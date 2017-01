"Esfuerzo de Trump para construir oleoductos contina el proceso colonial"

NUEVA YORK (Sputnik) Las rdenes ejecutivas de Donald Trump para habilitar la construccin de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access son para prolongar un dominio colonial que infringe los derechos de los tratados de los pueblos indgenas, dijo a Sputnik el director ejecutivo de la Red Indgena Ambiental, Tom Goldtooth."Est muy loco. Estamos extremadamente preocupados sobre este nuevo presidente, Donald Trump, y las acciones que est tomando que contina un proceso colonial que viola los derechos de los tratados de las personas indgenas", dijo Goldtooth, miembro de la Nacin Navajo.Segn el activista nativo norteamericano, Trump "representa la continuacin del racismo y de las actitudes de genocidio que se han perpetuado contra nuestra gente durante ms 500 aos"."Estamos preocupados no solo por nuestra gente, sino por todas las personas a las que se les violarn sus derechos humanos", aadi. El oleoducto de Dakota Access, con una inversin de 3.800 millones de dlares y una extensin de ms de 1.875 kilmetros de longitud, prev transportar alrededor de 570.000 barriles diarios de petrleo desde Dakota del Norte hasta el estado de Illinois (noreste), pasando por Dakota del Sur e Iowa.El Cuerpo de Ingenieros del Ejrcito de EEUU, la agencia federal responsable del uso de las tierras pblicas, detuvo la construccin del gasoducto en diciembre, negndole un permiso a la empresa Dakota Access para perforar por debajo del ro Missouri, a menos de 1,5 kilmetros de los lmites de la reserva indgena Sioux de Standing Rock.La orden ejecutiva de Trump es una recomendacin al Departamento del Ejrcito para hacer presin y que no se demore en la Declaracin de Impacto Ambiental (EIS, pos sus siglas en ingls) que se va a realizar cerca del lago Oahe y las tierras de la tribu Sioux de Standing en Dakota del Norte."La tribu ya ha indicado que estar analizando cada paso que d Trump y si contina ignorando sus derechos soberanos como una nacin nativa, tomar acciones legales", indic.El lder de derechos indgenas inst a los estadounidenses a "luchar juntos y organizarnos para resistir el fascismo y el racismo bajo este nuevo presidente".Por otro lado, el proyecto del gasoducto Keystone XL, que transportara cerca de 830.000 barriles de crudo al da, tiene una extensin de 1897 km y unir la regin de arenas alquitranadas de la provincia canadiense de Alberta, pasando por el estado estadounidense de Nebraska y llegando a las refineras petroleras del golfo de Mxico.El presidente Barack Obama vet un proyecto de ley el ao pasado que habra permitido la extensin del Keystone XL, advirtiendo que incrementara la emisin de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climtico."Sobre XL, ya se est empezando el litigio [] ac hay abogados que lo estn preparando", dijo a Sputnik el abogado y consejero jurdico de la la Red Indgena Ambiental, Alberto Saldamando.El licenciado en derecho internacional y especializado en los pueblos indgenas afirm que est analizando posibles vas para demandar, ya que Trump escogi al multimillonario y filntropo Vincent Viola como secretario del Ejrcito y esto presenta conflictos de inters."Se hizo multimillonario con el comercio de materias primas, que abarca tambin gran parte del mercado del petrleo, combustible fsiles () hay que hacer investigaciones pero hay conflictos de inters ah", seal y agreg que "hasta Trump tena inversiones en Energy Transfer Partners", una de las empresas que opera el oleoducto de Dakota Access.El cargo de secretario del Ejrcito ha de ser confirmado por el Senado, ya que depende del Departamento de Defensa y tiene responsabilidad legal sobre cuestiones ambientales y sistemas de armamento, entre otros asuntos.En forma de protesta a las rdenes ejecutivas de Trump, siete ecologistas de Greenpeace, incluyendo a la presidenta de la junta directiva Karen Topakian, se subieron a una gra de construccin cerca de la Casa Blanca, en Washington, y colgaron un cartel gigante en el que se lea la palabra "resistir".​"Los activistas quieren enviar un mensaje a todos los ciudadanos de este pas que quieren que EEUU progrese para decirles que pueden resistir a Trump y sus intentos de (instaurar polticas para) retroceder", declar a Sputnik la experta en el rtico y en asuntos de dinero en la poltica de Greenpeace, Cassady Sharp.Con este acto de protesta, los activistas "quieren crear un imagen (visual) que durar muchos aos y han elegido este lugar porque seguro que Trump estar vindolo y lo har responsable (de sus medidas)", aadi. La accin de Trump provoc una serie de protestas de emergencia la noche del 24 de enero en Washington, San Francisco, Nueva York, Seattle, Los ngeles, Filadelfia y otras ciudades.Se contact a la empresa petrolera estadounidense Sunoco, con sede en Filadelfia y que opera el oleoducto Dakota Access, pero no respondi antes de la publicacin de este artculo.Fuente: http://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201701261066489271-keystone-xl-dakota-access-ddhh-indigenas/