frente Amplio. Pero la verdad dista bastante de eso.

En el Diario El Sur se public una manifestacin de personas de la regin del Bo Bo para pedirle a Navarro que sea candidato presidencial, manifestacin que por supuesto l ignoraba. En este escenario poltico presidencializado bsicamente cualquiera tiene derecho a postularse, pero la ambigedad con la que se transmite el mensaje a nosotros y nosotras ya nos tiene ms que intranquilos al punto de manifestar esa intranquilidad pblica y abiertamente.

Lo que decimos es que no nos sirve ni nos interesa que den a entender que los esfuerzos por la legalizacin del nuevo partido de Navarro se haga al tiempo que construyen Frente Amplio, porque la verdad es que ni siquiera estn participando de la mesa regional del Frente que viene articulndose hace rato, con reuniones peridicas en incluso levantando un hito poltico relevante hace unas semanas a travs de un foro. No solo no estn all, muy poco y casi nada se les ve en las comisiones de trabajo del Frente Amplio en la Regin Metropolitana.

As las cosas, todo el profundo desprecio que sentimos por el conglomerado poltico que Navarro lleva en su ADN, se revive hoy bajo nuestras propias narices. No queremos ese maquineo tan propio de esa vieja poltica que las fuerzas del Frente Amplio pretenden bueno, pretendemos- superar de una vez por todas.

El llamado no es a que Navarro y su intento de nuevo partido reflexionen en torno a que el Frente Amplio se construye de cara a las otras fuerzas polticas y no por la prensa, el llamado es a que las fuerzas del Frente Amplio se planteen en serio si realmente queremos construir un proyecto transformador teniendo dentro un pedazo de la Concertacin.