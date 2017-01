El tribunal ve posible declarar nulo un contrato hipotecario si contiene una clusula abusiva de vencimiento anticipado, aun no habindose aplicado

La PAH exige la nulidad de todos los desahucios desde 1995 tras la sentencia del Tribunal de la UE sobre hipotecas

Infolibre

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido este jueves la nulidad de todos los lanzamientos hipotecarios ejecutados desde 1995 tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE), que permite a un juez la anulacin de un contrato hipotecario si este contiene una clusula abusiva, aun no habindose llegado a aplicar esta clusula, segn ha informado Europa Press.Para la plataforma, la sentencia "viene a decir que es ilegal y nula la clusula del vencimiento anticipado de las hipotecas". "Esta clusula la contienen todas las hipotecas y permite a la banca, una vez se han dejado de pagar tres cuotas", explica en un comunicado.En este sentido, recuerdan que esta sentencia esque el tribunal europeo ha dictado cuestionando la normativa hipotecaria espaola que la PAH considera "anmala, injusta e ilegal" y por ello, apuntan, "contraria a la directiva Europea de 1993, que el Estado tena de plazo para adaptar hasta el 31 de diciembre de 1994".Sobre el caso analizado por el TUE, la PAH explica que el juez que elev la cuestin a la Justicia europea por cuestionar que el impago de siete mensualidades de un total de 564 cuotas mensuales de las que constaba la hipoteca fuesecomo para aplicar el vencimiento anticipado."Cuando llegas a este punto y el banco te reclama de golpe que pagues la totalidad de la hipoteca de una vez, lgicamente no puedes pagar de golpe, y el banco, amparndose en esta clusula,, denuncian."Dado que es precisamente en esta clusula en la que basan todas las ejecuciones hipotecarias, podemos afirmar sin ningn temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CE, lo han sido mediante la aplicacin de una legislacin", reiteran.Por ltimo, apunta que "el Tribunal Supremo ya declar la nulidad parcial de este tipo de clusulas abusivas, pero propona sustituir el inicio de la ejecucin hipotecaria de un impago a tres, como incluy la Ley 1/2013", una interpretacin que, apostilla la PAH, "no ha parado deen las ocho sentencias del TUE".Por todo ello, anuncia que iniciarn una campaa para exigir la nulidad de ejecuciones hipotecarias, los desahucios y la restitucin de derechos ypor los lanzamientos ejecutados desde 1995.La sentencia conocida este jueves avala a un juez de Santander, que haba elevado a la Justicia europea la compatibilidad de la norma espaola, que impone un plazo para reclamar la anulacin de un contrato hipotecario, y los criterios que deben seguirse para apreciar el, as como las obligaciones del juez cuando detecta la existencia de este tipo de clusulas.La sentencia determina que es contraria al derecho comunitario la interpretacin de una disposicin nacional sobre clusulas de vencimiento anticipado que prohibe declarar la nulidad de sta a un juez que ha constatado su carcter abusivo, y dejarla de aplicar aun cuando, en la prctica, no se ha aplicado.Asimismo, seala que es legal impedir a un juez examinar de oficio las clusulas de un contrato en caso de existir un pronunciamiento sobre el conjunto de las clusulas, aunque si en este examen no se ha evaluado la totalidad de las clusulas,Tampoco aprueba la legalidad delpara reclamar, disposicin contraria a la normativa comunitaria, pues no permite garantizar que los consumidores puedan aprovechar plenamente el plazo y, por tanto, "ejercitar efectivamente sus derechos".Por ltimo, respecto a los criterios para establecer si una clusula es abusiva o no, el tribunal conmina a determinar si esta clusula provoca, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes.Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/26/la_pah_exige_nulidad_todos_los_desahucios_desde_1995_tras_sentencia_del_tribunal_sobre_hipotecas_60312_1012.html