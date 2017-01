"American Carnage"... O la reorganizacin del Imperio (Primera parte)

El viernes veinte de enero, Donald Trump jur el cargo de presidente de los Estados Unidos de Amrica, convirtindose, de manera simultnea, en(blanco, anglosajn y protestante), ha ejercido su imperialismo sobre el resto de las Naciones que habitan el mundo y que ocho aos de mandato demcrata al frente de la Casa Blanca slo incrementaron: a travs de la reproduccin de conflictos sociales en el, del financiamiento y respaldo poltico de golpes de estado parlamentarios en, de la militarizacin dey ely, de la acumulacin y concentracin de capital a costa del barrido de los aparatos productivos de otras economas nacionales. Sin embargo, para la prensa que acostumbra a defender elnicamente hasta que nuevas condiciones polticas presentan mayores rendimientos materiales, lo trascendental de la toma de protesta de Trump no es como no lo ha sido desde que el empresario declarara sus aspiraciones presidenciales, el potencial con el que el supremacismo de ste es capaz de profundizar el avasallamiento de la modernidad capitalista sobre todos aquellos cuerpos sociales que se resisten a su avance. Por lo contrario,; es decir, la cara del colonialismo.As pues, si bien el debate pblico en torno a la presidencia de Trump gira, ininterrumpidamente, entorno a un conjunto definido de preocupaciones que van(pasando por la continuacin de la guerra en contra del terrorismo, la profundizacin de las inequidades de gnero y del coartado ejercicio de las libertades que los estadounidenses consideran fundacionales de la identidad poltica liberal), lo cierto que es que todas ellas se ven dominadas por las posiciones que el hoy presidente de la Unin manifiesta en torno al orden comercial vigente.No es, por ello, azaroso que desde la derecha y hasta la izquierda, todo el espectro ideolgico vuelva una y otra vez sobre elque Trump ha manifestado hacia el funcionamiento del mercado mundial; a grado tal que, sino saturando las instituciones del Estado capitalista por antonomasia. Cada vez que Trump discurre en contra de los tratados de libre comercio, cuando seala al gran capital por haber abandonado a las clases trabajadoras y siempre que consigue que la industria se desplace de la periferia a suelo estadounidense las clases ilustradas del mundo no hacen ms que vociferar que stas son acciones que presagian el retorno a modelos econmicos proteccionistas;En este sentido,), se manifiesta acusando que la intervencin del aparato de Estado en el funcionamiento del libre mercado es el primer paso para llevar a la humanidad, en palabras de Friedrich Hayek, por un; en donde el individuo ve perdida su ms esencial condicin existencial: la posibilidad de ejercer su libertad sin la intermediacin de fuerza social alguna que no sea la de la oferta y la demanda.El liberalismo econmico, en particular, y el capitalismo, en general; de acuerdo con las interpretaciones dominantes en el imaginario colectivo global, se encuentra en peligro, en una fase en la que probablemente la humanidad est asistiendo, por causa del proteccionismo comercial y lo impredecible del cuadragsimo quinto presidente estadounidense, al intento ms prximo del que se tenga registro histrico de dar muerte al libre mercado. Pero al argumentar y aceptar estas interpretaciones,Y olvida, tambin, que en, acompaado por dictaduras militares que construyeron aparatos estatales omnipresentes; que en frica la esclavitud y la guerra son las condicionespara el desarrollo y mantenimiento de los regmenes extractivistas; y que en Asiaslo fue posible gracias a administraciones pblicas autoritarias que industrializaron a la regin sobre las ruinas de sus sistemas culturales tradicionales.El mundo parece encontrarse en vilo slo porque un par de armadoras automotrices trasladaron sus inversiones de la periferia a los Estados Unidos, o porque los tratados de libre comercio ya no son enunciados como la panacea de la escasez de recursos y de incremento cuantitativo de la riqueza social. Sin embargo, a pesar de la realidad de estos casos que se presentan contrarios al credo de maximizacin de ganancias por abaratamiento de costos,, no lo es, ni siquiera, en contra del libre mercado.Y es que Trump no est repatriando capitales, tampoco est exigiendo al capital financiero que abandone sus inversiones en las bolsas de valores de todo el mundo, no le pide a los bancos que restrinjan sus lneas de crdito al plano nacional,Trump tampoco ha detenido los flujos de mercancas, servicios y capitales desde o hacia su pas. Las palabras y los hechos de la gestin pblica de Trump, hasta ahora, se han enfocado en sectores muy especficos del espectro productivo global; no en la totalidad de las actividades productivas/consuntivas de las que est saturada la vida en sociedad.A qu responde este comportamiento? Por un lado, la economa global no se ha recuperado de los estragos causados por la burbuja especulativa del sector inmobiliario. Al finalizar 2016 la tasa de ganancia del capital financiero an no recobraba los niveles en los que se encontraba justo antes de que la burbuja estallara en 2008. De hecho, las estimaciones ms conservadoras indican que la acumulacin de capital se encuentra siete veces por debajo de su punto ms alto, en 2007. En este sentido,: si se parte de la premisa de que el capital financiero es, esencialmente, capital ficticio, la necesidad de respaldar ese capital por medio de una base material, esto es, a travs de la produccin industrial se tiene como consecuencia quePor el otro, el discurso de Trump se ha centrado reiterativamente en la promocin de la tica protestante como la fuerza vital que mueve al espritu del capitalismo, y en ello, por consecuencia, no apela a una modificacin de la manera en la que se encuentran organizadas las fuerzas productivas globales, no llega ni siquiera a insinuar que se requiera un cambio en la correlacin de fuerzas entre las clases ms adineradas y las ms explotadas. Por lo contrario, afirma la posicin de cada una de ellas, pero lo hace, adems,; al tiempo que invisibiliza el rol que jugaron los grandes capitales (a los cuales l mismo pertenece) en el empobrecimiento de aquellas.Por eso resultan absurdas las posiciones que afirman la muerte del capitalismo, del liberalismo y la globalizacin (a menudo tomando a las tres categoras como trminos intercambiables). Porque no hay, ni en el gabinete de Trump plagado de militares y economistas promotores delneoliberal, blanco, protestante y anglosajn, ni en el discurso del nuevo presidente un solo pice de antiglobalizacin, anticapitalismo o antineoliberalismo. De hecho,Hoy, el supuesto keynesianismo de Trump no es ms intervencionista que el proteccionismo de la Unin Europea y los Estados Unidos en sus sectores agrcolas; en detrimento de los productos perifricos. Su pretensin de abandonar sus acuerdos comerciales no es ms snica que todos los casos de incumplimiento del NAFTA. Ycomo mecanismo promotor de la democracia procedimental y los derechos humanos entendidos a laY es que muy a pesar de los modelos ideales sobre los cuales la tradicin monetarista (desdehasta, pasando pory todo asociado a la), y contrario al dogma neoliberal reproducido por automatismo desde los centros geopolticos del Saber, el mercado libre de toda intervencin del Estado no es ms que una falacia. En todo sentido, esa libertad del mercado tan defendida por la economa de la(que en Amrica Latina se conoci a sangre y fuego a travs del), slo es posible si se cuenta con un Estado garante de la propiedad privada, de la represin de las resistencias sociales, y de la permanente acumulacin y concentracin de capital.No importa de la sociedad de la que se trate,. Las concesiones de los recursos naturales, las operaciones de un empresa, los regmenes de seguridad social, los lmites salariales, la regulacin de la competencia, la creacin de mercados en espacios sociales en los que no existen, etctera; son todos casos de intervencin del Estado en el mercado para reproducir la lgica de valorizacin de ese mismo mercado.De ah que lo realmente preocupante no sea que Trump se perfile a profundizar esas condiciones para hacer avanzar al mercado a ritmos ms rpidos, sino que el debate en torno a la poltica econmica de Donald Trump. Porque en realidad, lo que se combate en la periferia al acusar a Trump de proteccionista no es el mercado y sus injusticias, sino que se prive a la periferia del crecimiento por goteo que desde hace quinientos aos el capitalismo les prometi.Antao era la periferia la que sealaba las contradicciones del capitalismo, la que mostraba al mundo el reflejo del avance de la modernidad capitalista: con todas sus muertes, con todos sus saqueos, con la explotacin insaciable de sus recursos naturales y con la edificacin del progreso sobre las ruinas de sus culturas. Hoy, parece queno detener el flujo de capitales, las inversiones directas de sus empresas o la creacin de empleos en sus fbricas. Porque incluso en la periferia el dogma al capital es que no existe otra vida que no se circunscriba a la manera capitalista de reproducir la socialidad, que la vida existe y que el ser humano es tal slo dentro del capitalismo.Blog del autor: