Sahara Occidental, cumplir el mandato de la ONU frente a un Estado que viola los derechos humanos

23 de enero de 2017, Marruecos est dando otra patada a la legalidad internacional con la celebracin de un juicio contra 21 presos polticos saharauis (inicialmente eran 25) en relacin con los sucesos de Gdeim Izik (2010) , campamento de protesta levantado por los saharauis de los territorios ocupados donde se inici la fallida primavera rabe.

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determina que Marruecos carece de legitimidad sobre territorios allende sus fronteras reconocidas y que el Sahara no est entre ellas, estableciendo la prohibicin de incluir productos saharauis en el acuerdo comercial comunitario con Marruecos. Qu hace el Estado espaol para cumplir esa sentencia y que no se descargue en sus puertos aceite de pescado embarcado en los territorios ocupados de El Aain, por ejemplo?

Igualmente, la incapacidad de la ONU para imponer a Marruecos la celebracin del referndum de autodeterminacin, aprobado mediante el Plan de Paz de 1990, deja en evidencia a la llamada comunidad internacional, que nos acostumbra a hacer la vista gorda con regmenes donde se vulneran a diario los derechos humanos de sus pueblos, como Mxico y Marruecos, que tambin se caracterizan por ser narcoestados.

Por qu se permite que kilos y kilos de hachs producidos en Marruecos se distribuyan por Europa, lo que supone el 38% de un negocio que factura entre 21 y 31 mil millones de euros al ao?

Son Espaa-UE y Marruecos cmplices y responsables de las muertes de miles de migrantes que salen en barcazas desde las costas marroques?

Por qu se permite a Marruecos la vulneracin sistemtica de los derechos humanos? Por qu esa impunidad de uno de nuestros principales vecinos, con quien compartimos frontera sur? Qu hacan dos altos significados dirigentes del Gobierno marroqu y Emilio Botn en una cena con Colin Powell y el secretario general de la OTAN en casa de la ex ministra Ana Palacio, en el contexto de la Conferencia de Pases Donantes creada tras la invasin de Irak?

Por qu no se suspenden los tratados comerciales con Marruecos hasta que su rgimen no acate el Plan de Paz 1990 de la ONU? Por qu este asunto no figura como punto fundamental en la agenda electoral francesa? Por qu tampoco es un punto prioritario en la agenda internacional en el Estado espaol? Sigue siendo Espaa la potencia administradora del Sahara, como indica la ONU en un informe de 2002? Si es as, por qu no se involucra en la resolucin del conflicto?

En su Auto 40/2014, la Audiencia Nacional se declar competente para investigar la actuacin 2010 de las fuerzas de seguridad marroques contra los habitantes del asentamiento saharaui de Gdeim Izik, sobre la base de que Espaa es la potencia administradora del Shara Occidental de iure y por tanto debe dar proteccin, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, se recuerda en la pregunta parlamentaria de Unidos Podemos al Gobierno.

Qu ha investigado la Audiencia Nacional en estos ms de seis aos en relacin con el ataque marroqu al campamento saharaui de Gdeim Izik? Va a decir algo el Gobierno espaol respecto a la farsa de juicio que se celebra en Rabat contra el grupo de presos polticos de Gdeim Izik, uno de ellos con el estatus de refugiado poltico concedido por Espaa contra quien Marruecos ha retirado su acusacin por razones obvias- tras alcanzar el asilo poltico?

El juicio contra los presos polticos saharauis que se ha celebrado este lunes en Rabat es una verdadera farsa. La comunidad internacional debe hacer cumplir la resolucin del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el referndum en el Sahara Occidental y no puede seguir eludiendo su responsabilidad con un Estado que viola los derechos humanos de su propio pueblo y de seres humanos de otros pueblos como el saharaui. O los intereses econmicos son ms importantes, como ocurre en el caso de las relaciones con la dictadura de Arabia Saud, y entonces reconocemos que ni el Derecho Internacional, ni resoluciones de la ONU, ni la Carta de los Derechos Humanos se aplicanque todo es pura hipocresa.

El nuevo Consejo de Seguridad de la ONU tiene una ltima oportunidad para emitir una nueva y ltima resolucin para cumplir con los acuerdos del Plan de Paz de 1990 y promover la celebracin del referndum del Sahara Occidental. O su credibilidad, como en el caso palestino, caer definitivamente por los suelos.

