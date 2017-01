Si no puedo perrear, no es mi revolucin

El pasado ao, despus de un mes en Cuba, me decan que lo nico que me falta para ser cubana es sacar la lengua al bailar. Es algo superior a mis fuerzas. Ni bailando sola en mi casa logro hacerlo. Probad en casa a ver cmo os sents. Esa incapacidad de hacer un inofensivo gesto de desinhibicin sexual y descaro refleja la rigidez y represin en la que crecemos por estos lares, creo yo.

En mi perfil de Twitter pone: Si no puedo perrear, no es mi revolucin. Mi aficin por el reguetn es de sobra conocida en mi entorno. En realidad disfruto ms escuchando y bailando otras msicas, pero la imagen de feminista que perrea rompe los esquemas, y eso me mola, as que la exploto. Para la gente con resistencias antifeministas, cuestiona el estereotipo de que las feministas vivimos amargadas, de que somos unas malfolladas que no sabemos disfrutar de la vida y nos lo tomamos todo a la tremenda. Para muchas feministas, que una de las suyas disfrute restregando voluntariamente su culo contra el paquete del maromo de turno, puede generar un cortocircuito interesante.

Por qu me gusta el reguetn? Como dice Calle 13, porque se me mete por el intestino, por debajo de la falda como un submarino, y me saca lo de indio tano:







