Qu municipio queremos?

Algunas de mis ideas relacionadas con nuestros municipios, la descentralizacin y el desarrollo local se vieron apoyadas en la ms reciente jornada de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y en las decisiones que en ese espacio se tomaron relacionadas con el experimento que se desarrolla en las provincias de Artemisa y Mayabeque.

Adems, estuvo el hecho de que durante la presentacin de la Ley del Presupuesto para 2017 se anunciara que esta permitir a los municipios disponer de hasta el 50% de los ingresos originados por la Contribucin Territorial al Desarrollo Local.

Dicho tributo es uno de los que est recogido en la Ley No. 113 (Ley del Sistema Tributario) que se adopt en 2012 para que las empresas y sociedades mercantiles estatales, entre otras entidades, ayuden al financiamiento de proyectos de desarrollo territorial a travs de los consejos de administracin municipal.

Lo que pudiera catalogarse como novedoso es el hecho de que la ANPP haya aprobado que la mitad de ese dinero se quede a nivel municipal, algo que la propia Ley No. 113 permite al establecer que en cada ley presupuestaria se fije la forma y los trminos para el pago de esta contribucin.

Sobre el experimento de Artemisa y Mayabeque creo que a muchos nos qued claro en las palabras centrales de la mencionada sesin de trabajo a cargo de Ral Castro, que es necesario, de una buena vez y por todas, la solucin de las problemticas vinculadas con este experimento. En l se han centrado grandes esperanzas para la necesaria reconfiguracin de las funciones administrativas y empresariales a nivel local, as como la imprescindible descentralizacin, algo a lo que Cuba, en mi opinin, debe dirigirse.

Con el trmino descentralizacin no pretendo hacer un llamado a la desunin nacional ni mucho menos, pero s creo que debemos ver este concepto como premisa para la autonoma municipal, entendida esta como un principio de organizacin y funcionamiento administrativo, que potencia el desarrollo local dentro del marco de los intereses nacionales. Al unsono, debemos comprender que resulta imposible la configuracin de estos intereses sin tener en cuenta las necesidades de nuestras comunidades.

Si algo positivo, entre otras cosas, nos dej la reforma constitucional de 1992, es que se defini a la provincia y al municipio. En su artculo 102 estableci que ambos tienen personalidad jurdica, y en el caso del ltimo se precepto que tena capacidad para satisfacer las necesidades mnimas locales.

No obstante, este precepto no ha tenido el respaldo material para promover el desarrollo de los municipios cubanos. Si estos tienen personalidad jurdica, lo cual supone la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, no se tomaron las previsiones, en el orden econmico y administrativo adems del jurdico, para que pudieran desarrollar a fondo sus capacidades.

Es por ello que me parece necesaria una Ley Orgnica de Municipios, y ms lejos an, una visin diferente sobre lo local, y las potencialidades que tenemos en esos espacios.

Entendamos que todos los municipios de Cuba no son iguales, de ah que uno de sus rasgos distintivos sea la heterogeneidad en cuanto a los niveles de desarrollo. Tambin debemos considerar la relativa homogeneidad que en el orden social contiene el pas. La descentralizacin y la autonoma municipal no necesariamente suponen un peligro para la integridad nacional.

Es obvio que no es lo mismo Crdenas, que tiene dentro de su demarcacin territorial el polo turstico de Varadero y adems posee petrleo, que Marianao, en la capital del pas. Sencillamente son escenarios diferentes con un desenvolvimiento econmico en cada caso distinto, de ah que su peso en la economa nacional tambin lo sea

Por otro lado, ambos deberan poder satisfacer las necesidades de sus comunidades de acuerdo a sus capacidades. Para ello sera necesario definir, por ejemplo, qu servicios pblicos deberan brindar las administraciones municipales, considerando sus posibilidades y permitiendo alianzas entre ellas.

De igual forma el sector privado de la economa podra beneficiar el desarrollo a nivel municipal. Por regla general se piensa en la va de los tributos para lograr esto, idea que apoyo y que la actual Contribucin Territorial al Desarrollo Local concibi solo en el caso de las cooperativas, pero no es esta la nica va.

En el futuro y cuando finalmente caigan los dogmas que no nos dejan llamar a las cosas por su nombre; las PYMES cubanas tambin debern pagar tributos para el beneficio de los municipios. No obstante, habr que darles margen para que se asocien de todas las formas posibles con nuestras empresas locales, esas que hoy tienen altos niveles de descapitalizacin, y con las instituciones sociales.

Nadie me ha convencido que el patrocinio de una pequea empresa privada a una escuela de oficios, bajo un esquema de mutuo beneficio (la primera repara el centro escolar y la segunda le brinda mano de obra calificada) sea contrario a los principios del proyecto cubano.

En adicin, sera beneficioso que nuestras autoridades municipales posean la capacidad de gestionar pequeos proyectos de inversin extranjera, si contamos con que el capital forneo tambin puede ser motor impulsor de las economas locales. Mucho podra significar el desarrollo de procesos inversionistas y alianzas econmicas entre las empresas de subordinacin municipal e inversores con poco capital que contribuiran a nuestro progreso en menor escala.

Pensemos que Cuba tiene actualmente 168 municipios, y que cada uno de ellos pudiera contar con la inversin de 1 000 000 de dlares provenientes de alianzas con pequeos empresarios extranjeros. Hagan nmeros y vern que las cifras no son despreciables para un pas con nuestros problemas econmicos, muchos de ellos asociados a la descapitalizacin de su base productiva.

Es cierto que estas medidas pueden contribuir a la corrupcin y el desvo de recursos, pero hasta hoy esos fenmenos se han manifestado y de se manifiestan sin haber logrado tales niveles de descentralizacin. Por el contrario, el da que estas medidas propuestas ya por varios especialistas puedan avanzar en su ejecucin, los hoy inoperantes mecanismos de control tendrn algo que controlar.

Por su parte, los ciudadanos y las entidades, ambos contribuyentes, debern exigir la informacin sobre cmo y en qu se invierten sus aportes.

Los representantes de la localidad y la administracin dejarn de ser meras poleas de trasmisin. Si las autoridades locales cobran tributos, incentivan proyectos de patrocinio y reciben capital forneo, entonces nadie podr ir y decirle a los vecinos que no hay presupuesto para solucionar tal o ms cual problema. Est claro que siempre habr determinadas necesidades que solo podrn proveer los niveles centrales, pero hay muchas que se pueden solventar desde abajo y sin muchos recursos.

El reconocimiento constitucional est puesto sobre la mesa hace casi 25 aos; la necesidad de una ley para su complementacin tambin; la lenta evolucin de un experimento que sigue sin dar resultados es algo con lo se cuenta igualmente. Pero ms all de todo eso hay algo que necesitamos consolidar en la psiquis de muchos decisores: la necesidad de descentrar capacidad de mando, liderazgo, gestin e iniciativa junto con los conceptos de responsabilidad y participacin.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170125/que-municipio-queremos/