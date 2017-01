La antiglobalizacin: del subcomandante Marcos a Trump

Contexto y Accin

Protestas antiglobalizacin contra la World Trade Organization. Seattle, 1999.GERALD FORD

El 1 de enero de 1994 se levantaba en Mxico el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional del subcomandante Marcos. Era el da en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, el NAFTA. Algunos consideran que este acontecimiento fue la primera respuesta contra la globalizacin, es decir, el hito fundacional de los movimientos altermundistas.



Despus vendran ms movilizaciones: entre finales de los aos noventa y los primeros aos 2000, cada cumbre de los organismos impulsores de la globalizacin o de los signos de identidad que sta iba adquiriendo, como el libre comercio, las desregulaciones y las liberalizaciones, en definitiva, la eliminacin de las fronteras para el capital (la Organizacin Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial) se convertira en escenario de protestas de los altermundistas, como preferan denominarse sus protagonistas porque no queran acabar con la mundializacin, sino construir otro modelo para ella (otro mundo es posible era su lema). En el inventario de eventos, nos encontramos con Madrid, donde se celebr el cincuentenario del FMI, la importantsima contracumbre de Seattle contra la OMC, Gnova, Gotemburgo, Barcelona, Praga... Tambin surgan como setas los foros sociales mundiales, el ms importante de los cuales siempre fue el de Porto Alegre (Brasil), donde se reunan diferentes movimientos de todo el mundo para discutir los problemas globales y, sobre todo, para sentirse comunidad.

En estos encuentros contra la globalizacin neoliberal, que eran en s mismos reuniones internacionalistas de la contestacin contra un sistema que se expanda y se radicalizaba desde los primeros ochenta con Thatcher y Reagan y sobre todo tras la cada de la Unin Sovitica, su nico e histrico rival, surgan personas de mucho brillo, con una grandsima personalidad, incluso con aura. Quizs se pudiera comparar con Mayo del 68, con sus filsofos y sus activistas. Entre los protagonistas de la antiglobalizacin ya hemos mencionado a Marcos. Podramos apuntar otro nombre, se sera el de Jos Bov, sindicalista agrario, activista contra la globalizacin, defensor de la soberana alimentaria, luego cofundador de ATTAC en 1998, candidato a la presidencia de la Repblica francesa con psimo resultado y a continuacin eurodiputado.



NADIE EN CONCRETO, PERO S SU LGICA, IMPONA PRESIONES A LOS ESTADOS PARA LIBERALIZAR Y DESREGULAR, LO QUE INCREMENTABA LAS DESIGUALDADES SOCIALES



ATTAC, la gran institucin antiglobalizacin que an pervive, naca como un grupo de presin a favor de la introduccin de una tasa a las transacciones financieras internacionales, la llamada Tasa Tobin, con el objetivo doble de reducir la especulacin en los mercados, por un lado, y, por otro, ayudar a compensar, aunque fuera mnimamente, a unas sociedades que se estaban quedando al margen de los predicados bienes de la globalizacin. A sta se la acusaba de desestructurar las economas nacionales y despreciar los principios democrticos, porque quizs nadie en concreto, pero s su lgica, impona presiones a los Estados para liberalizar y desregular, lo que incrementaba las desigualdades sociales. stas eran ms o menos las ideas que manifestaba Ignacio Ramonet en un editorial de Le Monde Diplomatique en el ao 1997, coincidiendo con la crisis asitica. Ramonet, tambin cofundador de ATTAC, fue uno de los principales divulgadores de la antiglobalizacin.



Justo tras el derrumbe del Muro de Berln y el posterior de la URSS, cuando el capitalismo se quedaba sin rival y se creaban las condiciones para expandirlo por todo el mundo y en su forma ms pura, la Unin Europea daba el empujn ms importante de su historia para su integracin: en 1992 firmaba Maastricht y en 2002 comenzaba a circular el euro en las calles de doce pases europeos. La miniglobalizacin europea tambin tuvo contestacin por parte de los crticos, aunque fue bastante minoritaria. IU en Espaa estuvo en contra de Maastricht. En Francia tuvo lugar una movilizacin relativamente importante contra el proyecto de Constitucin europea. Adems, hubo dos noes muy sonados: los de Dinamarca y el Reino Unido, que no quisieron renunciar a su soberana monetaria. Hoy en da, estos dos pases siguen fuera del euro y uno de ellos ha iniciado el proceso para autoexcluirse de la Unin Europea.



La gran paradoja



Muchos aos despus de las primeras protestas contra la globalizacin, comenzamos a hablar de desglobalizacin. Y ya no son slo reivindicaciones y protestas de la sociedad civil. Ahora ya son victorias que se estn apuntando fuerzas del propio sistema (el Partido Republicano americano, por ejemplo) apoyadas o aupadas en ocasiones por outsiders (Donald Trump, un hombre de negocios que presenta su cara ms heterodoxa transformndose en un poltico antilites). Adems, la idea de la desglobalizacin triunfa en pases centrales, en los ms grandes del mundo occidental, en los mismos lugares de nacimiento de la ideologa liberal.



La paradoja es enorme: 23 aos despus del levantamiento zapatista, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenaza a las compaas americanas con aranceles aduaneros para los productos que fabriquen en Mxico y quieran vender en EE.UU. Adems, avisa de una prxima renegociacin del NAFTA y pide su salida del Tratado Transpacfico (TPP) nada ms tomar posesin del cargo y tras un primer discurso ya como mandatario en el que invitaba a comprar americano y contratar trabajadores estadounidenses. Tambin prometa recuperar los empleos y la riqueza perdida por la clase media americana, al haberse redistribuido por el mundo como consecuencia, resumiendo, del modo en que se ha gestionado la globalizacin. En el Reino Unido, los ciudadanos deciden en un referndum convocado por un primer ministro del Partido Conservador autoexcluirse de la Unin Europea. El Frente Nacional de Marine Le Pen da la enhorabuena a Trump y al Reino Unido por sus victorias y dice que la siguiente ficha en caer del mismo lado ser Francia, que tambin buscar replegarse en las limitadas fronteras del Estado nacional. Y quizs veamos algo parecido en Italia, donde la Liga Norte, el Movimiento Cinco Estrellas y Forza Italia tambin plantean de manera ms o menos abierta una consulta popular para salir del club europeo. Como colofn, este pasado fin de semana, la extrema derecha europea se reuna, envalentonada por los xitos, los nimos y los buenos augurios que les transmiti Trump das antes: habr ms rupturas en Europa a lo 'Brexit', en su opinin.



SE HABA DEJADO DE LADO QUE INCLUSO DENTRO DE LOS PASES BENEFICIADOS POR LA DESAPARICIN DE LAS FRONTERAS AL CAPITAL IBA A HABER GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS



El descontento generado por la globalizacin est manifestndose en los pases del mundo que se consideraba que iban a ser los grandes ganadores de la libertad global de mercado. Pero, quizs, porque se haba dejado de lado que incluso dentro de los pases beneficiados por la desaparicin de las fronteras al capital iba a haber grupos sociales excluidos, que iba a haber perdedores de la globalizacin o personas que se iban a sentir desplazadas. Y no slo en lo material (las deslocalizaciones les dejan sin trabajo, las migraciones provocan que el valor de su fuerza de trabajo se reduzca) sino tambin en lo espiritual: la difuminacin de las fronteras parece poner en peligro las seas de identidad de los colectivos ms dbiles. De ah el repliegue identitario ante fenmenos nuevos como el de la llegada de refugiados a pases en los que la inmigracin ha sido casi inexistente, como Hungra y otros pases del centro y del este de Europa, otro foco geogrfico importante de la desglobalizacin.



La antiglobalizacin que gan elecciones en el Sur y la que las gana en el Norte



Pero la antiglobalizacin ya haba tenido xitos institucionales en los pases emergentes, en particular en Amrica Latina, como escriba el vicepresidente boliviano lvaro Garca Linera en el peridico argentino Pgina 12: Los primeros traspis de la ideologa de la globalizacin se hacen sentir a inicios del siglo XXI en Amrica Latina, cuando obreros, plebeyos urbanos y rebeldes indgenas desoyen el mandato del fin de la lucha de clases y se coaligan para tomar el poder del Estado. Combinando mayoras parlamentarias con accin de masas, los gobiernos progresistas y revolucionarios implementan una variedad de opciones posneoliberales mostrando que el libre mercado es una perversin econmica susceptible de ser reemplazada por modos de gestin econmica mucho ms eficientes para reducir la pobreza, generar igualdad e impulsar crecimiento econmico.



Tiene que ver el altermundismo de hace veinte aos con las estrategias nacionalistas de hoy en da? Jaime Pastor, profesor titular en el Departamento de Ciencia Poltica y de la Administracin de la UNED, comenta que el movimiento de dos dcadas atrs fue una respuesta a la globalizacin financiera y neoliberal, a la concentracin de poder en manos de las grandes empresas multinacionales, al ataque a la propiedad comunal indgena; fue un movimiento contra la globalizacin feliz. En cambio, en su opinin, el Brexit y Trump suponen una reaccin a la crisis de esa globalizacin feliz de las multinacionales. Tanto el Brexit como el nuevo presidente de Estados Unidos surgen, dice Jaime Pastor, para defender la prioridad nacional en su calidad de grandes potencias. Tambin hay en ellos, en opinin del profesor, razones de competencia: quieren salir lo menos mal posible del parn econmico, de la etapa de estancamiento secular que parece haber arrancado tras superarse lo peor de la crisis econmica. Los desglobalizadores actuales se apoyan, contina Pastor, en el sentimiento de agravio de una parte de la poblacin, las vctimas de la desindustrializacin del norte. En definitiva, a lo que asistimos ahora, segn expresa Pastor, es a una combinacin de egosmo nacionalista de gran potencia que se apoya en el malestar popular de quienes perdieron con las deslocalizaciones de las empresas que recorran el mundo en busca de la reduccin de costes y la maximizacin del beneficio.



En el mismo sentido se expresa Jorge Fonseca, profesor de Economa Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del consejo cientfico de ATTAC: De momento, lo que hay es puja por la hegemona en la globalizacin en la que Estados Unidos perdi su condicin de potencia hegemnica absoluta y lo que busca es recuperarla 'renegociando la globalizacin', que seguir siendo neoliberal, salvo que una profunda crisis como la de los aos treinta les fuerce a romperla. Y contina Fonseca: En realidad, los movimientos antisistmicos son alterglobalizacin y la supuesta actitud antiglobalizacin de Trump es en realidad un chantaje para renegociar con ms ventaja los trminos de los acuerdos de libre comercio en un momento en que Estados Unidos se ve agrietado socialmente por dentro. Y no son comparables las polticas soberanistas 'defensivas' de los pases latinoamericanos con las nacionalistas ofensivas como las de Estados Unidos o el Reino Unido. Mientras las primeras buscaban limitar el expolio internacional, las segundas buscan aumentarlo.



El economista Ramn Casilda apunta que en realidad Donald Trump no hizo campaa contra la globalizacin, sino que slo est lanzando propuestas para resolver sntomas de sus efectos negativos en la economa estadounidense, para lo que ha recurrido a un modelo antiguo, el de la industrializacin va sustitucin de importaciones.



LOS RASGOS DE LA NUEVA GLOBALIZACIN PUEDEN RESPONDER, SEGN DAZ MIER, A NUEVAS SITUACIONES EN DOMINIOS COMO LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMTICO



Miguel ngel Daz Mier, profesor de la Universidad de Alcal, sintetiza una posible respuesta a lo que est ocurriendo: Una cuestin importante es definir qu se entiende por globalizacin, cuya principal caracterstica es que se trata de un proceso dinmico. En consecuencia, parece claro que la globalizacin del siglo XXI tiene algunas de las caractersticas, pero no todas, que han acompaado a la globalizacin del siglo XX. En este sentido, s se puede hablar de desglobalizacin, aunque parezca claro que la idea de globalizacin tendr que definirse de nuevo. As, los rasgos de la nueva globalizacin pueden responder, segn Daz Mier, a nuevas situaciones en dominios como la lucha contra el cambio climtico, las respuestas a los fenmenos migratorios con su impacto en la divisin internacional del trabajo... El capitalismo ha entrado, pues, en una dinmica que hay que monitorizar de cerca.



Pero, ante los acontecimientos recientes, cabe hacerse la pregunta de si al final ha habido ms vctimas en el norte que en el sur, dado que en el norte la antiglobalizacin triunfa ahora, mientras que en el sur, poco a poco, los gobiernos que alcanz en Amrica Latina se van disolviendo.



Vctimas ha habido en el norte y en el sur, comenta Pastor. Pero quizs se han manifestado en diferente momento histrico. En el sur la antiglobalizacin estall con fuerza institucional en los noventa, despus de que en los aos ochenta se impusieran las polticas de ajuste que lo ahogaron y se tentaran polticas de sobreexplotacin tanto de sus recursos como de su fuerza de trabajo. La cada de algunos Gobiernos de izquierda en los ltimos aos en Amrica Latina se debe, segn Gonzalo Berrn, investigador asociado del TNI (Transnational Institute), que habla desde Brasil, a que la crisis econmica impidi cumplir con las promesas de bienestar. stas no fueron satisfechas sobre todo para las clases medias. Estamos en un ciclo de reversin. La primera onda de antiglobalizacin llev al poder a gobiernos progresistas, pero no satisfacieron las expectativas y ahora se est volviendo a opciones liberales, describe Berrn.



En comparacin con los del sur, contina Pastor, los trabajadores del norte eran privilegiados, aunque estos ltimos parecen haber terminado por estallar en un movimiento que Pastor califica de chovinismo del bienestar menguante. Pero, en todo caso, como expresa Fonseca, esta globalizacin, neoliberal y con predominio de las finanzas y dominio monopolista de las grandes transnacionales, es perjudicial para el desarrollo, no slo de los pases del Sur Global, sino tambin para los desarrollados, en los que crece la desigualdad y la pobreza. La excepcin es China, que experimenta un proceso de industrializacin continuado desde hace ms de treinta aos, y ms limitadamente pases de su entorno, como Malasia o Vietnam, que han mejorado su nivel de desarrollo humano segn Naciones Unidas, pero que tambin se enfrentan a lmites difciles de superar.



QUIZS, COMO SEALA PASTOR, SU LTIMO EPISODIO FUERA LA MOVILIZACIN CONTRA LA GUERRA DE IRAK. AH ACAB LA OLA ANTIGLOBALIZACIN PROGRESISTA EN EL NORTE



Los ltimos movimientos que han surgido en los pases desarrollados estn muy institucionalizados y buscan alcanzar el poder de una manera convencional en parte porque sus protagonistas salen del propio poder. Hace veinte aos, la antiglobalizacin, como la define Jaime Pastor, era un movimiento de nmadas, con poco anclaje tradicional en el territorio nacional. Y su siempre limitada fuerza se agot pronto. Quizs, como seala Pastor, su ltimo episodio fuera la movilizacin contra la guerra de Irak. Ah acab la ola antiglobalizacin progresista en el norte. No hubo tiempo para que se produjera un anclaje de mbito nacional-estatal en el norte, aunque s en el sur, comenta Pastor. Los movimientos antiglobalizacin no cuajaron en el norte y parecieron siempre minoritarios. Y ello, adems de por su propia idiosincrasia horizontal y cuasiespontnea, tambin se dio por otras razones que explica Gonzalo Berrn: El primer lugar de la antiglobalizacin fue el Sur, Amrica Latina, porque se opusieron de manera ms fuerte al Consenso de Washington, que impona desregular, liberalizar... En el norte es cierto que en esos aos se produjo una importante deslocalizacin de empresas hacia otros pases con costes laborales ms baratos, pero ello se pudo compensar con el crecimiento del sector servicios y la fortaleza del crecimiento del consumo. La reaccin de la globalizacin tuvo efecto en Amrica del Sur con gobiernos progresistas que detuvieron su influjo. El propio Morales formaba parte del movimiento antiglobalizacin, por ejemplo. Berrn aade: Ahora parece que los efectos perniciosos de la globalizacin han llegado al norte y se han acentuado por la crisis que estall en el ao 2008 y que ha trado consigo no slo una recesin muy larga, sino tambin recortes y ajustes. Los ochenta de Amrica Latina corresponden a la segunda dcada de los 2000 en Europa?



Los movimientos antiglobalizacin de hace veinte aos partan del espectro de la izquierda. Ahora los triunfantes son patrimonio de la derecha. En los pases desarrollados, en lugar de atacar al neoliberalismo, se ataca a la inmigracin, a la que se echa la culpa de los males de los perdedores occidentales de la globalizacin, o a los chinos que producen ms barato, con lo que se agita una guerra entre pobres y empobrecidos, segn apunta Pastor.

Y es que, de acuerdo con Pastor, la socialdemocracia ha sido uno de los motores de la globalizacin, mientras otros sectores de la izquierda se centraron ms en otro tipo de movimientos. En todo caso, precisa el profesor Jaime Pastor, Podemos, en parte, hunde sus races en los movimientos antiglobalizacin. De hecho, muchos de sus lderes participaron en sus movilizaciones y tambin en su institucionalizacin en Amrica Latina. Y Berrn apunta el xito de lderes izquierdistas como Bernie Sanders en Estados Unidos o Jeremy Corbyn en el Reino Unido. El primero, casi gana en su pugna con Hillary Clinton por la candidatura a la presidencia por parte del Partido Demcrata. El segundo se ha confirmado como lder de los laboristas britnicos siendo su representante ms izquierdista de las ltimas dcadas, aunque, a veces, parece dar crdito a las inquietudes antiinmigracin que atribuye a las que han sido las bases tradicionales del laborismo.



De todas maneras, Jaime Pastor opina que el verdadero fallo, la responsabilidad de que la globalizacin se desmadrara y de que ahora quienes se sienten perdedores se encuentren un poco hurfanos de izquierda (o incluso captados por las nuevas derechas nacionalistas?) reside en el movimiento obrero: Los sindicatos se apuntaron al neocorporativismo competitivo nacional. En el mejor de los casos, dieron un 's crtico' a acontecimientos como el Tratado de Maastricht en Europa. No respondieron a la devaluacin de la fuerza de trabajo tanto en los salarios directos como en los indirectos.



Evidencias de desglobalizacin?



Que la antiglobalizacin haya cuajado en el escenario poltico del norte, ha provocado ya evidencias cuantificables de desglobalizacin en el mundo? Lo cierto es que los bancos de inversin y el mundo financiero en su conjunto s se muestran preocupados por esta cuestin. Un reciente informe de Bank of America Merrill Lynch comenta: La era de libre comercio y movilidad de capital y trabajo que se desarroll entre 1981 y 2015 parece estar llegando al final. Los electorados estn virando hacia una direccin antiinmigracin. El populismo anti-libre comercio est creciendo (una reciente encuesta mostraba que el 65% de los americanos dice que las polticas comerciales han provocado una cada del empleo en Estados Unidos, frente al 13% que cree que han creado trabajo). El Brexit y las elecciones americanas representan reacciones populistas de repudio al statu quo global. Martin Wolf, en el Financial Times, tambin se ocupa, preocupado, de este tema: Como la era de la globalizacin termina, el proteccionismo y el conflicto definirn la nueva fase?, se pregunta en un reciente artculo. Y Nouriel Roubini titulaba otro de esta forma: 'Amrica primero' y conflicto global despus.



NO SLO POLONIA, HUNGRA O RUSIA HAN COMENZADO ESE CAMINO. HASTA CHINA EST INTENTANDO DEPENDER MENOS DE LAS EXPORTACIONES AL EXTRANJERO A CAMBIO DE FORTALECER SU CONSUMO INTERNO



Para David Lubin, de Citi, la desglobalizacin es una evidencia. Desde 2012 l observa lmites crecientes a la libertad comercial. Y tambin una nueva reaccin de pases emergentes emprendiendo estrategias de reduccin de la dependencia del extranjero, es decir, estrategias econmicas nacionalistas. No slo Polonia, Hungra o Rusia han comenzado ese camino. Hasta China est intentando depender menos de las exportaciones al extranjero a cambio de fortalecer su consumo interno. Por eso, a Lubin le parece casi un anacronismo que la Argentina de Mauricio Macri o el Brasil de Michel Temer sigan intentando adoptar polticas para parecer fiables a ojos del capital extranjero. Aunque el nacionalismo econmico traiga consigo ritmos de crecimiento ms modestos, ste parece, a ojos de Lubin, ms apropiado para un contexto como el actual.



El analista financiero Juan Ignacio Crespo cita a la Organizacin Mundial del Comercio cuando afirma que entre octubre de 2015 y mayo de 2016 los pases del G-20 adoptaron 145 leyes encaminadas a levantar barreras proteccionistas. Desde 2008, se han aprobado 1.500 medidas de este tipo. Crespo tambin apunta estimaciones del economista britnico Simon Evenett, segn las cuales hay cerca de 4.000 leyes y normas proteccionistas registradas en todo el mundo, el 80% de ellas, en los pases del G-20, que son responsables del 90% del comercio mundial. Larvadamente, antes de Trump y del Brexit, ya haba medidas de limitacin del libre comercio, que ahora podran ir a ms.



Es la crisis o es la globalizacin?



Para Juan Ignacio Crespo, los resultados polticos que estamos viendo en el Reino Unido, en EE.UU., en Austria, donde la extrema derecha se qued a las puertas del Gobierno... son consecuencia de la pequea desglobalizacin que haba comenzado a causa de la crisis. Crespo recuerda que en 2008 el comercio mundial se hundi totalmente y ahora est creciendo a ritmos inferiores al PIB, aunque en ello tenga mucho que ver el enfriamiento de China y su menor consumo de materias primas. La cada del comercio mundial es una de las manifestaciones de la crisis econmica y ha empeorado las condiciones de vida de ciertos colectivos de la sociedad que, ms por hasto que por convencimiento, han votado a estas nuevas fuerzas polticas. Ah residen las razones por las que se ha producido una rebelin contra las lites, aunque todava, segn Crespo, no sea muy grande: el Brexit gan por poco y en EE.UU., en voto electoral, gan Hillary Clinton.



Para Crespo, la precarizacin y la inseguridad de los colectivos que estn detrs de los nuevos triunfos electorales no se deben a la globalizacin, sino a la crisis econmica y a las nuevas tecnologas. Es el malestar por la crisis econmica lo que canalizan fuerzas como Podemos en Espaa o como Donald Trump en Estados Unidos. Quizs pudiera haberse evitado todo este proceso que vivimos en los ltimos aos si no hubiera estallado la crisis financiera, lo que se habra evitado si no se hubiera desregulado el sector financiero, pero ello, como seala Crespo, habra sido muy difcil de lograr en un contexto de prosperidad econmica.



El economista Ramn Casilda, que acaba de publicar Crisis y reinvencin del capitalismo, da una vuelta de tuerca. En realidad, la globalizacin es una consecuencia del capitalismo. Y quizs si la globalizacin no pasa por su mejor momento es por la crisis del capitalismo. A su juicio, lo que hay que dirimir es si sta es pasajera, si constituye una fase para recuperar fuerza o si por el contrario est anunciando la decadencia del sistema mismo.



una desglobalizacin favorable para el desarrollo interno de los pases?



En todo caso, esta desglobalizacin, de la que ya puede haber ciertas evidencias, puede contribuir al desarrollo interno de pases hasta ahora en exceso dependientes de otros?, se puede arreglar esta a veces criticada por injusta divisin internacional del trabajo que ha surgido de la globalizacin o se ha hecho crnica por su culpa? Para Crespo, el desarrollo propio ya no sirve, porque la globalizacin hace dependiente a todo el mundo de todo el mundo. Si los pases emergentes necesitan capital, los desarrollados tienen necesidad de colocar su exceso de liquidez. Se ha construido un sistema, en su opinin, en el que todo el mundo se aprovecha de todo el mundo. Espaa misma, segn explica, ha vivido este proceso de desarrollo: Espaa tambin fue un pas emergente que se abri al exterior, atrajo inversiones y despus sufri deslocalizaciones para sustituir esas industrias por un sector servicios muy desarrollado, aunque, aadimos nosotros, nunca de manera suficiente, a tenor de las altas tasas de paro que ha soportado la economa domstica.



AL CONO SUR SE LE CONDEN A UNA INCLUSIN SUBORDINADA Y DEPENDIENTE DEL NORTE



Pero Berrn considera que la globalizacin no redund en el desarrollo de las economas latinoamericanas. La industria que lleg al rea no perme, no gener cadenas productivas. Al Cono Sur se le conden a una inclusin subordinada y dependiente del norte. Su insercin internacional slo fue en calidad de proveedor de materias primas o bienes de poco valor aadido. Aunque, a continuacin, las estrategias de desarrollo interno que pusieron en marcha los gobiernos de progreso fueron ineficaces en su implementacin, en su diseo o porque el entorno global impidi su xito. Por eso, Berrn no confa en el xito de las estrategias renacionalizadoras. Sobre todo porque es posible que la ola desglobalizadora no dure lo suficiente como para que los pases de la periferia global desarrollen estrategias propias. Y si se prolonga en el tiempo, anticipa grandes movimientos en las placas tectnicas del sistema y procesos de transformacin que no van a ser nada suaves. Al final, todos se rearmaran para una nueva realidad, aunque costar aos, puesto que la globalizacin ha desmantelado modelos de desarrollo autnomo y de desarrollo regional. Si Donald Trump se consolida como un lder nacionalista y hace todo lo que dice, el mundo puede ser otro, resume Berrn.



Una nueva ola antiglobalizacin progresista?



En el norte, o quizs a nivel global, ha habido un repliegue de la antiglobalizacin progresista, pese a su pequea reactivacin contra el TTIP o el CETA, pero Gonzalo Berrn anticipa un nueva oleada, que debe ser contra Trump y contra la globalizacin neoliberal como sistema, no contra sus manifestaciones concretas en forma de tratados de libre comercio. Esto ltimo, opina, es insuficiente. As, comienzan a apostar por medidas para desprivatizar la democracia y que sea lo pblico, el Estado, el que financie los comicios y las campaas electorales y no el mercado para que magnates como Trump no partan con ventaja; tambin han emprendido una pelea en la ONU por la imposicin de obligaciones a las transnacionales, y as, reequilibrar las desigualdades generadas por la globalizacin; adems, apuestan por un cuestionamiento severo de la propiedad intelectual y las patentes sobre las que se han construido grandes imperios mercantilizando la vida; tambin, por la recuperacin del acceso a la naturaleza como un bien comn ahora en manos de compaas ligadas a la industria alimentaria y a la explotacin de los recursos mineros. Con estas reivindicaciones pretende el movimiento antiglobalizacin de izquierdas capitalizar la revuelta global. Llega tarde? No lo sabemos pero, como afirma Jorge Fonseca, lo que se dirime ahora en el mundo es si se apuesta por la humanidad o por la depredacin salvaje: Una globalizacin humanizada debe poner el objetivo en favorecer a las personas, con un modelo econmico socialmente justo y ecosostenible. En realidad ni siquiera debemos hablar de 'globalizacin', que es una categora desprestigiada. Vayamos a una sociedad mundial humanizada.



Fuente: http://ctxt.es/es/20170118/Politica/10625/globalizacin-Seattle-Zapata-Trump-portoalegre-nafta.htm