La CUP decide apoyar al gobierno de Catalua. Entrevista al economista Antoni Soy

"Los presupuestos son continuistas y claramente liberales"

Viento Sur

[El 28 de enero Consejo Poltico de la CUP y el Grupo de Accin Parlamentaria (GAP) han decidido apoyar los presupuestos presentados por el gobierno de Junts pel S. No ha sido una decisin fcil; se ha tomado por 39 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones.

El presidente Puigdemont ha repetido muchas veces que si no se aprobaban los presupuestos convocara elecciones y no se celebrara el referndum prometido para 2017. Le han apoyado algunas personas que hasta el momento haban desempeado un papel de puente hacia la CUP, como Llus Llach, que ha declarado: Si no se aprueban los presupuestos, me voy. Si no hubiera referndum y se convocaran elecciones las consecuencias para el movimiento independentista seran gravsimas: sera interpretado como una derrota fruto de las divisiones internas, difcilmente se repetira la actual mayora absoluta en el Parlament, el referndum s o s dara paso a reclamarlo slo en el caso que fuera pactado con el Estado, y la ruptura con el rgimen del 78 dejara de ser una posibilidad actual.

Los esfuerzos para mejorar los presupuestos de la CUP y de algunos movimientos sociales, particularmente del sector de la educacin y de los defensores de una renta garantizada de ciudadana han dado unos resultados muy limitados. Junts pel S argumenta que no se puede ir ms lejos, que los presupuestos son una caja cerrada en la que no se puede introducir ms dinero; que lo nico que se puede hacer es moverlo desde un departamento a otro. La verdad, tal como se explica en la entrevista, es que Junts pel S se pliega al PDECat, que es quien no quiere aportar ms dinero; y que tampoco se mueve el dinero de un departamento a otro con criterios ms sociales. Es decir, hay un margen de maniobra limitado, pero no inexistente, y no se aprovecha.

La dificultad de decisin de la CUP era cmo dejar clara su oposicin poltica a estos presupuestos, obteniendo alguna mejora puntual, pero sin permitir a Puigdemont abandonar la promesa del referndum (que sera el deseo de un sector del PDECat y del ala derecha del catalanismo). Finalmente han decidido que solo dos diputados votarn a favor de los presupuestos (para garantizar los 68 votos necesarios para aprobarlos) y que los otros ocho se abstendrn; que se mantendrn las enmiendas para explicitar las discrepancias (pero sin efectos prcticos porque es difcil que Junts pel S las acepte); y que retirarn el apoyo al gobierno si no hay referndum antes de finales de setiembre.

Muchos defensores de aprobar cualquier tipo de presupuesto argumentan que, al fin y al cabo, son los ltimos presupuestos autonmicos y que slo durarn unos meses. Son los que creen que la independencia lo arreglar milagrosamente todo. La entrevista con el profesos Antoni Soy tiene el mrito de no esconder los problemas que tendra una Catalunya independiente, particularmente con el euro y la Unin Europea. Se puede estar de acuerdo con l o no; pero no es conveniente esconder la cabeza bajo el ala y esperar un milagro. A continuacin reproducimos la parte final de la entrevista; el texto completo se puede obtener siguiendo el enlace que hay al final. Mart Caussa.]

Hablemos de los presupuestos de la Generalitat. Simplificando mucho, entre las dos partes que negocian nos encontramos con la posicin del vicepresidente y consejero de Economa, Oriol Junqueras, para quin son los mejores posibles y con la de la CUP, que los ve continuistas y reclama incrementar los impuestos a las rentas altas. Dnde te situaras?

El vicepresidente Junqueras tiene una tendencia bastante acusada a hablar de liberalismo y en una conferencia que hizo en sAgar [en el Encuentro de Economa] defini a ERC como los true liberales. Dicho esto, mi opinin es que son unos presupuestos continuistas, de una tendencia claramente liberal. No hay seales claras y potentes que nos hagan decir que hay un cambio de tendencia respecto a los presupuestos de los ltimos aos. Al menos, de momento, porque todava no estn aprobados. Por qu? Porque no hay una reversin de los recortes sociales. No se hacen ms, pero no se echan atrs los que se hicieron. En Salud, el gasto est por debajo del que haba en 2008; en Educacin, por debajo del que haba en 2009; en servicios sociales, por debajo del de 2010. Se mantienen los conciertos educativos en las escuelas no mixtas. Tampoco hay una reversin de los recortes en el campo econmico, en las infraestructuras o en I+D, con los gastos por debajo de los de 2009, o en los sectores productivos. Tampoco se prevn cambios en la gestin de los servicios pblicos, a pesar de que, segn el GESOP, el 76,8% de los catalanes cree que es mejor la gestin pblica y el 79,4% dice que querra recuperar la gestin pblica. No hay seales tampoco de una actuacin decidida para conseguir la plena ocupacin y nadie ha dicho que se quitar la rebaja al impuesto del juego. No hay una apuesta clara por la economa productiva.

Y, si nos centramos en fiscalidad, qu piensas?

No se toca prcticamente nada, y esto es sorprendente cuando, segn el CEO, el 76,8% de la poblacin est a favor de que los que tienen ms renta y ms patrimonio paguen ms. Y, en el caso de los votantes de JxS, lo piensan el 84,7%. Por qu no se hace esto? Tampoco se prevn medidas explcitas y claras contra la evasin fiscal y la corrupcin. Y parece que ERC no hace nada. Alguien [Pau Llonch] hizo un tuit llamndola Equidistancia Republicana de Catalua. Qu quiere decir que ERC slo apoyar si se ponen de acuerdo el PDECat y la CUP? Que no tiene criterio y poltica propios? Hace algunos das lea a un articulista, y se lo he ledo a muchos otros, que ahora se trata de aprobar los presupuestos y hacer el referndum. Y despus, una vez seamos independientes, revertiremos los recortes y haremos polticas fiscales progresistas. Esto es una gran falacia! Realmente, alguien se cree de verdad que, una vez seamos independientes, si nos mantenemos dentro de la UE y el euro, que es lo que pretenden JxS, el PSC y al menos una parte de los comunes, podremos hacer las polticas de reversin de recortes y fiscalidad progresiva que queramos? Alguien se cree que no continuaremos condicionados y mandados por la troika?

Por lo que dices, interpreto que ves la ERC actual alejada de las posiciones ms socialdemcratas que defenda en la poca de Carod-Rovira.

La ERC que yo viv estaba por un independentismo no identitario, no nacionalista, y era una ERC de izquierdas, en el sentido socialdemcrata. Ahora bien, hay muchos tipos de socialdemocracias y no es lo mismo la de Rodrguez Zapatero o la francesa que la de los pases nrdicos. Hay una, que desde el punto de vista econmico, hace las mismas polticas que los conservadores y hay otra que intenta alejarse y hacer polticas ms de izquierdas, ms igualitarias. Y esto efectivamente ha sido una de las cosas que me distanciaron de ERC.

Alguien puede pensar que las medidas econmicas que planteas estn muy bien, pero que se tienen que pagar. La Generalitat actual realmente puede hacerlo?

Para clarificarlo tendramos que ir al anlisis pormenorizado de los presupuestos, pero una de las cosas que he propuesto es hacer cambios a nivel impositivo que implicaran un incremento de ingresos. Otra de las cosas posibles es ver dnde se puede recortar, como en determinados conciertos educativos, o en determinadas partidas presupuestarias que son un cajn de sastre y no se sabe muy bien qu hay all dentro. Si se cumplieran algunas de estas propuestas, el presupuesto mejorara. Estoy de acuerdo en que no podemos conseguirlo todo de golpe y que hay una limitacin de recursos. Como somos un pas muy intervenido, que dependemos del FLA, no nos podemos endeudar ms. Si furamos un pas independiente con una moneda propia, quizs nos podramos endeudar ms; si somos independientes pero seguimos en el euro, continuaremos siendo dependientes, pero del Banco Central Europeo (BCE) y de la troika.

Hace unos cuntos aos publicaste el libro Salir del euro para salir de la crisis? Todava mantienes que esta opcin es la nica viable que podra tomar una Catalua independiente?

Cada vez estoy ms convencido. Para alguna gente, incluso para algn premio Nobel, en Espaa ha habido un milagro econmico, con un cierto crecimiento y el incremento de la ocupacin Pero la ocupacin que se crea es bsicamente precaria. Por qu ha sido asi? Porque ha habido una bajada de los salarios de los trabajadores y tambin una reforma laboral que ha empeorado las condiciones. En definitiva, como no se ha podido devaluar la moneda, se ha tenido que hacer una devaluacin interna. Adems, Espaa se ha podido aprovechar de elementos externos que le han beneficiado, como la bajada del euro respecto al dlar, que lo ha hecho ms competitivo; la bajada durante bastante de tiempo del precio del petrleo; o una poltica monetaria del Banco Central Europeo expansiva. Y, sobre todo, durante todos estos aos la UE le ha dejado tener un dficit pblico ms grande del que tericamente permiten las reglas europeas, que es del 3%. Y aun as, el PIB real y el PIB per capita son inferiores a los del 2007. La destruccin de ocupacin ha sido muy importante, no ha sido compensada y la tasa contina estando en el 19%, prcticamente el doble que la media europea. Y para remediarlo, la propuesta del PP, como la que hizo Rodrguez Zapatero, es reducir ms los salarios y cumplir las normas de la troika para disminuir el dficit pblico, cosa que supone volver a entrar en el bucle de ms austeridad. Y, para mejorar la productividad, las recetas que nos dan son privatizemos, regularizemos, liberalizemos.

El escenario que dibujas se aleja del cierto triunfalismo del Gobierno de Rajoy.

Con la crisis se han disminuido los gastos en educacin y en investigacin y desarrollo. Cmo se puede aumentar la productividad haciendo esto? Mientras la moneda catalana sea el euro, es imposible devaluarla. Con el euro, Alemania cada vez tiene un supervit ms grande en la balanza por cuenta corriente, mientras que los pases del sur tienen un dficit cada vez ms grande. Hay un desequilibrio. Alemania podra hacer una poltica expansiva, aumentar la demanda y con esto ayudar los pases del sur, pero dice que no quiere hacerlo. En resumen, se han socializado las prdidas de los bancos, que han convertido su deuda privada en deuda pblica. Han empeorado las condiciones de los trabajadores. Y muchos pases del sur estn vendiendo sus activos productivos, con Grecia como caso ms extremo, con la venta de islas y de puertos.

Entonces, qu opciones ves?

Teniendo en cuenta que es una quimera conseguir una unin poltica y fiscal, los pases perifricos de la UE pueden continuar como hasta ahora, lo que quiere decir austeridad y recortar salarios Pero esto es sostenible socialmente o nos quejaremos de que vienen los populismos de derechas? La segunda cosa que se podra hacer es que Alemania llevara a cabo una poltica expansiva e hiciera de locomotora, de forma que bajara su supervit y mejorara la situacin de los otros, pero ya ha dicho que no lo quiere hacer. Finalmente, la otra opcin que queda es salir del euro, si pudiera ser de una manera pactada y acordada; pero, si no, seguramente llegar un momento en el que un pas no tenga ms remedio que salir. Y, hacindolo, recuperar la soberana monetaria, la soberana econmica y la soberana poltica y democrtica. Ahora quin toma las decisiones son el BCE y la troika, que no han sido elegidos por nadie. Saliendo, podras devaluar la moneda, pero esto no es fcil, porque hara falta durante algn tiempo establecer un control de capitales y renegociar la deuda pero podras recuperar soberana sobre la poltica fiscal y podras hacer una poltica ms expansiva. Y tambin podras hacer una poltica industrial, y esto quiere decir nacionalizar sectores estratgicos. Efectivamente, esto es muy difcil de hacer, pero tampoco es fcil mantener la situacin actual. Por lo tanto, pienso que es mejor avanzar por aqu.

Hace algn tiempo defendas la salida del euro pero la continuidad en la UE. Es una posicin heterodoxa.

Ahora ya no lo defiendo. Creo que una cosa y la otra estn interrelacionadas. La UE se ha convertido en un artefacto al servicio del euro y de los intereses alemanes. Un amigo italiano public un artculo sobre quin ocupaba los lugares ms importantes en las instituciones econmicas europeas y todos son ocupados por alemanes. Pienso que otro euro no es posible, y otra UE, tampoco. Y cada da soy ms partidario de la soberana de los pases desde el punto de vista poltico, monetario y econmico. Creo que es la nica manera de poder sacar adelante una poltica realmente de izquierdas, partiendo de la defensa de los trabajadores y de las clases medias en cada uno de los pases, y a partir de ah ser internacionalistas.

Fuente: http://www.elcritic.cat/entrevistes/antoni-soy-els-pressupostos-son-continuistes-i-clarament-liberals-13138

Antoni Soy es catedrtico de economa aplicada en la Universidad de Barcelona; ha sido alcalde de Argentona de 1996 a 2006 y secretario de industria de la Generalitat durante el segundo tripartito (2006-2010).

Traduccin: ngels Var Peral para VIENTO SUR