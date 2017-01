Energa geotrmica, una buena alternativa con menor impacto ambiental

Un sistema geotrmico es econmico, no requiere la construccin de represas caras o desforestar los bosques.

Una fuente alternativa para producir calor (o fro) es la energa geotrmica, proveniente del interior de la tierra. Por el momento su uso no es intensivo porque no todas las reas del mundo tienen un recurso geotrmico, sin embargo donde es posible aplicarse un buen sistema de explotacin, este puede contribuir a disminuir la dependencia de los combustibles fsiles, que no son renovables.

Esta fuente de energa se usa desde tiempos muy antiguos y se produce a partir del calor que se acumula en el interior de la tierra, donde la temperatura aumenta en proporcin a la profundidad.

La energa geotrmica se puede extraer de rocas, o bien de capas freticas donde se calienta el agua y emerge a la superficie, a veces en forma de vapor, como es el caso de los giseres.

Una ventaja de este tipo de energa es que los residuos que produce son pocos y su impacto ambiental es menor que el originado por el petrleo y el carbn, es decir que la emisin de CO2 es baja.

Se us por primera vez en energa elctrica en 1904 en Larderello, Italia. Actualmente, en el mundo el uso de este tipo de energa asciende a 8000 NW, siendo Estados Unidos el pas que ms energa genera (2,700 NW).

Los llamados baos termales, muy conocidos en diferentes partes del mundo, aprovechan los yacimientos de agua muy caliente.

En las zonas activas de la corteza terrestre, existe energa geotrmica con una temperatura de entre 150 y 400 C, que mediante el uso de turbinas puede generar electricidad.

Las pequeas centrales elctricas, o el uso de calefaccin en sistemas urbanos de reparto, utilizan energa geotrmica de temperaturas medias entre 70 y 150 C.

Para usos domsticos o agrcolas o la climatizacin geotrmica o en cuencas sedimentarias o sistemas de calefaccin urbana y rural, se usa energa trmica de baja temperatura, generalmente con fluidos ente 20 y 70 C.

La implementacin de un sistema geotrmico es econmico, no requiere la construccin de represas caras o desforestar los bosques, y los recursos de este tipo an son abundantes en la tierra, por lo que puede conseguirse a precios razonables.

Una forma ventajosa de usar la energa geotrmica es a travs de la climatizacin geotrmica, tanto en refrigeracin como en calefaccin de lugares tales como hospitales, edificios de oficinas, bloques de viviendas, hoteles, etc. El sitio especializado Energa Geotrmica explica que se emplea la tcnica de colectores, que se entierran en el subsuelo por donde circula agua, a la que se le agrega glicol. En pocas de verano este sistema transfiere el calor excedente al subsuelo, en cambio en invierno se extrae el calor del suelo para calentar el ambiente de la edificacin.

Existen yacimientos de vapor de agua, donde la energa geotrmica es mejor aprovechada pero tiene la desventaja que es ms complicado y costoso reinyectar el agua, por consiguiente hay una probabilidad de agotamiento y contaminacin de la atmsfera de ciertos gases que acompaan al vapor.

En muchos lugares donde afloran las aguas calientes se detecta un olor a huevo podrido, que es por la emisin de cido sulfhdrico que puede ser letal en grandes cantidades. Se agrega la desventaja de contaminar aguas adyacentes con sustancias como arsnico, amoniaco, etc.

En el caso de los giseres, para poder crear un campo geotrmico, se requieren ciertas condiciones como rocas impermeables, suelo fracturado, fuente de calor magnnimo -de 500 a 600 C-, y adems para explotarlo se necesitan perforaciones semejantes a extracciones de petrleo.

