Mi No, nunca legitimar tu S

Es que flipo, no veis normal que la gente decida? Comentario en Facebook.

Que la gente decida es lo normal. Es lo que hacemos todos lo das, son decisiones sobre nuestro devenir, son decisiones individuales: que comer, como vestir, que estudiar, trabajar para ganarte la vida, a quien querer y a quien odiar, si tener o no tener hijos, elegir amigos, rechazar amigos, comprar, vender, a quien votar o que votar en un proceso democrtico,... Etc. Son decisiones que nos ataen, que nadie puede tomar por nosotros. Tienen que ver con la mxima del derecho a decidir sobre el propio cuerpo que reclama el feminismo frente al machismo, frente a la penalizacin del aborto y frente a la pretendida superioridad masculina. Es un derecho individual, de la mujer, que define el objeto sobre el que se reclama el derecho, su propio cuerpo. No hay equvoco posible. (Del artculo Derecho a Decidir versus Democracia Radical ).

Es evidente que la persona que lanza la pregunta sobre la normalidad, o no, en la capacidad de decidir de la gente lo hace en un debate, Cmo no?, sobre el proceso secesionista instalado en la sociedad catalana. Y claro! El problema es convertir una idea coloquial en una categora. Y cual es la estafa? Trasmutar un concepto que podramos equiparar como compendio de los Derechos Humanos , o bien con el "libre albedro" y el "yo soy yo y mis circunstancias"... es decir la libertad que tenemos de tomar decisiones individuales, siempre dentro de una sociedad y de la ley de la que esa sociedad se ha dotado, en un derecho colectivo y unificador, totalizador.

Y eso en mi pueblo lo llamamos: confundir el tocino con la velocidad. Es querer trasladar por analoga la capacidad de decidir de cada cual a una parte, a un conjunto, de la sociedad, como si de un organismo nico y monoltico fuera. Es en definitiva despreciar los derechos del resto que no piensa como tu.

No quiero entrar aqu en debates sobre las falsas diferencias que parecen generar dicho privilegio, ni sobre el victimismo que les acompaa. Ni sobre el abandonado derecho de autodeterminacin por el secesionismo conscientes de la imposibilidad de su aplicacin.

Todo el debate secesionista bascula, ltimamente, entre el derecho a decidir y el referndum. Aunque parece lo mismo no lo es y segn sea la coyuntura se habla de una o de otra cosa. Ahora ms del ltimo pues parece ms rentable, ms concretizable. Permite echar en cara quienes nos oponemos nuestra actitud antidemcrata. Es un chantaje directo.

Derecho a decidir = derecho de secesin

Cuando el nacional-catalanismo reclama ejercer mediante referndum el derecho a decidir lo que afirma es que tiene derecho de secesin. La secesin nunca se ejerci como derecho sino como hecho, acompaada siempre de violencia.

El supuesto derecho a decidir tan solo se basa en el deseo de una parte de la poblacin de un territorio a segregarse del todo. Es el nico argumento esgrimido por los procesionistas, tan simple como eso!. Por ello sera valido el deseo de la zona metropolitana de Barcelona de segregarse de Catalua, o los barrios de Sant Gervasi, Pedralbes o Sarria hacerlo de Barcelona, o los de Valdevebas o La Moraleja segregarse de Madrid. Pero claro esa no es la cuestin. El derecho reclamado solo es para independizarse Catalua de Espaa, derecho que no corresponde al mbito cataln.

Lo ms llamativo es que la Generalitat si tiene competencias sobre educacin pero no parece dispuesta a someter a la decisin democrtica de los catalanes si la enseanza ha de ser monolinge en cataln o bilinge en castellano y cataln. Tampoco parece muy dispuesto a un proceso de presupuestos participativos. No. Y que conste que sobre esas materias si tiene competencias pero ay! Su reivindicacin democrtica la hace hacia arriba reclamando la que no le corresponde pero evitando la democracia que si puede realizar. Podemos llamarle demagogia o hipocresa.

Los orgenes del debate

Veamos. Todo el debate empez con una entrada del amigo Andrs Parra (nos tiene acostumbrados a otras ms sesudas) en la que afirmaba:

En mi nombre, NO!:

- A una Catalua independentista.

- A una Catalua monolinge.

- A la ocupacin del espacio pblico por las banderas independentistas.

- A las embajadas y los fastos de la independencia sobre la necesidades sociales, sanitarias, educativas.

- No, por la libertad, la Constitucin y la fraternidad. Por la democracia, No al nacionalismo!

La primera contestacin: Pues cuando haya un referndum votas no!!!.

Y esta es la gran trampa que de forma tan simple nos tiende el nacionalismo.

Conscientes de su fracaso tras el 27S y del descenso de sus postulados entre la poblacin pretenden apurar y forzar el conflicto. En mi ltimo artculo ya indicaba que el secesionismo no supera el 36% del censo de Catalua. Aunque en votos emitidos pueda parecerlo, nunca ha llegado ni al 50%. Concretamente en las autonmicas de 2015 se quedo en el 47% de votos y en las generales de junio de 2016, siendo magnnimos muy magnnimos- y considerando a la mitad de los votantes de En Com Podem como independentistas, los votos fueron poco ms del 44%. Ver grfica y cuadro de datos y notas al pie.

Por eso Puigdemont sita en mesa presidencial a Ada Colau en la Cumbre por el referndum en el Parlament de Catalunya y ella se deja querer. Son conscientes de que si se convoca un referndum necesitan los noes de aquellos que, siendo contrarios a la independencia, estn de acuerdo con el consabido derecho a decidir. En el seudo-referndum del 9N el resultado fue un fracaso y hoy estaran dispuestos a dar por validos esos datos con tal de superar el 50% de participacin (que no se supero en aquel momento: menos del 37% del censo).

Solo pueden crecer en noes y los necesitan para legitimar sus menguados ses. El problema es que los nmeros no cuadran a pesar de que los medios de comunicacin, prensa escrita catalana y TV3 y por que no? 8TV, estn en pomada.

Cuando un No, legitima un S

Si yo decido votar en un referndum para la independencia de Catalua estoy aceptando que Catalua tiene derecho a ser independiente. Y eso es as, independiente de lo que yo vote; estoy reconociendo que Catalua es soberana y puede decidir unilateralmente sin contar con el resto de los espaoles.

Pero mi No, no solo significa estar en contra de la independencia de Catalua, mi No significa que Catalua no tiene derecho a segregarse unilateralmente de Espaa.

Por eso no puedo votar No en un referndum independentista. Mi no es no votar. Sera una abstencin activa, no un me da igual, no. La abstencin en el seudo referndum del 9N de 2014 fue la negacin de la soberana unilateral de Catalua por parte de la mayora de los catalanes; por activa o por pasiva, pero lo fue.

El nacionalismo necesita legitimarse y nada como un referndum, aunque lo pierdan, para que se le reconozca el derecho a separarse. Si el gobierno espaol, sea de derechas o de izquierdas, permite un referndum, siquiera consultivo y sin efectos legales, esta poniendo la base para una legitimacin de la secesin.

Espaa nacin poltica

En la izquierda se tiene complejo para nombrar una realidad: Espaa existe y es una nacin poltica. Una nacin poltica que se constituye con la Pepa, de prxima celebracin, superando el antiguo rgimen feudal.

Es necesario que la izquierda recupere ese proyecto de nacin poltica, es hora de tener un proyecto de izquierdas para Espaa: La Repblica de ciudadanos libres e iguales. Artculo 1 de la Constitucin de la II Repblica: Espaa es una Repblica de trabajadores de toda clase, que se organizan en rgimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus rganos emanan del pueblo.

Ada Colau toca la flauta del derecho a decidir para arrastrarnos al abismo fraticida de la secesin. Su responsabilidad en el derribo de la izquierda y del sometimiento de esta a los intereses de la derecha nacional-catalanista es muy grave. Las clases trabajadoras de Catalua y de toda Espaa tomarn conciencia de ello, espero que sea ms pronto que tarde. Pero el mal ya est hecho: ayer pidi a todos los participantes del proceso de construccin de su proyecto trabajar ms que nunca por el referndum .

Lo dicho: Mi No a la secesin es tan contundente que no te lo regalo, ni para legitimar tu S.

1. Elaboracin propia en base a datos oficiales de la Generalitat de Catalua y del Ministerio del Interior.

2. A tener en cuenta que en las autonmicas de 2015 el PSC estuvo en contra del referndum. Se hace igualmente el calculo de Soberanistas + PSC siendo el nico momento en el que ms de la mitad de la poblacin estara de acuerdo con el DaD, pero tal valor es cuestionable por lo indicado antes. En las generales volvi a su indefinicin.

3. En todo caso la suma de votos de CSQP o ECP (bien en el area de independentistas o en el de soberanistas) y los del PSC (como soberanistas) es especulativa y positiva, y es muy difcil confirmar ese posicionamiento entre sus votantes.

Vicente Serrano. Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y autor del libro El valor real del voto

