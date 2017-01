De Washington a Macondo

Aunque parezca increble todo indica que el surrealismo se apoder de la Casa Blanca y como en Cien aos de Soledad, clebre novela del premio Nobel, Gabriel Garca Mrquez, porque las cosas que estn sucediendo as lo demuestran.

Asombrosamente el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inform el 25/01/2017 en su cuenta Twitter, que solicitara una investigacin para determinar si existi un fraude electoral en las pasadas elecciones del mes de noviembre, donde sali electo Presidente, a partir de fuertes indicios de que personas registradas en dos estados hicieron uso del voto, otras con estatus ilegal en Estados Unidos tambin votaron e incluso ciudadanos fallecidos tiempo atrs depositaron sus boletas en las urnas.

Quin lo dira! pero de ser ciertas las sospechas, Estados Unidos pasara a ser cualquier pueblecito de Latinoamrica donde son frecuentes los fraudes electorales, robos de urnas, votantes que murieron antes de elecciones, e incluso boletas falsas.

Un viejo programa humorstico cubano de la dcada de los 70, expona la vida en un pueblo llamado San Nicols del Peladero, donde los dos partidos existentes se disputaban la alcalda mediante trampas polticas, entre ellas situaciones casi idnticas a las que ahora denuncia el flamante Presidente estadounidense.

Se habr contagiado Estados Unidos con ese tipo de maniobras sucias para lograr los votos de los colegios electorales?

Todas las sospechas del Presidente comenzaron cuando recibi ciertos informes sobre estudios y evidencias de la manipulacin electoral, y uno de ellos afirma, de forma no oficial, que el 14% de los votantes en las elecciones de noviembre no eran ciudadanos estadounidenses.

Para echarle ms lea al fuego, la consultora Pew elabor otro en el cual asegura que ms de 1,8 millones de personas fallecidas figuraron como electores, aunque el citado documento no contiene las evidencias.

De inmediato polticos como el senador del Partido Republicano Ted Cruz, de origen cubano, dio su apoyo a las sospechas del Presidente Trump, al expresar: Creo que el fraude electoral es un serio problema y los medios de comunicacin lo ignoran de manera cotidiana.

Como se sabe, el Presidente Trump recibi 2,9 millones de votos menos que su rival, la demcrata Hillary Clinton, pero finalmente gan las elecciones por el sistema indirecto de los colegios electorales.

La vida se encargar de poner al descubierto si existi realmente una votacin ilegal generalizada en los pasados comicios, lo que de comprobarse constituira uno de los mayores escndalos polticos en la historia de Estados Unidos.

Son cosas del llamado estilo de vida norteamericano que no sorprendieron a Jos Mart y por eso escribi:

Decir Estados Unidos no quiere decir perfeccin suma: Oh, no! [] Sin soberbia se puede afirmar que ni actividad, ni espritu de invencin, ni artes de comercio, ni campos para la mente, ni ideas originales, ni amor a la libertad siquiera, ni capacidad para entenderla, tenemos que aprender de los Estados Unidos.

Arthur Gonzlez , cubano, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano .



