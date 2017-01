Siempre me he preguntado y he preguntado el porqu de la sinrazn del odio de las religiones hacia la mujeres, de relegarlas, de cosificarlas, en definitiva de vejarlas (nos). Tanto las religiones como los Estados gobernantes se han inventado, han creado y se han aliado con el patriarcado para someter, esclavizar, privar de libertad a ms de la mitad de la humanidad las mujeres, en esta carrera creciente de feminicidio mundial (asesinato de mujeres por razn de serlo), las religiones han tenido y tienen un papel fundamental.Por la parte que nos toca, la religin imperante en Occidente, la catlica (es lo mismo con el resto de religiones: budismo, islamismo, hinduismo, etc.) su lnea ideolgica y practicante hacia la mujer es la de sumisin/sometimiento, objeto de pecado, escasa participacin en su organigrama y en un plano secundario, y siempre, siempre per saecula saeculorum (por los siglos de los siglos) sometimiento a los dictados de los hombres que rigen y gobiernan la institucin a su antojo. (A modo de curiosidad, comentar que no hace tanto tiempo que el rito religioso de la misa se deca en latn, para mi humilde parecer, toda una falta de respeto y comprensin hacia lxs oyentes, que en su inmensa mayora no saban latn).Como podemos leer en su libro, la Biblia est plagada de relatos misginos, de odio, de escarmiento hacia la mujeres, partiendo de que fue Eva la perversa (hecha de una costilla de Adn, qu casualidad, ya no quedaba barro para Eva?), la que desobedeci a su dios-hombre y arrastr al hombre en su terrible acto; no solo la alej del paraso, hay ms castigo, y de manera torticera la maravillosa obra de la mujer de poder crear vida se torna en sentencia y la condena a parir con dolor y sufrimiento, y a robar su creacin: lxs hijxs.A modo de pequeo ejemplo, cito textos bblicos:La Iglesia dice que las mujeres son culpables si las violan:declaraciones durante el Encuentro Mundial de las Familias.Me pregunto: cmo van a crecer estxs nixs?. Unos creyendo culpables a las mujeres de su maltrato, violencia y asesinato, y otras sintindose de por vida culpables de ser maltratadas, violadas y asesinadas. Simplemente, HORRIBLE mensaje el de la Iglesia, que martiriza doblemente a las mujeres pero no las hace santas.Y si seguimos no hay fin en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, amn de dems libros sagrados de otras religiones que no tienen que envidiar nada a la religin cristiana. Empezamos bien!, nos maldicen por un pecado que llaman original vaya!, ahora s estamos las primeras en algo y por este invento absurdo, la iglesia catlica:-Nos condena-Nos humilla-Nos relega-Nos quema-Nos arrebata nuestros cuerpos y mentes y hace que sean impdicos y origen de pecado de los hombres.Increble! Siempre hay mujeres a las que culpar, totalLas mujeres, en todas las religiones solo estn para servir al hombre, que es el que domina; ninguna mujer ha sido nombrada Papa, no pueden oficiar sus actos religiosos, apenas tienen voz ni votoCuando las mujeres luchamos por nuestros derecho a ser respetadas, a decidir y pensar por nosotras, la Iglesia Catlica pone el grito en su cielo y nos acusa de asesinas de inocentesHipcritas !!! cuando a travs de la historia han asesinado impunemente en sus llamadas guerras santas, La Santa Cruzada. Han torturado y asesinado en la hoguera de manera impune a mujeres (tambin a los hombres que las apoyaban) por el mero hecho de ser sanadoras, cuestionar sus dogmas, o por intereses particulares; han condenado a enfermedades, como el SIDA, prohibiendo el uso de preservativos a sus seguidorxs en frica, y sin embargo no condenan de manera tajante a sus curas pederastas y a sus crueles monjas (gerentes de orfanatos, lavanderas, etc.).La Iglesia Catlica hace y acta de manera contraria a su credo, si aman tanto a los seres humanos por qu no respetan a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en vez de condenarlas. Mi cuestionamiento es:-Para qu necesito la religin?, y sobre todo por qu me necesita ella a m si somos tan prescindibles?, pues como en todo, necesitan esclavas para seguir su funcionamiento y mientras no nos demos cuenta, mientras no oigamos el ruido de sus cadenas, nos seguirn pisoteando tanto a sus adeptas como a las que no lo somos.Quede claro mi respeto hacia todas las personas creyentes o no, pero el mismo respeto pido para m, para mis decisiones, que ataen a mi persona y para la manera de conducirme en mi vida no religiosa.