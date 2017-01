Entrevista a John Catalinotto

Volved las armas (segunda parte)

Soviet de Petrogrado en 1917

El escritor y activista socialista estadounidense John Catalinotto ha concedido una entrevista exclusiva a InvestigAction para hablar de su nuevo libro Turn the Guns Around [Volved las armas]. Hablamos acerca de la resistencia a la guerra de Vietnam desde dentro del ejrcito estadounidense y de las histricas revueltas de soldados que fueron decisivas en los alzamientos revolucionarios al convertir un arma de opresin en una herramienta para la liberacin humana, as como de lo que las fuerzas progresistas pueden aprender de esto.

En su primera respuesta habl de lo crucial que haban sido estas revueltas de soldados en alzamientos revolucionarios. Puede ampliarlo un poco y quiz centrarse en uno de los ejemplos?

El nico levantamiento que lleg a una conclusin, cambi el poder del Estado haciendo una revolucin poltica y una revolucin social, y llevndolas hasta el final fue la Revolucin Rusa. En este caso la Revolucin de Febrero, cuyo primer centenario se conmemora en dos meses. Empez el Da Internacional de la Mujer, el 8 de marzo (en aquel momento en Rusia se utilizaba un calendario diferente, as que entonces era febrero) con una huelga de trabajadoras en Petrogrado (San Petersburgo). Al da siguiente se unieron los hombres. Al tercer da la polica empez a disparar a los trabajadores y el rgimen zarista tambin llam a una guarnicin de soldados en contra de los trabajadores. Pero los soldados estaban muy desmoralizados por la guerra y se establecieron muchos contactos entre los trabajadores, especialmente las mujeres trabajadoras, y los soldados de rango ms bajo.

En su mayor parte fue un acontecimiento espontneo, aunque siempre hay elementos conscientes en un segundo plano. El momento clave ocurri cuando la guarnicin vio a la polica disparar a los trabajadores. Las tropas dispararon a la polica. Entonces este grupo de la guarnicin se pas a la revolucin. Pero una vez que lo hicieron, tenan que ganarse a todos sus amigos porque si no se lograba que triunfara el levantamiento podan ser asesinados o encarcelados para siempre. As que fueron ganndose a la gente para su bando hasta que toda la guarnicin se pas a la revolucin y aquello supuso el final del zar.

Mujeres en huelga en la fbrica Putilov de Petrogrado en uno de los acontecimientos que llevaron a la revolucin de febrero de 1917.

Aquello fue el inicio de un periodo de ocho meses de acontecimientos en los que hubo una organizacin mucho ms consciente de los soldados y los marineros por parte de los partidos revolucionarios, pero especialmente del Partido Bolchevique. Los marineros de Kronstadt, una isla industrial y base naval muy cerca de Petrogrado, ya en marzo queran hacer una revolucin socialista! Pero cost un tiempo y poco a poco se gan al lado de los Soviets a la mayor parte de los militares. As pues, desempe un papel muy importante. Por supuesto, los trabajadores lideraron la revolucin en Mosc y Petrogrado, pero los soldados y los marineros fueron esenciales.

El ejrcito es el guardin del Estado, o de los capitalistas, pero, est diciendo que en esos momentos de levantamiento estas revueltas pueden hacer cambiar la correlacin de fuerzas?

S, eso es lo que ocurri en aquellos escenarios. Todo el mundo puede entender cmo podra ocurrir en el futuro o tratar de ver cmo podra haber sucedido en otros periodos o situaciones diferentes de los que he descrito. El Estado es lo que mantiene a los capitalistas en el poder. Parte de este Estado tambin es ideolgico, controla los medios de comunicacin y la mente de la gente, pero en ltima instancia se basa en la fuerza. Y lo que protege la propiedad es la fuerza de la polica, los tribunales, las crceles y, al final, el gran ejrcito imperialista, que es una fuerza de polica y un aparato de Estado a escala mundial. Sin embargo, parte de todo esto depende de la conciencia de los individuos que lo componen.

En los ejemplos que he mencionado y en algunos otros cuando hay contacto entre las masas rebeldes y la base del ejrcito tiene un efecto en sus conciencias. O en los casos de Vietnam y de los movimientos de liberacin en las colonias portuguesas se produjo un desgaste a largo plazo del ejrcito colonial, que se produjo porque los pueblos colonizados siguieron luchando y luchando, y haciendo la vida imposible a los colonizadores. Al mismo tiempo se produjo un acontecimiento poltico. En Portugal llev a un golpe organizado por los oficiales jvenes que derroc al gobierno fascista, abri las crceles y liber a todos los presos polticos, sindicalistas, etc. Abri la puerta a muchas conquistas importantes para la clase trabajadora en el periodo subsiguiente.

Ha mencionado los acontecimientos en Rusia, pero al acabar la Primera Guerra Mundial tambin hubo una rebelin que provoc el fin de la monarqua en Alemania

En Alemania la rebelin empez con los marineros, a los que se les orden luchar en Flandes en lo que ellos crean que era una misin suicida. Los marineros crean que los almirantes, que eran los elementos ms de derecha de lo que ellos llamaban el movimiento pangermnico de oficiales, simplemente queran hacer un ltimo gesto grandioso, la idea de morir con las botas puestas, y los marineros no queran suicidarse. As que se rebelaron y cuando lo hicieron fueron castigados por ello, y para dejar de ser castigados tuvieron que mantener en marcha la rebelin. Iban a una ciudad y el gobierno enviaba a los soldados contra ellos, pero en vez de reprimirlos, el ejrcito se reuna con ellos. Tenan un debate, luego el ejrcito se les una a ellos y despus liberaban otra ciudad en el norte de Alemania. Liberaron Hamburgo y despus Munich, en el sur. Luego consiguieron Berln y el Kaiser abdic. As, se puede imaginar que se produce una situacin como esta en determinados lugares hoy en da, aunque no se puede predecir. Los cambios en la conciencia de la gente son muy difciles de predecir.

Volviendo a Portugal, uno de los apndices de su libro es un panfleto muy interesante que Amlcar Cabral (2) escribi al ejrcito colonial, en cierto sentido al enemigo. Cun es el mensaje de Amlcar Cabral?

Quise incluir este panfleto precisamente porque mostraba que los pueblos colonizados entendieron y el lder de su revolucin entendi que era posible llegar al ejrcito del poder colonial ya que ah se estaba produciendo una lucha de clases. Estos soldados no luchaban por sus propios intereses, por los intereses de sus familias o por los de su clase. Luchaban por los fascistas y los ricos de Portugal, en realidad tambin por Inglaterra y Estados Unidos. As que les envi un panfleto, uno largo, que he traducido para ponerlo a disposicin del movimiento estadounidense. En esencia contena estos mensajes:

1) Vamos a luchar hasta que ganemos

2) Si luchis contra nosotros, podis morir

3) No luchis por vuestros intereses, no deberais luchar por los ricos de Portugal

4) Si os uns a nosotros os protegeremos y nos aseguremos de que estis a salvo.

Estos eran los mensajes principales y acababa con un llamamiento: Soldados, sed valientes, actuad correctamente. No luchis por los amos, no luchis contra nuestro pueblo. Realmente creo que es un mensaje magnfico.

Amlcar Cabral, lder del movimiento de liberacin en Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC)

Cabral alude tambin a algunas personas que ya lo haban hecho durante una larga guerra en las colonias portuguesas de Guinea-Bissau, Mozambique y Angola. Un tercio de los jvenes portugueses se exili para no ser reclutados por el ejrcito, mientras que quienes entraron en l tambin resistieron en todo momento. Por ejemplo, en un escrito de esta poca lvaro Cunhal (3) describe lo que estaba ocurriendo y era muy parecido a lo que ocurri en los inicios de la lucha dentro del ejrcito estadounidense durante la guerra de Vietnam. Los soldados se reunan en el comedor en el que coman y se negaban a comer. O arrojaban y rompa cosas, este tipo de resistencia. Excepto en Portugal el gobierno insisti en llevar las guerras hasta el final y el ejrcito creci de 79.000 personas en 1961 a 218.000 en 1974 en un pas de solo nueve millones de habitantes. Dos terceras partes de esas personas estaban en frica, donde los jvenes reclutas tenan que servir en el extranjero durante dos aos, frente al ao que tenan que servir los soldados estadounidenses en Vietnam. Finalmente, trajeron la guerra de vuelta a casa con la rebelin y el golpe de 1974, que cambi completamente la vida en Portugal y fue una gran inspiracin para todo el mundo.

Esta rebelin interna funciona como otro frente de batalla para el ejrcito?

S, es otra gran batalla, una lucha de clases. Y Cabral, lder de un movimiento de liberacin africano, comprendi que una parte importante del movimiento era tratar de llegar al ejrcito portugus y buscar disidentes, tratar de animarlos diciendo incluso venid, os protegeremos, os sacaremos de aqu. Tambin en este caso est hablando a su enemigo. Tenemos que disparar contra vosotros si nos disparis, pero si vens, os protegeremos. Los vietnamitas hicieron lo mismo con los soldados estadounidenses. Tenan un acuerdo con las tropas estadounidenses segn el cual decan: nosotros vamos a luchar por aqu, a la derecha, vosotros id a la izquierda, no nos molestaremos. Eso fue muy frecuente hacia el final de la guerra.

Es esta un tipo de batalla a Ia que una estructura como el ejrcito est menos preparada para hacerle frente? Y es que, como mencion antes, es muy dependiente de la cadena de mando.

En el ltimo captulo de mi libro trato un poco esta cuestin. Los militares estadounidenses han cambiado mucho la manera de organizar el ejrcito. Durante la guerra de Vietnam tenan un ejrcito de masas, contaban con tres millones y medio de soldados en las fuerzas armadas. Por supuesto, estaban por todo el mundo, pero en algn momento tuvieron 540.000 soldados en Vietnam. Actualmente, en vez de tres millones y medio de soldados hay un milln cuatrocientos mil en el ejrcito estadounidense. Es un ejrcito mucho ms profesional y como es mucho ms profesional, los acontecimientos no pueden tener lugar exactamente de la misma manera que durante la guerra de Vietnam.

Ha habido oposicin, por ejemplo a la guerra en Iraq, ha habido muchos individuos que han declarado su oposicin, personas muy valientes como Chelsea Manning, que sac a la luz todo lo que estaba ocurriendo. Pero no ha habido el mismo tipo de actitud de oposicin total y generalizada como hubo en la dcada de 1960 y a principios de la de 1970. Los altos cargos del Pentgono (leales al imperialismo estadounidense) que hicieron comentarios acerca de lo que estaba ocurriendo durante la guerra de Vietnam afirmaban que el ejrcito estaba a punto de colapsar y que haba que hacer algo. As que tuvieron que reorganizarlo y convertirlo en un ejrcito ms profesional. El problema que esto les ocasiona es que ya no tienen un ejrcito que gana. Pueden causar una enorme cantidad de dao con su guerra area, tratando de manipular a un grupo en un pas oprimido contra otro, creando todo tipo de sufrimiento, como han hecho en Iraq, Afganistn, Libia, etc. Su complejo industrial-militar sigue haciendo dinero con la guerra. Pero en ninguno de estos lugares han establecido nada similar a lo que solan establecer en el mundo colonial: un gobierno ttere estable que segua dando beneficios a la metrpolis imperialista.

El capitn Salgueiro Maia se dirige a la multitud en Lisboa el 25 de abril de 1974. Era uno de los lderes del movimiento de oficiales jvenes que derroc la dictadura fascista.

As pues, cul fue su solucin?

Empezaron a subcontratar. Por ejemplo, contrataron mercenarios de otros pases. El ejrcito tampoco proporciona ya la comida, la proporciona una compaa privada, que gana dinero pero no pertenece al ejrcito. Contratan a personas para conducir camiones y cosas similares, como hicieron en Iraq. De modo que de la misma manera que hay subcontratos en el mundo industrial, hay subcontratos en el ejrcito. Tambin dependen ms de la tecnologa, lo mismo que en la industria. Tienen drones. Por qu utilizan drones? Porque si tienes un drone, no habr ni un solo piloto derribado. En el peor de los casos se puede perder el avin. Pero incluso en este caso, hay pilotos de drone que se han opuesto a ser utilizados de esta manera y se han negado a hacerlo. As pues, siempre existe la posibilidad de que se produzca un cambio en la conciencia y eso depende en gran medida tanto de lo que ocurre en la sociedad en general como de lo que ocurre dentro del ejrcito.

Hay una frase muy bonita en su libro que dice que esos movimientos lograron poner palos en las ruedas de la mquina de guerra. Qu deben aprender de esto las fuerzas de izquierda o progresistas y cmo deben actuar para volver a hacerlo?

Le dir lo que espero que la nueva generacin de personas de izquierda pueda aprender de esto. Y es que el aparato de Estado no es omnipotente. Tiene debilidades. Hay que encontrarlas y pensar en ellas todo el tiempo. Hay que buscar las oportunidades. Hay que crear verdaderamente un partido que lo haga porque los individuos no lo van a hacer por s mismos. Y se busca la oportunidad del mismo modo que vimos una oportunidad en 1967, vimos a Andy Stapp enfrentarse al ejrcito, escribir una carta en la que deca viva Ho Chi Minh y ser atacado por el ejrcito. E inmediatamente enviamos a toda la gente que pudimos para ayudarle porque vimos que haba la posibilidad de abrir este tipo de lucha. Eso es lo que la gente tiene que hacer ahora. No s si va a adoptar la misma forma que en 1967. Quiz si hubiera una guerra a gran escala contra China o incluso Irn y tuvieran que restablecer el servicio militar obligatorio

Por cierto, algunos altos cargos, que estn a favor del ejrcito estadounidense, lo estn discutiendo, estn hablando de que quiz es mejor tener un servicio militar obligatorio. En vez de tener un ejrcito profesional, sera un ejrcito ms cercano al pueblo y as tendra ms apoyo de este. Afirman que se necesitan ms soldados para llevar a cabo todas estas guerras. En la situacin en que un ejrcito de masas est en una guerra muy desagradable se puede reproducir algo como lo que ocurri en el pasado. Pero hoy en da se puede producir en cualquier otro escenario la posibilidad de quebrar el Estado. Se necesita gente que piense en ello de manera responsable, que busque la oportunidad y est dispuesta a actuar cuando tenga lugar. Y no s cmo ni exactamente cundo, pero va a ocurrir. No tengo una bola de cristal, solo tengo la Historia!

Este escenario podra ser una guerra que se emprenda en casa en vez de emprenderla fuera? Por ejemplo, el Estado policial, la represin de las comunidades negras o los recientes enfrentamientos en torno al oleoducto de Dakota del Norte. Podran ser escenarios posibles?

Es cierto, es una posibilidad. Por ejemplo, en 1968 hubo soldados que se negaron a actuar como antidisturbios en contra de la poblacin negra. Y este ao se ha dado otro ejemplo de algo parecido, lo menciono al final del libro y lo menciono como la otra posibilidad de crear una ruptura en el ejrcito. Es el caso de que el ejrcito tenga que reprimir las luchas obreras, las luchas populares, las luchas de liberacin de la comunidad negra, etc.

En Dakota del Norte fue muy popular la lucha para detener el oleoducto de Dakota del Norte. Por supuesto, fue una lucha liderada por las naciones indgenas de ah, pero tambin tuvo un apoyo enorme de los movimientos medioambientales, pues hay intereses comunes en detener este oleoducto. Y cont con el apoyo de muchos veteranos. As, en el ltimo enfrentamiento que tuvo lugar all hubo unos dos mil veteranos en Dakota del Norte que se enfrentaron a la polica y a la guardia nacional. Se puede imaginar, por tanto, una situacin que se produce ah en la que el ejrcito se niega a ser utilizado. Incluso se opusieron algunos de los sheriffs y fuerzas de seguridad locales. No les gustaba dedicarse a hacer acciones represivas en contra de la poblacin. Los gobernantes cuentan con el racismo hacia la poblacin negra o, en este caso, la nativa. Si el movimiento puede romper el racismo, entonces los soldados jvenes no querrn reprimir un movimiento con el que pueden simpatizar, as que esta es otra oportunidad de romper el ejrcito. Es algo a que habr que tener en cuenta.

Notas :

(2) Amlcar Cabral fue el fundador y lder del PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), un movimiento de liberacin en las colonias portuguesas de Guinea-Bissau y Cabo Verde, y se le recuerda como unos de los marxistas africanos ms destacados. Fue asesinado en 1973 por agentes de la polica poltica portuguesa.

(3) lvaro Cunhal fue secretario general del Partido Comunista Portugus (PCP) entre 1961 y 1992, la figura ms influyente de la historia del partido.

John Catalinotto ha participado activamente en la poltica antiimperialista desde la crisis de los misiles en 1962. De 1967 a 1970 fue el organizador poltico para el Workers World Party en el personal del American Servicemens Union. Desde 1982 es el director de Workers World, la ltima revista procommunista que se sigue publicando en papel en Estados Unidos. Fue coorganizador del Tribunal de Crmenes de Guerra en Yugoslavia celebrado en Nueva York en junio de 2000 y del Tribunal de Crmenes de Guerra en Iraq celebrado en Nueva York en 2004, ambos con el International Action Center, una organizacin estadounidense fundada por el activista en favor de los derechos humanos Ramsey Clark. Antes de Turn the Guns Around haba editado y colaborado en dos libros, Metal of Dishonor (sobre el uranio empobrecido) y Hidden Agenda: the U.S.-NATO Takeover of Yugoslavia.

Fuente: http://www.investigaction.net/en/turn-the-guns-around-interview-with-john-catalinotto-part-2/