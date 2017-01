La clase dominante en guerra sin cuartel contra Trump

Desde su eleccin como presidente norteamericano, las lites mundiales se han enfrascado con todos sus medios en una lucha contra este nuevo lder de EEUU y estn decididos a no permitir el proceso de desglobalizacin que, al parecer, quiere iniciar Donald Trump con su consigna 'America First' (Primero Amrica).



Tan grande es el temor de las lites neoliberales globales al liderazgo que puede ejercer Donald Trump sobre el mundo, que desde el da de su investidura lograron promover, con la ayuda de los medios de comunicacin a su servicio, protestas en Washington y muchas otras ciudades norteamericanas, utilizando inclusive a manifestantes profesionales. El popular portal Craiglist ofreci 1.500 dlares a la semana para participar en las protestas denominadas 'Parar a Trump'. La Marcha de Mujeres en Washington fue programada el ao pasado con tres demandas fundamentales: Justicia de Gnero, Justicia Racial y Justicia Econmica. Tambin fue reorientada 'misteriosamente' hacia una agenda anti-Trump. Lo interesante fue que las manifestaciones de mujeres contra Trump el pasado 21 de enero se realizaron en 670 ciudades norteamericanas y en otras 70 del mundo.



La periodista Asra Nomani denunci en un reciente artculo, 'Women in the World' publicado por The New York Times, que exista una relacin entre los donantes de la campaa electoral de Hillary Clinton y los patrocinadores de la Marcha de Mujeres en Washington. El llamado 'levantamiento de mujeres contra Trump' no fue una expresin espontnea de las organizaciones independientes de base, como lo presentaron los medios de comunicacin globalizados. Resulta que los 403 grupos participantes en la marcha eran socios (partners) y, de ellos, segn Nomani, 56 grupos fueron auspiciados por la Open Society Foundation del multimillonario George Soros, que se declar en guerra contra Donald Trump. Tambin Asra Nomani revel que en una protesta anterior de 100 Mujeres de Color contra Trump participaron 33 mujeres pertenecientes a la organizacin Black-Brown Activism, patrocinada por el 'filntropo' Soros.



Resulta que este multimillonario neoliberal y partidario de la creacin de un Gobierno global ha patrocinado a ms de 213 organizaciones que participaron en la diseminacin de 'fake news' (noticias falsas) con el propsito de desacreditar a Donald Trump. La lucha de Soros contra Trump no solamente est relacionada con el enfrentamiento de la ideologa globalizadora contra la proteccionista, sino que encierra un rechazo personal del filntropo Soros al que l llama "impostor", "estafador" y "dictador en potencia": Donald Trump.



Adems, Soros cometi un error profesional al haber declarado que si Trump ganaba las elecciones, las acciones en la bolsa de valores caeran dramticamente. Lo que no calcul el especulador filntropo fue que al da siguiente del triunfo de Trump las acciones subiran un 10%, pero Soros Fund Management de alto riesgo perdi por un mal movimiento 1.000 millones de dlares en un da. Entonces, lo ideolgico se mezcl con lo profesional y lo personal en la guerra de George Soros y la clase hasta ahora dominante a nivel nacional e internacional que l representa, contra Donald Trump.



El rechazo de las lites al nuevo presidente de Estados Unidos ha sido motivado tambin por haber desestimado desde el comienzo de la campaa electoral que un candidato como Trump hubiera podido ganar las elecciones. Este 1% consideraba a Trump como un 'ignorante' en la poltica, con una "visin ahistrica y distorsionada de Amrica" (The New York Times), usando la consigna 'America First', que "fue popularizada por los simpatizantes nazis" (Washington Post) etc. Result, finalmente, como lo explic el experto en redes digitales y asesor tecnolgico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Martin Hilbert, que el 'ignorante' Trump contrat a una de las ms avanzadas compaas en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), Cambridge Analytica, para su campaa electoral. Segn Hilbert, el equipo de Trump us una base de datos para crear casi 250 millones de perfiles de ciudadanos norteamericanos.



Martin Hilbert aclar que, "teniendo entre 100 y 250 likes tuyos en Facebook, se puede predecir tu orientacin sexual, tu origen tnico, tus opiniones religiosas y polticas, tu nivel de inteligencia y felicidad, si usas drogas, si tus paps son separados o no. Con 150 likes, los algoritmos pueden predecir el resultado de tu test de personalidad mejor que tu pareja. Y con 250 likes, mejor que t mismo". Despus de clasificar a cada individuo, segn estos datos, los especialistas de Trump empezaron a usarlo de manera personalizada. Hilbert afirm que Barack Obama tambin "manipul mucho" a la ciudadana en el 2012 usando 16 millones de perfiles, pero ac (con Trump) estaban todos para lavar el cerebro. "No tiene nada que ver con democracia. Es populismo puro, te dicen exactamente lo que quieres escuchar".



En realidad, Trump prometi lo que la gente quera escuchar desde haca mucho tiempo. Ya en 1998, el filsofo neoyorquino Richard Rorty predijo que "algo se va a quebrar en Estados Unidos. El electorado no suburbano decidir que el sistema le ha fallado y buscar un hombre fuerte para votarlo". Y as sucedi 19 aos despus de la conclusin de Rorty. Un hombre 'fuerte' lleg a la Presidencia de EEUU y, por el momento, nadie puede predecir exactamente qu es lo que har Trump como lder de su pas. En sus primeros das de presidente cumpli con lo prometido: puso fin a la participacin de EEUU en el Acuerdo Transpacfico de Cooperacin Econmica (TPP, por sus siglas en ingls), firmando una orden ejecutiva para iniciar el retiro del pas del acuerdo, que en realidad morir tras este paso. Anunci tambin la renegociacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA) entre EEUU, Canad y Mxico. Tambin ya se encontr con los directores ejecutivos de las ms grandes corporaciones norteamericanas para elaborar un plan del retorno de empleos a EEUU.



Digan lo que digan sobre el 'ignorante' y el posible 'futuro dictador' Trump, el desmantelamiento del TPP es una suerte para cuatro pases de Amrica Latina firmantes del acuerdo: Mxico, Chile, Per y Colombia, pues el TPP haba sido considerado como uno de los pilares de la globalizacin neoliberal para terminar con la existencia de Estados nacionales de los pases firmantes. Este hecho significa tambin un fracaso del neoliberalismo globalizado y de los Gobiernos entreguistas al servicio de las lites mundiales. Sin embargo, Amrica Latina tiene que estar atenta a la nueva poltica internacional norteamericana.



Existen unas contradicciones entre las promesas y declaraciones del presidente Trump y de sus designados secretarios (ministros) del Gobierno, especialmente en sus comparecencias ante el Senado para su aprobacin. Trump declar, por ejemplo, que dejara a cada pas decidir su propio futuro, pero el recin confirmado secretario de Estado, Rex Tillerson, ya declar: "Creo que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la calamidad que ha sucedido en Venezuela, en gran medida debido a la incompetencia y la disfuncin primero, con Hugo Chvez y ahora con su sucesor designado, Maduro".



"As como cooperamos con organismos multilaterales, como la OEA, buscaremos una transicin negociada de Venezuela a la democracia", asegur Tillerson. Lo curioso es que la opinin sobre Venezuela de un representante de un Gobierno considerado por la prensa globalizada como reaccionario, conservador y hasta 'fascista' coincidi con la conclusin del estudioso de renombre Noam Chomsky, supuestamente de ideologa izquierdista progresista. Este intelectual declar en el 2015 que en Amrica Latina "el modelo de Chvez ha sido destructivo". (Perfil.com). Esto significa la existencia de una gran confusin entre la ideologa de lo que se llama izquierda y la derecha, sea liberal o neoliberal, conservadora o neoconservadora, sobre la percepcin del proceso de globalizacin iniciado en los aos 50 del siglo pasado por las lites mundiales.



Lo que no dicen los globalizadores es que, a pesar de la crtica devastadora del discurso de investidura de Donald Trump por The New York Times, The Huffington Post, Los Angeles Times, Washington Post etc., gran parte de la poblacin del planeta lo recibi con agrado, percibiendo que Trump est abriendo un camino nuevo en EEUU y, posiblemente, en el mundo entero. Tambin al pueblo del planeta le agrad su relacin como padre con su hijo Barron, aparentemente autista. Este chico de 10 aos, que habla tres idiomas ingls, francs y esloveno ha sido vctima de burlas de varios medios globalizados y redes sociales, como ocurri en el 'show' Saturday Night Live (NBC), donde la guionista Katie Rich escribi un tuit anunciando que "Barron ser el primer francotirador educado en casa".



En mayo 2016, durante una entrevista en CNN, Trump expres su escepticismo sobre la vacunacin de nios, mencionando su propia experiencia. "Cuando [Barron] de nio fue vacunado, y una semana despus se le subi la fiebre y se sinti muy, muy enfermo y ahora es autista". Dijo que no estaba contra la vacunacin, pero exigi una investigacin previa y prolongada de cada vacuna. El famoso neurocirujano Ben Garson coment tambin que "probablemente aplicamos vacunas en un perodo muy corto de tiempo". Actualmente, esta investigacin ha sido ordenada por el presidente estadounidense.



Esta es la parte humana de Donald Trump que tambin fue considerada por la prensa globalizada como un comentario anticientfico del candidato republicano.Solamente el tiempo dar la razn a Trump o a sus detractores globalizados. Debemos "esperar y ver antes de formarnos una opinin" sobre el nuevo presidente norteamericano, tal como le aconsej al mundo el papa Francisco.



