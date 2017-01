Per, Corrupcin S.A. (I)

Alai

La corrupcin constituye en realidad, un fenmeno amplio y variado, que comprende actividades pblicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos pblicos por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepcin de sobornos, la malversacin y la mala asignacin de fondos y gastos pblicos, la interesada aplicacin errada de programas y polticas, los escndalos financieros y polticos, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal de partidos polticos en busca de extraer favores indebidos) que despiertan una percepcin reactiva del pblico.. (1)Esta definicin descriptiva que del historiador, Alfonso W. Quiroz (1956-2013), en su libro Historia de la corrupcin en el Per, contiene casi todos los elementos y variantes de lo que en la actualidad se viene descubriendo en el pas a propsito de las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht que est involucrando a gobernantes, funcionarios y empresarios de once pases de Amrica Latina dentro de los cuales se encuentra Per.Si bien las investigaciones en Brasil sobre el pago de sobornos comienzan en el 2013 y se conocen a partir del 2014, sera en diciembre del 2016, hace un mes, que puntualmente Odebrecht reconoce el pago de coimas en varios pases y que en el caso de Per, entre el 2005 y el 2014, efectu sobornos por US$ 29 millones a cambio de los cuales obtuvo ms de US$ 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. (2) y que de acuerdo a las normas del pas del norte, Odebrecht deber pagar una multa de ms de 3,5 mil millones de dlares por haber entregado US$ 788 millones en coimas para obtener contratos del sector pblico.