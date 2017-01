La periodista Esperana Costa publica Rosa Solbes. El periodisme insurgent (Ed. Austrohongaresa)

Como periodista nunca he aspirado a la neutralidad

Al periodismo hoy le falta un peln de pasin, de humildad, de solidaridad; le sobra asepsia informtica, agua mineral y ejecutivos, afirmaba el periodista Manuel Leguineche (1941-2014). Para m, todo es reporterismo. O sea, ver algo, vivirlo, hablar con la gente, pensar y leer sobre ello y contarlo; algo as como un diccionario de la vida en desorden, aada en una entrevista en el suplemento El Cultural del peridico El Mundo (octubre de 1999). Veteranos informadores coinciden en que en las antiguas redacciones, donde se fumaba y beba whisky, tal vez se hiciera mejor periodismo. La periodista Esperana Costa (Ganda, 1963) se define en su blog como periodista congnita, una enfermedad que no se cura nunca. En septiembre de 2016 ha publicado Rosa Solbes. El periodisme insurgent (Ed. Austrohongaresa), un reportaje biogrfico de 226 pginas que tambin retrata los ltimos aos del franquismo y la Transicin en Valencia. El inters por Rosa Solbes (Alicante, 1950) obedece en gran parte a su compromiso con la izquierda, el feminismo y el valencianismo en las dcadas duras de los 70 y 80, en las que trabaj como reportera, entrevistadora y columnista.

El trabajo en Primera Pgina, Valencia Fruits, Valencia Semanal, Diario de Valencia, Radiocadena y Televisin Espaola figura en su vasto currculo. Rosa Solbes fue asimismo directora-fundadora de la emisora pblica Rdio 9. Presentado en la sede de Intersindical Valenciana, el libro dedica un bloque de 120 pginas a esos artculos enlodados de compromiso. La frontera de cundo el terrorismo fascista pasa a adoptar el ingrediente-excusa anticatalanista no est claramente delimitada en el tiempo. Durante varios aos an, despus de la muerte de Franco, convivan codo con codo las siglas nazis y las cruces gamadas con los que aprovechan la desinformacin y la histeria creada en torno al fantasma cataln para seguir sus atentados contra la democracia, la autonoma, la cultura y la libertad de expresin. ste es el terrorismo tipicamente valencianero, escriba Solbes el primero de enero de 1979 en la revista Valencia Semanal (Emboscados tras la franja azul); la periodista recuerda el asesinato de Miquel Grau, joven militante del Moviment Comunista del Pas Valenci (MCPV), por el impacto de un ladrillo arrojado en octubre de 1977 en Alicante por un miembro de Fuerza Nueva. Una semana despus Rosa Solbes publicaba otro artculo, titulado 1978: a bombazo limpio, en el que caracteriza el citado ao como el del petardo y el estacazo.

Una de las fuentes consultadas por Esperana Costa para explicar el contexto poltico y meditico de la poca es la tesis doctoral del historiador y Periodista Carles Senso, Valencia Semanal (1977-1980). Daltaveu valencianista contra el postfranquisme a centre de les pugnes internes del PSPV-PSOE. La revista se orientaba en la lnea de otras como Triunfo, Cuadernos para el dilogo o Destino. Fueron tiempos de plomo. Un militante de Fuerza Nueva amenaz con una pistola a la directora de la publicacin, Pilar Lpez. Adems, Carles Senso recuerda los numerosos ataques perpetrados contra Valencia Semanal, como la quema con lquido inflamable de la encuadernadora, la amenaza fallida con un supuesto paquete bomba en la puerta de la redaccin, las pintadas (catalanistas, os quedan pocos das) o la agresin al fotgrafo Jos Vicente Rodrguez. En el frente judicial, el periodista menciona cerca de un centenar de denuncias, la mayora archivadas en la primera instancia, en un contexto de violencia ultra y explosivos contra los escritores Joan Fuster y Sanchis Guarner. Los autores de Valencia Semanal fueron en ocasiones judicializados por escndalo pblico, categora que poda incluir un reportaje sobre el filme Emmanuelle con los senos a la vista.

Rosa Solbes hace memoria de los inicios. El falangista Flix Morales, director del peridico Informacin, le ense en qu consista una redaccin y el taller de impresin de un peridico. Se imprima con unos cacharros enormes, en unas salas con un calor horroroso y un olor terrible a tinta. Pero el asunto le interes: el ruido de las linotipias, el trfago de la redaccin En 1968 comienza los estudios en la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Valencia, y realiza sus primeras prcticas en un peridico de Alicante, Primera Pgina. Su jefe en el diario fue Juan Jos Prez Benlloch, quien aos despus dirigira medios progresistas como Diario de Valencia y Noticias al da. Un da le encarg a la becaria Rosa Solbes una pgina, sin especificar el contenido. Ya te apaars, t no eres periodista? Sal a ver qu consigues. En Primera Pgina tena que escribir sobre moda, recetas de cocina, consejos de belleza femenina y los precios del mercado. De tanto en tanto, entrevistaba a Karina, Raphael o Los Cinco Latinos. Todos los periodistas escriban sobre cualquier materia. Lo importante fue la oportunidad de trabajar, cada da, con un ojo puesto en el reloj y las carreras antes del cierre: incluso me pagaban, me daba para la gasolina y alguna cosa ms. Empez a hacer reporterismo. En las redacciones se entraba as, o salas una reportera bragada o te lo tenas que dejar.

Con los aos cambi la perspectiva. El libro de Esperana Costa reproduce un reportaje de Rosa Solbes publicado en julio de 1979 en Valencia Semanal, con motivo del funeral organizado en Valencia tras la muerte de Valentn Gonzlez. Este joven de 20 aos, afiliado a la CNT, falleci tras el impacto de una pelota de goma disparada por un polica nacional durante una huelga en el Mercado de Abastos. Qu estpida sinrazn obliga a nuestros jvenes trabajadores a hacer su vida cotidiana a la orilla de la muerte?, se preguntaba la periodista en la introduccin. "No les corresponda a ellos, histricamente, ser acuchillados por los nazis ni apaleados por la polica. Los grises que llegan. An son grises, como lo fueron siempre. En otro de los reportajes denuncia la muerte, por ahogamiento, de enfermos internados en el psiquitrico de Btera (Valencia). La periodista denunci las responsabilidades de la Diputacin provincial. Diriga entonces la seccin de reportajes, titulados de modo que tal vez hoy parezca un poco amarillo, pero era lo que pasaba cada da, explica Solbes. Se refiere a titulares como Casos valencianos: as nos torturaron, Los fascistas en la Ford: siguen actuando, Trfico de armas en Valencia o Fachas en la calle: el 9 de Octubre en Valencia. Recuerda como uno de los reportajes ms duros el realizado sobre el accidente de un camin cisterna en el camping de Los Alfaques (Alcanar, Tarragona), que se sald con 243 muertos y 300 heridos graves.

Cuando se produjo el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, Solbes trabajaba en Diario de Valencia (all fue jefa de seccin en Poltica y Local), que sali al da siguiente a los quioscos con tres ediciones. La capital valenciana se convirti en uno de los ejes de la asonada, por el protagonismo del capitn general de la III Regin Militar, Jaime Milans del Bosch, as como por la presencia de los tanques y los soldados en la calle. El libro de la editorial Austrohongaresa destaca el trabajo de los periodistas. En concreto, un informe de la Uni de Periodistes del Pas Valenci, presidida por Mercedes Arancibia y a la que perteneca Rosa Solbes, sealaba las omisiones de la Fiscala, ampliaba el nmero de responsables en la trama golpista y detallaba las listas negras de profesores de la Universidad, polticos y periodistas. Remitido al Tribunal responsable de enjuiciar el golpe, el documento no se tuvo finalmente en consideracin.

Voy por la vida con gafas violetas, zanja Rosa Solbes en el acto organizado por Intersindical Valenciana. Su compromiso periodstico con las ideas feministas se empez a materializar en una columna de La Hoja del Lunes de Valencia, titulada La seccin feminista, que firmaban Solbes y la periodista Emilia Bolinches. Conquistaron ese pequeo espacio en un peridico editado por la Asociacin de la prensa de Valencia presidida por el padre de la fallecida exalcaldesa, Rita Barber- donde escriba semanalmente el sector ms rancio y reaccionario del periodismo valenciano. De hecho, lo que moviliz a las dos reporteras fue un artculo Tiempos Degenerados- del periodista y crtico de arte Carlos Sent (marzo de 1977), en el que afirmaba sin embozo: Para enfrentarnos con unas mujeres sin femineidad no falta demasiado, segn creen los movimientos feministas. La indignacin que el escrito caus a las dos reporteras les llev no slo a iniciar la seccin feminista, sino a mantenerla hasta mediados de 1978 con artculos que reivindicaban el divorcio, Basta ya de violaciones; Italia, Espaa y el aborto o Fallas y machismo. En 1983 Rosa Solbes y Emilia Bolinches reanudaran las colaboraciones, ahora en Sa, una revista mensual fundada por sectores cristianos de ideologa progresista y valencianista. Durante seis aos firmaron sus columnas con el X&X del cromosoma femenino. Entre 1984 y 1989 presentan Entre Nosotras en Radiocadena Espaola de Valencia.

Las dos periodistas continuaron juntas en Televisin Espaola, donde Solbes trabaj durante dos etapas: entre 1986 y 1988, como presentadora de informativos en el canal valenciano; y entre 1995 y 2007. Es autora adems de tres libros que reivindican el rol histrico de las mujeres: Dones valencianes entre el voler i el poder; Matilde Salvador, converses amb una compositora apasionada y, junto a otras investigadoras, de la publicacin Mara Cambrils. El despertar del feminismo socialista (2015). Cambrils public durante los aos 20 y 30 numerosos artculos de contenido feminista en El Socialista (fue la nica mujer columnista de este peridico).

Despus de dcadas de labor periodstica, cuando estudiantes e investigadores le preguntan, Rosa Solbes mantiene que hoy ve el oficio tan difcil como siempre, pero con muchas ms dificultades desde el punto de vista econmico. En los aos 70 algunos jvenes noveles practicaron un periodismo muy pasional, bastante visceral, y que iba ms all de la presunta objetividad. Para ella esto significaba con respeto a los hechos, implicarte en la historia que ests contando. En la redaccin, recuerda, se hacan bromas con la nocin de Nuevo Periodismo norteamericano, que para algunos compaeros supona directamente inventarse reportajes y entrevistas. Eso me pareca una barbaridad; sin embargo, para informar de cmo nos haban torturado o de las mujeres obligadas a la realizacin de abortos clandestinos, haba que retratarse. Yo nunca he aspirado a la neutralidad, remata.

