Por qu Gaza?

Aqu tienes al culpable (dice mientras seala su compaero sentimental,Mussa'ab Bashir). l me avis de que no sera sencillo. Yo le dije que haba vivido en Egipto y que seguramente sera parecido, pero, evidentemente, ha sido mucho ms complicado. No slo por el acoso psicolgico constante del Ejrcito de aire israel o por el bloqueo, la sociedad de Gaza est en crisis porque cada da se ve ms encerrada, y la gente se va encerrando ms en s misma y en la religin. Y eso afecta.

A pesar de que tu compaero es gazat, no entrasteis en Gaza a cielo abierto.

En 2013 la frontera estaba medio abierta. Eran tiempos de Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes en Egipto y su filial Hamas en Gaza. Pero aun as haba restricciones. Por ejemplo, Mussa'ab para salir de Gaza tena que pagar 500 dlares, hoy en da se paga mucho ms. As que, muy a mi pesar, porque no me gustan los lugares cerrados, entramos en Gaza por un tnel. Yo pensaba que aquello iba a ser mucho ms complicado, pero al final fue un tranquilo paseo de dos minutos. Estaba muy normalizado. Demasiado normalizado.

Es como escapar de una crcel, pero al revs.

Exactamente, nos metimos en ella. Al poco cay Morsi en Egipto y Gaza sufri un bloqueo mucho peor.

Cmo recuerdas los primeros meses?

Los primeros reportajes y entrevistas fueron realmente duros porque vi cmo la gente viva precariamente, siempre con la promesa de ayudas que no llegan de la comunidad internacional. Y, desgraciadamente, tambin me di cuenta de algo ms doloroso an: los propios polticos palestinos del otro lado de Palestina, en Cisjordania, tambin se olvidaban de la Franja de Gaza. A ello smale las consecuencias del bloqueo israel: cortes constantes de electricidad, escasez de agua potable... Por ejemplo, imagnate lo que es en pleno invierno volver a casa tras ir a informar sobre barrios inundados por las aguas residuales, y no poder ducharte porque no hay agua caliente, cubierta de suciedad hasta el cuello. Pero la gente sobrevive. No me imaginaba que la gente iba a tener tal paciencia para aguantar esas condiciones denigrantes.

Existe normalidad o cotidianidad en Gaza?

Algunos dicen que "es que en Gaza ya estis acostumbrados". Odio ese verbo. Una persona nunca se acostumbra a vivir con tan poca dignidad. La gente desarrolla una resiliencia, pero eso tambin se va erosionando. Llegar un punto en que no habr salida. Por el agua contaminada del acufero gran cantidad de personas contraen bacterias dificilsimas de combatir. Yo misma he pasado dos meses con antibiticos por una salmonela tifoidea. Cuando fui a hacerme los anlisis de sangre, la propia enfermera se rea y deca "yo tambin la tengo, vive con ello, no pasa nada".

Expertos dicen que en 2020 Gaza ser un lugar inhabitable. Eso es real. Hay muchos casos de cncer, muchsimas mujeres con cncer de pecho y sin medicacin adecuada, nios y nias con insuficiencia renal... Muchas de las enfermedades estn relacionadas con el saneamiento e infraestructuras. La mayora de las aguas residuales van a parar sin ser tratadas al mar o a zonas agrcolas, porque sin electricidad no se pueden tratar. Es imposible encontrar una persona totalmente sana fsicamente en la Franja de Gaza.

Has hablado de un genocidio a cmara lenta.

Es algo maquiavlico. Yo creo que est todo pensado. En 2005 el Ejrcito israel se repleg alrededor de Gaza y entonces pensaron el bloqueo. El gegrafo que dise el bloqueo,Arnon Soffe, hoy profesor de la universidad de Haifa, dijo: "Vamos a hacer que estos animales se conviertan en ms animales".

Y en eso lleg la guerra.

Era julio de 2014. Yo nunca haba cubierto una guerra. Cuando tienes a tus vecinos evacuados, no sabes si van a bombardear la casa de al lado, la tuya... y al mismo tiempo tienes que trabajar, mantenerte fra. Es muy difcil. Mis compaeros de trabajo palestinos me grababan en directo con una cmara en la mano y en la otra el telfono mvil por si les llamaba su mujer a kilmetros de distancia.

A las dos semanas de guerra tuvimos que evacuar la torre de los periodistas situada en medio de la ciudad de Gaza, y no porque nos avisasen de que iban a bombardearla, sino porque lo intuimos. Menos mal que nos fuimos porque el ltimo piso lo destrozaron. All estaba un canal de la televisin de Hamas. En medio de un alto el fuego fui a cubrir la evacuacin de uno de los pueblos ms bombardeados, al volver me tom el privilegio de ver a mi suegra. Subes a casa, miras a tu alrededor, y dices qu hago? Me llevo algo de casa? Al final no cog nada, no merece la pena.

Son varios los periodistas, como Yolanda lvarez, excorresponsal de TVE, o Javier Martn de EFE, relevados de sus funciones en Palestina como consecuencia de las presiones de Israel. Hasta dnde llega el lobby sionista?

La embajada de Israel en Espaa funciona as. Escribes un artculo y ellos mandan una carta o email con los puntos en los que estn en discordancia, achacndoteque has mentido intentando desacreditarte como periodista. A veces funciona como en los dos casos que apuntas. A Yolanda me la sola encontrar, trabajaba en el terreno, no estaba metida en los hoteles. Ella trabaja para un medio con mucha audiencia y fue un blanco fijo. Fue expulsada, al igual que hicieron con Martn o con el corresponsal de entonces de El Pas.

Durante la guerra intentaron hacer un vaco informativo. Un da me llamaron de El Mundo y me dijeron "hemos recibido una carta de la embajada de Israel diciendo que evacuemos a nuestra corresponsal porque la situacin va a ser ms peligrosa". Es la manera de Israel de desentenderse de cualquier responsabilidad ante posibles ataques a periodistas. Yo soy freelance, no me podan obligar, as que continu trabajando, pero muchas colegas tuvieron que irse obligadas por sus medios y otras se fueron por propia cuenta pensando que iban en serio. Cada da se notan las presiones del aparato israel.

No son muchas las mujeres periodistas que realizan un trabajo como el tuyo.

Es complicado abrirte paso en el mundo del periodismo. Es importante conocer el idioma de donde trabajas, en mi caso el rabe. Para m ha sido esencial, ya sea para leer las noticias de los medios locales, comunicarte con la gente o para escuchar las radios de las milicias, por ejemplo. Pero a pesar de tener ese plus, parece que los medios siguen sin confiar demasiado en las mujeres periodistas. Prefieren utilizar la imagen de la mujer periodista en "terreno hostil" para atraer a ms espectadores, como si fuese una figura vulnerable a proteger. No es ms que una mera utilizacin, un artilugio para vender ms. Yo trabajo para HispanTV, que pertenece al eje de la resistencia islamista, y el uso de la mujer como objeto es menor, pero tambin ocurre.

Cul es el panorama de los medios de comunicacin palestinos?

No tienen ninguna proteccin. En Gaza el bombardeo de oficinas de medios de comunicacin de Hamas ha sido usual. Los periodistas que trabajan ah son meros redactores, operadoras, cmaras, presentadores... no tienen que ver con el movimiento en s. Ellas no deciden lanzar un cohete. Nunca vers a Reporteros Sin Fronteras entrevistar a un periodista atacado que trabaje en un medio de Hamas. Y lo mismo ocurre con otros medios cercanos a la Yihad Islmica.

El primer ataque contra un periodista en la guerra del 2014 fue a la vuelta de la esquina de nuestra oficina. Yo estaba en medio de un directo, escuchamos la explosin y los compaeros me avisaron de que haban bombardeado a un periodista cuando entraba en un coche sealizado de arriba a abajo como prensa. Son un blanco.

El pasado julio una nueva orden del jefe del Tribunal Supremo de Cortes de Sharia (Cortes Islmicas) en Gaza orden que los hombres que se declaren vctimas de violencia domstica podrn conseguir el divorcio. Cmo definiras la situacin de la mujer en Gaza?

Por suerte hay muchas organizaciones de mujeres que llevan aos luchando contra el patriarcado, al mismo tiempo que contra la ocupacin israel. Cuando lanzaron esta nueva ley, ellas se manifestaron condenndola rotundamente. Incluso ONG de derechos humanos palestinas tambin la denunciaron. Es un artificio de Hamas para que en los divorcios el hombre no tenga que pagar el dinero correspondiente a la mujer varios miles de dlares. Hay muchsimos casos de violencia. Hay familias que incluso obligan a la mujer a callarse o que casan a sus hijas muy jvenes eligiendo a sus maridos. La Franja de Gaza es un lugar aislado, bloqueado. Al contrario que Cisjordania, no entran personas de diferentes lugares o palestinos que vuelven de la dispora. Y adems hay mucha censura.

Segn estudios del Instituto de la Mujer de la Universidad de Birzeit, el aumento de la violencia de gnero est relacionado con el aumento de la violencia israel y sus polticas de ocupacin.

S, despus de la guerra del 2014 aument la violencia de genero contra las mujeres. Segn el Banco Mundial, la Franja de Gaza es el lugar con mayor tasa de paro del mundo. Entonces, cmo pagan los hombres esa frustracin? Con violencia contra las mujeres y contra los hijos e hijas. Las mujeres intentan sacar adelante como sea la casa y la familia con lo poco que tienen. A los hombres los ves en la cafetera sentados tomando una shisha. Si dejaran la administracin a las mujeres las cosas cambiaran a mejor. Por ejemplo, en la Palestina actual dividida polticamente son las mujeres de Gaza las que cada semana se manifiestan en frente del Consejo Legislativo a favor de la unidad de las fuerzas polticas palestinas.

El feminismo en el mundo islmico. se gran desconocido.

Lo que hacen las feministas islmicas es intentar aplacar la narrativa del patriarcado islmico, utilizando nuevas interpretaciones del Corn. Pero claro, el patriarcado tambin juega sus cartas. Por ejemplo, en una familia con un hijo y dos hijas, es habitual que sus esfuerzos econmicos se dediquen a la formacin del hijo y no de las hijas. El conocimiento es el poder para poder defenderse de este tipo de patriarcado basado en la interpretacin de unas escrituras.

Si el ftbol es el opio del pueblo, qu es la religin?

La religin para muchas personas puede ser opio, pero por sus malas interpretaciones. Yo no rijo mi vida por ninguna religin, pero si la tienes creo que debes tener inters en conocerla bien para poder interpretarla t mismo, sin que te lo digan los dems. Hay que estudiarla. Si fuese as, en Gaza y en el mundo islmico en general, se dara un mayor empoderamiento de la mujer. Yo he visto a chicas jvenes hablar del velo como una prenda obligatoria. Les preguntas sobre el porqu y su respuesta es repetir mimticamente lo que su padre, el patriarca o el mokhtar de la familia les ha dicho. Si estas chicas tuviesen la posibilidad de leer, educarse y compartir ideas, las cosas seran muy diferentes. Al final y al cabo, la falta de formacin es una forma de control.

Dnde empieza la poltica y donde acaba la religin?

Para los Hermanos Musulmanes no hay diferencia entre religin y poltica. Hamas absorbi las creencias de la Hermandad Musulmana y las ejerce con prepotencia. Piensan que la suya es La Verdad, ellos son El Islam. No hay debate posible. Son prepotentes con los musulmanes que no siguen su lnea y con las mujeres.

Hamas lleg al poder sin estar preparados para ello. En las entrevistas o ruedas de prensa te das cuenta de que la versin de la realidad que dan es muy dbil y mediocre. Slo queda vivo uno de los fundadores de Hamas, Mahmod az-Zahar, y ya es una persona muy mayor. Los jvenes como Ismail Haniyeh estn ms interesados en quedarse con la poltrona que en mejorar la Franja de Gaza. Es poltica, como ocurre en el resto de los lugares del mundo.

Y entre tanto aparece el Daesh o Estado Islmico.

El wahabismo obviamente tambin ha tenido su influencia. Hay salafes en Gaza, pero no son muchos porque Hamas los tiene muy controlados, han destruido alguna de sus mezquitas, los persiguen, los encarcelan... Tienen puntos en comn y uno de ellos es Sayyed Qotb, la misma fuente ideolgica de los Hermanos Musulmanes, Yihad Islmica, wahabes, salafes...

Aun as, nunca he conocido a nadie en Gaza que est a favor del Daesh, incluso entre los ms ortodoxos religiosos. La mayora ve inaceptable asesinar a otros musulmanes o personas de otras religiones. Nadie ve con buenos ojos quemar vivo dentro de una jaula a un piloto jordano y difundirlo en vdeo, tal y como hizo el Daesh en sus inicios.

Las facciones polticas palestinas son parte de la solucin o del problema?

Las facciones en s no lo son, el problema son las personas que las forman. Son proxis de otros Estados.

Todas?

Prcticamente, s. Se han convertido en marionetas de otros Estados para controlar la zona y ganar influencia. Al mismo tiempo, Israel ejerce su papel activo de divide y vencers. Por ejemplo, la guerra del 2014 la iniciaron justo dos meses despus de alcanzarse el acuerdo entre Fatah y Hamas.

Es decir, lo de la casta no se lo han inventado en Madrid.

No, hay mucho dinosaurio en Palestina tambin. Hace falta una limpieza de sillas. Dentro de todas las facciones hay gente vlida, pero a menudo estn imposibilitados en la toma de decisiones. Hay facciones ms neutrales, como la Yihad Islmica. Hoy en da funciona de catalizador y pacificador entre fuerzas polticas, incluso con Egipto, que siempre ha sido el principal mediador para los acuerdos de paz o altos el fuego.

Si hubiese una Primavera rabe en Palestina, debera ser en contra de las propias estructuras polticas palestinas?

S, y se habla de ello. Hay mucha gente frustrada polticamente que no se ve representada por ninguna faccin. Son de izquierdas, pero no saben por dnde tirar. De hecho, en octubre iba a haber elecciones y han sido las propias fuerzas polticas las que las han paralizado. Haba mucha gente que no iba a votar. Falta representacin como ocurre en casi todos los pases.

Dame tu opinin sobre tres posibles caminos en pos de la solucin del conflicto en Palestina. Primero, la lucha armada.

Cuando entr en la Franja de Gaza pensaba que quizs serva como forma disuasoria para que no hubiese tantos ataques. Pero ahora no creo que ni siquiera sirva para eso porque la capacidad militar israel es demoledora. No dejan ttere con cabeza. Si no existiesen las facciones armadas palestinas no creo que Israel ocupase la Franja de Gaza porque ya no hay nada que les resulte rentable, pero quizs impondran un estado marcial. Y en consecuencia la poblacin viviramos peor.

La lucha armada hoy por hoy lo veo poco prctica, tanto como las negociaciones de paz. Hoy en da las negociaciones slo sirven como excusa a Israel para obtener una moratoria para las colonias, para conseguir ms impunidad y para presentarse ante la comunidad internacional como la nica fuerza democrtica en la zona.

Segundo, la va diplomtica internacional.

Es muy engaosa. De hecho, no se lo cree nadie, ni la propia gente de Fatah. Adems, segn las Naciones Unidas existe el derecho inalienable al retorno y la solucin diplomtica deja a un lado a los millones de desplazados palestinos. Ya no existe la solucin de dos Estados. Es imposible. Y tampoco es posible que los palestinos de Cisjordania formen un Estado con Jordania o que las palestinas de Gaza se unan al Estado de Egipto. No es lgico.

Tercero, la presin de la sociedad civil palestina e internacional, el boicot y sanciones a Israel Son suficientes?

No, claro que no. sa no es la salida a la paz, es una forma de comportamiento solidario responsable ante el comportamiento grotesco de Israel. La sociedad civil mediante el BDS est haciendo un papel que corresponde a los Estados. Los Estados sancionan a Rusia o a Irn constantemente, pero nunca a Israel.

Para algunos la creacin de un Estado que aglutine los territorios que hoy abarcan Israel y Palestina es ciencia ficcin.

Lo es tanto como reclamar hoy la vuelta a las fronteras del 67. Yo no soy una estratega y no s cmo conseguirlo, pero tengo claro que se debera empezar eliminando la ocupacin, los muros, el bloqueo contra Gaza y el racismo. Hay que acabar con el sistema de apartheid y hacer frente al odio educando a las personas en la convivencia. Tal vez algn da se empodere el movimiento ciudadano israel en contra de la ocupacin, que incluso acepta el derecho al retorno de los palestinos, y podamos convivir en un estado democrtico y laico. Yo pienso que, si se levantara el bloqueo a Gaza y como antes la gente pudiese ir a trabajar a los territorios del 48, no habra ningn problema. Muchos palestinos de Gaza mantenan relaciones con judos. Hay que ser lgicos, buscar la convivencia pacfica y no los intereses propios, pero hoy en da en Oriente Medio es casi imposible.