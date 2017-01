Los hurfanos de la globalizacin neoliberal

Pgina/12

Era el camino inevitable, que superaba todo lo que la historia haba vivido hasta entonces. El libre comercio, la apertura de los mercados nacionales, el fin de los Estados nacionales, la libre circulacin de los capitales, la desterritorializacin de las inversiones: en la globalizacin neoliberal desembocaba inexorablemente el movimiento histrico de universalizacin de las relaciones capitalistas, iniciado hace varios siglos.Vivamos ese momento privilegiado de mercantilizacin del mundo, frente al cual desaparecan las alternativas, todas restringidas, nacionales, anti-mercantiles, desapareceran las regulaciones que obstaculizaban a la libre expansin del capital. Pases de Amrica Latina haban actuado a contramano de esa tendencia global irreversible, hasta que en Argentina y en Brasil se retomaba el camino de la globalizacin neoliberal y el futuro volva a abrirse para esos pases.La eleccin de Hillary Clinton vena a coronar ese futuro, con un neoliberalismo renovado, teniendo a Macri y a Temer como protagonistas. Todo estaba listo para que la historia de Amrica Latina retomara el camino equivocadamente abandonado por la va del populismo. En este momento Hillary Clinton estara desfilando por las pasarelas polticas de la regin usando su look neoliberal sacado del closet y celebrada por los gobiernos de Macri y de Temer. Chile haba declarado que el TPP (Acuerdo Transpacfico) era el acuerdo del siglo. Mxico haba jugado todo su destino en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.De repente, el voto de salida de Gran Bretaa de la Unin Europea anunciaba que algo estaba fuera del orden mundial previsto.Enseguida, Donald Trump gana y anula la participacin de EE.UU.en el TPP, as como desiste del Tratado de Libre Comercio con Europa y cuestiona el Tratado con Mxico y Canad.La brjula de los neoliberales se atasca. El futuro ya no es lo que sera. Justo quienes les haban vendido ese futuro, lo niegan y vuelven al proteccionismo, que decan que estaba superado definitivamente. Salen de los acuerdos de libre comercio que anunciaban que era el destino obligado. Retornan a la defensa de los empleos dentro del pas, cuando explotaban mano de obra barata de afuera como el camino de mejorar la concurrencia.Total, el futuro ya no es lo que fue. Volvi a estar abierto. Lo que se deca que era superado vuelve con fuerza. Lo que se prometa como el destino inexorable, dej de ser.Los que han atado su destino a la globalizacin neoliberal, se quedaron hurfanos. El canciller Jos Serra prometa llevar a Brasil al TPP, que ahora no existe ms. Argentina y Brasil trataron de debilitar los espacios de integracin regional, en funcin del retorno a la subordinacin a los EE.UU. Ahora, al igual que a Mxico, se les cierran las puertas. (A Argentina ya le cost el amargo cierre de la exportacin de limones. A Mxico le cuesta todo: inversiones, empleos, remesas desde EE.UU.)No hay destino obligatorio para la humanidad. El futuro est abierto, ser decidido por las vas que los pueblos decidan, democrticamente. Por qu no Argentina, Brasil y Mxico, con gobiernos soberanos, deciden prximamente reencauzar sus polticas externas y ampliar y reforzar los procesos de integracin latinoamericana, estrechamente articulados a los Brics? Por qu no?