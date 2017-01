El muro de Trump contra Amrica Latina

Sin ir tan lejos, el muro que pretende construir Trump no detendr la inmigracin forzada de latinoamericanos, porque se debe a la poltica externa de Estados Unidos y su injerencia en Amrica Latina. Primordialmente. El asedio constante, la intromisin en asuntos internos de otros pases que toma como propios. El saqueo despiadado en tierras que siempre ha vulnerado a su antojo.Si especificamos la migracin de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos y nos adentramos un poco en la historia de los ltimos 50 aos en la regin, veremos con detenimiento el papel que jug el Plan Cndor y las dictaduras impuestas que dieron paso a la creacin de gobiernos neoliberales que responden a mandatos estadounidenses.Las personas no se van porque es un lujo vivir en Estados Unidos, se van porque son obligadas a salir de sus pases de origen. Las obligan los gobiernos corruptos con polticas clientelares e impunes que benefician a las grandes corporaciones de la oligarqua y del extranjero.Estados fallidos, las grandes mafias que pululan en el sistema de justicia, de educacin, de salud. La carencia de una infraestructura adecuada. La nula oportunidad de desarrollo que ofrezca y respalde una vida saludable e integral. Las razones estn a flor de piel, son visibles y palpables, no podemos ser inmunes a la tragedia de la migracin forzada. Ni nosotros como ciudadanos, ni la mediatizacin y mucho menos los gobiernos del pas de origen, traslado y llegada.Trump lo sabe, sabe que s ayudara y bastante eliminar la versin renovada del Plan Cndor. Terminar de tajo con el carcter injerencista de las embajadas estadounidenses al sur del ro Bravo. Devolver lo robado. Dejar de promover, manipular y llevar a cabo golpes de Estado. Sacar de los pases latinoamericanos la bases militares estadounidenses que de misiones humanitarias no tienen nada.Si Trump realmente quiere terminar con la inmigracin forzada de latinos hacia Estados Unidos, debe cortar de tajo con el Plan Mrida, el Plan Frontera Sur, el Plan Maya-Chort , el Plan Alianza para la prosperidad, ms al sur el Plan Colombia. Eso para comenzar. Terminar con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana. El Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio Per Estados Unidos y, por supuesto dejar de insistir en que Suramrica le d el s con el rea de Libre Comercio de las Amricas.Porque todos estos tratados son nada ms renovaciones del Plan Cndor disfrazados de polticas de inclusin y hermandad entre pases; son injerencias aceptadas por los gobiernos de carcter corporativo que solo benefician a las oligarquas y a Estados Unidos. Son maquinarias de destruccin masiva de vidas humanas y del ecosistema de Latinoamrica. Empobrecen ms la regin y la destruyen.Mientras Estados Unidos no deje su injerencia en Amrica Latina, no habr muro que sea capaz de detener la migracin forzada. Por ms deportaciones masivas, la gente necesita comer y a Estados Unidos viene a buscar el sustento que le niega y le roba su pas de origen.Lo triste de todo esto es que, mientras se firman Acciones Ejecutivas y palabras van y palabras vienen, miles siguen muriendo en la frontera de la muerte, miles siguen siendo secuestrados, torturados y desparecidos, en su paso por Centroamrica y Mxico buscando llegar a Estados Unidos. Qu gobierno firmar una Accin Ejecutiva para detener ese genocidio de indocumentados? Quin se indignar ante tanta tragedia?No es un muro, es la injerencia de Estados Unidos en Latinoamrica.Posdata: Ya que estamos en stas, cundo firmar una Accin Ejecutiva para eliminar el Decreto contra Venezuela? Digo, aprovechando lo de la feria de firmas de Acciones Ejecutivas.Audio: https:// cronicasdeunainquilina.files. wordpress.com/2017/01/el-muro- de-trump-contra-amc3a9rica- latina.m4a Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/01/25/el-muro-de-trump- contra-america-latina/