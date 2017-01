Nigeria

El maldito fuego del hambre

La confusa accin la aviacin nigeriana que el martes 17, atac el campo de desplazados deen Kala Balge, en el Estado de Borno en el noroeste del pas, muy cerca de la frontera con Camern, matando a ms de cien personas, entre desplazados y colaboradores de la Cruz Roja, adems de provocar 120 heridos, dej expuesto con claridad una de las tantas consecuencias colaterales, que provoca la guerra contra el fundamentalismo, que en ese pas est representado por el grupo, desde marzo de 2015, incorporado a la estrategia global del. La Cruz Roja report que entre su personal se produjeron exactamente seis muertos y trece heridos.

En el marco de la operacin Lafiya Dole, puesta en marcha en mayo de 2016, por el gobierno del presidente Muhammadu Buhari, con la coordinacin de la Fuerza Multinacional Conjunta (MJTF) con sede en Yamena (Chad) compuesta por los ejrcitos de Nger, Chad y Camern, ha conseguido dar importantes golpes a la guerrilla del mesinico Abubakar Shekau, que desde el 2009 provoc ms de 25 mil muertes, y 2.5 millones de desplazados. En estos das se acaban de cumplir dos aos de la masacre de Baga, una aldea del Estado de Borno, donde en solo tres das Boko Haram asesin a dos mil de sus habitantes.

Los pobladores del noroeste del pas han denunciado que estos tipos de accidentes, desde el ltimo ao, se producen casi a diario, y han matado a numerosos civiles. Entre las vctimas se cuentan algunas de las 300 alumnas de Chibok, secuestradas por Boko Haram en abril de 2014. El ao pasado cuando se logr rescatas a varias de ellas, informaron que un nmero indeterminado de sus compaeras haban muerto por este tipo de ataques de la Fuerza Area Nigeriana.

El general Lucky Irabor, comandante de las operaciones en la regin, declar que haba recibi un informe con coordenadas de un encuentro de miembros del grupo wahabita, en cercanas al campo de desplazados: Yo coordin y di instrucciones de que el personal areo de la operacin deba ir y abordar el problema. Por lo que se cree que los datos podran haber sido una trampa de los terroristas.

Boko Haram, a pesar de que se encuentra en constante replique desde que las acciones del MJTF se llevan a cabo desde hace marzo de 2015, por lo que han perdido algunos de sus santuarios en el estado de Borno a manos de la sptima divisin del ejrcito nigeriano en Maiduguri, al mando del general de brigada Victor Ezugwu, como el bosque de Sambisa o el villorrio de Damasak, su virulencia sigue intacta.

El 9 de diciembre ltimo en el mercado de Maiduguri, capital del Estado de Borno, una doble explosin asesin a 56 personas y provoc docenas de heridos. En ese caso, fueron utilizadas dos nias que llevaban explosivos, como ya es prctica recurrente haban sido detonadas por control remoto.

La organizacin fundamentalista viene sufriendo numerosas derrotas, particularmente en los alrededores del Lago Chad, zona fronteriza de los cuatro pases miembros fuerza multinacional (Nigeria, Chad, Camern y Nger). Las operacin han logrado eliminar o detener a cientos de miembros de la secta terrorista, al tiempo que se han liberado a ms de 3000 personas que el grupo tena secuestrados, o bien para pedir rescate o incorpralos a sus milicias.

A pesar que se han detectado algunos resquebrajamientos, y los rumores de la aparicin de un nuevo lder Abu Musab al-Barnawi, cuestin posteriormente desmentida por el propio Shekau, el grupo sigue tan vital como para poder mantener entre 3 y 4 mil cautivos.

Adems Boko Haram, sigue controlando sus poderosas redes de complicidad con gran parte de la poblacin local, musulmanes sunitas. El grupo cuenta con una organizacin descentralizada, y la estructura bsica todava no ha sido alcanzada por los que su capacidad logstica y operacional sigue activa no solo en el nordeste de Nigeria, sino tambin en Diffa, Nger y en el norte de Camern.

El Gobierno nigeriano ha dado por muerto a Abubakar Shekau por lo menos en cuatro oportunidades, la ltima fue en agosto pasado, lo que dio oportunidad a Shekau, para mostrarse en un video tan radical y exorbitado como siempre, lo que habla de su anim de combate.

Los desplazados de siempre.

El incidente de ayer, que por otra parte no es el primero, solo expone otra de la tremenda realidad no solo del pueblo nigeriano, sino de la totalidad de frica: Los desplazados.

En las zonas que controla la organizacin existen problemas para el abastecimiento de alimentos y medicacin del casi milln de personas que viven en aldeas semi-destruidas por los continuos combates, as tambin como en los 15 campos de refugiados en el Estado de Borno. All los pobladores no tienen forma de abastecerse y solo les queda esperar la asistencia de algunas de las onges que operan en el sector, cada vez con ms dificultades, por los ataques de uno y otro bando.

El 92% de los 2.5 millones de refugiados, estn recluidos en diferentes campamentos de los estados de Borno, Yobe y Adamaw. Naciones Unidas ha informado que un cuarto de milln de nios sufre desnutricin aguda, de los que 50 mil morirn en las prximas semanas y que ms de dos millones de personas siguen sin tener acceso a la ayuda internacional.

La capital de Borno, Maiduguri, lugar de nacimiento del fundador de Boko Haram Mohamed Yusuf, muerto en 2009, se ha convertido en un gigantesco campo de refugiados. A medida que fueron llegando a la ciudad desplazados de los campos y aldeas cercanas, han ido ocupado distintos edificios de la universidad, edificios pblicos, calles, parques e incluso viviendas privadas. Los barrios que alguna vez parecan florecer, se han llenado de construcciones miserables de cartn y plstico.

En diferentes campos de refugiados se hacinan sin ninguna esperanza miles de personas como el de Banki, una pequea localidad a 130 kilmetros al sudoeste de Maiduguri, que acoge cerca de 20 mil personas. El campo de Dalori y el de Bama tambin prximos a la capital estadual, son cerca de 50 mil refugiados en total, viven la crtica situacin de la falta de alimento y medicamentos, particularmente los nios. Se ha denuncian que en esos campos mueren de hambre unas diez personas por da.

Unos 10 millones de personas que han quedado varadas en la regin del lago Chad, algunos que porque se niegan a dejar sus ancestrales tierras, otros por temor a las acciones de Boko Haram, estn sin abastecimiento de ningn tipo, por lo que no ser raro que pronto la gran prensa del mundo se espante por el maldito fuego del hambre.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino . Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.