Los Indultos de Obama y la paz en Colombia

El Salmn

Los recientes indultos y conmutaciones de condena de Obama alegraron a algunos y decepcionaron a muchos. Obama se port como un liberal de verdad, por una vez en su vida, y conmut la condena de Chelsea Manning y liber al activista boricua Lpez Rivera. Otros deseaban un perdn presidencial para Edward Snowden, y una conmutacin de condena para el activista indgena Leonard Peltier, entre otros. Yo, quera que se liberara a Peltier, pero no pas. Todos tenemos el derecho de desear y esperar que los liberales se porten como liberales, y que eso traiga buenas consecuencias para los presos polticos en los EE.UU., pero no tenemos derecho a confiar en sus buenos oficios.

En Colombia, muchos esperaban, que Obama liberara al comandante de las FARC, Simn Trinidad como una muestra de su confianza y su aporte al proceso de paz. Una cosa es albergar la esperanza de que pase y otra confiar en el gobierno norteamericano. Hace poco las FARC emitieron una carta pblica dirigida a Simn Trinidad, donde expresaron su dolor por su encarcelamiento y la decisin de Obama de no liberarlo. En dicha misiva las FARC expresaron sentimientos humanos, dolor, impotencia, tristeza y humanizaron a Trinidad y a ellos mismos en la carta. Sin embargo, no es una simple carta conmovedora, es a la vez un documento poltico y es all donde vemos la decadencia poltica de las FARC. Muchos han resaltado las calidades humanas de los autores de la carta, algo que debemos aceptar, pero no hablan de las graves valoraciones polticas de las FARC y porque ellos esperaban con cierta confianza que Simn Trinidad fuera uno de los liberados.



La carta dice que las FARC pidieron la liberacin de Trinidad para participar en el equipo negociador. Pero el gobierno rechaz la idea:



Sabes que a la Mesa de Conversaciones termin llegando el gobierno de los Estados Unidos, mediante la designacin de un enviado especial, Bernie Aronson. Y que el Secretariado Nacional de las FARC se reuni con el Secretario de Estado John Kerry. Los dos manifestaron el apoyo decidido del Presidente Obama a las conversaciones de paz y a la consecucin de un acuerdo definitivo. En cada oportunidad expusimos nuestro abierto inters por tu libertad.



Tambin tocamos toda clase de puertas, empezando por las del gobierno de Colombia. Nunca cejamos de porfiar con los delegados oficiales al respecto y varias veces planteamos el asunto al Presidente Santos. Personalidades de todo el mundo, respetables organizaciones y entidades y un sin nmero de personas con mayor o menor influencia y relaciones estuvieron movindose a solicitud nuestro tras tu ms que merecida libertad. Al parecer tanto esfuerzo result intil.



Las FARC hicieron una especie de Lobby para conseguir la libertad de Trinidad, confiaron en la bondad del gobierno colombiano, el de los EE.UU. y otras entidades, es decir, confiaron en la burguesa y sus buenas intenciones. Al parecer, creyeron ellos el cuento de la paz, quizs realmente creyeron ellos que eran socios de la paz con el gobierno colombiana y la mal llamada comunidad internacional. Pero la carta reconoce, aunque muy tarde, la realidad de esos estados y afirman que existe un hilo conductor entre unos y otros, representantes del poder mundial del capital y de las oligarquas dominantes al interior de nuestros pases, que no los hace en el fondo tan diferentes como quieren parecer. Coinciden en lneas polticas predominantes, como la de saquear los recursos y el trabajo de los pueblos ms dbiles, al tiempo que castigar de modo ejemplar la osada de aquellos que se atreven a rebelarse contra ello.



Entonces si es as por qu confiaron en ellos? Y por qu declararon que todos juntos, incluyendo a estas oligarquas dominantes iban y queran transformar a Colombia? En la carta reconocen que no fue un capricho de Obama, ni un olvidadizo.



Tu suerte no es el producto del capricho de un gobernante pusilnime sino el resultado de la lgica que prima en el mundo y que seres como t, nosotros y muchos ms en todas partes nos empeamos en cambiar para hacerlo mucho mejor.



Preciso, y eso es la lucha de clases, algo que las FARC y los hinchas del proceso niegan que existe hoy en da, o por lo menos niegan que el proceso de paz es un paso ms en esa lucha de clases y es un paso dado por la burguesa triunfante contra una guerrilla derrotada.



El ELN



El proceso de paz con el ELN arranca en febrero 2017 despus de muchas demoras y dificultades. Una de las ms recientes dificultades era el tema de la liberacin del poltico Odin Snchez, en poder de esa guerrilla. El ELN vincul su liberacin al indulto de dos comandantes elenos en la crcel, y su participacin en la mesa de negociaciones. Las FARC pudieron haber exigido la libertad de Trinidad desde el principio, pudieron haber dicho que sin l no hay mesa de negociacin. Pero prefirieron confiar en los buenos oficios de lo que ellos, en su carta, llaman las oligarquas dominantes. La rendicin de las FARC es tan absoluta que ni siquiera fueron capaces de conseguir la libertad de Trinidad. En su afn de arrancar con el proceso de paz, dejaron todo a la suerte de lo que diga el gobierno.



Las Drogas



Algunos liberales intentaron explicar la decisin de Obama por la naturaleza del crimen por lo cual Trinidad fue condenado: el narcotrfico. Primero, no es tan cierto que l jug el papel que dicen. Pero an si fuera cierto y Trinidad fuera un narcotraficante como dicen los norteamericanos, eso no representa ningn problema para ellos. Bill Clinton nos dio el Plan Colombia, un plan contrainsurgente disfrazado como un elemento ms en la guerra contra las drogas. Sin sonrojarse, Clinton perdon al narcotraficante Harvey Weinig, un abogado neoyorquino condenado por lavar 100 millones de dlares para el Cartel de Cali. Gracias al perdn presidencial Weinig puede ejercer como abogado de nuevo. Esa es la clase de personas que perdonan en los EE.UU.



Sonia



Y por qu solo hablan de Simn Trinidad en su carta? por qu no piden la libertad de Sonia? Sonia tambin fue condenada por narcotrfico. Segn el fallo, import cinco kilos de cocana a los EE.UU. y an si fuera cierto, es mucho menos de lo que lav Weinig. Pero Sonia no es mencionada por las FARC. Por qu? Acaso no es una guerrillera, luchadora como Trinidad? Hay diferencias entre ella y Trinidad, pues ella nunca ocup un cargo tan alto en las FARC como Trinidad, ella es de origen campesina, Trinidad de una familia rica. Todos son iguales en las FARC, dicen, pero como en la famosa novela de Orwell, Rebelin en la Granja, algunos son ms iguales que otros.



Con su carta, las FARC muestran que confan en la burguesa, sus instituciones, hacer lobby y la bondad de los que nos gobiernan tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Sonia y Simn Trinidad cumplirn sus largas condenas, porque las FARC no solo albergaban una esperanza humana, sino confiaban en las bondades de sus enemigos, un grave error y hasta traicin de sus supuestos postulados polticos.