n medio de la masa de manifestantes que acudi este sbado a la explanada del National Mall en Washington DC, una de las pancartas llam mi atencin. Una joven afroamericana con coletas sostena una percha de alambre equipada con un cartn en el que poda leerse: "Nunca ms". Resulta que, para las mujeres pobres en el extranjero, el 'nunca' se convirti en este lunes.Donald Trump utiliz su primer da como presidente para reinstaurar una orden ejecutiva de la era Reagan que tendr un impacto devastador para aquellas personas que menos recursos tienen: mujeres y chicas en las zonas ms pobres del planeta. Esta orden, ms conocida como la 'Ley Mordaza Global', eliminar la financiacin a cualquier ONG internacional que provea servicios abortivos o que incluso hable sobre el aborto con pacientes que buscan materiales didcticos o referencias.Todos los estudios han demostrado que eliminar el acceso a los servicios abortivos no acaba con los abortos sino que simplemente fuerza a las mujeres a realizarlos de forma clandestina y a ponerse en peligro. Para un tipo al que se le ha catalogado como populista, quizs es sorprendente que el hecho de tener a casi medio milln de personas tres veces ms que el da de su toma de posesin inundando las calles de Washington no haya alterado para nada su poltica.Lo que s han conseguido, sin embargo, es otra cosa: herir los sentimientos del presidente Segn algunos de los bigrafos de Trump con los que he hablado, algunas de las cualidades que le definan en su niez eran las propias de un matn de colegio. Y lo raro es que esto no haya cambiado. Por eso es por lo que el hecho de que haya dedicado una de sus primeras rdenes ejecutivas a menoscabar los derechos de las mujeres me parece algo que se acerca mucho a lo anterior. Porque Trump s que ha hablado con franqueza sobre las otras rdenes ejecutivas que firm el lunes la congelacin de contratacin de funcionarios y la retirada de EEUU del acuerdo TPP. Pero no ha hablado sobre el acceso al aborto a menos que se le haya pedido.Si bien es cierto que la implementacin de esta orden ejecutiva histricamente se ha revocado siempre que la oposicin llega a la Casa Blanca, los partidarios anteriores Ronald Reagan y George W. Bush gobernaron en escenarios de conservadurismo social. Con Trump era ms difcil adivinar que fuese a suceder esto. Tal y como le dijo a Howard Stern sobre su actitud hacia el aborto en 2013: "Nunca ha sido mi gran problema". Trump pareca haber encomendado la pregunta a su compaero de candidatura Mike Pence, un firme defensor antiabortista.Para muchos, que Trump eligiera a Pence fue una ofrenda de paz para los votantes evangelistas escandalizados por el estilo de vida de Trump. La ofrenda de paz funcion y Trump se hizo con los evangelistas por un amplio margen. Pero las ilusiones de que Trump, como insinu en un fugaz gesto en la noche electoral, "va a ser el presidente de todos", simplemente se han esfumado. "El presidente, no es un secreto, siempre ha dejado claro que est a favor de la vida", aseguro su portavoz Sean Spicer en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca. "Quiere defender a todos los estadounidenses, tambin a los que todava no han nacido".Es la manera de destripar una poltica que, segn se estima, ha salvado a 289.000 mujeres de muertes relacionadas con el embarazo o la maternidad, segn la Organizacin Mundial de la Salud. No se trata solo del aborto. Los proveedores de estos servicios a los que se les deniega la financiacin bajo la legislacin mordaza podran ser despojados tambin de su capacidad de llevar a cabo incluso la atencin sanitaria ms bsica para las mujeres, tal y como ya inform el grupo global de planificacin familiar Population Action International (PAI), dando como resultado un colapso de todas las redes sanitarias.La Organizacin Mundial de la Salud estima que cada ao se realizan un total de 21 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, que ocasionan cerca del 13% de todas las muertes maternas. Y la organizacin Marie Stopes International, el mayor grupo de planificacin familiar a nivel mundial, estima que la prdida solo de sus servicios podra significar 6,5 millones de embarazos no deseados, 2,1 millones de abortos de riesgo y 21.700 muertes maternas durante el primer mandato de Trump.PAI lo describe con todava ms crudeza: "La nica meta que la poltica conseguir es castigar a las mujeres que ya se enfrentan a circunstancias difciles bloqueando su acceso a los cuidados esenciales". Si el deseo de Trump de "castigar" a las mujeres suena familiar es porque, bueno, debe sonar as. En marzo del ao pasado, dijo que aquellas que solicitan abortos deben sufrir " algn tipo de castigo" por hacerlo.Y aunque es cierto que rebaj su tono intransigente tras su gran resultado en las elecciones, sus acciones resuenan ms alto que sus palabras.