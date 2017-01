Por qu se habla tanto del PIB?

El inters por los temas econmicos en Cuba ha crecido notablemente en las ltimas dos dcadas de la mano de una serie de eventos que han incidido fuertemente sobre el nivel de vida de los cubanos. Entre estos podemos mencionar el colapso del bloque socialista entre 1989 y 1991, que precipit una profunda crisis; las transformaciones econmicas de los noventa; los Lineamientos de 2011 y la contraccin de la economa en 2016. Hay un indicador que destaca en las noticias cuando se habla de crecimiento econmico: el Producto Interno Bruto, o PIB por sus siglas en espaol. Entonces, qu es exactamente el PIB, por qu es importante y por qu se recurre constantemente a l?

Hablamos de uno de los indicadores ms utilizados en la macroeconoma y tiene como objetivo principal medir la actividad econmica, tomando en cuenta nicamente los bienes y servicios finales producidos dentro de la economa formal de un determinado territorio, sin importar el origen de las empresas. De ese indicador se excluye todo aquello que se produce en el marco de la economa informal o de negocios ilcitos.

Es vlido apuntar que el PIB forma parte de una familia ms extensa indicadores conocida como Sistema de Cuentas Nacionales, cuyo objetivo fundamental es describir las economas a lo largo del tiempo. Este sistema est basado en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y normas de registro que proporciona un marco de recopilacin y anlisis de datos econmicos para facilitar la toma de decisiones y proporcionar orientacin sobre poltica econmica y social, adems de facilitar la comparabilidad entre pases y regiones. La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) es la encargada de establecer esas bases metodolgicas.

Este no es el nico mtodo de registro que ha existido. Los pases socialistas miembros del desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Econmica (CAME) utilizaban otros indicadores recogidos en el denominado Sistema de Balances de la Economa Nacional, cuya medida agregada principal era el Producto Social Global. Cuba us este sistema hasta principios de la dcada de los noventa.

El PIB mide nicamente el valor de la produccin final, de la que se descuentan los insumos y servicios intermedios consumidos en el proceso productivo, para evitar as la doble contabilizacin; solo toma en cuenta la actividad econmica que tiene lugar en un territorio determinado, independientemente de la nacionalidad de las unidades econmicas involucradas.

De modo que la produccin de las empresas extranjeras en Cuba forma parte del PIB cubano, aunque una parte de las utilidades obtenidas sea repatriada a la casa matriz al final del perodo contable. Finalmente, en el clculo no se ha descontado la depreciacin (desgaste) que sufren los medios de produccin.

Una vez calculados estos indicadores, y teniendo varias observaciones a lo largo del tiempo, se puede estimar su dinmica, si crece o decrece y en qu magnitud. En ese sentido, la variacin anual (o trimestral) del PIB constituye el indicador fundamental de crecimiento econmico, y es muy utilizado para analizar la salud de una economa y el efecto de las diferentes polticas econmicas.

Para realizar un anlisis riguroso, es necesario diferenciar entre PIB nominal, PIB real y PIB per cpita. Es importante, entre otras razones, para comprender a cul de ellos se refiere el dato publicado sobre el comportamiento del PIB cubano en 2016, que result en un decrecimiento del 0,9%. Veamos:

Segn esta imagen, los datos a fines del ao pasado hacan referencia a la variacin del PIB real en Cuba. Estos indicadores son muy populares en la realizacin de comparaciones internacionales. Estas solo son posibles cuando se computan los datos del PIB en una unidad de valor similar (por ejemplo una moneda comn, casi siempre el dlar estadounidense), para lo cual se necesita un valor referencial del tipo de cambio entre la moneda local y la divisa de Estados Unidos. El uso de las tasas de cambio es muy comn, aunque introduce un sesgo relacionado con el efecto de su variacin a lo largo del tiempo. Por ello, tambin se usa un mtodo de clculo alternativo denominado Paridad del Poder Adquisitivo. Este elimina la distorsin que introduce la variacin de los tipos de cambio, ajustando el valor de referencia en dependencia de un poder de compra equivalente para todos los pases.

El PIB es usado frecuentemente como una medida del bienestar material de una sociedad. Ciertamente se verifica una correlacin positiva entre el PIB y otras medidas ms especficas de bienestar social, especialmente en pases donde el ingreso per cpita es muy bajo, mientras que la relacin se debilita en la medida en que el ingreso crece.

No obstante, existen una serie de aspectos que limitan la efectividad del PIB como indicador de bienestar y sostenibilidad social y ambiental:

Estos elementos han generado un gran debate internacional que hasta hoy se sostiene, y que se ha decantado en numerosas ocasiones por una crtica feroz hacia el PIB. Pero debemos tener en cuenta que muy a menudo se pretende que el PIB refleje matices para los que no fue concebido. Es una medida de actividad econmica, no de bienestar social. Por ello se recomienda a los interesados en este ltimo que recurran a indicadores ms acordes que ya existen.

En ese sentido, se han propuesto indicadores alternativos para tratar de reflejar ms claramente estos impactos, sin lugar a dudas relevantes para un anlisis integral de la situacin socioeconmica de una poblacin. Entre ellos se puede mencionar el PIB verde, el ndice de Desarrollo Humano (y este mismo ajustado por desigualdad), la huella ecolgica, la huella hdrica, el ndice de Bienestar Econmico Sostenible (IBES), entre otros muchos. Algunos incluso han ido mucho ms lejos, como el pequeo estado asitico Butn, en donde se propuso utilizar una medida denominada Felicidad Nacional Bruta, basada en elementos ajenos al concepto occidental de riqueza material.

Adicionalmente a todos los elementos anteriores, en el caso de Cuba, el clculo del PIB est sujeto a otros elementos que introducen sesgos y distorsiones muy importantes. Las caractersticas del sistema cubano implican que la mayor parte de los precios en la economa no se determinan en el mercado, sino que son fijados por un ente central, como el Ministerio de Finanzas y Precios. Una de las principales consecuencias de este esquema es que los precios no informan adecuadamente sobre las condiciones reales de la demanda o la escasez relativa de insumos o factores. Por lo que no trasladan una idea fidedigna del estado de la economa. Estos son los mismos precios que son usados luego para el clculo del PIB.

El otro aspecto clave es el tipo de cambio. Cuba tiene un sistema monetario-cambiario basado en dos monedas nacionales y mltiples tipos de cambio que operan entre estas y las divisas extranjeras. Estos tipos de cambio tampoco se determinan en el mercado, sino que responden a decisiones de poltica econmica e incluso social. Pero el resultado es que no existe un valor que refleje adecuadamente la escasez relativa de divisas a nivel de toda la economa, mientras que se transan insumos y factores productivos similares a precios y tipos de cambio diferentes. El resultado es que la valoracin en moneda extranjera (dlares) del volumen de la economa es inexacta y confusa.

La explicacin anterior deja algunas lecciones claras. El crecimiento econmico medido a travs de la variacin del PIB no equivale automticamente a bienestar econmico o social. Es un indicador muy til, una medida sinttica de actividad econmica que brinda mucha informacin en un solo nmero. Pero debemos hacer un uso adecuado del mismo en pos de evadir reduccionismos que no deberan convertirse en pensamiento comn.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170126/se-habla-tanto-del-pib/