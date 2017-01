Declaracin de Economistas Frente a la Crisis sobre los precios de la electricidad

Ante la desorbitada subida de los precios de la electricidad en estos das, Economistas Frente a la Crisis EFC quiere sealar que nos encontramos ante una situacin que en Espaa empieza a ser recurrente como ponen de manifiesto situaciones semejantes verificadas en los inviernos de 2013, 2015 y 2017 y julio de 2015, periodos caracterizados tambin por escasez de lluvias, poca generacin elica, y aumentos en el precio de los combustibles fsiles. Pero los aumentos de los precios de la electricidad observados no son slo achacables a las condiciones meteorolgicas. Tambin hemos asistido a una disminucin de las ofertas procedentes de centrales hidrulicas o de centrales de carbn o de gas o de las tres cosas, que ha contribuido al aumento del precio del mercado que retribuye la produccin de todas las centrales que cubren la demanda y que pagan los consumidores. No hay que olvidar que las empresas tienen la capacidad y los incentivos para ejercer poder de mercado. Las instituciones reguladoras deben estar vigilantes para que no lo ejerzan.

Hace un ao la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC sancion a Iberdrola por manipulacin del precio del mercado a travs de las ofertas de venta de su produccin hidroelctrica en diciembre de 2013. EFC seal entonces su duda de que el supervisor hubiera acertado en su diagnstico al instruir el expediente sancionador, sin tener en cuenta la gestin simultnea de las centrales hidroelctricas y las centrales de gas.

En la presente subida de los precios de la electricidad vuelven a surgir dudas sobre ambos tipos de centrales. Por un lado, la hidroelctrica se ha convertido en la tecnologa que ha marcado una gran parte de los precios en el mercado, ofertando su produccin a 70-80 /MWh (7 a 8 veces su coste). Por el contrario, se ha reducido fuertemente la participacin de las centrales de gas, sin que existan todava datos pblicos de si ha sido debido a su indisponibilidad o a una falta de gas, cuyos precios han subido en los mercados internacionales.

En relacin con estas circunstancias hay que subrayar, que las centrales de gas reciben del sistema tarifario una retribucin fija regulada (Pagos por Capacidad) que tienen por objeto garantizar su disponibilidad sin que esa disponibilidad sea comprobada y, por consiguiente, garantizada. As los precios pueden acabar siendo fijados en niveles ms altos por las centrales con peores condiciones de aprovisionamiento o menores rendimientos, como parece pudiera estar sucediendo ahora. Si por el contrario, todas las centrales de gas hubieran estado disponibles, los precios hubieran podido ser contenidos por dos vas: (i) promoviendo una mayor competencia entre las centrales de gas que fijan los precios (con los que se retribuye a todas las centrales, con independencia de sus ofertas o costes) y (ii) evitando el desembalse de reservas hidroelctricas de alto valor para la operacin del sistema o el afeitado de precios extremos en situaciones justificadas.

Tambin es posible que ahora, como parece que sucedi a finales de 2013, algunos operadores de centrales de gas hayan reducido su produccin de electricidad para suplir un margen de reserva insuficiente induciendo una alteracin artificial de precios que retribuye la totalidad de la electricidad en Espaa. La reduccin de la potencia (instalaciones) disponible es la mejor forma de elevar el precio del mercado (provocando escasez) de forma ms difcilmente verificable por los rganos reguladores y el gobierno y no digamos por la fiscala.

El Regulador debera haber investigado si las centrales de gas se encontraban indisponibles en este mes de enero por causas operativas objetivas y no inducidas, o simplemente por carecer de gas, sin haberlo declarado al Operador del Sistema para no perder ingresos, lo que constituira un grave fraude al Sistema Elctrico. Por el contrario, las melifluas explicaciones que el Gobierno ha difundido y el silencio del Regulador parecen confirmar que no han cumplido con su deber de vigilancia.

Si verdaderamente se quiere defender al consumidor habra que haber corregido hace ya tiempo las debilidades en el diseo del mercado y de la operacin del sistema, que estn adems agravadas por un problema estructural de concentracin de oferta e integracin vertical del Sector Elctrico.

Para ello la CNMC debera ganar independencia de actuacin respecto del poder ejecutivo y verse reforzada como autoridad regulatoria tal y como exige la normativa de la UE, dotndose de los medios y los equipos que le permitan llevar a cabo anlisis no contestables ni por los operadores, ni por los mbitos judiciales a los que estos suelen recurrir y ganar. La CNMC debiera adems recibir el mandato de velar por la adecuacin de la oferta y la demanda en el largo plazo, contando para ello con el soporte tcnico de los Operadores de los sistemas elctrico y de gas.

En cuanto al Operador del Sistema Elctrico, ste debe verificar la disponibilidad de las centrales trmicas que reciben pagos por disponibilidad, no slo para evitar un fraude econmico, sino para conocer el estado real de la reserva del sistema y garantizar su margen de seguridad, anticipando la necesidad de nuevas centrales. No se trata de saber slo si estn en condiciones de funcionar, sino tambin si tienen contratados peajes y suministros de gas que aseguren un funcionamiento sostenido en el tiempo.

Por otro lado, hay que aumentar la coordinacin de los operadores del sistema elctrico y gasista para poder detectar situaciones de riesgo cruzado en el abastecimiento al mercado nacional. La integracin vertical aprovisionamiento, comercializacin y consumo en las centrales elctricas de gas, tambin implica una posicin de dominio cuyo abuso hay que prevenir.

El precio de la electricidad, frente a lo que proclaman los directivos empresariales del sector, es en Espaa superior al de otros pases europeos comparables. Los efectos sociales que esto causa y la animadversin que genera en la sociedad contra las empresas elctricas, se agrava por el lastre que supone sobre la competitividad de la industria espaola.

Pero es necesario reiterar, ms all de la experiencia que suministran estas situaciones, que con manipulacin o sin manipulacin de precios, la regulacin del Sector Elctrico espaol es la responsable fundamental de los altos precios de la electricidad en Espaa. El mercado, tal y como est diseado, no revela los costes de abastecer la demanda de electricidad sino tan slo los costes de la central ms cara del mix tecnolgico que la abastece. Esta regulacin del Sector Elctrico es insostenible porque es daina para los ciudadanos, para la sociedad y para la economa de este pas. El momento de abordar de una vez una profunda reforma de la regulacin elctrica lleg hace ya aos. Pero el transcurso del tiempo agrava y acumula sus efectos dainos. Frente a la pasividad, el silencio y la opacidad que envuelve a este sector de la economa, el Sector Elctrico, de efectos tan sistmicos como los que puedan tener otros sectores como el sector financiero o el mercado de trabajo, resulta indignante el discurso dominante de las reformas estructurales que, bajo el pretexto de la competitividad, agravan, adems, la vida de los ciudadanos.

Economistas Frente a la Crisis EFC reiteradamente ha sealado algunos de los puntos que necesariamente debieran ser abordados por una reforma sera y solvente del Sector Elctrico:

La sobre-remuneracin de las centrales hidroelctricas y nucleares.

Los Pagos por Capacidad de las centrales que los perciben como contrapartida a su disponibilidad en toda circunstancia de ocurrencia probable.

El establecimiento de tarifas elctricas que reflejen el coste real del mix energtico que abastece la demanda.

Una coordinacin estrecha entre los Operadores del Sistema Elctrico y de Gas.

El reforzamiento y especializacin de los rganos reguladores para garantizar una efectiva y profesionalizada supervisin de las empresas reguladas.

La recuperacin por el Estado, a travs de las instituciones pblicas que corresponda, de las siguientes funciones y responsabilidades: Fijacin del ndice de cobertura de la demanda de electricidad, Determinacin del mix energtico tomando en consideracin los efectos externos de cada tecnologa, en particular los que afectan al medio ambiente, a la salud humana, a la seguridad de abastecimiento y al empleo. Organizacin de un mercado de subastas para las nuevas centrales y su convocatoria. Revisin de las concesiones hidroelctricas, Gestin de las reservas y almacenamientos hidroelctricos con criterios de optimizacin hidrotrmica para el conjunto del pas.



Mientras una reforma de esta naturaleza no sea abordada, los precios de la electricidad -bien esencial y no prescindible- seguirn manteniendo niveles inasumibles para una ciudadana cuya indignacin ser creciente y legtima. Una respuesta de nuestras instituciones democrticas es urgente.

