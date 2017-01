Los pases pobres financian a los ricos

Diario Por esto! (Mrida)

Quin no conoce el viejo cuento (infantil?) que habla de la generosa ayuda que los pases ricos del Norte brindan a los pases pobres del Sur para que puedan erradicar la pobreza y ascender por la escalera del desarrollo? Nada ms lejano de la realidad. Lo cierto es que, cada ao, los pases ricos literalmente extraen de los pobres el equivalente de ms de dos mil millones de dlares estadounidenses por concepto de la diferencia entre los recursos que generosamente ponen a disposicin de las naciones pobres y los beneficios que derivan para ellos de tan filantrpico gesto.La entidad estadounidense Global Financial Integrity (GFI) y el centro para investigaciones aplicadas de la Escuela Noruega de Economa recientemente publicaron algunos significativos datos acerca de los recursos financieros que permiten la evaluacin ms completa que se haya emprendido hasta el presente sobre las transferencias de recursos entre pases ricos y pases pobres cada ao. Acopiaron y analizaron no slo la ayuda, los flujos de comercio y la inversin extranjera sino tambin datos sobre transferencias no financieras, incluyendo cancelaciones de deuda, transferencias sin contraparte, remesas de los trabajadores y la fuga de capitales no registrados. Ellos compararon los recursos cedidos a los pases pobres por los ricos como ayuda e inversin y lo repatriado para s como utilidades por las naciones desarrolladas para concluir que quienes ms necesitan de ayuda exterior estn siendo vctimas un robo masivo de parte de sus benefactores.As lo destaca Jason Hickel, antroplogo de la London School of Economics, en su libro, que publicar prximamente Penguin Books. El flujo de dinero de los pases ricos a pases pobres palidece en comparacin con el flujo que se ejecuta en la otra direccin. Quin es culpable de este desastre? Segn Hickel, puesto que la fuga ilegal de capitales es gran parte del problema, es un buen lugar para empezar. Las empresas que se encuentran en sus facturas comerciales son claramente culpables; pero, por qu es tan fcil para ellos legar tan lejos? En el pasado, funcionarios de aduanas podan bloquear transacciones que parecan dudosas, haciendo prcticamente imposible para cualquiera hacer trampas. Pero la Organizacin Mundial de Comercio aleg que esta prctica haca ineficiente las operaciones y, desde 1994, los funcionarios de aduanas han sido obligados a aceptar precios facturados a valor nominal, excepto en circunstancias muy sospechosas, lo que hace difcil para ellos detectar y detener operaciones ilcitas.An as, la fuga ilegal de capitales no sera posible sin los parasos fiscales. Y en cuanto a los parasos fiscales, los culpables no son difciles de identificar: en el mundo no hay ms de 60 y la mayora de ellos es controlada por unos pocos pases occidentales. Hay parasos fiscales europeos como Luxemburgo y Blgica, y Estados Unidos tiene los de Delaware y Manhattan. Pero en gran medida la ms grande red de parasos fiscales se concentra en los alrededores de la ciudad de Londres, que controla las jurisdicciones secretas a travs de las dependencias de la corona britnica y los territorios de ultramar. En otras palabras, algunos de los pases que ms se precian de practicar la asistencia internacional son aquellos que propician el robo masivo contra los pases en vas de desarrollo. El tema de la ayuda empieza a tornarse ingenuo cuando se consideran estos reflujos. Para Hickel, se hace claro que la ayuda no hace ms que enmascarar la mala distribucin a nivel mundial de los recursos que hace a los receptores aparecer como benefactores y les otorga una especie de mayor consideracin moral, al tiempo que impide a quienes nos preocupamos por la pobreza global comprender cmo funciona verdaderamente el sistema.Los pases pobres no necesitan caridad. Lo que necesitan es justicia. Y la justicia no es difcil de otorgar. Podra provenir de la suspensin de las excesivas deudas de los pases pobres para que puedan gastar su dinero en desarrollo y no en pagos de intereses de antiguos prstamos; podramos cerrar las jurisdicciones secretas y sancionar a los banqueros y contadores que facilitan las fugas ilcitas de capital, y nos podramos aplicar un impuesto mnimo global sobre los ingresos corporativos que elimine los incentivos para las empresas que cambian secretamente el dinero alrededor del mundo. Sabemos cmo solucionar el problema- concluye Jason Hickel. Pero hacerlo significara chocar contra los intereses de poderosos bancos y corporaciones que tanto beneficio extraen del sistema existente. La pregunta es, tendremos el coraje?