Curso en la UNED, los das 17 y 24 de febrero 2017

La Guerra Civil espaola: exilio, represin y memoria histrica

La Guerra Civil Espaola es el acontecimiento ms importante y ms dramtico ocurrido en Espaa en el siglo XX que marcar la vida y la memoria de varias generaciones y que incluso en la actualidad sigue siendo un tema controvertido por las suspicacias que suscita.

Los historiadores franquistas se ocuparon de transmitir solo la propaganda de los vencedores de la Guerra Civil, en los colegios se enseaba la postura oficial del rgimen franquista con respecto a la Historia y el acceso a bibliografa extranjera era muy complicado.

Con la transicin aparecieron los primeros trabajos de investigacin y de divulgacin, aunque en los primeros aos fueron escasos y tuvieron muchas complicaciones. Las universidades tampoco estaban interesadas en promover trabajos de investigacin en este sentido, cuando no eran incluso, contrarias y beligerantes hacia ellos. An as, el nmero de publicaciones iba en aumento y el conocimiento de este periodo se iba esclareciendo mucho, pese a todo tipo de trabas, especialmente durante la dcada de los noventa que van aumentar considerablemente el nmero de publicaciones y trabajos de investigacin.

En ese contexto se iniciar la memoria histrica en forma de asociaciones que buscan reparar nuestro pasado, unidas a esos nuevos historiadores que luchan por dar a conocer sus avances en investigaciones, universidades, etc. La asociacin para la Recuperacin de la Memoria Histrica surgi a raz de la exhumacin de una fosa comn de un grupo de republicanos ejecutados el 16 de octubre de 1936 en Priaranza de Bierzo (Len) en el mes de octubre del ao 2000. Desde entonces distintos grupos y asociaciones e investigadores vienen trabajando en este campo, especialmente desde que el gobierno de Jos Luis Rodrguez Zapatero plante la Ley de Memoria Histrica 52/2007 con el objetivo de compensar el olvido de las vctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Por otra parte, el juez Baltasar Garzn abre una investigacin judicial en 2008 para identificar el nmero de personas enterradas en fosas comunes como consecuencia del genocidio del que se acusaba a Franco y sus generales, as como exterminio y crmenes contra la humanidad.

El objetivo del curso es adentrarse en el origen de la Guerra Civil Espaola, causas, evolucin y consecuencias, aspectos internacionales y evolucin poltica, exilio republicano y sus organizaciones, represin franquista y memoria histrica. El curso pretende, adems de adquirir unos conocimientos bsicos sobre la Guerra Civil Espaola, situarla dentro del contexto internacional y entender y conocer qu es la memoria histrica y los distintos tipos de memoria.

Se trata de dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para el aprendizaje de este periodo histrico desde la mxima objetividad, dejando de lado las posiciones polticas actuales que solo enturbian el estudio del tema y atendiendo solo a los datos contrastados y a los criterios de los principales investigadores.

Jos Luis Romero es militar del Ejrcito de Tierra, profesor universitario y de bachillerato y miembro del colectivo Anemoi

