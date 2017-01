Estado de Derechas obstaculiza a la sociedad de derechos

En Colombia a pesar de existir una constitucin poltica rica en derechos y participacin democrtica, las practicas excluyentes y de manipulacin de la sociedad, -por unas elites que se niegan a permitir las transformaciones-, tienen bloqueada la posibilidad de tener un real estado de derecho. Produjeron en cambio un acomodamiento de estrategias y redes de proteccin social premodernas, sobre las que sostienen buena parte de un excluyente poder de derechas, con uno que otro matiz diferencial, no sustantivo entre un gobierno y otro. Lo central ha sido impedir la formulacin de polticas publicas, en cuanto instrumentos de garanta para realizar los derechos, e imponer programas de compensacin a voluntad y control del soberano. La compensacin tergiversa el sentido, contenido y capacidad de los derechos humanos y ata al beneficiario a su benefactor, pero adems individualiza y obliga a cada quien a ocuparse de sus asuntos una vez es seleccionado y desprendido del colectivo, lo que favorece el clientelismo que cobra electoralmente su intermediacin y, de fondo elimina los principios de universalidad e integralidad de los derechos, debilitndoles su espritu y memoria de lucha colectiva.

Estos programas tienen la tendencia a formar un publico consumidor y reproductor de una lectura incompleta y sesgada de la realidad al ocultar o invisibilizar las causas de los hechos y mostrar solo las consecuencias, afectando de esta manera la potencia de los derechos y poniendo en retroceso sus garantas. El sistema de compensaciones y el modelo de liderazgo que crea, terminan por suplantar el carcter universal e integral de los derechos y se convierten en una amenaza para la democracia real, por lo que resulta urgente e inaplazable volver la mirada del movimiento social y poltico alternativo hacia la construccin de una sociedad de derechos tejida con la fuerza de un pensamiento propio y emancipador, basado en la la diversidad cultural, social y de experiencias de resistencia y defensa de la vida y los territorios, y forjar tambin las estructuras de un estado de derechos, en cambio del actual estado de derechas y justicia promovida por las elites, que imponen sus lgicas en defensa de su statu quo, de sus agendas de entrega de de bienes al capital transnacional, y de indiferencia ante el mundo desigual, mercantil y de trampas y muerte que ofrecen como nica opcin.

Algunos ejemplos de la sustitucin de polticas por programas de compensacin vigentes son: El programa de Familias en Accin que compensa con incentivos econmicos para salud y educacin a familias con jvenes de hasta de 18 aos, y apoyo econmico cada dos meses para alimentacin a familias con nios menores de siete aos (www.dps.gov.co). Entrega alimentos a pocos, en cambio del efectivo derecho humano a la alimentacin de todos. El beneficio entregado carece del sentido de igualdad y dignidad que debe tener todo derecho y lleva implcito el compromiso de que hay que pagarle al gobernante con adhesin poltica o por lo menos con apoyo electoral y lealtad personal. El programa de compensacin registra a mas de un milln de familias, que se multiplican para votar.

Con la misma orientacin se ofrece el programa Ser Pilo Paga de Educacin Superior que compensa a menos del 1% del cuarto de milln de aspirantes excluidos anualmente del sistema, en razn a desigualdades e inequidades territoriales, tecnolgicas y de acceso a bienes. Los afortunados seleccionados, resultan funcionales al propsito -reiteradamente negado-, de la velada transferencia de recursos econmicos del estado hacia las universidades privadas, a la vez que los mejores estudiantes de las familias empobrecidas del pas le quedan a merced del sistema privado.

El Sisben (sistema de seleccin de beneficiarios para programas sociales: www. sisben.gov.co), es la herramienta letal que legaliza la marginalidad y niega la desigualdad. El sisben clasifica a las personas en un rango social, segn sus carencias y condiciones de vida y habilita para acceder a subsidios. Segn el sisben se accede a atencin sanitaria gratuita pero el derecho deja de ser universal y de calidad y el beneficiario individualizado es convertido en un numero sin identidad, ni historia, que recibe asistencia mnima, precaria y temporal. Se calculan no menos dos millones y medio de personas incorporadas, quienes con esta metodologa, quedan estratificados jerrquicamente, unos debajo de otros, en una pirmide que indica que los estratos 1 y 2 estn por fuera de circulacin humana, el 3 sera de subhumanos, 4 y 5 de humanos a medias y de 6 en adelante humanos sin restriccin de nada y con derecho a todo., incluido decidir por los dems.

El camino del seleccionado y aislado, para atencin en salud se llena de obstculos, primero enfrentarse al aparato burocrtico indolente, donde la corrupcin de alto nivel, no es excepcin si no generalidad y despus la atencin por costo-beneficio, donde el enfermo no es un paciente si no un problema, que podr ser depositado en pasillos de hospitales regularmente hacinados, hmedos, malolientes, sin medicamentos, ni camillas, donde compartir su tragedia personal con trabajadores maltratados, mal pagados y obligados a responder como maquinas por indicadores, y tambin con mdicos y enfermeras atiborrados de consultas que deben resolver en quince minutos con receta incluida, a cambio de precariedad y condiciones de irrespeto a su profesin. Durante el sufrimiento sin costo para el sistema, se podr mirar por tele, entre sentimientos de impotencia y rabia, a los contratistas y directivos de la salud, que salen en noticieros y en portadas de farndula, repitiendo incoherencias, hablando de golf y de negocios o auto alabndose de estar sealados, por otros como ellos, de ser personalidades respetables, ejemplares inversionistas o prsperos empresarios.

Las casas gratis, son otro programa que con compensaciones degrada el sentido del derecho humano a la vivienda, con el mismo propsito de debilitarlo y ofrecer un subsidio individualizado, sin memoria colectiva, ni respuesta universal. La vicepresidencia de la republica (ejercida por un funcionario-candidato a la presidencia) orienta y determina el curso de este programa y lo pone en la orbita de unas elecciones que cobrar su partido. Son viviendas de 40 metros cuadrados para muy pocas familias de excluidos que se juegan su destino en una balotera. Se habla de cien mil viviendas, que ocultan el espritu del poderoso negocio inmobiliario de constructores y contratistas tras el noble propsito. El programa entrega casas gratuitas a travs del ministerio de vivienda, evitando sealar que son casas pagadas con recursos de los impuestos de todos los contribuyentes y no de la fortuna personal de ningn funcionario. En cada entrega hay un espectculo meditico, -en la primera casa el presidente pas una corta noche y a la maana siguiente fue fotografiado en pantaln corto de pijama- y as sucesivamente, para que el lder del proceso, extienda su popularidad y reclame lealtad poltica y electoral entre los afortunados directos y los esperanzados que depositarn sus votos prepagados.

El programa vial y de infraestructura del pas, -aunque no compromete abiertamente a los derechos humanos-, se constituye en el mega programa de distribucin de recursos de la nacin y autocompensa a una reducida parte de poblacin que no es ajena al poder y control del estado. El programa atraviesa algunas territorios despejados a bala y barbarie por la seguridad democrtica y entre sus beneficiarios se encuentran polticos regionales, terratenientes, contratistas, constructores y gobernantes locales. Es financiado con los recursos de los contribuyentes y el producto de ventas del patrimonio publico. Es justificado con el slogan, de un pas en marcha hacia el progreso, convertido en verdad irrefutable. La mega-meta del programa, es construir vas anchas de alto impacto (8000 km de carreteras, 159 tneles, dobles calzadas, otros), sin importar el antes de saqueo o el despus de incertidumbre y deuda y, sin haber investigado y sancionado a los inversionistas y contratistas que con tramas de corrupcin y clientelismo, adelantaron otras obras anteriores como autopistas, tneles y refineras, que defraudaron al pas con cifras de billones. Las obras fsicas son el manjar mas apetecido por directivos de instituciones y entidades y son un botn de corrupcin y criminalidad. Sin embargo con estas nuevas obras -dice el vicepresidente-candidato que todo ser distinto y lo anuncia con multimillonarios recursos pblicos gastados en una publicidad personalizada e insistente en mostrarlo como el gobernante que marcha hacia el progreso y el cambio, lo que ser determinante para su eleccin, en la que hay espacio suficiente para integrar todos los intereses de negocios, cargos e impunidades del poder poltico, econmico y militar del pas, para quienes el estado de derechas, con compensaciones e incentivos es su garanta de sobrevivencia sin riesgo, por el espritu y lealtad en los negocios y en el sentir de que los derechos son la barrera al progreso y hay que derribarla o al menos aislarla con un muro de hormign que impida promover la dignidad que junta resistencias.



