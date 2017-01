Amistad en Gaza

Electronic Intifada

Adli (derecha) y Mansour (izquierda) en la cima de la colina al-Muntar, el punto ms alto en la Franja de Gaza, cerca del lugar donde Mansour result herido en un ataque israel.

Cuando Adli Ibeid fue a coger su coche reparado en una tienda en Shujaiya, un barrio cerca de la ciudad de Gaza, en febrero de 2010, no tena idea de que iba a hacer un nuevo amigo cuya vida llegara a estar profundamente entrelazada con la suya.

"He odo de un electricista de coches experto en la vecindad. Fui all para reparar mi coche y me encontr con Mansour por primera vez", dijo Adli.

Mansour al-Qırım, el electricista, "era un joven con mucha energa, educado, con una gran sonrisa. Crecimos cerca el uno al otro hasta que nos hicimos buenos amigos".

Llegaron a depender uno de otro, ya que cada uno de ellos sera gravemente herido en ataques israeles separados al ao siguiente.