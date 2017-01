Entrevista a Julin Assange, el pirata informtico que le quit el sueo al gobierno estadounidense

"Estados Unidos va a continuar cometiendo todo tipo de crmenes contra su propio pueblo y en el exterior"

Esta entrevista realizada por el blog brasileoes importante por varias razones. Es importante por el conocimiento e informacin que Assange tiene de los procesos de espionaje econmico y poltico por parte de Estados Unidos - en unos momentos en que se reanuda la alucinante campaa de acusaciones de interferencia externa en las elecciones norteamericanas -, e importante por lo que revela sobre el papel de los poderossimos medios de comunicacin electrnica de los que ese pas dispone como instrumentos de manipulacin poltica y meditica.Fue casi un ao de espera. Desde principios de 2016 amigos mos europeos y latinoamericanos intentaron conseguirme una entrevista periodstica con el cyber-activista australiano Julin Assange, exiliado desde 2012 en la elegante y modesta embajada de Ecuador en Londres. Llegu a tener un contacto indirecto e impersonal con l al tratar de organizar una entrevista de l con el ex presidente Lula que iba a viajar a Londres en abril de 2013. Lula estaba de acuerdo as como Assange; el personal diplomtico ecuatoriano tambin apoyaba la iniciativa pero, por circunstancias que no vienen al caso, la visita se frustr.Cuando empec a montar el blogel ao pasado, part de una idea fija: el tema principal del primer nmero del blog tena que ser una entrevista con Julin Assange. Llam a las puertas de intermediarios en varios pases hasta que, a mediados de ao, lleg la luz verde: me recibira. Y la buena noticia coincida con los ltimos ceros (o demos o betas), versiones experimentales del blog slo accesibles al pblico interno.De pronto se empez a posponer la entrevista lo que nos obligaba a posponer el lanzamiento del blog. Pero en mi cabeza estaba decidido: sin Assange no haba estreno.La mala noticia lleg en septiembre: el mega hacker mantena su palabra de concederme la entrevista, pero no antes del 8 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales norteamericanas. Tuvimos que hacer un viraje en la idea original e invitamos al ex presidente Lula; con l hicimos la portada del nmero uno deque sali la noche del 29 de septiembre.Una vez que se abrieron las urnas y sali elegido Trump, volv a recuperar la entrevista que acab fijndose para la tarde del 27 de diciembre. Era una tarde londinense glida y hmeda. Pantalones azul marino y abrigo de lana abotonado hasta el cuello, aquel larguirucho de un metro noventa apareci sonriente, con la barba y el pelo largo, ms plido de lo que sugieren las fotos.Julin Assange es un hombre de habla suave y gesto contenido que en nada se asemeja al fantico descrito por algunos medios. Habl durante tres horas de Trump, de Hillary, de Michael Temer, de las manifestaciones contra Dilma, de Petrobras y, obviamente, de espionaje. La grabacin se interrumpi varias veces para tomar un poco de agua y pellizcar un croissant que su asistenta le traa envuelto en una bolsita de papel.Al final nos plante una exigencia: que la entrevista no fuese publicada antes de una determinada fecha de enero.Hace diez aos naca WikiLeaks, la ms poderosa e inexpugnable mquina de divulgacin de secretos de estado de que se tenga noticia de todos los tiempos. Hace cuatro aos que est aqu, en este pequeo edificio del centro de Londres donde se ubica la embajada de Ecuador, el creador de esa mquina, el australiano Julin Assange. Assange est exiliado en la embajada de Ecuador a pocos metros del Harrods, el paraso mundial para turistas que vienen aqu a hacer sus compras. Vamos a entrar aqu, en la embajada, para hacer una entrevista exclusiva con Julin Assange para el blog Novaute. Acompenos!Assange: Pienso que es muy ingenuo pensar que todo cambia con este u otro presidente en el mando. S, Trump fue elegido y nombr a Rex Tillerson secretario de Estado que es el director ejecutivo de Exxon. Y quines fueron los mayores frecuentadores de la Casa Blanca durante el mandato de Obama? Los lobistas de Exxon. Y qu haca Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado? Una de sus actividades era presionar a favor de las empresas petroleras. As que no podemos ser ingenuos al respecto.Estados Unidos va a continuar cometiendo todo tipo de crmenes contra su propio pueblo y tambin en el exterior. Siempre fue as. Y es que sus gobiernos representan los sectores dominantes de la sociedad norteamericana, que son las grandes empresas multinacionales.La pregunta es: qu significa eso? qu representa ese fenmeno? Con Rex Tillerson de jefe del Departamento de Estado es muy fcil saber lo que quieren hacer. Era ms difcil cuando Hillary Clinton era Secretaria de Estado.Yo critico al gobierno de Trump, implicado en causas capitalistas que hace oscuros negocios con sus amigos. Pero al tratarse de una clase de multimillonarios, la crtica es fcil de hacer. Pero si miramos al gabinete de Obama tambin vemos decenas de multimillonarios. Hay tantos multimillonarios en el gabinete de Trump como los hubo en el de Obama. Entonces no veo que las cosas sean tan diferentes; tericamente la situacin es muy fcil de entender. Adems, Trump desestabiliz lo que era una consolidacin creciente del poder de Obama desde los tiempos de Clinton. Esa consolidacin se vio quebrada. Un nuevo grupo est emergiendo con el gabinete de Trump, pero tiene muchos enemigos: la mayora de la prensa americana le es enemiga, as como a estructura montada por Obama y tendr que encontrar su propio camino. Trump desestabiliz el estado de poder que estaba funcionando. Trump incorpor a su gabinete a mucha gente multimillonaria con un carcter muy fuerte.Por qu las personas se hacen multimillonarias? Parte de la explicacin es que esta gente no quiere trabajar para nadie. Ahora bien, estos dijeron que trabajaran para Trump. Es una cuestin muy interesante.En cuanto se encuentre en una situacin de independencia respecto de estas personas que forman el gabinete, con el tiempo algunos sern despedidos y otros comenzarn una carrera para consolidar la estructura. Pero durante un tiempo, tal vez uno o dos aos, habr muchas oportunidades de cambiar la percepcin de lo que el gobierno americano hace y de constatar algunos cambios verdaderos a partir de ah.En algunas reas, por ejemplo en poltica exterior, ciertamente va a haber cambios. Unos para mejor y otras para peor. Efectivamente, el gobierno Trump va a cometer todo tipo de crmenes, pero en definitiva sern los mismos que los cometidos por Hillary Clinton. Solo que ahora el proceso ser ms visible y las crticas al interior sern ms intensas. Imaginemos que hay otra guerra por el petrleo. Quin se va a oponer a ella a nivel internacional? Si mira usted a la estructura de la sociedad europea, la mayora va a criticar a este gobierno con ms facilidad que si la guerra la estuviera llevando a cabo Hillary Clinton. Si usted vive en un pas vctima de la guerra usted tendr ms ayuda internacional si la administracin Trump amenaza con invadir el pas.Y lo mismo en el mbito domstico. Trump puede tener ms oposicin interna a esa guerra. Elhace oposicin a Trump, as como la CNN y los otros cuatro o cinco grandes grupos mediticos de Estados Unidos. Entonces es ms fcil hacer una resistencia interna contra esa poltica. En los moldes anteriores, esa oposicin estara fuera de juego, incluyendo a la CNN. Vamos a ver si los cinco grandes grupos mediticos de Estados Unidos se ponen de acuerdo para salir a escena, pero por el momento estn haciendo todos campaa contra Trump. En cuyo caso es ms fcil plantar una resistencia domstica contra esa poltica.En ese gabinete existe una dispersin de fuerzas. Probablemente este aislamiento va a cambiar con el tiempo. Probablemente la CIA y los complejos militares van a acercarse. La Exxon, Chevron y otras compaas con intereses en el exterior van a imponer sus demandas. La industria armamentstica dira: Tenemos que aumentar nuestras ventas de armamento. La gente necesita ver nuestros bombarderos bombardeando alguna cosa, si no, no los comprarn. Con el tiempo es para preocuparse. Por el momento es mucho ms fcil criticar dentro y fuera de Estados Unidos cualquier cosa efectivamente peligrosa que haga la administracin Trump. Y eso no est mal.Assange: No hemos publicado nada directamente sobre este tema, pero s muchas cosas sobre las partes en conflicto, y cmo lo han venido haciendo desde siempre incluyendo al presidente Temer y a otra gente de su gabinete. La mayora tiene contactos con la embajada norteamericana. Frecuentan la embajada, reciben instrucciones e intentan hacer lobby para que la embajada apoye a este u otro partido.Assange: Algo entre las dos cosas, un golpe constitucional. Un golpe poltico podramos decir.Assange: En Australia, mi pas natal, hubo un golpe que ha sido olvidado, que aconteci de manera muy semejante a lo que ocurri con Dilma y Temer en Brasil. Fue en 1975; un proceso muy parecido; all estaba en el poder tambin un partido de izquierda. Llevaban dos aos en el poder y nunca antes haban estado tanto tiempo. Los sectores de los negocios y de inteligencia, aliados con los gobiernos americano y britnico, se unieron y mediante un truco constitucional derrocaron al gobierno y pusieron a la oposicin.Assange: Efectivamente, la publicacin de las escuchas sobre Brasil. Nosotros publicamos no solo que la NSA estaba espiando a determinada compaa o persona, sino que filtramos la cadena completa de sus objetivos. Por lo tanto tenemos la base de la recoleccin de datos. Si usted se refiere a la NSA, esta agencia no hace poltica pero s hace espionaje. Hackea satlites, pincha fibras pticas Eso se realiza a nivel operacional, no en el poltico. A nivel poltico el DNI (Director National Intelligency) dice cules son las prioridades generales de lo que los estados quieren recoger [de informacin] y ah actan la NSA y la CIA, el National Reconnaissance Office [Oficina Nacional de reconocimiento] la agencia norteamericana que proyecta, construye y maneja los satlites espas para el gobierno de Estados Unidos y, de paso, recoge la informacin.En nuestras publicaciones usted puede ver que el gabinete de un determinado ministro, la Petrobras o el presidente de la Repblica son objeto de espionaje por razones polticas o econmicas ya que esas son las razones enumeradas de acuerdo con los objetivos sealados.As pues, la investigacin en Brasil es una mezcla que implica asuntos polticos, que trata de comprender la poltica en Brasil, qu rumbo se deseara que tomase, lo que gusta o lo que no gusta. Y entender la economa brasilea.Assange: Es la publicacin de los pinchazos en Brasil, con nmeros de telfono detallados, las informaciones solicitadas. Esto es la poltica de directrices de Estados Unidos; por qu quieren ellos esas informaciones y qu necesidad tienen de ellas? Esto explica resumidamente por qu quieren esas informaciones. Espan a Dilma por razones polticas. El gabinete de la presidenta, de los ministros, etc. Se trata de saber cmo funcionan las finanzas del pas. Es pues una mezcla Por razones militares espan ocasionalmente al ejrcito brasileo. Todos saben que es eso lo que hacen los servicios de inteligencia. Lo nuevo aqu es el grado de inters poltico, econmico y financiero, no solo una pequea parte de la actividad. La verdad es que si analizamos el presupuesto de la NSA, la mitad de toda su actividad es saber qu rumbo toma tal pas o est tomando un gabinete presencial poltica o econmicamente para que Estados Unidos puedan reaccionar y conducirlos hacia una va especfica. En la lista de espionables estn las importantes compaas energticas.Assange: Nosotros publicamos varios mensajes sobre eso. Uno en concreto es de enero de 2006 cuando l va a la embajada americana. El mensaje es slo relativo a informaciones proporcionadas por Michel Temer, sus visiones polticas y las estrategias de su partido. Esto demuestra el grado un tanto preocupante de su entendimiento con la embajada americana. Qu le pueden dar a cambio? Evidentemente l est dando informacin interna a la embajada de Estados Unidos por alguna razn. Probablemente para pedir algn favor a Estados Unidos; tal vez para recibir por su parte informaciones de ellos. Fue varias veces a la embajada para hablar. El mensaje que publicamos en enero es slo sobre esas comunicaciones. Frecuentemente la embajada toma contacto respecto de alguna cuestin y consultan a diversos informadores de diferentes partidos y despus juntan toda la informacin.Temer envi varias veces informacin a la embajada americana, pero tambin otros lo hicieron. Gente de su gabinete y gente de dentro del PT. Entonces yo personalmente pienso que, dada la naturaleza de las relaciones de Brasil con Estados Unidos y teniendo en cuenta las intenciones del departamento de Estado en maximizar los intereses de Chevron y ExxonMobil, estn proporcionando a Estados Unidos informacin poltica interna sobre lo que pasa polticamente en Brasil. Con esas informaciones el Departamento de Estado puede maniobrar en defensa de los intereses de las grandes compaas americanas del petrleo. Lo que no necesariamente est en lenea con los intereses de Brasil.Dependiendo de cmo funciona una sociedad se puede permitir que cualquiera vaya por la embajada y pase informaciones internas. Pero la mayora de las sociedades tienen reglas contra esto. Reglas que prohben que informacin delicada sea entregada a otro Estado.Assange: Es lo que ha ocurrido ahora. Si lee usted lo que publicamos en 2006, ver que la situacin actual est diseada desde hace mucho tiempo. Es interesante ver cmo el posicionamiento de las partes, sus visiones del mundo y quines son sus aliados, no ha cambiado tanto, como se puede constatar.Assange: No s muy bien. Precisamente respecto a Michel Temer tenemos un material importante. Publicamos un nmero de documentos sobre los yacimientos del presal en la costa brasilea. Los depsitos se considera que tienen cuatro veces ms que los yacimientos brasileos actuales, algo extremadamente significativo. Es muy caro alcanzar el fondo marino y perforar la capa de sal, pero cuando se llega, como el petrleo no necesita mucho refinamiento, resulta bastante lucrativo. En relacin con las condiciones actuales, Petrobrs tendra el 30% de ganacia del petrleo del presal.Empresas interesadas en este petrleo ya han ido a la embajada americana a protestar contra esas condiciones. Incluso algunos partidos polticos en Brasil decan que preferan que Chevron y ExxonMobil tuviesen acceso directo sin la exclusividad de ese treinta por ciento de Petrobrs. Este es un tema de verdad muy interesante: cul es la mejor manera para Brasil de autorizar la explotacin de los depsitos de petrleo? Qu beneficiara ms a los brasileos?Y el argumento bsico va en esta lnea: si un Estado va a actuar de manera coherente, en competencia con otros pases y grandes compaas de petrleo, debe garantizar una ganancia, y el petrleo garantiza un flujo importante de ganancia, que pueda fortalecer al Estado.El otro lado de la ecuacin aduce el argumento de que si una empresa, incluso si es propiedad del Estado, tiene acceso preferencial, no sera eficiente y no le ira bien en la extraccin de petrleo porque no habra competencia. Esos son los argumentos bsicos. Tambin se dice que si hay mucha competencia en la extraccin de petrleo el precio cae mucho y el estado no recaudara mucho en concepto de cobro por licencias de extraccin. As que si usted mira los mensajes publicados en diciembre de 2009, ver que ya haba informes de ello, pero no era lo ms interesante. Para m lo ms importante es cuando admitieron que lo ms lucrativo para el gobierno era que Petrobrs tuviese derecho a ese 30%.Esto es pues una concesin. Por qu la embajada afirma que el negocio ms rentable para el estado brasileo era que Petrobrs tuviese ese 30%? Porque Chevron y las otras grandes compaas americanas de petrleo diran: si Petrobrs tiene ese 30%, a nosotros no nos compensa. No vale la pena que hagamos extraccin, en todo caso podramos involucrarnos en la financiacin.Pero la rusa Gazprom y otras compaas chinas de petrleo, como China Oil, podran ser capaces de acudir a las pujas y obligar a Chevron y a Exxon a invertir ms dinero, porque los chinos y los rusos consiguen operar con menos lucro. Por qu? Porque los chinos slo quieren el petrleo y no estn interesados en las ganancias. Pueden llegar ms rpido y con las cuentas equilibradas. Adems de aportar un mayor volumen de recursos a Brasil. Al igual que otras empresas petroleras estatales y otros estados que tienen petrleo, los chinos funcionan de forma a poder ganar siempre licitaciones por encima de, por ejemplo, Exxon, una empresa muy grande, que tiene una facturacin anual de 260 mil millones de dlares.En el caso de Petrobrs, la cuestin pues se plantea as: Qu tipo de estado quiere ser Brasil? Un estado fuerte o un estado muy dbil con grandes petroleras extranjeras y multinacionales controlando sus recursos naturales?Puede usted tal vez ver lo que sucede en Brasil desde otro ngulo: Cules son las grandes instituciones pblicas brasileas, cules las ms fuertes? Me parece que son el Ejrcito y Petrobrs. Creo tambin que las otras instituciones en comparacin son muy dbiles. Entonces me parece a m que debilitar a Petrobrs sera una forma de fortalecer a los militares como centro de gravitacin del Estado, lo cual puede suponer un problema.Hay dos razones que justifican la elevacin del presal a materia prioritaria en las polticas internas: Petrobrs se la considera como aliada del PT porque Dilma estuvo all, coloc a gente suya all y sus polticas beneficiaron a Petrobrs. Por todo eso, institucionalmente, Petrobrs siente que sus intereses estn mejor servidos por el PT. Lo cual hace que otros partidos quisieran reducir el poder de Petrobrs quitndole beneficios. Una manera de intercambiar favores con Estados Unidos es facilitar a Chevron y a ExxonMobil el acceso a parte de ese petrleo. En los mensajes filtrados por Wikileaks aparece un deseo constante de las petroleras a tener el mismo acceso que tiene Petrobrs.Es distinto a un Estado tradicional, algo as como un capitalismo de Estado. Porque lo que Petrobrs practica es un capitalismo de estado. Tiene la estructura de una empresa pero su organizacin est controlada por el Estado. Qu diferencia hay entre ese tipo de control y el control que viene de leyes y acuerdos? Usted tiene que darnos un cierto porcentaje para hacer el servicio, usted no puede actuar de determinada manera o su compaa ser multada y puede haber gente que pueda ser procesada. Eso es lo que ha ocurrido en pases en desarrollo desde comienzos de los aos 80, y quizs en los 70 en pases desarrollados. Ha habido un cambio en la forma de regularse las instituciones. Pero eso slo funciona cuando el sistema de regulacin y el de legislacin son incorruptibles. Ah no importa quin controla la institucin ya que usted controla las leyes. Pero slo funciona si usted consigue forzar al cumplimiento de las leyes y controla si esas leyes estn siendo vulneradas. El sector del petrleo tiene tanto dinero que eso termina por ser imposible.Assange: Efectivamente, Michel Temer tuvo reuniones privadas en la embajada americana para pasarles informacin de inteligencia poltica a la que no muchos tenan acceso, as como para discutir de las dinmicas polticas en Brasil. Lo que no quiere decir que l sea un espa pagado por el gobierno americano. Yo no s, pero no existen evidencias de que l sea un espa pagado con dinero. Estamos hablando de algo ms; estamos hablando de construir una buena relacin de manera a establecer intercambios de informacin de una parte y de otra. El apoyo poltico.Assange: S, en octubre publicamos conferencias secretas de Hillary Clinton por las que se le pag. Las transcripciones de algunos prrafos revelan que el staff de su campaa tema que se hiciesen pblicos. Bernie Sanders y otros opinaban que ese tema deba ser pblico, pero ella lo mantuvo en secreto. Y eso era como el santo Grial del periodismo americano, tener acceso a esas cosas. Para el periodismo americano fue como acceder a un tesoro. Y lo publicamos nosotros. Es un material muy interesante ver su posicionamiento cuando habla con Goldman Sachs, cuando ella habla con los bancos de inversin brasileos.Lo que se ve es a una liberal imperialista en relacin con el imperio americano, ansiosa por cimentar acuerdos de aproximacin e implantar cambios astutos como el TTP y el TTIP. Propone realineamientos estratgicos con el objeto de hacer dos cosas: dar a las multinacionales americanas lo que ellas quieran y parar a China, hacer que les sea ms difcil a los chinos crecer. Yo no s lo que sus declaraciones estn indicando. Hablaba de energa con los bancos de inversin de Brasil, defendiendo el libre trnsito de productos energticos.Assange: No. Entre Turqua y Brasil, no. Creo que son cosas diferentes. Tal vez el golpe en Brasil en su naturaleza fuese populista. Si fuera un problema ms amplio estara relacionado con el uso de los medios sociales, que por un lado estn permitiendo surgir una cultura no industrializada de forma orgnica, imprevisible e incontrolable, que est permitiendo a lderes poticos eliminar intermediarios y hablar directamente con las masas, como est haciendo ahora Trump. Es decir, evitan la censura y la influencia de los medios organizados, controlados por las grandes familias. Ese efecto ha sido dirigido por organizaciones especializadas en difundir cientos de miles de mensajes verbots en internet, forzando un mensaje particular, haciendo parecer que es un fenmeno orgnico, pero es un fenmeno programado. Te pongo un ejemplo. En 2011 Wikileaks public muchas informaciones de Barhein. Eran los tiempos de la primavera rabe; rabes barhenitas iban avanzando hacia el poder y el Twiter era muy popular. En el espacio de un ao el rgimen de Barhein contrat como a diez empresas de asesora de prensa, la mayora occidental. De repente empezaron a surgir muchas cuentas en Twiter y en Facebook, incluso pginas de internet, que publicaban propaganda pro-rgimen.Assange: El genuino populismo, en cuanto tiene un medio que lo exprese, siempre puede levantarse contra la autoridad. Porque la autoridad es percibida por su capacidad de detener a gente, cobrar impuestos y gobernar en ese sentido. Cuando se desarrolla una crtica libre, de tipo ms duro, socava la percepcin de autoridad. La aborda de manera dura, acenta esa percepcin de autoridad. Eso ocurri en el caso de Dilma.No era propiamente orgnica, pero tena un componente orgnico y ese componente orgnico fue acentuado por los cinco grandes grupos mediticos. Y probablemente mediante robots. De hecho encontr evidencias de robots, no tengo certeza sobre quin los manipulaba, se descubri al final, pero hubo una presin de robots por parte de los medios sociales.Estamos slo al comienzo de este fenmeno en el que mucha gente ahora tiene capacidad de publicar. Eso cambia la dinmica de poder, porque en nuestras sociedades, mucho de la dinmica de poder se basa en la censura, que previene as que la mayora de la poblacin se exprese. O al menos que publique algo que alcance a mucha gente. Esto est empezando a cambiar.Sabe usted cundo est tratando con un robot? Sabe usted cundo est tratando con una persona real? Es un sitema que cuenta con algunos humanos y esos humanos controlan miles de robots que son con quienes usted interacta, as es. Es la invencin de los falsos demos[1]. Por qu las revoluciones ocurren siempre en las plazas? Porque en la plaza puedes ver cmo reacciona la gente. Echas una mirada alrededor y puedes ver a personas. Por qu es necesario para eso una plaza? Ciertamente, si las personas no estuviesen en la plaza y los medios estuviesen cubriendo y difundiendo fielmente la voluntad del pueblo, se dara la revolucin de cualquier manera. Pero los canales de comunicacin no difunden lo que quiere la poblacin, entonces no se tiene la misma percepcin.Es la percepcin de lo que es la voluntad de la mayora lo que define si algo es politicamente posible. Por lo tanto cuando se da una revolucin es normalmente en una plaza, como la toma del Palacio de invierno, porque all la gente puede ver que son muchos. Por qu no ven que son tantos cuando no estn en la plaza? Porque el sistema de medios est suprimiendo la realidad de lo que la gente piensa, no pueden percibir los falsos demos.Ante la posibilidad de que todos hablen en internet de una manera u otra, un antdodo para eso es crear los tales falsos demos: Es muy simple: censurar a las personas se est haciendo muy difcil. El sentido de colectividad es difcil de percibir. El poder poltico no se preocupa ya en censurar a las personas, lo que preocupa es la sensacin de ser mayora, de que se tiene voluntad popular detrs de usted. Para conseguir ese efecto se crean falso demos. Es eso lo que desde 2011 vienen haciendo los estados y los partidos polticos. Es una nueva forma de fabricar consensos. Estamos familiarizados con la situacin anterior, con los oligarcas de los medios, pero cuando se dispone de medios sociales se tiene una forma nueva de crear consensos, que es la creacin de una apariencia de voluntad democrtica.Assange: Lo que vi es que haba un gran nmero de robots online actuando para incitar esas protestas. Y pensando cmo son los programas americanos, vemos que esas cosas no suceden en Amrica latina sin apoyo americano. Financieramente, con logstica e informacin, justo cuando estn sucediendo o simplemente agrupando las partes interesadas. Si usted lee nuestras publicaciones ver que eso ocurre reiteradamente y Brasil es un pas que atrae muchos intereses.La verded es que si miramos el espionaje militar en diferentes pases de Amrica Latina, Brasil es el pas latino-americano ms espiado. Eso es muy interesante porque alguien podra pensar que son Cuba o Venezuela los que ms espas tienen, pues histricamente han sido los adversarios con los que Estados Unidos ms hostilidades ha tenido, y no Brasil. Entonces, por qu Brasil? Porque Brasil tiene una economa mayor, sencillamente Brasil es ms importante econmicamente.Assange: Yo era un hacker adolescente y me hice consultor de seguridad e ingeniero cartogrfico y us esa formacin para mantener Wikileaks y nuestras fuentes a salvo. Wikileaks existe dentro de una comunidad de gente parecida. Y hace ya mucho tiempo que yo y otras personas de esta comunidad afirmamos, hace ms de veinte aos que lo venimos diciendo: las urnas electrnicas son peligrosas.Los fabricantes de urnas electrnicas dicen que aumentan la precisin del recuento de los votos porque es ms difcil de manipular una mquina compleja que una urna normal. Es verdad que hacer fraude en una urna electrnica es ms difcil que en una normal, pero cuando se hace fraude en una urna normal a cuntos votos afecta? Quizs a algunos cientos. Ahora bien, cuando se tiene el acceso al cdigo responsable para una eleccin o a la computadora que hace los informes, se pueden manipular miles, millones incluso, de votos. Y se puede hacer de manera prcticamente sin que pueda detectarse. Ese es el punto principal!Alguien puede decir: OK, pero podemos auditar o chequear las mquinas para ver si todo est bien; se puede disponer incluso de una conexin auxiliar. Pero la realidad es que a los gobiernos les gusta recortar gastos, o son ineficaces y dejan pasar el tiempo y ya no se audita. Es un problema filosfico interesante: nunca se sabe de verdad lo que hace una mquina que sea compleja. Casi nadie puede determinar si una muina compleja est de hecho haciendo lo que debera hacer. Y ms cuando se trata de votos, de la bsqueda intensa del poder, con motivaciones muy fuertes. Una persona corriente debera ser capaz de entender que la mquina hace lo que debera hacer, pero una persona corriente no entiende nada de esa complejidad. Por eso son peligrosas las urnas electrnicas.Assange: El tiempo que yo pueda pasar aqu es irrelevante. Lo que importa es saber cundo Estados Unidos va a empezar a obedecer sus propias leyes y cundo abandonar el proceso contra m y, potencialmente, contra otros miembros de Wikileaks. Es relevante saber cundo el Departamento de Justicia estadounidense va a empezar a obedecer sus leyes, sus propias leyes, la Constitucin de EE.UU. en primer lugar, la Primera Enmienda, sus reglas internas que dicen que no se puede procesar a un medio de comunicacin. Lo que importa es saber cundo el Reino Unido y Suecia obedecern sus leyes hace casi un ao que la ONU decret que ambos estaban actuando ilegalmente mantenindome en prisin domiciliaria en esta embajada, detenindome durante seis aos en este pas sin acusacin. Recientemente la ONU se reafirm en esta decisin y la situacin contina igual. Cundo van ellos a obedecer a las leyes?Me parece irnico que se acuse a un medio como Wikileaks de ser radical y revolucionario. Qu proclama Wikileaks? Que las personas deben ser honestas, abiertas, transparentes. En cierto modo es algo tan simple que casi parece cristiano, incluso una visin conservadora.Nosotros decimos que Estados Unidos debe obedecer sus propias leyes. No es tanto pedir; pero las personas que se oponen dicen: aunque la ley diga que se puede publicar, no deberan hacerlo.[1] Demo (informática), prototipos o versin incompleta o de evaluacin de un determinado software con fines promocionales o para demostrar sus funcionalidades