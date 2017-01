Viejas mentiras contra Cuba

Si en Cuba hubiese un gobierno neoliberal, bajo los principios del capitalismo, Amnista Internacional, otras organizaciones similares y ni la misma Elena Larrinaga, miembro del Parlamento europeo y presidenta del fabricado Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), llevaran a cabo las campaas difamatorias contra la Revolucin, porque el meollo del tema -que no reconocen- es que no aceptan el socialismo.

Ninguna de esas instituciones ha podido demostrar que en Cuba desaparecen personas como en Mxico, Honduras, Salvador o Guatemala, ni se asesinan a periodistas y menos an se producen golpizas brutales con el empleo de gases lacrimgenos contra los trabajadores, como si sucede en esos pases y hasta en la propia Espaa, donde reside desde que emigr de Cuba la europarlamentaria Larrinaga.

En Cuba el pueblo no sale a las calles a exigir trabajo, mejoras en la salud o la educacin, como sucede a diario en muchos pases del mundo. Sin embargo, la contienda diseada para engaar sobre falsas represiones e inventadas detenciones arbitrarias, se mantiene en titulares de peridicos y sitios digitales.

As ha sucedido con el caso del asalariado de Miami, Danilo Maldonado, auto apodado El Sexto, seudo artista que no puede mostrar obra alguna, ni jams ha realizado una exposicin personal o colectiva, pero por sumarse a los elementos financiados por Washington en sus ataques contra la Revolucin, le han construido una imagen publicitaria debido a su accin de pintar en la piel de un puerco, frases ofensivas contra el Presidente Ral Castro, y sus burlas contra el lder Fidel Castro, mientras el pueblo le renda tributo por su muerte.

Realmente causa lstima ver a personas educadas e inteligentes, vinculadas a elementos que, de ser ciudadanos de otro pas, jams los dejaran acercrsele por carecer de educacin y prestigio, pero al ser opositores cubanos financiados por Estados Unidos, hasta posan para fotos, sin tomar en consideracin los antecedentes penales o del consumo de cocana.

Para hablar de derechos humanos la europarlamentaria debera saber que, en Cuba desde 1959, se les dieron derechos a todos los cubanos por igual, sin distincin de raza o posicin econmica, siendo una de las causas por la cual su familia sali del pas.

Elena parece haber perdido la memoria, unido al odio personal que le nublan el entendimiento, pero vale la pena recordarle que Cuba es el nico pas de Latinoamrica que cuenta con el 99 % de su pueblo alfabetizado, donde el acceso a la educacin es totalmente gratuito hasta la universidad y eso es derecho humano bsico que pocos tienen en el mundo.

Es el lugar donde los servicios de Salud no se pagan, incluidos los trasplantes de rin, corazn-pulmn o hgado, algo que los espaoles no disfrutan, y eso si es un derecho humano.

La seora Larrinaga debe tener presente que, en la Cuba de 1958, donde su familia posea negocios textiles, exista una tirana apoyada por Estados Unidos que asesinaba a todo el que tuviera ideas libertarias; se torturaban a diario cientos de jvenes para que declararan sus actividades revolucionarias o denunciaran a sus compaeros y eso si eran violaciones a los derechos humanos, algo que ella y sus aliados nunca mencionan.

En los campos de Cuba, los campesinos vivan en bohos hechos con tablas y hojas de palma, pisos de tierra, sin luz elctrica, ni servicios de salud, educacin, cultura, deporte, y ausentes de un acre de tierra para cultivarla. Ese panorama cambi gracias al socialismo que ella odia.

Pudiera Elena Larrinaga y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos , exponer qu derechos civiles tena el pueblo cubano durante la tirana del dictador Fulgencio Batista, quien lleg al poder mediante un golpe de estado militar y auto ascendido de sargento a General.

Todo el que viaja a Cuba se percata de la fabricacin de la supuesta represin, esa que solo ven los asalariados de Washington y algunos aliados europeos.

En Cuba estn acreditadas ms de 134 embajadas de gobiernos extranjeros que no constatan esa represin, la Iglesia Catlica, aliada natural ideolgica contra el sistema socialista, nunca habla sobre ese tema, porque mentir es un pecado capital.

La prensa extranjera radicada en la Isla no puede publicar una sola palabra de lo que no comprueba, y por eso no apoyan las falsedades que desde Miami o Europa se dicen de Cuba.

Para cualquier persona, con inteligencia promedio, sabe que, si fuera cierta esa represin, el propio pueblo cubano no la soportara, pues por tradicin se ha enfrentado a tiranos crueles, y desde 1959 lo que hace es apoyar el socialismo, lo que qued demostrado una vez ms en las masivas concentraciones y marchas durante los funerales del Comandante Fidel Castro, el pasado mes de diciembre.

Quizs con la intencin y el deseo de que el nuevo presidente de Estados Unidos eche por tierra las decisiones de Barack Obama hacia Cuba, desde hace semanas los enemigos de la Revolucin han desplegado una fuerte campaa de prensa para hacerle creer a los incautos que existe una ola de represin, pintando un infierno en una isla que solo ofrece alegra y cario a sus visitantes.

Pero de la verdadera represin policial con salvajes golpizas y arrestos arbitrarios, como los constatados durante las protestas del pueblo estadounidense durante la toma de posicin del presidente Donald Trump, no dicen una sola palabra.

An est por ver a quien del pueblo mexicano, hondureo, espaol o puertorriqueo le otorgan el Premio Internacional Vlacav Havel, o el Andrei Sajarov por sus luchas en favor de los desposedos, lo que demuestra la falta de veracidad del inters por defender los derechos de los pueblos que carecen de derechos para la vida, situacin de la que tampoco habla la parlamentaria alemana Ulla Schmidt, quien se hace llamar madrina del grafitero monotemtico, Maldonado.

Extraamente ni la espaola nacida en La Habana Elena Larrinaga, ni la alemana Ulla Schmidt, salen en defensa del pueblo palestino donde Israel pisotea a diario los derechos humanos, situacin que refleja la hipocresa de ambas parlamentarias y la verdadera motivacin que tienen y es la de seguir instrucciones de Estados Unidos que no soporta ni tolera que Cuba haya decidido construir una sociedad ms justa y equitativa que la heredada del pasado capitalista.

Por actitudes similares escribi Jos Mart: El odio es un tsigo: ofusca, si no mata, a aquel a quien invade.

Arthur Gonzlez, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.

