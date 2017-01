Alerta, el chavismo embellece a Trump

Una macabra historia de embellecimiento

Una de las tradiciones ms macabras del estalinismo fue la falsificacin y el embellecimiento de las peores dictadura con tal de justificar la poltica interior y exterior de la privilegiada casta gobernante de la URSS.

As por ejemplo el 23 de agosto de 1939 se firma entre la Rusia estalinista y la Alemania Nazi el Pacto Ribbentrop-Mlotov, el pacto inclua aspectos de ayuda mutua, preferencias y acuerdos comerciales y sobretodo el reconocimiento de reas de influencia, lo que permiti el reparto de Polonia y la anexin estalinista de las repblicas blticas.

En el Tomo I de libro Troskismo obrero e internacionalista en la Argentina, de Ernesto Gonzlez, se recupera la siguiente expresiva ancdota de Nahuel Moreno, de cmo los estalinistas hacan las ms macabras y retorcidas maniobras para justificar la poltica de la casta sovitica dirigente, veamos la ancdota:

A fines de agosto de 1939 la URSS firm el pacto Molotov-Ribbentrop con los alemanes. Este hecho repercudo sobre todos los grupos de izquierda. Hugo [Nahuel Moreno] recordaba que desde haca tiempo en las reuniones del Teatro del Pueblo el gran tema de discusin era casi siempre la lucha contra el nazismo. Cualquiera que denunciara los campos de concentracin, la persecucin de los judos, etctera, era aplaudido por toda la concurrencia, fuese anarquista, trotskista, socialista, lo que fuera. Haba muchos obreros e intelectuales judos en el PC y la izquierda en general. Incluso eran mayoritarios en algunos gremios, como en el vestido y la madera (...) Una noche, siendo las ocho o nueve, nos lleg la noticia, trada por nuestros amigos del diario El Mundo, de que se acababa de firmar el pacto Hitler-Stalin. Yo tom la palabra inmediatamente para denunciar el hecho y Satanovsky (dirigente de los intelectuales del PC)... se retir.

El resto de los stalinistas se quedaron, escuchndome en silencio. Eran la mitad de la concurrencia, y a su vez eran en su mayora judos. Alrededor de las doce de la noche volvi Satanovsky, que evidentemente haba ido a consultar con el Comit Central del partido si la noticia era cierta. Y entonces sucedi algo que me provoc un impacto tremendo... (Satanovskv) tom la palabra v dijo ms o menos lo siguiente: 'Repudiemos a la canalla imperialista que se disfraza de democrtica para atacar al pueblo alemn y a su gran gobierno! Es mentira que Hitler persigue a los judos, es mentira que persigue al PC, no hay campos de concentracin en Alemania! Son todas mentiras del imperialismo'. Y a continuacin... lo aplaudieron todos los stalinistas! No pudimos ganar a un solo judo del PC para nuestras posiciones! Ni uno! Todos lo aplaudieron. Bueno, qued anonadado, y la impresin me dura hasta la fecha. Ah qued convencido de que el Stalinismo es como una iglesia medieval, nadie duda de nada, todos aceptan lo que dice la direccin. Yo no poda creer lo que vea, aunque los compaeros anarquistas ya me haban prevenido.

Lo peor del estalinismo redivivo: Siria

El estalinismo fue herido de muerte por las revoluciones democrticas que tumbaron los regmenes de partido nico, esa tradicin entr en una profunda crisis (que sigue hasta nuestros das) pero han logrado re articularse bajo la direccin poltica del Partido Comunista de Cuba y el Partido Socialista Unido de Venezuela, y as han regresado las falsificaciones.

Los ltimos cuatro aos hemos visto una asquerosa falsificacin y manipulacin del castro chavismo en relacin con la revolucin siria, los intereses de negocios y diplomticos del castrochavismo con la Rusia oligrquica de Putin, los ha llevado a una sistemtica denuncia de las revoluciones rabes y especialmente de la revolucin siria como una conspiracin de la CIA, los sionistas y las monarquas del golfo y de las empresas de comunicacin.

Como ha sealado Santiago Alba Rico: Nunca la izquierda [la izquierda estalinista, valdra la pena aclarar], frente a una revolucin popular, se ha comportado de un modo tan innoble: no slo no se ha solidarizado con ella ni una vez derrotada ha honrado a sus hroes y lamentado el desenlace, sino que les ha escupido en la cara y ha celebrado su muerte y su derrota. Coherentes con este negacionismo tpicamente imperialista (o estalinista) se ha situado al lado de la extrema derecha europea y ha reprimido adems las movilizaciones en nuestras ciudades, criminalizando para colmo a la izquierda sensata que, al lado de la gente normal y decente, ha denunciado los crmenes de Asad y sus aliados sin dejar de denunciar asimismo los de Arabia Saud, Turqua y EEUU ni por supuesto el fascismo intolerable, en todo equivalente al del rgimen, del ISIS o del Frente-al-Nusra.. (Rebelin. 23/12/2016).

Pero creemos que con el ascenso de Trump, podramos estar frente a un comportamiento igual de innoble, que el que ha presentado el estalinismo en Siria.

Ola conservadora?

El 20 de enero asume Donald Trump el ejecutivo de Estados Unidos, desde que gan las elecciones en diciembre el movimiento popular (jvenes, mujeres, negros, migrantes, musulmanes, un sector de base del sindicalismo) no ha dejado de movilizarse.

El 20 y el 21 de enero centenares de miles se movilizaron, el 20-21 de enero vimos las mayores movilizaciones coordinadas en el planeta desde el 15 de Marzo de 2003, cuando los pueblos se movilizaron contra la guerra de Irak, se calcula que pudieron haber movilizaciones en 600 ciudades y puntos del mundo, incluyendo la Antrtida.

El 21 de enero se movilizaron millones en la Marcha Mundial de las Mujeres, algunos calculan cerca de tres millones de personas, lo que probablemente sera la movilizacin unitaria ms grande de la historia de los Estados Unidos.

La movilizacin fue claramente anti Trump y con una agenda de defensa de los derechos democrticos de las mujeres, derechos que piensan ser recortados por la administracin Trump, de hecho uno de los primeros actos del gobierno de Trump, el lunes 23 de enero fue reinstalar: un decreto que prohbe la concesin de ayuda estadounidense a organizaciones no gubernamentales y proveedores sanitarios en el extranjero que asesoren sobre el aborto como una opcin de planificacin familiar. (BBC. 25/01/2017).

Lo vigoroso de estas movilizaciones en el corazn del imperialismo empiezan a zanjar una discusin que se vena realizando en el seno de la izquierda: Hay una ola conservadora en curso?, as por ejemplo Emir Sader, uno de los idelogos del gobierno del PT de Lula y Dilma haba sealado: en las ltimas dcadas, hemos visto como el conjunto del sistema poltico norteamericano se volva ms conservador.

El mismo Partido Republicano, pas por el Tea Party, hasta llegar a la avalancha de Donald Trump [el cul] empujar el centro poltico ms hacia la derecha.

Pero no es solo un fenmeno norteamericano. En Europa () las corrientes que ms crecen y se fortalecen son las de extrema derecha () Al igual que con el discurso de Trump, el tema de los inmigrantes es central en todas esas corrientes () Blancos, religiosos, violentos, van construyendo una nueva derecha, todava ms conservadora, de mayor exclusin social, tnica y cultural. () En Amrica Latina, las sucesivas derrotas de la derecha en los pases con gobiernos contrarios al neoliberalismo han conducido a procesos de radicalizacin de la derecha: desconocimiento de los resultados electorales, intentos de desestabilizacin poltica mediante campaas de los medios de comunicacin con denuncias reiteradas, terrorismo econmico, bsqueda de la descalificacin personal de los lderes populares, acciones violentas de grupos terroristas, que han trado entre otras consecuencias la radicalizacin de sectores ms o menos amplios de la clase media. Buscan reinstaurar climas ideolgicos de la guerra fra, con la intolerancia, la discriminacin. (Publico. 24/03/2016).

Creemos que esta posicin es completamente equivocada, una sofisticacin intelectual para continuar el embellecimiento y capitulacin a los gobiernos y partidos del Foro de Sao Paolo (el PT, el PSUV, el FMLN, etc.)

Tenemos acuerdo con la opinin de nuestro compaero Eduardo Almeida, uno de los dirigentes de la Liga Internacional de los Trabajadores, quien seala: Las gigantescas movilizaciones de mujeres contra Trump (las mayores de la historia) as como las movilizaciones en el mundi del dia 20, indican una nuevo momento de la lucha contra imperialismo. Es posible ampliar la lucha contra el imperialismo moviizando cntra su verdadera cara, que es la de Trump.

Esos hechos en el corazn del imperialismo, tambin desmienten una vez ms la farsa de la ola reaccionaria. Trump venci como consecuencia del desgaste de los demcratas, despus de la frustracin de las expectativas con Obama.

Siendo procesos distintos, existe una semejanza, con la crisis de los gobiernos de Dilma y Kirchner en Brasil y Argentina .

Los cambios a la derecha en la sper estructura poltica, no significa necesariamente un cambio en la relaciones de fuerza en la sociedad. Trump es un gobierno de ultraderecha que va a intentar aplicar su plan. Pero, desde ya est chocando con una reaccin indita del movimiento de masas.

En Mxico, la brutal crisis del gobierno de Pea Nieto (de derecha) esta enfrentando una movilizacin creciente, ya con elementos iniciales de doble poder, es otra demostracin de lo equivocado de [la idea] de una ola reaccionaria.

Lo que se esta generando en el mundo es una polarizacin cada vez mayor de la realidad, con una inestabilidad poltica cresciente y una enorme crisis de los aparatos reformistas como el PT.

A las puertas de un embellecimiento de Trump

Para el activismo social y la izquierda estamos pues entrando en un momento -claro est- difcil, pero con grandes posibilidades, el rechazo contra Trump y sus polticas es global y ha iniciado desde el da uno de su mandato (de hecho desde el da uno de su eleccin) una fuerte movilizacin.

As que cualquier organizacin y activista de izquierda debera estarse preparando para las luchas obreras, antimperialistas y democrticas por venir. Pero curiosamente hay un sector de la izquierda que estaba guardando un sospechoso silencio y que ahora empieza a balbucear algunos argumentos para embellecer a Trump.

El banderazo de salida lo da Nicols Maduro, presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, que el 16 de enero de 2017, en Conferencia de Prensa dice: Hay que esperar. Sobre el presidente Donald Trump los grandes medios internacionales han especulado mucho y nos sorprende la campaa de odio que hay contra l, brutal, en el mundo occidental y en EEUU () Yo digo: esperemos para ver qu sucede tanto en las polticas internas de EEUU como en las internacionales. No nos adelantemos a los sucesos. En ese sentido quiero ser prudente y decir: esperemos () Peor que Obama no ser. Es lo nico que me atrevo a decir! (1) (2).

No hay advertencia, ni llamado a la lucha, ni menciones a Mister Danger o al azufre, sino un llamado a la calma y un claro embellecimiento, el razonamiento de Maduro es: si los medios de comunicacin, como CNN y el New York Times apoyaron a Hillary Clinton y atacan a Putin, a Assad y a m mismo y ahora atacan a Trump por algo ser algo de progresivo tendr Trump.

Con ese banderazo de salida, se ha desatado una carrera para que los ms descabellados conspiracionistas y los ms desvergonzados embellecedores de los estalinistas salgan a la luz pblica.

As el 19 de enero de 2017, Miguel Angel Ferrer, bloguero de Telesur, dice: Hasta ahora Trump no ha planteado la posibilidad de una intervencin militar de un pas extranjero. Y tampoco ha insinuado que buscar derrocar mediante cualquier metodologa a gobiernos de terceros pases. Ni ha esbozado que procurar desestabilizar a otros estado s. Por qu, entonces, la histeria antitrump, visible en los medios de comunicacin dominantes? () Ya veremos qu hace Trump. Pero por ahora su satanizacin en los medios dominantes carece de fundamentos objetivos. Y huele simplemente a una campaa obstaculizadora y saboteadora de su gobierno (3).



El 22 de enero de 2017, el webside semi oficial del chavismo, ALBA movimientos reproduce el artculo Quin financi la marcha de mujeres contra Trump? (4), firmado por ALBA movimientos, donde se asegura:

Segn un artculo de la periodista Asra Nomani, publicado por The New York Times, George Soros financia al menos 56 movimientos feministas y pro derechos humanos que participaron en la Womens March. (.) El nombre de George Soros es mundialmente conocido no slo por su poder econmico y vinculaciones con la poltica gringa, sino tambin por financiar -mediante sus ONGs- las revueltas violentas en Ucrania en 2014 que desembocaron en un golpe de Estado. Precisamente por esta razn, y por las vinculaciones de George Soros con el Partido Demcrata, es que el presidente Vladimir Putin alert a Trump de que le estara preparando un golpe de Estado al estilo ucraniano. Por su parte Hillary Clinton capitaliz polticamente el evento a travs de un tuit, dejando entrever que George Soros y la lite poltica y financiera que adversa a Trump apuesta por todas las iniciativas que vayan socavando, desde distintos frentes, su presidencia. La nota fue removida 4 das despus sin ninguna explicacin.

Finalmente el 24 de enero de 2017, en el webside Rebelin, Atilio Born, uno de los ms sofisticados idelogos del castro chavismo, con un poco ms de pudor y elaboracin dir: Quisiera ver qu dirn en ese momento los secuaces de Washington y sus paniaguados en los medios cuando escuchen a Trump pronunciar un discurso muy semejante al de Cristina [Kirchner], porque los desastres que el Consenso de Washington hizo en todo el mundo no exceptuaron a Estados Unidos. Qu van a decir? Trump, para nada santo de mi devocin (como cualquier otro presidente de los Estados Unidos) comprendi que para reconstruir a su pas tena que arrojar por la borda las ideas que haban presidido las polticas econmicas de la Casa Blanca desde comienzos de los ochenta. En su iconoclstico discurso inaugural proclam el regreso al proteccionismo de los padres fundadores de la sociedad norteamericana (Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro fue un contumaz proteccionista), denunci a la clase poltica tradicional apaada y financiada por los agentes empresariales del neoliberalismo de enriquecerse mientras la gran mayora del pas se empobreca y las empresas y los empleos emigraban a otras latitudes y el Sueo Americano se converta en una intolerable pesadilla.



Trump pretende dispararle el tiro de gracia al neoliberalismo porque su virus () contagi a la potencia integradora del sistema imperialista y sus efectos son letales. Habr que ver si lo que en una nota anterior llambamos estado profundo, o el gobierno invisible de EEUU. le permite concretar su propsito. (5).

Entonces ya tenemos el libreto de este nuevo razonamiento castro chavista, una mezcla pestilente de verdades a medias, amalgamas y falsificaciones: 1) Obama y Clinton, son demcratas y estuvieron apoyados por el capital financiero y por George Soros. 2) Obama y Clinton estuvieron detrs de las primaveras rabes y de los golpes de estado en Honduras, Paraguay y Brasil (golpes blandos, le dicen los estalinistas). 3) Putin se enfrent a la revolucin siria, por lo tanto venci a Obama y Clinton, ergo Putin es progresivo frente a Estados Unidos. 4) Trump admira a Putin y viceversa, por lo tanto algo tienen de parecidos. 5) Trump hace declaraciones antiglobalizacin y proteccionistas (es el nuevo Hamilton), Putin es antiglobalizacin y proteccionista, nosotros [los chavistas] somos proteccionistas y antiglobalizacin, por lo tanto tenemos intereses comunes. 6) CNN y el New York Times apoyaron a Clinton y atacan a Putin, Assad y Maduro, as tambin a Trump por lo tanto, algo de bueno tendr Trump. 7) Hay movilizaciones de masas que enfrentan a Putin, Assad y Maduro, la derecha interviene en estas movilizaciones, por lo tanto son conspiraciones financiadas por George Soros, el capital financiero y CNN. 8) Las movilizaciones contra Trump son prematuras y reaccionarias, probablemente financiadas por Soros o una reaccin del estado profundo, es mejor estar con Trump por el momento.

Y as, hemos llegado a el que puede ser uno de los embellecimientos ms escandalosos y reaccionarios que haya hecho el estalinismo en muchas dcadas.

La verdad sobre Trump

As que de repente tenemos con el castro chavismo un debate que no esperbamos tener: demostrar que el trumpismo es una fuerza reaccionaria e imperialista hasta la mdula. Recordaremos algunos argumentos.

Parece necesario recordar que Trump reiter esta misma semana que deberan de haberse "llevado" el petrleo de Iraq (es decir radicalizar los crmenes de guerra), ha aceptado que se deberia de utilizar tortura y el asesinato de familiares como una forma de combate contra "los terroristas". El 25 de enero, se espera que anuncie el inicio de la construccin del Muro en la frontera de Mxico, un da antes anunci el re inicio de dos polmicos oleoductos ampliamente rechazados por los pueblos originarios y la poblacin en general.

Adems su gabinete es el gabinete de los ricos ms ricos, en la historia de Estados Unidos, por lo tanto de la historia de la Humanidad.

Seala correctamente Roberto Laxe: Donald Trump es el nuevo jefe del imperialismo norteamericano, como hasta ahora fue Obama, lo fue Bush, Clinton, etc. etc. El capital yanqui, a travs del mecanismo democrtico del voto, ha cambiado de jefe porque un sector de la burguesia, con Fox News a la cabeza (que Trump se deje de gritar contra los medios, porque los medios, lo pusieron ah, que solo engaa a incautos pegados al twitter), ha visto que para luchar contra su crisis y decadencia hay que enfrentar el enemigo interno, los derechos laborales y sociales de la poblacion trabajadora yanki, antes de lanzarse a ms aventuras que solo traen derrotas. El aislacionismo de Trump no viene a que renuncie al papel imperialista yanki, sino por una consideracin tctica: los EE UU no tienen capacidad financiera para seguir siendo los gendarmes del mundo. Es un "paso atrs", para, si consiguen sus objetivos, volver con ms fuerza si cabe.

Por otro lado Michael Roberts ya nos haba advertido, que el Trumpismo econmico, no es ningn proteccionismo, ni ningn regreso a Hamilton, sino que en realidad es: una combinacin de keynesianismo y neoliberalismo. Los nuevos recortes de gastos e impuestos deben ser pagados, al parecer, con una mayor desregulacin de los mercados y las condiciones de trabajo para aumentar las ganancias. Esto se supone que aumentara la tasa de crecimiento en un "modelo dinmico", o lo que antes se llamaba 'economa de goteo', donde se recortan impuestos a los ricos y estos lo gastan en bienes y servicios, de manera que el resto de nosotros conseguimos algo ms de ingresos y puestos de trabajo. El principal incentivo, segn el propio experto econmico de Trump, no son las reducciones en la tasa de impuestos personal o corporativos, sino permitir a las empresas amortizar sus inversiones de inmediato, en lugar de a travs del tiempo. (6).

En otro artculo Michael Roberts plantea con sensatez, que la poltica econmica de Trump favorecer especialmente a las grandes corporaciones, al capital financiero y a sus CEO:

Parte del plan de Trump (de nuevo me apresuro a aadir si lo aplica) es reducir la tasa fiscal para las empresas que tienen enormes reservas de efectivo en el extranjero si repatran estos fondos para invertir en EE UU. A diferencia de otros pases desarrollados, EE.UU. grava a las empresas a nivel mundial, pero permite que las empresas difieran el pago de impuestos sobre las ganancias en el exterior hasta que repatran esos ingresos. Como resultado, las empresas estadounidenses han evadido impuestos en Estados Unidos escondiendo aproximadamente unos $ 2.6 billones fuera del pas, una cifra calculada por el Comit Conjunto del Congreso sobre Impuestos. Los cinco corporaciones ms importantes en relacin con su tenencia de efectivo en el extranjero al 30 de septiembre de 2016, son Apple ($ 216 mil millones), Microsoft ($ 111 mil millones), Cisco (60 mil millones de dlares), Oracle Corp. (51 mil millones) y Alphabet Inc. (48 mil millones de dlares).

Ya se intent algo as en 2004 con George Bush. Pero el resultado no fue un incremento de la inversin productiva, sino una nueva ola de especulacin financiera. Las empresas consiguieron una "amnista fiscal", pero utilizaron el dinero que repatriaron en la compra de sus propias acciones o el pago de dividendos a los accionistas, lo que elev el precio de las acciones y pidieron crdito, con tasas muy bajas, utilizando como colateral el mejorado 'valor de mercado' de las compaas. En 2004, cuando las empresas estadounidenses repatriaron $ 300 mil millones en efectivo, las recompras de acciones en S & P 500 aumentaron un 84%.

Los economistas de Goldman Sachs (GS) consideran que volver a suceder con el plan de Trump. De hecho GS estima que el prximo ao la recompra de acciones ser el destino final de la mayor parte de las ganancias de las compaas, en una proporcin que ser la ms alta de los ltimos 20 aos. Estiman que 150 mil millones de dlares (o el 20% de la recompra del total) sern dinero en efectivo en el extranjero repatriado. GS predice que la recompra de acciones ser un 30% mayor que la del ao pasado, en comparacin con slo un 5% ms sin el impacto de la repatriacin de capitales, mientras que su aportacin a la inversin productiva cambiar poco.

Cuando se le pregunt qu hara con el dinero repatriado en caso de aplicarse el plan Trump de exenciones fiscales sobre los beneficios en el extranjeros, el CEO de Cisco Systems Inc., Chuck Robbins afirm: "Tenemos varios escenarios en relacin con lo que nos gustara hacer, pero puede suponer que nos centraremos en los obvios: recompras de acciones, dividendos y actividades de M & A (7).

Esperamos que este articulo ayude a los simpatizantes honestos del chavismo a pensar en la brutal falsificacin y embellecimiento que est montando la cpula chavista, por otra parte hacemos desde ya la advertencia a todos los activistas que se preparan para luchar contra Trump alrededor del mundo, que probablemente encuentre en el castro chavismo un obstculo y no un punto de apoyo a su lucha.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.