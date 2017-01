Dilogos en Astan

Irn, un protagonista innegable en la solucin siria

Hispantv

Los das 23 y 24 de enero en la capital de Kazajistn, Astan, se desarrollaron las conversaciones indirectas entre el Gobierno sirio y parte de las fuerzas opositoras armadas, con la idea de proteger la tregua y buscar soluciones polticas al conflicto. Las bandas terroristas agrupadas en EIIL Daesh en rabe y el Fath Al-Sham ex Frente Al-Nusra fueron exceptuadas de esas negociaciones.

Los dilogos, auspiciados por la Repblica islmica de Irn, la Federacin Rusa y Turqua y terminaron con un llamado a salvaguardar el cese del fuego y encontrar soluciones polticas al conflicto en Siria, sin que ello implique dejar de combatir al extremismo salafista. Uno de los grandes enemigos de los pueblos de Oriente Medio. Para el anfitrin de este encuentro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistn, Kairat Abdrajmanv, la reunin crear las condiciones necesarias para que todas las partes interesadas encuentren una solucin a la crisis siria en el marco del proceso de Ginebra bajo la gida de la ONU, y har un digno aporte a la causa de del establecimiento de la paz y la estabilidad en Siria.

El objetivo en Astana era concretar una hoja de ruta destinada a resolver la crisis siria cuyos efectos son desastrosos: 400 mil muertos, nueve millones de desplazados, 5 millones de refugiados y la destruccin de gran parte de la infraestructura del pas. Y, para avanzar en conseguir dicho norte, estuvieron en Astana dos importantes actores en el conflicto sirio: el Enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, y el viceministro iran de Exteriores para Asuntos rabes, Hosein Ansari, que encabez la delegacin de la nacin persa, cuyo apoyo a la sociedad siria ha sido fundamental para cambiar la correlacin de fuerzas a favor de Damasco tras la agresin sufrida desde marzo del ao 2011.

Como prueba de este cambio en la balanza del poder, el Viceprimer Ministro Turco Mehmet Imek declar que tenemos que ser realistas, la situacin sobre el terreno ha cambiado dramticamente, Turqua no puede insistir en una solucin sin al Assad, posicin mantenida desde el inicio de la agresin contra Siria por parte del gobierno de Tehern, factor clave en cualquier acuerdo que signifique lograr la estabilidad para Oriente Medio. La nueva posicin turca entre en contradiccin absoluta con la postura de los opositores presentes en Astana, que volvieron a su antigua demanda: exigir un cambio de gobierno en Siria.

Rusia, a travs de sus delegados hizo entrega a los rebeldes sirios de un proyecto de constitucin preparado por jurisconsultos rusos con el objeto de acelerar el proceso de paz y acabar as el conflicto, segn declar Alexander Lavrentiev, el jefe de la delegacin rusa. El anlisis fino de esta iniciativa generada exclusivamente en Mosc, ms parecida a una accin voluntarista, no fue tomada en cuenta por la oposicin siria que declar que el proyecto ruso fue puesto en la mesa de negociaciones pero ni siquiera lo recogimos, quedando como una mera ancdota dentro del encuentro. Esto porque lgicamente cualquier herramienta constitucional debe nacer desde el interior de Siria, de su gobierno y mundo poltico.

Washington en papeles secundarios

El gran ausente en Astana fue Estados Unidos, relevado a papeles secundarios, principalmente por el enorme trabajo diplomtico de Irn y Rusia que incluso han atrado al gobierno turco que tiene sus propias cuentas que saldar con Washington. Para los medios internacionales esta realidad indica, no slo que Estados Unidos ha sido arrinconado en su postura ambivalente y de doble rasero respecto a sostener que combate a los grupos terroristas pero al mismo tiempo estimula su desarrollo; sino tambin es la constatacin que los objetivos planteados por la alianza entre Siria, Irn, Rusia y Hezbol est dando sus frutos de manera clara y contundente: destruir a las bandas terroristas. A la par de esta constatacin del xito alcanzado por la mencionada alianza antiterrorista, el portavoz de la cancillera persa, Bahram Qasemi, destac que la prioridad respecto a Siria sigue siendo poltica, consolidar un alto al fuego en todo el pas.

Estados Unidos, representado por el Embajador de Washington en Kazajistn, George Krol, pas sin pena ni gloria. Lo que no deja de inquietar respecto al papel que cumpla en el futuro, pues Washington ha sido, junto a sus socios europeos, principalmente Francia y Gran Bretaa y de Oriente Medio: Israel, Arabia Saud y las Monarquas Ribereas del Golfo Prsico los principales artfices en el surgimiento, desarrollo y apoyo de los grupos terroristas takfir. Apoyo enmarcado en la decisin de derrocar el gobierno sirio en pos de objetivos mayores: cercar a Irn e impedir el desarrollo y avance hacia Occidente de la Federacin Rusa. Ello bajo la poltica del leading from behind, que significa seguir desestabilizando a la nacin levantina en pos de sus objetivos hegemnicos regionales.

El encuentro en Astana, junto con la tregua declarada en Siria el pasado 30 de diciembre, es parte de un paquete de iniciativas, donde sobresale el trabajo de mediacin de Irn, Rusia y Turqua. Para el diplomtico Staffan de Mistura, el encuentro de Astana tiene importancia, en la medida que resultados fructferos en estas conversaciones determinarn el xito o no de las conversaciones del 8 de febrero en Ginebra y donde se tendr mayor claridad sobre cul va a ser la postura del nuevo gobierno estadounidense. El papel jugado por la oposicin armada siria presente en Astana ha sido definido por el Embajador sirio ante la ONU, Bashar al Yafari como lamentable ya que se consider que estaban ms enfocados en actuar en defensa del grupo Fath al Sham en lugar de acercar posiciones con el gobierno sirio.

Salida Poltica? S, Pero sin descuidar lo militar

Resulta coincidente, a pesar de ciertas divergencias respecto al papel de Estados Unidos, que las posturas tanto de la ONU como de Mosc y Tehern con relacin a la salida de la crisis siria pasa por una solucin poltica, donde el factor militar cumple un papel de catalizador, que obligue a la oposicin a sentarse a la mesa, como ocurri tras las ofensivas gubernamentales que permitieron la recuperacin de Palmira y Alepo. El Enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, tras un encuentro con la delegacin rusa seal que el acuerdo trilateral entre Tehern, Mosc y Ankara puede influir en los bandos enfrentados y ayudar a que las hostilidades paren o se estabilicen, pues es eso lo que quieren los sirios.

Irn, por su parte, ha aclarado que sus esfuerzos diplomticos, junto a Rusia y Turqua no son un sustituto del denominado Grupo Internacional de Apoyo a Siria ISSG por sus siglas en ingls segn declar a la prensa internacional, el Vicecanciller Para Asuntos rabes y Africanos, Hussein Yaberi Ansari, quien destac adems el papel cumplido por la ONU en facilitar las conversaciones entre el gobierno de Damasco y la oposicin siria, en cualquier lugar donde se desarrollen. Astana fue un ejercicio previo a Ginebra. Fecha en la cual Estados Unidos debe tener definido el papel efectivo y concreto que jugar en Oriente Medio. Una Administracin de gobierno que deber equilibrar la dicotoma de una pareja de funcionarios de alto nivel, con visiones distintas como es el nuevo Secretario de Estado Rick Tillerson ex Consejero Delegado de la Exxon Mobil Corp con fuertes lazos con Mosc y el Secretario de Defensa James Perro Rabioso Mattis furibundo opositor a acuerdos con Rusia y enemigo del acuerdo nuclear con Irn.

La especulacin respecto a lo que puede esperar el mundo de Washington, hace suponer un acercamiento entre Trump y Vladimir Putin, que implique definiciones de lucha conjunta contra Daesh, que hasta ahora slo ha sido efectivo gracias al trabajo del Eje de la Resistencia y las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Recordemos que en noviembre del 2016, tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, el actual mandatario dio a conocer su disposicin de trabajar con Putin en lo que llam una cooperacin constructiva bajo la premisa, que slo ciertos pases combaten de verdad a los grupos terroristas. En el segundo debate electoral entre Trump y Hillary Clinton afirm slo Damasco, Rusia e Irn luchan contra los terroristas de Daesh en Siria Al Assad est exterminando a Daesh, Rusia extermina a Daesh como lo hace tambin Irn de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, los nicos grupos a los que admitira como aliados para combatir a los extremistas de Daesh seran estos tres pases: Siria, Rusia e Irn.

Cumplir esas declaraciones efectuadas al calor del debate presidencial? Qu pasar con sus aliados de la regin como Arabia Saud, Israel, Turqua, Jordania valedores del mismo grupo terrorista que Trump desea derrotar? Cul ser su postura teniendo, en el seno de su gabinete personajes como Rick Tillerson y James Mattis? Un intrngulis que Trump deber resolver a la brevedad, pues la madeja de conflictos que existe en Oriente Medio, donde el tema palestino juega un papel principal deber generar, ms temprano que tarde una fuerte contradiccin entre Estados Unidos, Rusia e Irn como lder del Eje de la Resistencia.

No se puede combatir a Daesh sin que ello implique una serie de requisitos: exigir que la Casa al Saud, la entidad sionista y sus socios regionales dejen de suministrar apoyo financiero, material, armamento y logstica al terrorismo takfir. No se pueden establecer lneas de confianza con miembros del Eje de la Resistencia, sin exigir al mismo tiempo el cumplimiento de resoluciones del CSNU, como la N2334 que exige el cese y el desmantelamiento de los asentamientos de colonos judos en la Ribera occidental, como tambin el cumplimiento de los Acuerdos Nucleares firmados por el G5+1 con Irn. Los conflictos en el Levante Mediterrneo tienen una impronta comn y esa debe cesar: el apoyo del sionismo y el wahabismo al terrorismo regional. Astana es un paso ms en la consolidacin de caminos de encuentro, que dejan claro que el terrorismo takfir debe ser combatido hasta su total exterminio. No es posible pensar en mantener posiciones tibias al respecto, con grupos que hunden sus races en la ideologa de la ms reaccionaria de las Monarquas como es la Wahabita.

El proyecto de documento final de las consultas sirias en Astan estipula un mecanismo tripartito, para controlar el cumplimiento de la tregua en Siria, lo que trae consigo nuevas interrogantes pues en Astana quienes firmaron la declaracin son grupos rebeldes armados, pero no aquellos que representan el nmero mayor de combatientes y bandas terroristas, lo que significa que la guerra en Siria no termina con un cese al fuego con ciertas organizaciones si ello no va acompaado de la destruccin total de las fuerzas terroristas de raz takfir que operan en suelo sirio. Ello debe ir acompaado de la exigencia internacional de cesar todo apoyo al extremismo salafista y en ello la lucha poltica s o s debe ir acompaada de la ms fiera lucha militar.





Fuente original: http://www.hispantv.com/noticias/opinion/331255/dialogos-paz-siria-terrorismo-estado-islamico-al-nusra

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.