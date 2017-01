Jack London vuelve

Hubo una poca en que los obreros lean y los banqueros no. Hecho sorprendente a primera vista. Lean las seoras de los banqueros, pero sus maridos estaban demasiado ocupados en otras cosas y no tenan tiempo. Los trabajadores que saban leer, y queran sobre todo formarse una idea del mundo, echaban mano de los libros ms inslitos y de los autores ms raros. En Espaa hay autnticos expertos en literatura popular.

Qu lea la clase obrera culta? Textos tan inslitos como Las ruinas de Palmira, del conde de Volney, que nunca pis Palmira, cosa que s hizo y durante un buen tiempo Agatha Christie, casi un siglo despus. Y pensar que Volney, en un libro interesante de masn desta, evocaba en su imaginacin las ruinas de la gran Palmira! Qu escribira hoy de las ruinas que siguieron a aquellas ruinas y que es nuestro miserable legado de una supuesta civilizacin ms cuidadosa y modernizada?

Entre los autores favoritos de la clase obrera culta, que la haba en Espaa y que fue diezmada por la Guerra Civil y la posguerra implacable, estaba un tipo fuera de serie, Jack London (18761916). Confieso que no soy un admirador de los Estados Unidos de Amrica como sociedad, pero me inclino ante algunos personajes que fue capaz de parir. Uno de mis favoritos es Jack London. Europa, reconozcmoslo, no puede competir con tipos as. Quiz lo provoquen los espacios. Quiz tambin por eso es probable que Rusia y China tengan ejemplares nicos. El espacio cuenta, y si no que se lo pregunten a la literatura de San Marino o de Andorra.

Jack London fue uno de los escritores ms ledos en el siglo XX. Escribi 20 novelas, 19 narraciones cortas entre ellas Por un bistec, un texto que adoro y que prest tanto, amn de hacerlo leer a mis hijos como obligacin, que alguien se qued con l, hasta que un lector de La Vanguardia ,de Vulpellac, al que estar eternamente agradecido y al que no conozco de nada, me envi un ejemplar que no saldr de mi casa hasta que llegue la hora funeraria. Artculos escribi hasta cansarse, porque no era un reportero al uso; era un escritor que iba a donde haba que ir. Y sobre todo, fue un inmenso fotgrafo cuya obra es para nosotros prcticamente desconocida 12.000 fotos memorables editadas hace aos y que merecen la pena sin excepcin, porque ah est la leprosera de Molokai (1907), con una placa de la orquesta de leprosos vestidos de alcurnia, que te deja con la retina congelada. Y el terremoto de San Francisco de 1906. Y la guerra ruso-japonesa (1904) y hasta la Revolucin Mexicana de 1914. Una exhibicin de talento, de audacia, donde reproduce una foto suya desnudo, con sus partes pudendas cubiertas con un taparrabos tahitiano, que merecera un Pulitzer.

Y todo eso y mucho ms en 40 aos de vida, hasta que el inevitable suicidio le arrastr al final. Seamos sinceros, aunque muchos no admitan la muerte voluntaria: lo haba hecho todo. Novelas irregulares como El taln de hierro. La sugerente autobiografa enmascarada, Martn Eden, recientemente editada por Akal. Pero a m lo que ms me emociona es que alguien que lleg a ganar tanto dinero que no saba ni cmo gastarlo, porque le pagaban por sus textos cantidades astronmicas para nuestro pacato mundo europeo, lo que le permita barcos, viajes exticos, una vida que ya hubiera deseado Scott Fittzgerald, de pronto se decide a ir a donde nadie va voluntariamente. El East End de Londres. Del Yukon canadiense, a la mugre del capitalismo europeo.

Quien no ha tenido el privilegio de ver sus fotos de esos bajsimos fondos londinenses no sabe que ah est concentrado mucho Zola, incluso Victor Hugo, y toda una retahla de escritores que no alcanzaron gloria alguna porque, desmembrados ante aquella miseria en su ms alto grado, renunciaron y se fueron. Jack London se qued. Como tena sentido del humor en alto grado, pudo compaginar lo que esperaba, la hez del capitalismo en su poca ms agresiva y contemplar los festejos que conmovieron la Europa de la riqueza: la coronacin de Eduardo VII.

La recoleccin de reportajes, aunque mejor sera decir fotogramas literarios de la miseria de un tiempo atroz, se titul La gente del abismo, y acaba de aparecer en Gatopardo Ediciones, editorial de la que desconozco todo. Pero es muy bestia que no haya encontrado ni una resea, ni una evocacin, ni la dignidad de reforzar unos artculos que conmueven por su fuerza y su desolacin. Es literatura. De la buena. No puedes hacerte pajas mentales como Virginia Woolf, aquella cursi que reprochaba a James Joyce su vulgaridad lingstica. (Siempre sent cierta piedad hacia ella, porque muri fra, en un ro, tal como haba vivido, sin ningn calor ni pasin que le hubiera podido recordar el ardor, aunque durara un chispazo.)

Paradojas de la vida. Jack London consigui que su editor vendiera diez mil ejemplares de La llamada de la naturaleza en un solo da. Y de pronto un pringao, estudios elementales, una semana y media en una universidad de postn, unos matrimonios desastrosos, se convierte en aquello que aliment el gran genio de la promocin publicitaria, Ernest Hemingway: transformarse en noticia y vivir de ello. Hasta que un da ese hilo fino que liga la inteligencia, la sensibilidad y la honradez profesional se rompe. Y entonces todo se va al carajo.

Tena un cuerpo para pelear, una cabeza para llegar lejos, una sensibilidad que slo se les consiente a los poetas, l, que lleg a la cultura y no digamos a la poesa demasiado tarde para que calara. Pero dej una obra de una fuerza extraordinaria que irrita a todos los pijos de la tierra. Un escritor menor, aseguran. No lo era, pero por encima de todo era un hombre que muere en el momento que cualquiera de los suyos se hubiera ido al sur de Francia a gastarse una cuantiosa fortuna. Se qued, el ciclo de su vida haba terminado. Haba luchado hasta en el Partido Socialista norteamericano, se afili en 1896 y lo mand a la mierda veinte aos ms tarde. Ya eran una institucin exitosa, aunque efmera.

Por qu ahora vuelve Jack London? Independientemente del impulso editorial, que debe ser reconocido, porque su mundo se nos echa encima. Una literatura muerta, sin fuerza, castrada por principio de nacimiento, se ve de pronto reforzada por una historia antigua que evoca tiempos pasados: cuando los obreros que lean queran conquistar el mundo, y los banqueros no lean ms que los balances, porque no tenan tiempo.

