Que la eleccin de Trump haya sorprendido a buena parte de los grupos dominantes de los EEUU, tanto en la esfera econmica y sus relaciones mediticas como en ciertos sectores del aparato del Estado, est comprobado. Pero las tensiones se mantendrn largo tiempo todava. Los pronsticos sobre el futuro poltico del recientemente electo son muy variados y contradictorios.

No resulta intil por lo tanto recordar lo sucedido hace ocho aos y los pronsticos realizados para el entonces nuevo presidente Obama. En un ambiente muy diferente, lo que importaba era dar vuelta la pgina de Bush y poner en circulacin el nuevo producto, un intelectual negro. Doblemente y abusivamente etiquetado como un proyecto comercial: un diplomado de Harvard no es necesariamente un intelectual. Bush era un diplomado de Yale y Obama era mestizo.

Desconfiando de esta operacin de promocin comercial del producto Obama, Comaguer haba traducido y difundido en aquel momento el texto de un intelectual brasileo cuya pertinencia es actual. El premio Nobel de la paz que le fue otorgado a comienzos de su mandato sin ninguna justificacin concreta habra de confirmar muy pronto el anlisis de Frei Betto. Al finalizar estos ocho aos, el balance resulta sombro. Lejos de haber puesto trmino a las guerras de Bush en Afganistn e Irak, Obama las prolong. En Irak especialmente puso obstculos a los intentos de reconstruccin de un Estado nacional y favoreci la emergencia del Desh, sosteniendo a la provincia kurda y apoyando su disidencia. Y agreg cuatro guerras nuevas: Por orden cronolgico: Libia, Siria, Ucrania Yemen. Analicmoslas en ese orden:

* Libia: luego de dudosas maniobras de pacificacin emprendidas con el apoyo de Francia y de Gran Bretaa a las que cedi Gadafi, la guerra comenz por la violacin de las resoluciones del Consejo de Seguridad, enorme patada a Rusia (con Medvedev como presidente) y a China (con Hu Jin Tao como presidente) que se haban abstenido. Sigui la destruccin del pas, la cada del rgimen y el programado asesinato del jefe del Estado, acompaado todo por la sonrisa odiosa y satisfecha de Hillary Clinton.

* Siria: habiendo fracasado la cada del rgimen durante la entonces de moda Primavera rabe, rpidamente se decidi recurrir a la violencia. Bandas cada vez ms internacionales y cada vez ms numerosas (se calcul una cifra de 200.000 hombres, rebeldes en la jerga propagandstica occidental, decapitadores y envenenadores de redes de agua potable en el territorio) terroristas financiados, equipados y entrenados por Occidente (EEUU, Francia, Gran Bretaa Israel, Alemania y sus aliados Arabia Saudita, Qatar y Jordania). El ejrcito rabe sirio resisti pero el partido era difcil, los adversarios cuentan con armamentos ms modernos que los suyos y parte del territorio escapa a su control. Esta guerra que perdi rpidamente su carcter civil constituye una guerra internacional organizada por Occidente que hoy en da est por fracasar frente a la coalicin militar de Rusia, Irn y el Hezboll alrededor del ejrcito rabe sirio y del Estado sirio que ha continuado funcionando en la zona ms poblada del territorio.

* Ucrania: suscitar una guerra civil en un pas que era el ms desarrollado de la ex Unin sovitica fue considerada la nica forma de cortar los vnculos histricos, culturales y econmicos existentes con la Federacin rusa. Una operacin llevada a cabo sin pausa durante dos decenios, fracasada primero con la revolucin naranja y reiniciada en 2014 con la participacin activa ahora de organizaciones fascistas bien entrenadas y usando sus peores mtodos (masacre de la bolsa de Trabajo de Odesa). Guerra civil financiada por los EEUU como lo atestigua la seora Nuland (hemos invertido 5.000 millones de dlares). Resultado: Crimea vuelve al mbito ruso que una vez haba dejado a causa de un golpe burocrico de Kruschov y un pas dividido empobrecido del que ha huido una parte de la poblacin.

* Yemen: una guerra oficialmente encarada por Arabia Saudita armada por los EEUU y apoyada por medios de observacin (satlites, aviones awacs) y el uso de drones estadounidenses que despegan de Djibouti. Mediante la vigilancia martima de las costas yemenes asegurada por la VII flota de EEUU y por los informes estadounidenses sobre su pobre vecino.

El segundo aspecto de la continuidad de esta desenfrenada guerra imperial, lo ms preocupante para no citar su actual aspecto ms criminal: la puesta en marcha del eje ms reaccionario de la dominacin del capital anglosajn. El trmino usado por Bush Jr. ya no es ms denunciado como eje del mal porque ese eje comienza en Washington.

En efecto la poltica internacional al margen de estas guerras se defini claramente en el segundo perodo de mandato de Obama, consistente en poner un pie enla coalicin reaccionaria mundial destinada a contrabalancear las potencias emergentes (o ya bien emergidas como China). De la cual forman claramente parte:

* Israel: porque constituye un pas rpidamente dispuesto a decidir embargos o sanciones comerciales a los estados que implementan polticas que no le satisfacen. Y las crticas verbales de Obama no pueden hacer olvidar los miles de millones de dlares de ayuda que continan y que constituyen la cumbre mundial de la desfachatez propagandstica.

* Colombia: que acaba de firmar un acuerdo de cooperacin con la OTAN y en la que se hallan instaladas siete bases militares estadounidenses, futuros puntos de apoyo de una ofensiva militar contra Venezuela que no ha sucumbido a las acciones civiles que ya han sido lanzadas y entre las que probablemente haya figurado el asesinato de Hugo Chvez.

* Polonia: en plena reaccin antirusa y anticomunista en la que acaban de instalarse los miembros de la brigada blindada estadounidense y sus 4.000 hombres que se instalaran a tiro de fusil del enclave ruso de Kaliningrado.Los pases se hallan inscritos en la misma movida.

* Japn: que no soporta haber tenido que ceder su lugar de segunda economa mundial a su vecino chino y que bajo la direccin del nostgico del imperialismo Shinzo Abe se ha convertido en el puno de apoyo asitico de los EEUU, como lo prueban las sucesivas visitas de Obama a Hiroshima y de Abe a Pearl Harbor destinadas una y otra a borrar con palabras suavizantes la villana guerra del Pacfico entre competitivos imperialismos. Resulta significativo que las palabras de pesar de Shinzo Abe por la muerte de 24.000 soldados estadounidenses en Pearl Harbor no hayan sido seguidas de anlogo pesar por los 300.000 masacrados de Nankin y otros 12 millones de muertos chinos en la guerra de agresin japonesa, adems de por los sufrimientos infligidos al pueblo coreano durante 35 aos de ocupacin.

* Australia y Nueva Zelanda: estos anglosajones aislados en la periferia de Asia no tienen ninguna autonoma y estn condenados al seguidismo.

* Y an nos quedan los casos de los principales pases de la Unin europea: Francia, Gran Bretaa, Alemania, Italia. Si su compromiso con la poltica guerrera de Obama no les ha producido la menor duda y hasta en algunos casos la han soprepasado, especialmente Francia, se hallan hoy en da frente a situaciones polticas crticas en las que la cuestin del vasallaje frente a Washington va a producir inevitables debates. Sus dirigentes, negando las evidencias, no tendrn ni siquiera el ridculo temor de imputar los profundos malestares populares a las astutas influencias rusas.

El buen polica se ha transformado en el mal polica. Qu traje deber ponerse el nuevo presidente? El del bruto que aplasta a su adversario bajo miles de bombas o el del pcaro que mata por la espalda?

Ni uno ni otro

Trump deber enfrentar un desafo de otra magnitud, no podr elegir entre el traje del buen polica o del polica malo. Se enfrentar a la prdida casi absoluta de la legitimidad del papel de polica mundial.

