El rol de Israel en las sombra en la guerra sucia en Guatemala

El papel bien documentado de Israel en la guerra sucia de Guatemala, que dej ms de 200.000, muertos an no se ha llevado a la justicia. William Gularte, Reuters

El ao pasado fue un ao atareado para el sistema de justicia criminal de Guatemala.

Enero del ao 2016 vio las detenciones de 18 exmilitares por su supuesta participacin en la guerra sucia de la dcada de 1980. En febrero del ao pasado, dos exsoldados fueron condenados en un caso de esclavitud sexual en tiempos de guerra sin precedentes de la misma poca.

Tales procedimientos legales preceden a posteriores aperturas en el sistema judicial a partir del enjuiciamiento y condena del exjefe del Estado el general Efran Ros Montt por genocidio y crmenes contra la humanidad en 2013. Aunque la Corte Constitucional de Guatemala anul el juicio muy rpidamente (por fin retomado en marzo despus de paradas y arranques espasmdicos y actualmente estancado de nuevo), all se fij un precedente a nivel mundial para hacer que los lderes nacionales rindan cuentas en el pas en el que perpetraron sus crmenes.

Y en noviembre un juez de Guatemala permiti la actuacin en un caso separado contra Ros Montt. El caso se refiere a la masacre de 1982 en el pueblo de Dos Erres.

Ros Montt fue presidente desde 1982 hasta 1983, un perodo marcado por una intensa violencia del Estado contra los pueblos indgenas mayas. La violencia incluy la destruccin de pueblos enteros, lo que result en un desplazamiento masivo.

Los mayas fueron atacados en varias ocasiones durante el periodo de represin que dur desde 1954 -cuando los EE.UU. disearon un golpe militar- hasta 1996. Ms de 200.000 personas fueron asesinadas en Guatemala durante ese perodo, el 83 % de ellas eran mayas.

Los crmenes cometidos por el Estado de Guatemala se llevaron a cabo con ayuda extranjera, particularmente de los Estados Unidos. Una parte clave de estos crmenes ha eludido hasta ahora cualquier mencin en los tribunales: Israel.

Sustituto de EE.UU.

Desde la dcada de 1980 hasta la actualidad el amplio papel militar de Israel en Guatemala sigue siendo un secreto a voces que est bien documentado, pero recibe escasa crtica.

Discutiendo el golpe militar que lo instal como presidente en 1982, Ros Montt cont a un reportero de ABC News que la toma de poder en su rgimen haba sido tan fluida "porque muchos de nuestros soldados fueron entrenados por los israeles". En Israel la prensa inform de que 300 asesores israeles estaban en el entrenamiento, sobre el terreno, de los soldados de Ros Montt.

Un asesor de Israel en Guatemala en ese momento, el teniente coronel Amatzia Shuali, dijo: "No me importa lo que los gentiles hacen con las armas. Lo principal es que los judos se benefician", como se relata en Dangerous Liaison, de Andrew y Leslie Cockburn.

Unos aos antes, cuando las restricciones del Congreso bajo la administracin Carter limitaron la ayuda militar a Guatemala debido a las violaciones de derechos humanos, los lderes de la tecnologa econmica y militar israeles vieron una oportunidad de oro para entrar en el mercado.

Yaakov Meridor, ms tarde ministro de Economa de Israel, seal en la dcada de 1980 que Israel deseaba sustituir a los EE.UU. en los pases donde se haba decidido no vender armas abiertamente. Meridor dijo: "Vamos a decir a los estadounidenses, no compitan con nosotros en Taiwn; no compitan con nosotros en Sudfrica; no compitan con nosotros en el Caribe o en otros lugares donde ustedes no pueden vender directamente armas. Djennos a nosotros hacerlo Israel ser su intermediario".

El programa de la CBS, Evening News, con Dan Rather, ha intentado explicar el origen de la experiencia global de Israel sealando que en 1983 el armamento y mtodos avanzados que Israel venda en Guatemala haban sido correctamente "probados y comprobados en Cisjordania y Gaza, diseado simplemente paracombatir a la guerrilla".

La venta de sus armas dependa no slo de su uso en la ocupada Cisjordania y Gaza, sino tambin en toda la regin. El periodista George Black inform de que los crculos militares guatemaltecos admiraban el desempeo del ejrcito israel durante la invasin de 1982 en Lbano. Segn Black, la admiracin en el extranjero era tan descarada que los derechistas en Guatemala "hablaron abiertamente de la 'palestinizacin de los indios mayas rebeldes de la nacin".

La cooperacin militar entre Israel y Guatemala se remonta a la dcada de 1960. En el momento del Gobierno de Ros Montt, Israel se haba convertido en el principal proveedor de armas de Guatemala. Tambin provea entrenamiento militar, la tecnologa de vigilancia y otro tipo de asistencia vital en la guerra del Estado contra izquierdistas urbanos e indgenas rurales mayas.

A su vez, muchos guatemaltecos sufrieron los resultados de esta relacin especial y han conectado a Israel con su tragedia nacional.

Hombre de principios

Una de las masacres ms inquietantes cometidas durante este perodo fue la destruccin del pueblo llamado Dos Erres, del distrito de El Petn. Los soldados de Ros Montt entrenados por Israel quemaron Dos Erres completamente. En primer lugar, sin embargo, sus habitantes fueron fusilados. Los que sobrevivieron el ataque inicial en el pueblo tenan el crneo aplastado con mazos. Los cadveres de los muertos se llenaron el pozo del pueblo.

Durante una exhumacin ordenada por la Corte del Pueblo, los investigadores que trabajaban para la Comisin de la Verdad de la ONU en el ao 1999 citaron lo siguiente en su informe forense: "Toda la evidencia balstica recuperada corresponde a fragmentos de bala de armas de fuego y las vainas a fusiles Galil, fabricados en Israel."

A continuacin, el presidente estadounidense Ronald Reagan -cuya administracin ms tarde estuvo implicada en el escndalo "Irn-Contra" por pasar armas a Irn a travs de Israel, en parte para financiar una fuerza paramilitar con el objetivo de derribar el gobierno marxista de Nicaragua- visit a Ros Montt pocos das antes de la matanza.

Reagan alab a Ros Montt como "un hombre de gran integridad personal" que "quiere mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y promover la justicia social". Reagan tambin asegur al presidente de Guatemala que "Estados Unidos est comprometido a apoyar sus esfuerzos para restaurar la democracia y abordar las causas profundas de esta insurgencia violenta". Se inform de que en un momento de la conversacin Reagan abraz a Ros Montt y le dijo al presidente de Guatemala que estaba recibiendo "una acusacin falsa" sobre los derechos humanos.

Sin embargo, en noviembre de 2016, la jueza Claudette Domnguez acept la solicitud del fiscal general de Guatemala para enjuiciar a Ros Montt como autor intelectual de la masacre de Dos Erres, presionndolo con los cargos de homicidio agravado, crmenes contra la humanidad y genocidio.

Entre los 18 detenidos ese ao estaba Benedicto Lucas Garca, exjefe de personal del ejrcito bajo la presidencia militar de su hermano Romeo Lucas Garca. Benedicto, que era visto por algunos de sus soldados como un innovador de tcnicas de tortura para su uso en los nios, describi "al soldado israel [como] un modelo y un ejemplo para nosotros".

En 1981 Benedicto encabez la ceremonia de inauguracin de una escuela de electrnica diseada y financiada por Israel en Guatemala. Su objetivo era formar a los militares guatemaltecos en el uso de las llamadas tecnologas de contrainsurgencia. Benedicto alab el establecimiento de la escuela como un "paso positivo" en el avance del rgimen guatemalteco hacia la eficacia militar de categora mundial "gracias a los consejos y la transferencia de tecnologa electrnica [de Israel]".

Solamente en su ao inaugural la escuela permiti a la polica secreta del rgimen, conocida como el G-2, el asalto a unas 30 casas de seguridad de la Organizacin Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).

El G-2 coordin el asesinato, "desaparicin" y tortura de opositores al Gobierno de Guatemala.

Mientrasque los gobiernos de Guatemala cambiaron con frecuencia de manos -tanto por golpes de Estado como por elecciones- durante la dcada de 1980 Israel era la principal fuente de armas y asesoramiento militar de Guatemala.

Beligerancia en la frontera

El complejo militar y de seguridad israel proyecta una larga sombra intercontinental sobre guatemaltecos y an sigue huyendo de las consecuencias de la guerra sucia.

En algunas zonas de la frontera USA-Mxico, como en Texas , el nmero de inmigrantes provenientes hoy de Amrica Central (pero slo de los pases azuzados por la intervencin de Estados Unidos como Guatemala, El Salvador, Honduras- ha comenzado a superar el nmero que viene de Mxico.

De acuerdo con la informacin proporcionada a este autor por la oficina del Pima County Medical Examiner en Arizona, muchos guatemaltecos que han muerto al cruzar esta zona fronteriza del desierto eran originarios de una de las reas indgenas mayas ms afectadas por el genocidio de la dcada de 1980: El Quich, Huehuetenango, Chimaltenango.

El sur de Arizona tambin ha visto un aumento en la emigracin indocumentada guatemalteca. Empresas e instituciones de los Estados Unidos han estado colaborando con compaas de seguridad israeles en la zona fronteriza para armar la zona fronteriza del sur de Arizona.

La firma de armas israel Elbit gan un importante contrato con el Gobierno para proporcionar 52 torres de vigilancia en las zonas fronterizas del desierto en el sur de Arizona, empezando por el programa piloto de siete torres actualmente colocadas entre las colinas y valles que rodean Nogales, una ciudad fronteriza dividida por el muro.

Ms torres estn programadas para rodear la Nacin Tohono O'odham, la segunda mayor reserva de nativos americanos en los EE.UU. Mientras tanto el nmero de las fuerzas federales que ocupan posiciones permanentes en las tierras de Tohono O'odham es el ms grande en la historia de Estados Unidos.

Alan Bersin, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., describi en 2012 la frontera de Guatemala con Chiapas, Mxico, como "ahora nuestra frontera sur". Esa "frontera sur" fue fuertemente militarizada durante la presidencia de ocho aos de Barack Obama.

Podemos esperar con seguridad que la militarizacin durante la presidencia de Donald Trump contine. La retrica antiinmigracin de Trump durante la campaa electoral sugiere que es probable que se intensifique.

Durante la guerra sucia decenas de miles de guatemaltecos huyeron a travs de esa frontera en el sur de Mxico. Hoy en da Israel ayuda a las autoridades de Mxico en Chiapas con las actividades de "contrainsurgencia" focalizadas en gran parte de la comunidad indgena maya.

Aunque los medios de comunicacin que informan sobre la conexin de Guatemala con Israel se han evaporado, los esfuerzos emprendedores de Israel en el pas nunca han disminuido. Hoy en da la presencia de Israel en Guatemala es especialmente pronunciada en la industria de la seguridad privada, que prolifer en los aos posteriores al llamado proceso de paz en Guatemala, a mediados de la dcada de 1990.

Ohad Steinhart, un israel, se traslad a Guatemala en este momento oportuno, trabajando inicialmente como un instructor de armas. Aproximadamente dos aos despus de su traslado a Guatemala en 1994, fund su propia empresa de seguridad, Decisin Ejecutiva.

La modesta empresa de 300 empleados de Steinhart es pequea en comparacin con el colosal Grupo Golan, la ms grande y antigua corporacin de seguridad privada de Israel en Guatemala.

Fundado por exoficiales de las fuerzas especiales de Israel, el Grupo Golan tambin entren a agentes del Departamento de Seguridad Nacional de inmigracin a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Mxico. El Grupo Golan ha empleado a miles de agentes en Guatemala, algunos de los cuales han estado implicados en la represin de las protestas por los derechos ambientales y por el derecho a la tierra contra las operaciones de minera de las empresas canadienses. La compaa fue nombrada en una demanda en el ao 2014 por seis agricultores guatemaltecos y un estudiante que fueron asesinados todos a corta distancia por agentes de seguridad durante una protesta el ao anterior.

Guatemala contina utilizando formadores y asesores militares israeles, al igual que en la dcada de 1980, que en los ltimos aos, estn ayudando a la actual "remilitarizacin" de Guatemala. El periodista Dawn Paley inform de que los entrenadores militares de Israel han sido vistos una vez ms en una base militar activa en Coban, que es el sitio de las fosas comunes de la dcada de 1980. Restos de varios cientos de personas han quedado ahora descubiertos all.

Las fosas comunes en Coban sirven de base legal para la detencin de enero de 14 exmilitares. En junio pasado un juez de Guatemala dictamin que las pruebas son suficientes para que sean juzgados ocho de los detenidos. Estn previstas futuras detenciones y arrestos.

Los acadmicos Milton H. Jamail y Margo Gutirrez documentaron el comercio de armas israeles en Centroamrica, especialmente en Guatemala, en su libro de 1986 Its No Secret: Israels Military Involvement in Latin America.Redactaron el ttulo de esa manera debido a que la mayor parte de la informacin del libro lleg a partir de fuentes de medios de comunicacin convencionales.

Por ahora el papel bien documentado de Israel en las guerras sucias de Guatemala pasa en gran medida sin comentarios. Pero los guatemaltecos saben mejor que nadie que el largo camino hacia la rendicin de cuentas comienza con el reconocimiento de los hechos.

Sin embargo no est claro cunto tiempo pasar antes de que oigamos de los funcionarios israeles llamados a Guatemala para ser juzgados por el papel sombro que jugaron en las horas ms oscuras del pas.

Gabriel Schivone est escribiendo un libro sobre la poltica de Estados Unidos hacia Guatemala.

Fuente:https://electronicintifada.net/content/israels-shadowy-role-guatemalas-dirty-war/19286

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.