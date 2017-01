Donald Trump y el crecimiento econmico: un breve interregno de "crecentismo"

Resilience / Rebelin

Qu va mal en la economa? Esta es la pregunta que ha dirigido la poltica estadounidense al menos desde Reagan y por supuesto sigue hacindolo hoy. Para Reagan, la simple respuesta era que la libertad haba sido restringida. Libera los sueos, impulsos y deseos del pueblo americano, deca Reagan, y no hay lmites para lo que pueda conseguir o cunto crecimiento deberamos esperar. Este mensaje sencillo se ha mantenido solo con pequeas modificaciones a lo largo de las presidencias de los dos Bushes, casi dos Clintons y Obama. Ciertamente, los Republicanos nos dicen que podemos alcanzar nuestros sueos mediante la libertad y la desregulacin, mientras los Demcratas (con algo ms de complejidad) han destacado el rol de la educacin y la inversin pblica. Pero ms all de eso hay poco desacuerdo, que es por lo que hemos mantenido nuestro decoro democrtico con relativamente pocos problemas.

A pesar de las diferencias que solemos destacar, liberales y conservadores han compartido por tanto la creencia en que nuestro bien comn se encuentra en un mundo creciente y en expansin de mejoras materiales, la ampliacin de horizontes, movilidad, elecciones y posibilidades en aumento. Han compartido las palabras clave ilimitado e infinito, discutiendo solo sobre diferencias en cmo levantar un mapa de nuestro progreso y trazar nuestro curso adelante hacia este horizonte siempre en retroceso de posibilidades ilimitadas.

Esto ha llegado a su fin con la nueva metfora de la economa de Donald Trump. A la pregunta, Qu va mal en la economa? Trump responde: hemos hecho malos acuerdos. Aunque es cierto sin duda que la experiencia en los negocios de Trump como promotor inmobiliario y presentador de talk-shows (ambos exigen igualmente el as llamado arte del acuerdo) influye en su interpretacin de la macroeconoma, algo mucho ms grande est en marcha, y est incrustado en esta nueva forma de responder a nuestra pregunta poltica ineludible. Porque en su foco sobre el acuerdo y la mesa de negociacin hay implicadas varias suposiciones a destacar. La ms importante de ellas, creo, es que la cantidad total de bienes y servicios disponibles son, de alguna manera, fijos.

Trump no dice esto directamente, pero sus palabras solo tienen sentido si esto es cierto. El suyo es un mercantilismo nuevo, un regreso a valores que han estado contra las cuerdas durante los ltimos quinientos aos. El negociador prospera verdaderamente en un mundo sin los win-wins (todos ganan) que hemos llegado a aceptar como parte del, normalizado pero mtico, arco de una historia progresiva. Aunque Trump ciertamente no es anticrecimiento, la visin econmica de Trump opera de manera independiente respecto al crecimiento y su atractivo se alimenta de su mengua. En una economa de rpido crecimiento, Trump sera irrelevante y su foco en el hacer tratos parecera trivial y sin sentido, una atraccin secundaria respecto al negocio principal de la expansin, los desvaros de una estrella de los realities de televisin desempleada y monomanaca. En un mundo en el que el crecimiento se ha detenido, o no ha mantenido su promesa, se convierte en el hroe de las masas y el presidente de la tierra, como muchos haban credo, del Crecimiento eterno.

Desde Reagan a Obama (e incluso la aspirante Clinton II), el supuesto haba sido siempre que ms tecnologa, ms educacin, ms libertad, ms igualdad, ms inversin, menos regulacin, etc., etc., crearan siempre ms riqueza, por la que no hara falta mucha lucha (solo un ignorante se apartara, con los puos apretados, de tales posibilidad y promesa). Uno de los principales puntos polticos del crecimiento econmico era la manera en que permita que hasta los perdedores ganasen. El egosmo poda por tanto ser tambin magnnimo, inclusivo, ilustrado, universalizante. Con Trump, al menos a fuerza de nfasis, el supuesto es que tenemos que luchar contra otros, y batirlos sin piedad y sin reservas para conseguir lo que queremos. La economa no sufre, aqu, por un fallo en la innovacin. Sufre porque dejamos que los chinos o los mexicanos se queden con lo nuestro y ahora, maldita sea, queremos que nos lo devuelvan. El egosmo es pendenciero, combativo y beligerante (Amrica Primero) -muy de acuerdo con el paquete completo de Trump, quien mantiene una gran coherencia entre la impredecible apariencia-. No decimos con esto que Trump sea anticrecimiento. Pero decimos que se presenta a s mismo como el mesas que redime el proyecto americano en un mundo de suma cero.

Qu vamos a hacer con esto? La respuesta liberal estndar sera seguir a nuestros lderes de Silicon Valley y nuestros nuevos amigos de Wall Street y apostar el doble por la innovacin y el crecimiento, abrir los ltimos rincones del mundo a an ms comercio e invertir en la llamada economa del conocimiento -mensajes que se adecan fcilmente con el otro mensaje liberal de inclusin y aumento de las libertades para los anteriormente desposeidos y marginalizados-. Los lectores habituales de Resilience comprenden, por supuesto, que este programa econmico tiene un fuerte elemento mtico. S, os recordara a todos, pero sin ninguna alegra, que el crecimiento econmico ha sido el pegamento extraamente elstico (la materia de esta serie) que ha mantenido unido el cuerpo poltico -o lo suficientemente separado-. Pero el crecimiento econmico nunca consisti simplemente en innovacin o libertad. Consisti en usar energa para convertir ms y ms recursos naturales en ms y ms productos utilizables bajo condiciones histricas muy especficas; no se poda mantener sin romper los lmites ecolgicos. El precio de un crecimiento econmico continuado ser un planeta recalentado, ecosistemas girando fuera de control, ms guerra, hambre, olas de emigracin forzosa iniciadas por la inestabilidad poltica, un mayor estrechamiento de nuestros horizontes de confianza que llevarn al tribalismo y al nacionalismo, la eleccin de demagogos populistas de derechas

Como otros, yo he defendido en otra parte que Trump es un sntoma del final del crecimiento. He supuesto desde hace mucho que el fin del crecimiento creara exactamente el tipo de neopopulismo peligroso y probablemente nacionalismo econmico violento que representa Trump. Pero lo que queda de liberal en m tambin albergaba la posibilidad de que, al mismo tiempo, el fin del crecimiento engendrase tambin un vigoroso y vibrante comunitarismo postcrecimiento -que liberales educados, slidos, con mentalidad preocupada por el sistema, al menos, se uniran en un movimiento postcrecimiento basado en los valores de cuidado de la Tierra, cuidado de la gente y una distribucin justa-. Pero a fecha de hoy esos valores siguen aislados en una pequea e impotente subcultura. La Amrica liberal est tan perdida como Trump con sus esperanzas no articuladas en el surgimiento de una clase media global cosmopolita, de ocho mil millones, una visin que contradice toda razn y clculo matemtico. Como el crecimiento ha sido magnnimo, o as podamos creer razonablemente, los liberales han estrechado sus horizontes al crecimiento y solo el crecimiento como valor fundacional. Nunca se me hubiese ocurrido que la dura, grosera y beligerante derecha fuese la primera en plantar su bandera en el fin del crecimiento. Pero lo ha hecho -sea consciente de ello o no-.

Dicho de otra forma, todava tiene que surgir un movimiento poltico postcrecimento ampliamente extendido basado en el universalismo (en lugar de en el nacionalismo), en el cosmopolitismo (en lugar de en el tribalismo), en la empata (en lugar de en el pugilismo), en compartir lo que queda (en lugar de competir por l). Quiz era esperar demasiado -por el imposible trasplante de un tipo de altruismo y generosidad que, bsicamente, puede ser el resultado solo del crecimiento y la expansin, a condiciones de contraccin-. Pero la posibilidad de que un populismo planetario no sea simplemente una contradiccin en los trminos -por escasa que sea- me mantendr yendo por otro asalto.

Artculo original: Resilience

Traducido por Carlos Valmaseda.



Blog del traductor: http://derrotaynavegacion.wordpress.com/2017/01/27/donald-trump-y-el-crecimiento-economico-un-breve-interregno-de-crecentismo/