Los perros hambrientos

El Telgrafo

Con ese espritu de felino voraz que le caracterizaba, un da, el expresidente Len Febres-Cordero lanz una amenaza contra su amigo de ayer, Gustavo Noboa Bejarano, tambin expresidente de esta desdichada repblica. Sentenci: Le perseguir como perro con hambre. Esto fue a propsito de una pelea de compadres sobre la deuda externa, y a travs de los medios privados, especialmente de Guayaquil.Hoy, con motivo del proceso electoral en curso, se han desatado similares furias contra el presidente Rafael Correa y, al mismo tiempo, contra Lenn Moreno, el candidato popular para la primera magistratura. Representantes de la derecha, de la banca, del Opus Dei, de la falsa izquierda compiten en denuestos contra las dos mencionadas figuras. Aquello en medio de palizas y asesinato de policas, secuestro de militares, amenazas con la guillotina a todos aquellos que no encajan en los planes de restauracin neoliberal y conservadora tipo Macri argentino o Temer brasileo, con la bendicin sacrosanta del imperio.El lenguaje de esta oposicin virulenta est cargada de bilis y veneno, muestra descaradamente el colmillo fascista. el afn de arrastrar a la guillotina a todo miembro de Alianza PAIS, a los fervorosos simpatizantes de Lenn Moreno, a quien descalifican en las redes sociales como vago, terrorista, enfermo casi agonizante que , si triunfa, dejar el campo libre para que venga a gobernar Jorge Glas. Por otro lado, entre las malas artes empleadas en esta campaa, all tenemos a los Gilmar y sus semejantes, dizque advirtiendo a tiempo que el Gobierno prepara un gran fraude electoral, con lo que se curan en salud, anticipndose a la derrota en las urnas. Por cierto, Alianza PAIS no puede cantar victoria. Sus errores y desvos le pasarn factura el 19 de febrero. No puede ser de otra manera. El sectarismo porfiado y reincidente, que ya trajo consecuencias adversas en las elecciones alcaldicias, ha determinado que muchos adherentes a la causa se alejen y, si no han cado en las redes de la oposicin, s en el desencanto y en la indecisin.La falta de odo frente a las denuncias de corrupcin o la morosidad para combatirla, igualmente acarrea censuras y decepciones que no pueden ser contrarrestadas con la historia -por cierto justa y verdadera- de que los gobiernos anteriores estuvieron consagrados a increbles niveles de corrupcin en las aduanas, el petrleo, la deuda externa, el trfico de tierras, el entreguismo a los gringos, Odebrecht. Por lo dems, el papel de los grandes medios privados y la manipulacin de las redes sociales determinan que, con su desvergonzado apoyo, la oposicin lance a diario sus excrementos con ventilador. Como quiera que sea, el panorama electoral es turbio y maloliente, pudiendo arrastrarnos a un horizonte de sangre, para solaz de los perros con hambre.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/los-perros-hambrientos