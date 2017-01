La estupidez humana tena que ser negro

La seora Carmen una humilde, respetuosa y responsable empleada del servicio domstico. El pasado 25 de noviembre vivi una experiencia inolvidable en la ciudad de Cartagena. Pero como no va a ser inolvidable experimentar la terrible nocin del racismo y la segregacin social que se han vuelto muy comn en estas tierras. Partamos de una nocin algo impregnada en el argot popular; el ser pobre, negro y feo es sinnimo de una exclusin radical, es una lstima saber que todava en una sociedad pluri-etnica como es la Colombiana persistan pensamientos de esa ndole.

La historia de nuestros tiempos ha demostrado que el pueblo afrodescendiente ha sido utilizado de diversas maneras: desde Simn Bolvar que les prometi acabar con la esclavitud a costa de ser incorporados en las filas del ejrcito patriota, curiosamente se llega a la independencia y Bolvar le falla al pueblo Afro, por eso en cierta parte del Pacifico no es muy grata la imagen del libertador. Bien lo narraba el Joe Arroyo en una de sus sabias letras sobre la rebelin: Un matrimonio africano / Esclavos de un espaol / l les daba muy mal trato / Y a su negra le peg / Y fue all / Se rebel el negro guapo / Tom venganza por su amor / Y an se escucha en la verja: No le pegue a mi negra. Vase: http://www.elespectador.com/opinion/el-reglamento

En efecto, la seora Carmen no ha sido la nica persona en vivir este tipo de discriminacin. Le ha pasado a pensadores, filsofos, escritores, futbolistas, profesores, militares entre otros. Pero pareciera que no hubiera una gota para derramar esta copa. An persiste la negacin y la no-aceptacin del otro, un claro ejemplo lo pude vivir en mi infancia, al ser el hazme rer del colegio porque mi madre era negra y mi hermano tambin, y por si fuera poco mi color de piel no era del agrado de los compaeros. Entonces, ac aplica el dicho que hasta el nio reproduce este tipo de prcticas ms inhumanas.

Un dato curioso de esta experiencia es que sucedi en el Club Naval Santa Cruz de Castillogrande adscrito a la Armada Nacional. Pareciera que a los administradores, militares y marineros no se les enseara a profundidad la historia de su propia institucin o bien pueden recordar la histrica figura de nuestro Almirante Jos Prudencio Padilla Lpez, un gran lder afro proveniente de una familia humilde de constructores de barcos medianos, es decir una familia que asaba para comer como se escucha en el adagio popular. Vase: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/club-naval-pidio-disculpas-carmencita-empleada-domestic-articulo-675966

El caso de la seora Carmen merece mayor atencin, no se trata de mostrar el desplante que vivi, al ser despreciada por su condicin de empleada del servicio domstico. Sino por la forma en que fue tratada al interior de la institucin, como si fuera una ciudadana de segunda categora para los anfitriones de la fiesta. Si supieran la gran labor social que ha realizado a lo largo de su vida al servicio de las familias. Vase: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/281409-se-nos-seco-el-alma-dice-el-negro1

Lo complejo del asunto es recordarles a las elites, los grupos polticos y la clase social de nuestra poca que el tener una condicin tnica y racial diferente no es sinnimo de ignorancia ni pobreza. Por el contrario, implicara recordarles la fuerte labor que han hecho los afros para el desarrollo de un mundo ms justo y lleno de esperanza, basta con recordar los grandes aportes de personajes como: Martin Luther King, Muhammad Ali y Malcom X Franz Fanon, Boubacar Boris Diop y Aim Csaire entre otros.

Ahora por el sendero colombiano: la ministra Paula Moreno, el literato Arlond Palacio, el pedagogo Andrs Felipe Velsquez, la maestra Nancy Palacios Mena, la sociloga Aurora Vergara, el gestor cultura dison Palacios, el poltico Guillermo Ral Asprilla, el cientfico Ral Cuero, el maestro de los compositores Petronio lvarez, Jairo Varela, Junior Jein, Chocquibtown. Por el lado del deporte: Oscar Figueroa, Catherine Ibarguen y Mabel Mosquera entre otros. Tendra todo un repositorio para mencionar los grandes aportes que ha realizado el pueblo afro en el desarrollo de esta pueblo sin nacin.

En conclusin, La estupidez humana no puede superar la inteligencia con la que ha sido dotado el ser humano. Es una lstima que este tipo de acciones suceda y persista en la sociedad colombiana. An ms, saber que para ciertos sectores sociales el proceder del Pacfico o tener un color de piel distinto simboliza ser un sujeto de clase baja, y con una mentalidad de pobreza. Nos queda seguir luchando en medio de este camino tan incierto por causas justas como es el respeto y aceptacin de la condicin humana.



Jos Javier Capera Figueroa es Politlogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista poltico y columnista del Peridico el Nuevo Da (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelin.org (Espaa).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.