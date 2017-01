Cruel precedente de Trump sobre refugiados

As que Donald Trump va a joderlos a todos. Hoy no me excusar por las palabras obscenas. Slo cito al hombre que acaba de usar a sus oficiales del Pentgono para cubrirse de oprobio... a l y a Estados Unidos. Porque fue el hoy secretario de Defensa, James Mattis, apodado el "Perro rabioso", el que dijo a los iraques en 2003 que iba en son de paz incluso exhort a sus marines a ser compasivos, pero a los que osaran oponerse a la invasin ilegal de su pas les advirti: "Si me joden, los matar a todos".No hay vuelta de hoja. Llmenlo nazi, fascista, racista, perverso, antiliberal, inmoral, cruel. Lo ms peligroso es que lo hecho por Trump sienta un precedente maligno. Si se puede evitar que lleguen a su pas, tambin se puede botarlos de l. Si se puede exigir un veto extremo a musulmanes de siete naciones, tambin se puede demandar una prueba de valores para los musulmanes que ya estn dentro del pas. Los que tienen visas. Los que slo tienen residencia. Los que, en caso de ser ciudadanos estadunidenses, tienen ciudadana doble. O ciudadanos estadunidenses de origen musulmn. O estadunidenses de nacimiento que sean musulmanes. O hispnicos. O judos? Refugiados un da, ciudadanos al siguiente, y luego refugiados de nuevo.No, claro que no: Trump nunca sometera a pruebas tan obscenas a inmigrantes judos porque seran obscenas, o no? ni detendra a cristianos procedentes de pases musulmanes. Estados Unidos siempre ha condenado a los estados sectarios, pero ahora Trump declara que aprueba el sectarismo. Las minoras sern bienvenidas, pero los alauitas de Siria, a los que pertenece Bashar al Assad, presumiblemente no contaran, y supongo que podemos esperar que todas las embajadas estadunidenses tendrn tres filas de solicitantes de visas: una para musulmanes, otra para cristianos, y una ms marcada "Otros". All es donde nos formaramos la mayora de nosotros. Y al hacerlo, automticamente aprobaremos este sistema inicuo y a Trump.No tiene caso desperdiciar tiempo en lo obvio: que Estados Unidos ha bombardeado, directa o indirectamente, cinco de las siete naciones de la lista de vetadas por Trump. Slo Sudn se salva, pero los estadunidenses volaron en el aire un avin comercial iran repleto de pasajeros en 1988 y no han expresado objeciones al bombardeo israel de personal iran en Siria. Con eso suman seis pases.Nada se gana con reiterar que los cuatro pases cuyos ciudadanos participaron en los crmenes internacionales de lesa humanidad del 11-S Arabia Saudita, Egipto, Emiratos rabes Unidos y Lbano no aparecen en la lista. Porque a los sauditas hay que amarlos, mimarlos, adularlos y aprobarlos aunque corten cabezas y sus ciudadanos enven dinero a los asesinos del Isis. Egipto es gobernado por el presidente Al Sisi, "tipo fantstico" y "antiterrorista", segn Trump. Los refulgentemente ricos Emiratos no sern tocados. Tampoco lo ser Lbano, aunque sus decenas de miles de sirios de doble nacionalidad la pasarn mal en lo futuro.Pero no, esta vil pieza legislativa no va dirigida a las naciones. Su blanco son los refugiados, los pobres, las masas apiadas que ansan respirar con libertad. Es decir, los musulmanes, no los cristianos. Cmo podran resistir una prueba de valores? Y, para el caso, cules son los valores de Estados Unidos? Est bien atacar estados soberanos. Est bien usar aviones no tripulados para asaltar hombres y mujeres en otros pases. Est bien que sus aliados despojen a otros de sus tierras para sus propios pobladores, o apoyar a dictaduras rabes que castran, ejecutan y violan a sus prisioneros mientras sean aliados de Estados Unidos. Est bien dar fast track a visas para sauditas como Gran Bretaa ha hecho durante aos aun cuando sean miembros del culto wahabita ms inspirador del mundo, que incluye entre sus militantes al Talibn, Al Qaeda, Isis y los que ustedes digan y manden. Tampoco es para presumir nuestra propia participacin en esta charada. Luego de dar palmaditas en la cabeza a los gobiernos asesinos del Golfo y volar para hacer lo mismo con el autcrata en jefe de Turqua, nuestra falderilla primera ministra, recin venida de Washington, no ha dicho una palabra sobre la perversidad de Trump. No era Gran Bretaa junto con Estados Unidos, hganme favor la que derramaba copiosas lgrimas por los 250 mil (o 90 mil) refugiados musulmanes de Alepo oriental hace un par de meses? Y ahora, mucho que nos importa que se los estn jodiendo de lo lindo.Por cierto, casi todos los de Alepo oriental eran musulmanes. Los cristianos de Siria buscaron la proteccin de Bashar y no fue culpa de ellos. Y qu mensaje dieron los sacerdotes cristianos del norte de Siria cuando los entrevist? No quieren que su gente emigre a Occidente. Por duro que resulte, los cristianos deben quedarse en las tierras de su fe, en Medio Oriente. En Occidente, sencillamente se perderan en un mundo secular. Trump se va a asegurar de que as sea.Por lo tanto, de aqu en adelante Estados Unidos se va a proteger de los extremistas radicales islmicos ntese islmicos, no islamitas, y todos seremos capaces de seguirlo. Acaso Gran Bretaa, fuera ya de la UE, no ser capaz de seguir en la misma ruta odiosa? Si Estados Unidos es nuestra lnea de sustentacin econmica, no ser tambin la lnea de sustentacin moral de los bufones polticos de Reino Unido? Claro, ha pasado mucho tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese entonces, qu hizo Estados Unidos antes o despus del mal causado por Hitler? Impidi que los refugiados judos llegasen a su pas. S, hasta Anna Frank. Y ahora anda en eso de nuevo.The IndependentTraduccin: Jorge AnayaFuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/29/opinion/020a1mun