Iberdrola sostenible Menudo chiste!

Los ltimos das nos despiertan noticias inquietantes. Por un lado la mayor subida del precio de la luz en su historia en el Estado espaol. coincidiendo con la mayor ola de fro del ao. Por otra los nuevos intentos por reabrir Garoa. En la primera, la responsabilidad de las elctricas como Iberdrola es obvia, con sus altos sueldos, un modelo nefasto que ha invertido en una infraestructura infrautilizada e ineficaz, y que han hinchado con muchos de los gastos de produccin nuclear, como, coincidencia, ahora harn con los gastos de arreglar Garoa reinvirtindolos a la tarifa para que los paguemos los ciudadanos. El nuevo intento de reabrir Garoa una sorpresa, porque el sistema elctrico espaol est sobredimensionado, han cerrado ciclos combinados y muchos no funcionan -incluida Iberdrola -, igual que con la elica. Y obviamente demencial porque adems de ser una central nuclear con los riesgos y los impactos que supone, est en un psimo estado, ha superado su vida til y lleva ya parada 4 aos. Dentro de esta situacin, Iberdrola nos vuelve obsequiar con otras de sus frivolidades: al parecer es la "nica elctrica espaola entre las 100 compaas ms sostenibles del mundo".





Su lavado verde no tiene fin. El otro da el BBVA daba el premio Fronteras del Conocimiento al Cambio Climtico y como apuntbamos de esta misma organizacin y de la Plataforma contra el BBVA, no es ms que un gran ejercicio de hipocresa, pues ellos financian el Cambio Climtico con proyectos como el oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) o el gaseoducto del Sur en Camisea (Per). Pero ms que hipocresa, que lo es, es un macro-ejercicio de publicidad, que les costa algo dinero (toda publicidad cuesta pero recompensa, eso dicen) pero pinges beneficios.

Igualmente Iberdrola nos tienen habituados a similares artimaas (Premio Iberdrola de Ciencia, Premio Juntos (de Solidaridad) y otras) . Van discurrindose todas estas cosas para proyectar una imagen... Dime de qu presumes y te dir de qu careces. Cmo no, el papel de los medios de comunicacin en este proceso de lavado es fundamental. Muchas veces ser por dar noticia a los que ostentan el poder, a las potencias econmicas, y a los que se pueden permitir gastar eso para crear publicidad. Otras veces, estas compaas invierten en esos medios con publicidad, o comparten accionistas, o simplemente se devuelven favores. En este caso es la publicacin Corporate Knights (Caballeros Corporativos!!!) que se presenta como "la revista para un Capitalismo Limpio". Luego son esas compaas las que mueven la noticia para rentabilizarla para su imagen.

Iberdrola ha abusado del venderse como verde hasta la saciedad. Obviamente esto genera el efecto contrario: que solo le crean algunos poco formados, pero los dems no solo no lo hagan sino que ya les parezca detestable (tomen nota, asesores publicistas de la energtica).

Del trmino "sostenibilidad" qu podemos decir? Otro tanto: usada y abusada por las grandes corporaciones hasta perder su verdadero significado. Ahora es... a qu se refieren? No nos queda claro... porque como en el caso de Iberdrola, nada ms lejos. Sostenibilidad sera algo autosuficiente, o que se sirve por si mismo sin precisar otros, o sin cargar al medio ambiente, sin producir impactos. Lo dicho: nada ms lejos en el caso de Iberdrola, nada ms lejos de nuestro modelo energtico.

Sostenible una empresa con un 18 % de produccin nuclear?

Pero adems precisamente ahora que andan de nuevo con lo de reabrir Garoa, una central nuclear de 46 aos, cerrada hace 4 aos y cuya vida til finalizaba en teora hace 6 (hace 11 si fueran ms cautos). Casualidad, se le alarg su vida til a ms de 60 gracias a una ley de Economa Sostenible ( 2011). Y la quieren reabrir nada menos que hasta el 2031 otros 16 aos, cuando contar con 62!

Si algo no es sostenible es la energa nuclear: por su alto riesgo ambiental y humano, por los residuos que produce, por el combustible que precisa y por el costo que conlleva. Porque el combustible que utiliza no es sostenible: se consume sin recuperarse y produciendo residuos de gran impacto, altamente contaminantes, de alto riesgo y con una duracin de cientos de miles de aos. Por lo tanto no es ya que no sea sostenible sino que conlleva un riesgo inasumible.

La energa nuclear de Iberdrola supone un 18 % de su produccin. Toda ella corresponde al Estado espaol.

Siguiendo con esta farsa de la Sostenibilidad a la que nos han sometido durante los ltimos aos, para reabrir Garoa tambin precisa un Informe de Sostenibilidad Ambiental. Otra burda triquiuela que solo pinta bonito algo que no lo es. En el no encontraremos ni una definicin de sostenibilidad. Ni argumentos de la presunta sostenibilidad de dicha central. Pero si se repite el vocablos a lo largo del Estudio Ambiental unas 40 veces: "Su fin ltimo es garantizar un desarrollo ms duradero, justo y saludable, que permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad: el uso racional de los recursos naturales, la prevencin y reduccin de la contaminacin, la innovacin tecnolgica y la cohesin social". Claro que no desarrolla cmo la energa nuclear satisface esas premisas: un desarrollo ms duradero? Cuando por producir un poco de energa hipotecas generaciones, cuando supone una amenaza total para la vida. Ms an cuando las centrales estn en mal estado, y adems como ya ha quedado demostrado en los mltiples accidentes, con el poder destructivo de estos.

Justo y saludable? Lo de la salud, nuevamente, mejor no desarrollarlo como hacen los propietarios de Garoa porque lo puede rebatir un nio. Pero lo de "justo", para los contaminados poco, para que sufran un accidente poco, pero para los que se lleven los residuos tampoco.

Menos aun para los que extraigan el uranio a utilizar en la produccin energtica. Recordemos que en el Estado no se extrae uranio. Las minas de Saelices el Chico (Salamanca) se cerraron en 2002 precisamente por los riesgos ambientales y para la salud que tienen. Entonces es "justo" el importarlo de otros lugares? es sostenible su extraccin? En el Estado importamos el uranio de Rusia (28%), Australia (18%), Canad (17%), Nger (14%), Sudfrica (10%) y Namibia (7%). En Nger ha provocado un desastre ambiental y humano, ya que su extraccin supone contacto radioactivo. Pero adems no ha reportado beneficios a la poblacin y s grandes efectos en la salud, porque est en control de las grandes empresas, bajo control europeo y solo inciden en los beneficios de las empresas. Sostenibilidad a lo grande!

En Namibia las grandes minas a cielo abierto en las que se extrae se sitan en pleno parque nacional Namib-Naukluft. Este tipo de extraccin precisa grandes volmenes de agua que se almacena contaminada de radioactividad en embalses, desde donde se va propagando la contaminacin. En Sudfrica tambin, igual que en Namibia, se ha comprobado que esta industria extractiva afecta de forma muy desigual a las clases menos pudientes [1] . "Un desarrollo ms duradero, justo y saludable" para quin?. En Australia tambin existe gran oposicin que alega que "el gobierno prioriza la ganancia econmica a corto plazo ante preocupaciones ambientales y de la salud". Una de las ltimas protestas fue contra la expansin de la mina de uranio Olympic Dam (BHP Billiton). El "uso racional de los recursos naturales" que dice. Recursos que adems recordemos se encuentran en retroceso, una escasez que har ms cara esa energa y en un momento inviable.

Segn el Informe de Sostenibilidad Ambiental actual de Garoa, otro aspecto que garantiza el proyecto es la Sostenibilidad econmica. Pero bien es sabido el alto coste de la energa nuclear. Lo que pasa es que, despus de todos los subsidios que reciben las compaas energticas, en este tipo de produccin elctrica, recibe mucha ayuda econmica: el gasto de gestin de los residuos por 8 aos asciende a 769 millones de euros, de cementerios nucleares, tambin el gasto de seguridad por entenderlas posibles objetivos terroristas, de su desmantelamiento (unos 353 millones de euros para cerrar las centrales existentes), o la moratoria que se ha pagado durante todos estos aos en el Estado. Lo que nunca es incluido, adems son los gastos colaterales, de tratamiento de afectados por radiactividad (trabajadores, seguridad), algo que sera descomunal en el caso de accidente, que siempre va a cuenta del Estado. En el caso de Fukushima los gastos ya se elevan a 181.874 millones de euros (la estimacin inicial fue la mitad: 93.258 millones de euros).

Segn Ecologistas en Accin: "Los costes previstos de gestin hasta 2070, basados en la suposicin de que las centrales nucleares del Estado tendrn una vida operativa de 40 aos, suponen alrededor de 15.000 millones de euros (a valor de 2006)", del que "el 35% de ser cubierto por las empresas propietarias y el 65% se traslada a la tarifa elctrica, es decir, lo pagamos los consumidores". Sigue "Segn el VI Plan General de Residuos Radiactivos (2006), el coste de la gestin de los residuos radiactivos en Espaa, desde 1985 hasta 2070, es de 15.000 millones de euros, de los cuales en 2006 ya se haban gastado 3.000 millones y quedaba un fondo de 1.800 millones" [2] .

Para que Iberdrola y Endesa reabrieran Garoa, el gobierno cambi el impuesto de residuos nucleares con lo que estas ahorraran 153 millones de euros. Pese a ello, Garoa, con lo rentable que se supone es la nuclear, registr prdidas de 112 millones de euros en 2014, y de 45 en 2015. Las obras que precisa para continuar para evitar riesgos tras el desastre de Fukushima ascienden a 353 millones de euros. Una central econmicamente muy sostenible.

Cul es la razn despus de tantos aos cerrada, de tener un excedente de produccin y de centrales que se han cerrado an estando en condiciones? Al parecer ha aumentado la exportacin desde el Estado a Francia, por lo visto, por el cierre de algunas de sus centrales nucleares. Sera una paradoja el cerrar unas en un sitio para abrir otras en otro; el paliar riesgos en un lugar para trasladarlos a otros. O corresponde esa decisin a que yo puedo pagar y t ests en una situacin de endeudamiento y sometido a los dictados de la Troika?

La insostenibilidad de Iberdrola acorde su produccin

Sostenibilidad cuando los beneficios de Iberdrola provienen actualmente principalmente del exterior (Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Mxico)? Bien es cierto que ese es el modus operandi de toda empresa transnacional. Y claro; el titular lo deja bien claro: "las 100 compaas ms sostenibles". La comparacin es entre empresas transnacionales. Con lo que ser ms sostenible que otra no significa mucho. Pero s, el titular engaa, y nos hace ver (como insisten una y otra vez) que estamos ante una empresa sostenible!!!

De acuerdo a su produccin tampoco es nada sostenible. Segn sus ltimos datos su produccin en renovables supone un 25% [3] . Es una cantidad poco desdeable, pero eso significa que el otro 75 %... s, es energa de gran impacto ambiental. Aclarar tambin que ser renovable tampoco significa ser sostenible. La produccin renovable de Iberdrola se centra en la elica, para lo que opera y construye mega-parques de grandes dimensiones y por tanto grandes impactos: hacen faltan accesos, alisar terrenos, cimentar bien las torres gigantes. Mega-parques como los construidos y operados en Oaxaca (Mxico) o en Kenia y Rumana, Estados Unidos (el mayor de ese pas) y adems opera otros en Hungra, Polonia, Grecia, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Mxico y Brasil (*). Como decimos, esto supone el cambio de uso de la tierra, el despojo de tierras comunales, de tierras de cultivo, de tierras indgenas de las que dependen comunidades y familias como en el caso de Tehuantepec (Oaxaca) o como en Brasil. Por esta misma raz se ha conseguido paralizar (Hurra!!) uno que planeaba construir en Kenia. Tambin de impactos ambientales, paisajsticos, contribuyendo a la erosin como en Creta, como en Rumana. Qu hay de "sostenible" en esto? O mejor por qu no se lo explican all, a las gentes afectadas en esos sitios?

Del 75% no renovable, el 16% corresponde a la hidroelctrica. Son conocidos los impactos cuando bloqueas el curso de un ro. Para el medio ambiente, para las gentes que lo habitan. As fue en todos los embalses que construy en el Estado. De la electricidad que Iberdrola vende en Brasil toda se produce de esta forma. Para ello Iberdrola (junto a otras empresas con las que impulsa estos proyectos) ha desplazado a miles de personas. No slo desplazado, las ha dejado en una situacin muy vulnerable, perdiendo sus tierras, lugares en los que subsistan (s, eran sostenibles!!). En el caso de la represa de Belo Monte se calculan unos 20.000. Otro proyecto, el de Tapajs , de realizarse afectara a unos 13.000 indgenas. Y aqu la contradiccin: comunidades indgenas sostenibles (si ese concepto se puede aplicar a alguien es a ellas) afectadas por un modelo y empresas que impulsan un modelo insostenible y que adems se apropian del trmino.

Su produccin a partir de combustibles fsiles hace tambin a Iberdrola ser insostenible a ms no poder. El 34% de la produccin de Iberdrola (segn sus datos) depende del gas (ciclos combinados), 5% de cogeneracin y un 3% de carbn. Casi la mitad de su produccin, un 42% que se basa en combustibles fsiles, emisores de gases de efecto invernadero y contaminacin, pero sobre todo que su extraccin y transporte suponen muchos impactos ambientales y sociales. En el caso del Estado, pero tambin en otros pases en los que opera, esos combustibles proviene del exterior. En el caso espaol, entre otros de Nigeria donde esta industria es responsable de un ecocidio. En Mxico sus ciclos combinados contabilizarn por ms de 7000 MW. En los ltimos aos las importaciones de gas en Mxico han casi duplicado. Proviene de Estados Unidos, donde se extrae sobre todo mediante la tcnica de la fractura hidrulica. Adems de ser una tcnica tremendamente insostenible, es una gran fuente de emisiones de gas invernadero. El modelo est supeditado a un recurso del que no cuentan con suficiente con lo que se va encareciendo cada da, y que conlleva tantos impactos.

Notas:

[1] Uranium from Africa mitigation of uranium impacts on society and environment by industry and governments, Wise and Somo, 2011

[2] www.ecologistasenaccion.org/article26538.html

[3] www.iberdrola.com/conocenos/cifras/datos-operativos

