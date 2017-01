Feminismo & Acoso

#MiPrimerAcoso: feminismo para todas y todos

Hace pocos das las redes sociales se vieron invadidas por imgenes sobre #MiPrimerAcoso, a la par que se viralizaron cientos de historias sobre acoso sexual hacia mujeres con la premisa #NoCallamosMs, compaeras, amigas, hermanas, primas, nosotras mismas, todas contamos nuestras propias historias de acoso, algunas las hicieron pblicas, otras todava callamos; aunque a pequeos momentos soltamos el peso de esas historias que han sido secretas para muchas, en un espacio completamente amigable, que fue un grupo secreto dentro una red social.



En este espacio, cada dos, cinco, diez minutos una mujer escriba su propia historia, llenas de dolor e indignacin lemos, dos, tres, cinco, diez, una, la nuestra.



Luego, pasamos a una fase de visibilizacin, todas con el mismo hashtag, todas con la misma imagen de perfil, todas con nuestra historia, todas nos abrazamos, nos sororizamos, nos sentimos fuertes.



Inmediatamente empezaron comentarios sobre la exageracin de la campaa, sobre lo dramticas e histricas que somos las mujeres por quejarnos, sobre la aprobacin de algunos (completamente innecesaria) para que continuemos con est campaa, y hubo tambin, si, las muestras de solidaridad de compaeros de lucha, los abrazos, la expresin de la necesidad de juntarnos todas y todas en una misma lucha contra el patriarcado, que se afirma en mecanismos misginos de dominacin, de violentarnos, de callarnos, y de explotarnos.



Pero estas lamentablemente fueron las menos; y eso que no hablo de las mujeres que creen que las otras tambin somos exageradas, que nos lo buscamos, que no ganamos nada haciendo quedar mal a los acosadores, que reducen esto a la lucha de mujeres amargadas contra hombres comunes.





Y NO, seoras y seores, no somos unas pocas, no luchamos contra los hombres comunes, luchamos contra los violentadores, contra los que maltratan a sus compaeras, contra los que violan, contra los que acosan, los que nos cosifican, y luchamos contra el patriarcado y todas sus formas de violencia, contra las conductas diarias de violencia, contra nosotras mismas y los reflejos, por mnimos que sean, de machismo que se ha rezagado en nuestras relaciones.



Luchamos de la mano entre nosotras, como hermanas, luchamos por construir nuevas formas de organizacin social, libres de explotacin en todas sus formas, y por supuesto libres de dejos machistas y patriarcales. Y en este camino de lucha, bienvenidos compaeros, los feminismos.



Este feminismo, tambin es con ustedes, no es una lucha de mujeres contra hombres, no es una cacera de hombres, pero bienvenidos todos codo a codo, sin querer protagonizar las luchas, sin querer ser nuestras voces, sin ejercer otras formas de violencia simblica en espacios en comn, sin creer que necesitamos su aprobacin o su venia, bienvenidos todos a construir caminos violetas, y bienvenidas todas.



Feminismo para todas y todos, es un llamado a que construyamos est idea en la praxis diaria, a que en las relaciones ms cercanas, construyamos relaciones basadas en el respeto, que no tapemos unas formas de violencia porque son cotidianas, porque es mi amigo, porque no quiero hacerme problema.



No necesitamos abarrotarnos de teora sin praxis, no necesitamos poner ​hashtags e imgenes cada dos por tres y normalizar el acoso callejero, o decir que unas se lo merecen y otras no.







