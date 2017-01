Contra Trump y Pea, unidad desde abajo y sin fronteras

Luego del dramtico aumento al precio en los combustibles, electricidad y agua en todo el pas y de un mes ininterrumpido de protestas masivas en todo el pas que han profundizado la crisis de legitimidad -y ahora cada vez ms poltica- del rgimen oligrquico del pas, se comienzan a ver ahora los primeros pasos de la nueva administracin de extrema derecha, xenfoba, machista, racista y antimexicana de la Casa Blanca, que no puede sino traer mayores complicaciones, contradicciones y posibilidades de lucha al escenario poltico mexicano.

La timorata respuesta del gobierno de Pea evidencia, una vez ms, su incapacidad para hacer frente a la crisis del pas, de cara a las medidas contra Mxico del gobierno de Trump y sus continuas amenazas. El giro proteccionista del nuevo gobierno estadounidense est en marcha: no slo bloque inversiones en Mxico y liquid el Acuerdo Transpacfico de Cooperacin Econmica (TPP), tambin amenaza con una renegociacin del Tratado de Libre Comercio (TLC) a su favor (y su virtual cancelacin), as como imponer aranceles del 20% a las exportaciones mexicanas para financiar el muro de la ignominia en una frontera ya militarizada, y las masivas deportaciones en puerta. Todo ello, expresin de la crisis del neoliberalismo, pueden destruir la piedra sobre la que se erigieron dcadas de polticas econmicas neoliberales para asegurar a Mxico como un patio-taller trasero. Incluso las ltimas reformas estructurales de Pea Nieto, en especial la energtica, causante del gasolinazo, se disearon e impusieron sobre el presupuesto de la fuerte dependencia (casi nica) de la economa mexicana a los intereses imperialistas del vecino del norte.

Sobre este supuesto neoliberal, es que el TLCAN destruy el campo mexicano, desmantel la incipiente industria nacional para favorecer al modelo maquilador, entreg a empresas estadounidenses (y canadienses) los minerales del pas, destruyeron derechos laborales y precarizaron el trabajo, por mencionar algunos de los efectos ms claros. Y al mismo tiempo, desde Miguel de la Madrid a la fecha, gobiernos del PRI y PAN justificaban su sumisin a los intereses estadounidenses, afirmando que era mejor tenerlos de aliados que como enemigos. Estos tecncratas nunca pensaron que, al subordinarse a la Casa Blanca, el inquilino en turno podra jugar con ellos, pues a sus ojos, gobernantes y funcionarios mexicanos, nunca fueron estadistas, representantes de una nacin soberana aliada, sino subordinados de poca monta. Por eso no podemos esperar del gobierno mexicano, de los partidos del Pacto por Mxico que representen los intereses del pueblo mexicano ante las nuevas negociaciones del TLCAN, los abusos contra mexicanas y mexicanos en EU, la inminente construccin (extensin) del muro, sino nuevamente, subordinacin y cabeza baja, lo cual no traer sino peores consecuencias para los trabajadores de ambos lados de la frontera. El desconcierto del gobierno de Pea Nieto no es slo expresin de su incapacidad personal -que es real- sino sobre todo porque por dcadas se subordinaron fielmente a los dictados del neoliberalismo -hasta el extremo del grueso de reformas estructurales impuestas por Pea y los partidos del Pacto por Mxico- y ahora que Trump impone un giro ms derechista y proteccionista a la poltica imperialista, los neoliberales en Mxico se han quedado "colgados de la brocha" sin alternativa ante la crisis. No pueden ofrecer alternativa porque cavaron el hundimiento de Mxico siguiendo los dictados imperialistas y no saben ms que obedecer esos dictados que ahora les resultan contradictorios con los que disciplinadamente siguieron.

Lo importante, para la izquierda, los movimientos sociales y el pueblo trabajador, no es el miedo a una renegociacin del TLCAN, pues ste no ha trado sino terribles consecuencias para quien vive de su trabajo. El peor error que en este momento se puede cometer sera, como lo hizo el PRD, defender el TLCAN frente a Trump. Por el contrario, los campesinos, sindicatos democrticos y la izquierda en general, llevamos dcadas luchando contra el TLCAN y sus consecuencias. Nosotros luchamos por una nacin soberana e independiente que aproveche sus recursos naturales para levantar una fuerte economa que favorezca a las mayoras, que somos los trabajadores.

El giro proteccionista de Trump, no implica que EEUU deje de tener inters en hacerse de nuestros recursos naturales y aprovechar la mano de obra barata y precarizada para sobreexplotarla. Desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, ante la poltica comercial proteccionista de Trump, no es alternativa el mirar a otros pases (como los que proponen a China o a la Unin Europea) para seguir siendo un pas semicolonial y dependiente. Estas relaciones desiguales y subordinadas no mejorarn la situacin ni del pas ni de los trabajadores pero seguramente que s mantendrn los privilegios de la casta gobernante. Se requiere romper el modelo, no cambiar de amo. El fin del Mxico neoliberal debera ser la oportunidad para unirnos desde abajo, desde el pueblo trabajador, organizarnos y luchar por rehacer un Mxico independiente y soberano, justo y democrtico, libre e igualitario, ecologista, sin explotacin ni opresiones de ningn tipo. Es decir una perspectiva poltica revolucionaria.

Todo indica que la negociacin favorable para Estados Unidos que pregona Trump en relacin al TLCAN significa mayor destruccin de la infraestructura mexicana y mayor subordinacin de la economa mexicana a las necesidades del vecino del norte. En esta reestructuracin productiva de Estados Unidos, el imperio intentar asegurarse de los insumos bsicos necesarios para que sta se haga realidad al menor costo posible.

Ante el hundimiento econmico y poltico de los neoliberales mexicanos con el giro proteccionista del nuevo gobierno estadounidense, los llamados tanto de Pea, y de otros actores polticos como Lpez Obrador a forjar una unidad nacional frente a Trump, no son sino salidas desesperadas a la crisis de legitimidad.

Unidad nacional? Qu tenemos en comn las y los trabajadores mexicanos con los magnates que ante el cambio de escenario poltico buscan acomodarse, y sus intereses con ellos, al nuevo amo? Qu tienen en comn los corruptos, xenfobos y multimillonarios miembros del gabinete Trump con los millones de trabajadores negros, latinos, y blancos precarizados por las polticas demcratas y republicanas en los ltimos aos? Nada puede ser ms venenoso que supuestos llamados a la unidad nacional con quienes, en primer lugar nos han sumido en esta crisis.

Es urgente, por supuesto, forjar la ms amplia unidad contra las polticas de odio racista, de negacin y opresin del otro. Pero una unidad desde abajo y sin fronteras. Trump y Pea representan al enemigo, nico, ms all de desplantes coyunturales. Los trabajadores estadounidenses, los Sioux, los migrantes de origen mexicano (hermanos trabajadores al otro lado de la frontera) y en general latinos, el movimientoBlack Lives Matter, las millones de mujeres que inundaron las calles de EEUU son nuestras principales aliadas.

Aunque el panorama se obscurece, tambin es cierto que los golpes draconianos (de Trump y Pea) estn ya enfrentando el obstculo de la resistencia movilizada. De un lado, la toma de posesin de Trump fue recibida por multitudinarias protestas, con las mujeres en primera lnea y nuevas movilizaciones y luchas que se anuncian son un punto de partida. De este lado, las masivas movilizaciones contra el gasolinazo y las reformas estructurales anuncian un nuevo periodo de luchas y resistencia. Que al mismo tiempo gritan nuevamente Fuera Pea! Es urgente que los pueblos en lucha de ambos lados de la frontera se extiendan la mano y, juntas, juntos, enfrentemos al monstruo capitalista. Retomar el ejemplo de solidaridad internacional con la causa de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014. No es el timo de la unidad nacional, sino de la unidad sin fronteras, de la unidad desde abajo, de la unidad en la diversidad, de la unidad para resistir y ganar.

En el caso mexicano, es urgente que el descontento social que se ha expresado en multitudinarias y espontneas movilizaciones en todo el pas, que en casos excepcionales como en Baja California, han logrado obtener victorias parciales y an no aseguradas, puedan canalizarse y organizarse en frentes de lucha mas permanentes y democrticos, al tiempo que los distintos referentes organizados puedan impulsar y confluir en stos espacios de encuentro. Casi un mes de espontneas protestas diarias en todo el pas contra el gasolinazo empiezan a conocer ya la entrada en accin tambin de las anteriores fuerzas organizadas en lucha contra el neoliberalismo. Este jueves 26 un sector decisivo de la clase trabajadora, representada por la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuario de Energa Elctrica y apoyadas por la Organizacin Poltica del Pueblo y los Trabajadores han hecho presente en muy grande movilizacin por las calles de la Ciudad de Mxico, un flanco organizado proletario en el marco de la protesta popular, ciudadana y espontnea de estos das. La movilizacin del 26 estuvo precedida por decenas de tomas y protestas ante gasolineras y centros de trabajo de la antigua Compaa de Luz en la Ciudad de Mxico por parte de la ANUE y el SME. El 31 de enero, por su parte, est convocada otra gran movilizacin en la Ciudad de Mxico, del otro polo de referencia que representar la movilizacin de organizaciones campesinas y de la UNT (Unin Nacional de Trabajadores), es decir relevantemente el sindicato de telefonistas y de los universitarios. La dimensin de la crisis y las protestas, plantean la necesidad y responsabilidad de levantar un polo organizado del pueblo trabajador en lucha, independiente de los llamados a la "unidad nacional" del gobierno y todos los partidos institucionales (ahora no solamente los partidos del Pacto por Mxico, sino tambin Morena) que requieren de un esfuerzo consciente y responsable de generar un espacio realmente unitario para poder coordinar todos los esfuerzos en lucha nacionalmente y elevar la protesta y lucha al nivel que requiere la circunstancia y la conclusin de las tres consignas movilizadoras de estos das: Contra el gasolinazo, contra las reformas estructurales, Fuera Pea. Elevar la protesta a nuevas formas de lucha incluso el paro cvico nacional que no se trata simplemente de anunciarlo propagandsticamente sino sobre todo de crear y coordinar las fuerzas sociales capaces de hacerlo realidad.

Efectivamente, tirar las reformas estructurales, especialmente la energtica y educativa, no pueden desligarse del objetivo poltico de la salida del gobierno Pea hoy (no por la va tersa e institucional que propone Lpez Obrador esperando hasta unos comicios ordenados en 2018 que representen una transicin pactada). De hecho a mediano plazo, tirar las reformas estructurales no puede implicar volver simplemente a la Constitucin como estaba antes del 2013 (o de 1994 cuando entr en vigor el TLC), sino en realidad a un nuevo Constituyente que redisee el pas, ms ahora que el imperialismo yanqui, representado por Trump, impone un giro a la globalizacin neoliberal que afanosamente los partidos del Pacto por Mxico y sus gobiernos impusieron a nuestro pas, destruyendo derechos y conquistas histricas reflejadas o no en algn momento en la propia Constitucin.

Es cierto que la unidad desde abajo, de los movimientos y resistencias todos, encuentra muchas dificultades, pero la continuacin y profundizacin de la crisis puede ayudar a forzarla en las siguientes semanas. Para el 4 de febrero habr nuevo gasolinazo, aprobado en la Ley de Ingresos por los Partidos del Pacto por Mxico. Y la implementacin prctica de los planes de Trump tampoco traern un periodo de paz y estabilidad, pese a los llamados a la "unidad nacional". De nuevo, piensen en las consecuencias sociales de la construccin del muro y el cobro del mismo y la posible deportacin masiva de trabajadores mexicanos de EU.

Hoy, tal vez como nunca antes, es urgente que los movimientos sociales de ambos lados de la frontera busquen espacios de encuentro y debate; levantar campaas conjuntas. La solidaridad es crucial para frenar al odio racista. El espritu internacionalista es la nica salida para derrotar al nacionalismo xenfobo. Existen no pocos puntos de encuentro, los cientos de movimientos que durante aos han resistido los megaproyectos ecocidas en Mxico hoy se ven reflejados en el espejo de Standing Rock; las decenas de presos polticos en crceles mexicanas y los manifestantes recientemente detenidos en EU que pueden enfrentar penas de hasta diez aos, son parte de una misma poltica de represin; las mujeres que desde el ao pasado salen a las calles en todo Latinoamrica contra la violencia a las mujeres y los feminicidios tienen en las millones de pinks pussy hats a sus hermanas.

Pea y Trump: No pasarn!,

Unidos venceremos!

Ciudad de Mxico a 25 de enero de 2017.

Comit Poltico del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

