La Trump(a) devastadora

La Repblica

El huracn Trump ya amenaza con convertirse en devastacin aunque, como con los ciclones con nombre propio que los estadounidenses sufren con frecuencia, no se sepa con certeza el curso futuro y la potencia concreta de sus efectos. Mientras al da siguiente de su asuncin multitudes se hacan presentes en movilizaciones -an fuera de sus fronteras- para denunciar su misoginia, racismo y desprecio, su primera reaccin fue visitar la CIA para agradecer las acciones de sus agentes. Ya pasados unos das fue por ms al deslizar que la tcnica de tortura llamada submarino funciona y que no lo va a impactar frente a las prcticas medievales del ISIS. El mismo da, The New York Times y The Washington Post difundieron un supuesto borrador de orden ejecutiva que estableca la reapertura de las prisiones clandestinas de la CIA (aquellas distribuidas en pases europeos y rabes) que haban sido prohibidas, aunque el documento fue desmentido por el vocero oficial Sean Spicer. Obviamente esto supone la continuidad de la crcel de Guantnamo, que a pesar de sus promesas Obama supo preservar.

Detenerse a especular si con Hillary Clinton hubiese sido muy diferente carece de efectos sobre las polticas de resistencia que podamos implementar. Menos an discurrir sobre el absurdo sistema electoral indirecto que no reconoce minoras en la casi totalidad de los estados permitiendo nuevamente que quien resulta ms votado, pueda perder la eleccin presidencial. Aunque personalmente, a diferencia de buena parte de las izquierdas y progresismos que considera que el voto voluntario discrimina y favorece a las opciones ms retrgradas, no encuentro un solo fundamento terico o comprobacin emprica de este inmerecido homenaje al simple voto por el solo aadido de la obligatoriedad. Puede haber sido un reaseguro participativo en el siglo XIX o principios del XX, pero las circunstancias actuales de produccin y circulacin informativa son completamente diferentes a entonces. Fuera de toda especulacin hipottica, resulta ms realista afirmar que lo peor ya lleg, est instalado, que la decadencia de la moral pblica se profundizar, llegarn con ella las ms duras regresiones y habr que organizar esa resistencia. Y que no hay nada que festejar ni menos an esperar que los retrocesos y declinaciones creen o impulsen mecnicamente alternativas. Cuanto peor, es siempre peor.

Pero prefiero considerar una profundizacin de la barbarie a caracterizar su existencia como un fenmeno inaugural. El muro en la frontera con Mxico, por ejemplo, ya existe. Trump slo propone extenderlo, adems de clamar que quienes lo padecen lo paguen, al modo en que los antiguos presidiarios construan sus prisiones (sin ir ms lejos, los actuales trabajadores pagan los medios e insumos con que se los emplea y explota mediante la produccin de plusvala). Una provocacin que realimenta ideolgicamente el chauvinismo, as como lo refuerza la posible cancelacin del encuentro con el presidente mexicano si no se muestra predispuesto a semejante genuflexin. Los muros -fsicos y simblicos- no son un invento de Pink Floyd y proliferan en todo el mundo, particularmente en el que se vanagloria de su desarrollo y su democracia. El proyecto de la Unin Europea de reducir fronteras tiene su correlato trumpista en la ascendente derecha racista, machista e islamofbica en casi todos sus principales pases como Francia y Alemania, para no mencionar el Brexit en Gran Bretaa. Las derechas nacionalistas, expulsivas, discriminatorias y xenfobas, recalan en ambas orillas del Atlntico y ms lejos an. En Estados Unidos ya se haba expresado con elocuencia en 2010, encarnada entonces por el Tea Party.

Pero otra de las teoras que consecuentemente debo poner en duda es la de la sorpresa, salvo en lo que respecta a la repugnante sinceridad del actual mandatario norteamericano, que contradice el estndar de correccin poltica dominante en el establishment. La misma que seguramente confundi a buena parte de la encuestologa tanto como no hace mucho lo hizo el No en Colombia, el Brexit o la declinacin de Podemos en Espaa. El Estados Unidos que hereda Trump no es la tierra prometida sino una sociedad brutalmente desigual y fragmentada, con buena parte de su poblacin carente de educacin universitaria, sometida a la inseguridad y flexibilidad laboral a la vez que privada de toda clase de resguardos. Vastos y mayoritarios sectores sociales se ven frustrados ante el desvanecimiento del llamado sueo americano a cuyo resurgimiento apel el vencedor, que no es sino un cuento de hadas que logra vivir slo el 1% de billonarios, denunciados genricamente en las protestas de Wall (vaya coincidencia) Street. La tibieza de Obama para honrar sus propias promesas electorales (ya que hablar de programas en la living room democracy norteamericana es apelar a una utopa) explican buena parte de la fortaleza de Trump y echan por tierra las especulaciones acerca del peso de la burocracia y el llamado Estado profundo de sus gobiernos.

Si bien con menor preponderancia en las inclinaciones electorales, tampoco en materia de poltica exterior Obama pudo exhibir mayores logros, salvo el del sostn del complejo militar-industrial. No eludi guerra alguna all donde se librara, ni se priv de conspiraciones e intentos de golpismo y derrocamientos tanto directos como inducidos con suerte diversa como result en Honduras, Paraguay, Brasil, Ecuador o Venezuela, para mencionar slo las de nuestro subcontinente. Recin a ltimo momento pudo hacer gala de la simblica reanudacin de relaciones diplomticas con Cuba.

En el plano econmico, si bien en su discurso inaugural Trump proclam el regreso al proteccionismo de los padres fundadores, dudo que su alcance tenga otro destinatario que los pases emergentes y empobrecidos. Su guerra proteccionista parece orientada a la autodefensa contra la productividad de los pases asiticos y, en la misma direccin, a restringir la inmigracin como complemento del xodo de empleos que supone el ejercicio del librecomercio fronteras afuera, particularmente con China.

La novedad -que tampoco es exclusivamente fundante- se aprecia en la denuncia a la clase poltica de enriquecerse a costa el empobrecimiento de las mayoras, que incluy en su discurso de asuncin. Trump no fue nunca parte de las oligarquas partidarias ni de la lite poltica. Por el contrario, para esa burocracia es un outsider que puede exhibir sin pudor alguno un lenguaje directo, chabacano, emocional, que concluye en slogans maniqueos y simplistas. Apelando a los ms bajos sentimientos y miserias morales del electorado logr forjarse un hlito de autenticidad y sinceridad opuesto a la hipocresa y sinuosidad de los adversarios, incluyendo a los de su propio partido. Trump logra decir lo que sus propios electores no se animan. Y lo refuerza con la nada despreciable ejecutividad y coherencia, al menos en estas primeras medidas, con las promesas de campaa. Que sea esta nueva derecha la que lo ejerza y cumpla, slo habla de la incapacidad del progresismo para asumir su rol en la historia y suturar sus grietas e incoherencias.

Sin embargo, ni en lo econmico ni en lo poltico pone en cuestin lo esencial del sistema. Tan slo a los que lo dirigieron hasta aqu. Pero su prdica excede inclusive esas esferas cardinales para enfatizar su contribucin al conservadurismo en el plano de la vida cotidiana y las libertades y derechos con un reforzamiento del patriarcado, del instituto matrimonial clsico excluyendo hasta al igualitario, dndole creciente relevancia a la vida religiosa en sus diversas variantes. Para rematar la ristra de regresiones, su desprecio por el cuidado medioambiental nos configura un panorama de crecientes cataclismos, por la importancia que su pas tiene para el deterioro ecolgico.

Dueo de lo que el socilogo francs Pierre Bourdieu llama una hexis corporal propia de los arrogantes patrones de estancia y de una ignorancia tan comn a los self made man, debe su xito al egosmo, el amor por el dinero y el desprecio por la otredad que fue incubndose en la poblacin blanca ms postergada. Si bien su nombre de pila es homnimo al del pato que concibi Disney, representa con mayor fidelidad la avaricia y egosmo del to rico, Mc Pato, aunque, a diferencia del ltimo, carente de todo signo de sensible humanidad.

Resta saber cunto tiempo le demandar a sus electores reconocer que la trump(a) del sueo americano devino pesadilla.

Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

