Tribu siux de Standing Rock a Trump: Crear otro Flint no har grande a Estados Unidos otra vez

Democracy Now!

Desde que asumi el cargo, y ya no solo a travs de Twitter, el presidente Donald J. Trump no ha dejado de emitir rdenes ejecutivas y memorandos presidenciales. El martes, sus pronunciamientos se refirieron a los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. Ambos proyectos fueron rechazados o retrasados por el gobierno de Barack Obama, tras grandes protestas de la poblacin en ambos casos. Ahora, con las acciones del gobierno de Trump, respaldadas por un Congreso servil con mayora republicana, los megaproyectos de combustibles fsiles estn recibiendo luz verde otra vez.Sin embargo, se necesita algo ms que la accin veloz de la pluma de Trump para sofocar la vigorosa resistencia a estos dos oleoductos y al creciente movimiento mundial que demanda medidas urgentes para combatir el cambio climtico.El oleoducto Dakota Access (DAPL, por su sigla en ingls) es un proyecto de 1.770 kilmetros de extensin, valuado en 3.800 millones de dlares, que tiene como objetivo transportar petrleo obtenido mediante fracturacin hidrulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur y Iowa hasta Illinois, donde se conectara con otro oleoducto para trasladar el petrleo al golfo de Mxico.Los opositores al oleoducto Dakota Access temen que una ruptura del oleoducto pueda envenenar el ro Missouri, que abastece de agua potable a 17 millones de personas. El ncleo base de la oposicin se encuentra en los campamentos instalados dentro de la Reserva Siux de Standing Rock y sus alrededores, donde est planificado que el oleoducto cruce por debajo del ro.El proyecto del oleoducto Keystone XL (KXL) propone transportar los combustibles fsiles ms sucios del mundo, arenas alquitranadas, desde Alberta, Canad pasando por la frontera hacia Estados Unidos, tambin culminando en el golfo de Mxico. El 6 de noviembre de 2015, tras cinco aos de protestas contra el KXL, el presidente Barack Obama declar que el oleoducto no era de inters nacional para Estados Unidos, y acab definitivamente con el proyecto. El 5 de diciembre de 2016, en una segunda victoria para los ambientalistas de base, el Cuerpo de Ingenieros del Ejrcito estadounidense le neg el permiso a la propietaria del Dakota Access para perforar debajo del ro Missouri, lo que detuvo ese proyecto de oleoducto.La orden ejecutiva de Trump sobre el oleoducto Dakota Access viola la ley y los tratados tribales. Tomaremos medidas legales, dijo el jefe de la tribu siux de Standing Rock, David Archambault II, en un comunicado de prensa. Crear otro Flint no har a Estados Unidos grande otra vez. El memorando presidencial de Trump sobre el Dakota Access instruye al secretario del Ejrcito a evaluar y aprobar de forma expedita las solicitudes de aprobacin para construir y poner en funcionamiento el oleoducto Dakota Access. El mismo tipo de redaccin se puede ver en el memo respecto al oleoducto Keystone XL, dirigido al secretario del Ejrcito, as como a los secretarios de Estado y del Interior. La persona designada por Trump para el cargo de secretario de Estado, Rex Tillerson, anteriormente fue director ejecutivo de ExxonMobil, una empresa que cosechara enormes ganancias mediante la explotacin del petrleo de las arenas alquitranadas canadienses. El nominado de Trump para el puesto de secretario de Energa y ex gobernador de Texas, Rick Perry, poco tiempo atrs integraba la junta de la empresa Energy Transfer Partners, propietaria del Dakota Access.La orden ejecutiva de Trump titulada Acelerar las evaluaciones ambientales y aprobaciones para proyectos de infraestructura de alta prioridad, emitida junto con los dos memorndums, incluye la declaracin de que muy a menudo, los proyectos de infraestructura en Estados Unidos han sido retrasados de forma rutinaria y excesiva por los procesos y procedimientos de las agencias. Junto con un cuarto memo que exige sin tener fuerza de ley que los proyectos de construccin y reparacin de oleoductos usen materiales y equipos producidos en Estados Unidos, esta oleada de decretos prepara el terreno para el resurgimiento acelerado de ambos oleoductos.Winona LaDuke, activista indgena estadounidense y directora ejecutiva del grupo Honor the Earth, dijo en una entrevista en Democracy Now!: Es prcticamente una declaracin de guerra contra todos nosotros aqu, no solo contra los pueblos indgenas sino contra cualquier persona que desee beber agua. [Trump] definitivamente quiere forzar la construccin de estos oleoductos como sea.Bobbi Jean Three Legs, miembro de la nacin sioux de Standing Rock, comenz las protestas contra el Dakota Access antes del surgimiento del primer campamento de resistencia el pasado mes de abril. La joven, de 24 aos de edad, ayud a dirigir una carrera con relevo de 3200 kilmetros para los jvenes indgenas, desde el campamento Sacred Stone en Cannon Ball, Dakota del Norte hasta Washington DC, con el objetivo de atraer la atencin a su lucha contra el oleoducto. Su principio bsico es El agua es vida o, en lengua lakota, Mni Wiconi. Bobbi declar en Democracy Now!: [Trump] est despertando a mucha gente. Ahora mucha gente realmente le est prestando atencin al cambio climtico. No vamos a retroceder jams.A Bobbi Jean Three Legs y Winona LaDuke les preocupa el aumento de la violencia por parte de la polica y la Guardia Nacional. Bobbi describi la situacin: An estamos sufriendo brutalidad policial. Reprimen a la gente con gas. Les disparan. Nuestra hermana Red Fawn sigue en la crcel. Ms de 600 personas han sido arrestadas al momento, y esta cifra sigue aumentando. Los ojos de Bobbi Jean se llenan de lgrimas mientras habla. Ahora mismo les pido a todos los jvenes del pas que nos apoyen. Les pido a todas las personas del mundo que nos apoyen, dondequiera que estn Me temo que quieren matarnos.2017 Amy GoodmanTraduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected] Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/1/27/tribu_siux_de_standing_rock_a