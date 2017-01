Entrevista a Larry Cohen, secretario general de Our Revolution

Impulsaremos una ofensiva a gran escala contra cualquier tipo de recorte social

CTXT

Larry Cohen no tena tiempo que perder. En el momento en que se hizo evidente que Bernie Sanders no se enfrentara a Donald Trump como candidato demcrata, fund, junto a un grupo de trabajadores de Sanders, una agrupacin heredera de la campaa a senador del socialdemcrata. La organizacin, denominada Our Revolution (Nuestra Revolucin) pretende impulsar las fuerzas progresistas alentadas por la tentativa de Sanders de acceder a la presidencia. El grupo lo constituy la legin de simpatizantes y voluntarios de Sanders incluida una enorme lista de correos electrnicos- con el fin de crear una estructura que apoye iniciativas y candidatos progresistas en todos los mbitos del gobierno de Estados Unidos. Cohen, veterano colaborador de Sanders y lder sindical que ejerce como secretario general de Our Revolution, respondi a la llamada de CTXT unas horas antes de la toma de posesin de Donald Trump para comentar las intenciones de la organizacin, su funcionamiento interno de estilo populista y su agenda, as como el modo en que la agrupacin pretende presionar tanto al gobierno de Trump como a la clase dirigente demcrata para lograr un cambio progresista.

Empecemos con un poco de historia: el pasado mes de marzo, CTXT public un anlisis de Nathan J. Robinson, editor de Current Affairs, que en esencia predeca que si los demcratas presentaban a Hillary Clinton como candidata, perdera porque nicamente Bernie Sanders podra derrotar a Trump. Cree que ocurri as? Estaba Hillary Clinton destinada a perder?

Yo no dira que estuviera destinada a perder. En cualquier otra democracia habra resultado elegida. Gan en voto popular por 2,8 millones de papeletas y tenemos lo que yo calificara de una democracia muy limitada en muchsimos aspectos. Sin embargo, yo particip activamente en las primarias y dira que era evidente que plantear una campaa negativa basada en los aspectos nocivos de los republicanos le acarreara problemas. Lo importante de Bernie desde el principio, y siempre ha actuado as le conozco desde hace 25 aos, es que se presenta como candidato para algo. Si de algo le puede acusar la gente polticamente, es de que no hizo campaa muy en contra de Clinton, sino que se centr en su agenda: la asistencia sanitaria, la enseanza superior, el empleo, la raza, el medioambiente, la injusticia social. La campaa se haca esencialmente para algo. En la medida en que fuese en contra de algo, sera contra los demcratas corporativos.

Usted ha afirmado que hubo quien critic a Sanders por no competir suficientemente contra Hillary Clinton. Retrospectivamente, cree que fue una buena decisin apoyarla como candidata tras perder las primarias? En su momento mucha gente no lo aprob.

A juzgar por el historial de Bernie, creo que detesta el tipo de poltica que ejerce Donald Trump en conjunto. La poltica de crear divisiones, en particular la de dividir a la clase trabajadora, eso lo detesta. Una de las razones por las que se present a candidato demcrata fue porque no quera que se repitiera lo del ao 2000. Si se hubiera presentado como independiente, es muy probable que hubiera obtenido un resultado similar, aunque el hecho de presentarse como independiente le habra hecho cargar con la culpa de la eleccin de Donald Trump. De modo que su oposicin a Donald Trump y a cualquier otro republicano fue siempre mayor que su oposicin a Hillary Clinton.

Our Revolution, la agrupacin heredera de la campaa de Sanders, cuya secretara usted preside, arranc antes de que finalizaran las elecciones. Por qu fue as y cul es su cometido como organizacin?

Durante la campaa de Sanders todos hablbamos de revolucin poltica, no solo de alguien que habra sido un magnfico presidente y que es un gran lder. A lo largo de toda la campaa la idea era: Involucrarse, organizarse tanto para temas especficos o con el fin de elegir a alguien para la junta escolar o el congreso y crear un movimiento poltico. A medida que avanzaba, la campaa se centraba ms en Bernie, pero en un principio se pretenda, en igual medida, crear un movimiento poltico de masas.

Our Revolution es heredera de esa idea, del principio de creacin de un movimiento?

As es. Gracias a Bernie Our Revolution tiene la informacin y los voluntarios de cada distrito electoral procedentes de la campaa, adems de muchos grupos de base, aproximadamente 900. Seguimos intentando encontrar el modo de articularlo todo, y todo se complica, obviamente, cuando tienes un candidato que todos acaban adorando adems de votarlo, es una fuerza unificadora. Sin esa campaa presidencial, al menos de momento, tienes que construir una unidad que se base en otros aspectos. Es mucho ms complicado.

Qu ha hecho la organizacin desde que se form y cmo han ido evolucionando sus objetivos?

Por el camino ha habido gente que se ofreci para presentarse a las elecciones. Parte de un compromiso implcito era que cuando alguien se ofrece, le apoyamos. Crecimos rpidamente y, antes de las elecciones de noviembre, tenamos ms de cien candidatos, que es mucho para algo totalmente nuevo. Tuvimos que ingenirnoslas para ayudar a atraer voluntarios y dinero para esas cien campaas. Porque ninguno de ellos eran demcratas corporativos, si no, no hubieran recibido nuestro apoyo. Todos tenan problemas de recursos.

El siguiente paso eran las medidas sujetas a consulta. Tenemos la firme creencia de que las propuestas, incluidas las que se pueden presentar para que el gobierno estatal o municipal las someta a votacin, junto con los candidatos, son parte de la forma en la que podemos cambiar las cosas. Tenamos 15 medidas importantes sujetas a consulta, entre las que se inclua alguna relativa a dinero y poltica, as como a la asistencia sanitaria, el derecho a voto y la pena de muerte.

Trabajamos para movilizar a los votantes, no solo para el congreso, sino tambin para la gente que vive, por ejemplo, en Black Hawk, Iowa, donde apoyamos a los candidatos que queran un supervisor de condado. Tambin trabajamos en lo que se llama la compatibilidad del pequeo donante, que tiene un equivalente gubernamental independientemente de lo que los candidatos obtengan de pequeos donantes como forma de compensar las grandes cantidades de dinero en los procesos electorales. Tenamos a 8.000 personas trabajando para que se aprobara en Howard County, un gran condado de Maryland.

La tercera cuestin eran las propuestas. Desde el principio abordamos el Acuerdo Transpacfico. Estuvimos cerca, pero no conseguimos que entrara en la plataforma del partido demcrata. Entonces nos manifestamos en contra en distritos electorales clave. Movilizamos esas bases y conseguimos que una cantidad ingente de personas, ms que ninguna otra organizacin, llamaran a sus representantes en el Congreso. Se trataba de circunscripciones muy disputadas, y logramos que la gente les dijera: Por qu no sales a la palestra, por qu no te defines? Por qu no te opones al Acuerdo Transpacfico? Esa batalla la ganamos.

A partir de aqu acabamos trabajando en otros problemas como defender la reserva india Standing Rock Sioux, o ahora apoyando refugios a escala municipal. Tambin nos tomamos muy en serio la lucha por la asistencia sanitaria. Nos oponemos a cualquier recorte en sanidad. El lunes [16 de enero] retransmitimos en directo desde Michigan la charla que Sanders daba ante cientos de miles de personas, que firmaron para abordar dicho asunto. Tambin estamos bloqueando los nombramientos del gabinete de Trump. Realizamos una accin directa en Des Moines, Iowa, donde un centenar de personas entraron en el despacho de Chuck Grassley, jefe del Comit del Senado para Asuntos Judiciales. Por qu estaba imponiendo una vista antes de que Jeff Sessions fuera nombrado Fiscal General? Esa lucha la llevamos a Iowa, no solo a una sala oscura del congreso de aqu. Todos esto son aspectos de lo que llamara una combinacin de resistencia, adems de una forma de seguir impulsando la idea de lo que podra ser este pas.



Cmo funcionan dentro de la organizacin? Ha mencionado propuestas y candidatos que respalda, cmo los elige?



En la mayora de los casos son ellos los que nos eligen. Tenemos aproximadamente 900 grupos de base. La mayora de nuestras propuestas e iniciativas proceden de dichos grupos. Un grupo puede hacer lo que quieran sus miembros, para empezar. No tratamos de controlar a ninguno. En ese aspecto es un movimiento populista similar a Podemos.

Supongamos que te presentaras para alcalde de algn sitio y quisieras apoyo nacional, obtencin de fondos a escala nacional. Hay un proceso de aprobacin que acaba en el comit poltico de nuestra junta. De nuevo, si solo quieres apoyo local, los grupos locales van por su cuenta. La junta est formada por 11 personas, todas figuran en nuestra pgina web. Todas son conocidas activistas. Hay un comit poltico presidido por la senadora de Ohio Nina Turner. Si la gente quiere apoyo a escala nacional acaba llegando a ese comit poltico, a menos que haya un consenso a escala municipal, en cuyo caso queda refrendado automticamente.

No surgen problemas con dicho proceso de evaluacin?

Hay casos en los que te encuentras con grupos que compiten entre s y que reclaman que se realice una solicitud progresiva para recibir apoyo. Para lograr la aprobacin, tendra que pasar por dicho comit o podra no haber refrendo. Dicho de otro modo, demasiados conflictos, olvidmoslo.

Actualmente hay aproximadamente diez estados organizando comits, como es el caso de Texas, Maryland, Wisconsin, Minnesota y Massachusetts. Es probable que crezcan, lo que significa que esencialmente pueden ser Our Revolution en esos estados. Entonces acordarn ese tipo de decisiones, pero adems obtendrn recursos a escala local. Hay una premisa por la que forjamos nuestro poder poltico en los estados y despus en el gobierno municipal, no solo a escala nacional.

Otro asunto que no he mencionado es que muchos de nuestros grupos estn intentando participar en la reorganizacin del Partido Demcrata. Algunos de ellos son independientes del Partido Demcrata, pero la mayora quiere cambiarlo y est intentando hacerlo a escala nacional apoyando la presidencia de Keith Ellison. En California, el pasado sbado [14 de enero], eligieron a 1.100 personas para la convencin estatal. Estas proceden de cada asamblea de distrito. Nosotros enviamos 100.000 mensajes de texto personales para que los ciudadanos acudieran a votar. El resultado fue que la mayora de la gente que va a una convencin estatal es claramente de base progresista. Esto no haba ocurrido anteriormente.



Lo que usted describe es algo as como un proceso que se cuece a fuego lento. Por qu no formar un partido poltico a la izquierda del Partido Demcrata, en vez de tratar de reformarlo? Sanders nunca perteneci a los demcratas, no?



No, por una parte, Bernie nunca ha pertenecido al Partido Demcrata. Por otra, durante los ltimos 25 aos, ha participado en los caucus como demcrata para el Congreso. Esto le permiti lograr una posicin de liderazgo. Eso es lo que yo llamo estrategia hacia dentro y hacia fuera. Sin duda es complicado, incluso a veces confuso. Estos grupos intentan funcionar como si estuvieran creando un partido, pero no son un partido aparte. La razn es la forma en que est estructurada lo que llamamos democracia, dificulta mucho salirse de esa dinmica a menos que tengas una base gigantesca de millones y millones.

En la medida que podamos reestructurar el Partido Demcrata, puede convertirse en un partido nuevo. En este pas hay una cantidad ingente de problemas estructurales, pero tambin tenemos el contenido, que es por lo que la gente est verdaderamente entusiasmada. Dicho de otro modo, quines son los candidatos, qu defienden, cmo logramos justicia medioambiental, racial, social y econmica. La clave es el modo en que se equilibra todo lo anterior. Si tienes otro partido, y tenemos muchos a la izquierda, la cuestin es cmo llegar a un punto en el que puedas ganar unas elecciones.

En Richmond, California y en otros lugares Our Revolution apoy a ciudadanos que se presentaron como independientes y de hecho, en algunos casos, gan. Es un debate justo que hay que mantener.

Hablemos de propuestas. Cmo definira lo que defiende Our Revolution?

Nosotros lo definimos como justicia medioambiental, social y econmica. Y cmo se define algo as? Intentamos proceder como hicimos en la propia campaa. Lo cual se traduce en 15 dlares de salario mnimo; eliminar la matrcula en colegios comunitarios y universidades pblicas, asistencia mdica pblica universal y no slo para mayores de 65 aos, una poltica comercial totalmente diferente; acabar con los encarcelamientos masivos; establecer el derecho a votar de forma automtica; como en cualquier pas, sacar las grandes fortunas de la poltica. A largo plazo, se tiene que luchar por estos objetivos a escala nacional pero, mientras tanto, trabajaremos en asuntos acordes con pequeos donantes como la ciudad de Nueva York en el ayuntamiento, e intentar expandirlo por todo el pas donde sea posible. Ese es el hilo narrativo. Del libro Our Revolution seran los diez ltimos captulos.

Usted tiene un pasado laborista. Parece que hubo una divisin entre la direccin de los sindicatos y sus bases durante la campaa de este ao. Muchos de los miembros de los sindicatos no votaron por Clinton en las elecciones generales. Sin embargo, la direccin de muchos grandes sindicatos optaron por ella en las primarias. Qu le indica este dato sobre la relacin entre los sindicatos y un movimiento como el que usted est intentando formar?

Mucho. De hecho, escrib un artculo sobre ello. Est publicado en el New Labor Forum. En l preguntaba: Creemos que la clase trabajadora puede ganar? Creemos que podemos elegir un gobierno que defienda a la clase trabajadora? Si es as, tenemos que apoyar a candidatos como Bernie Sanders, ya que no van a caer del cielo.

En las primarias muchas encuestas a pie de urna mostraron que los afiliados a sindicatos votaron por Bernie, independientemente de lo que el sindicato hubiera hecho a escala nacional. Un dato muy elocuente, que incluye estados clave como Wisconsin y Michigan. Debera haber supuesto una llamada de atencin, por cierto. Creo que muchos afiliados estn hartos. Pas mucho tiempo en la fbrica de Carrier en Indianpolis antes de las primarias, no solo por Bernie, sino para ayudarles a crear un movimiento masivo para defender sus trabajos. Nos manifestamos por las calles de Indianpolis. Bernie acudi y habl.



Tenemos que hacernos cargo de asuntos como ese, luchar por nuestros trabajos en vez de decir cosas como: Nos encaminamos a una economa de servicios, no se pueden defender los puestos de trabajo de manufacturacin como dijo el presidente Obama. Lo cierto es que estbamos promocionando la exportacin de trabajos de manufacturacin, a diferencia de cualquier otro pas del mundo. Los EE. UU. tienen un dficit comercial de medio billn de dlares al ao. La mayor parte procede de la manufacturacin. Parte de las prdidas de puestos de trabajo de manufacturacin se debe a la automatizacin adems de otros factores, pero hay varios millones de trabajo de manufacturacin relacionados con una poltica comercial que en realidad favorece la exportacin de estos empleos. La gente est harta, en particular los afiliados a los sindicatos. Esto ha derivado en una aversin hacia los polticos que dicen a la gente que no se va a hacer nada al respecto. Aunque no es el nico factor, eso es lo que, entre otras cosas, se ha visto reflejado en las elecciones de este ao. En las primarias esa es la razn por la que ganamos parcialmente Michigan, Indiana y Wisconsin, Minnesota y West Virginia.



Muchos de esos lugares optaron por Trump en las elecciones generales.

S. Es cierto, algunos eran los mismos votantes. Recientemente, Bernie organiz una asamblea pblica en Kenosha, Wisconsin, en el saln de los trabajadores del sector del automvil. Lo emitieron en la NBC y era sorprendente ver que en los dos paneles que mostraron, deliberadamente, con los votantes de Trump, todo el mundo, excepto una persona de un panel dijo: Yo te habra votado a ti, Bernie. Muchos de esos votantes de clase obrera crean, aunque fueran republicanos, en primarias abiertas, estaban deseando votarle porque en realidad crean en lo que reflejaba, l era uno de ellos, era autntico. No viva con los ricos, no formaba parte de la lite.



La lite llega hasta la direccin sindical, llega a la direccin de organizaciones sin nimo de lucro que estn bien financiadas y, llega a los grupos de presin empresariales que estn en ambos partidos. Solo hay que observar la votacin esta semana, en la que hubo, creo, 12 demcratas votando en contra de permitir que se importen frmacos de Canad porque obtienen enormes aportaciones de las empresas farmacuticas. Los votantes son inteligentes, entienden lo que pasa, se dan cuenta.

Usted ha mencionado la palabra resistencia. Las relaciones de fuerza han cambiado mucho desde que lanz Our Revolution, en particular ahora que tenemos al presidente Trump y una supermayora republicana. Sin embargo, gran parte de lo que ha descrito est relacionado con procesos que llevan su tiempo. Qu se debera hacer ahora bajo la presidencia de Trump? Sanders sorprendi a algunos al decir que, al menos al principio del proceso poselectoral, estaba abierto a trabajar con Trump. Est Our Revolution abierto a trabajar con Trump?



Vamos a situarnos en la realidad. No estamos trabajando con Trump, estamos trabajando contra Trump. Estamos trabajando prcticamente contra todos los nombramientos de su gabinete. Estamos pidiendo aliados en el Senado, que es donde tienen que ir esos nombramientos, para solicitar y utilizar las 30 horas completas que tenemos para oponernos a cada uno ellos. Estamos apoyando las manifestaciones del sbado [21 de enero].



Impulsaremos una ofensiva a gran escala contra cualquier tipo de recorte social como la asistencia sanitaria pblica para mayores de 65 aos y personas de bajos ingresos, la seguridad social y mantener la Ley de Servicio de Salud Asequible. Obviamente, no van a mejorar esta ltima ley. A nosotros nos gustara mejorarla con una asistencia sanitaria universal. Podramos continuar y no parar, pero estamos preparados para encontrarnos con una resistencia generalizada, tanto en propuestas como en aspectos como los nombramientos.



La razn por la que le he preguntado es porque el pronstico est exageradamente en su contra, en contra de casi todo lo que ha expuesto como el programa de lo que Our Revolution defiende. Hasta qu punto pueden trabajar dentro de las instituciones cuando Trump y los republicanos van a detentar el control de casi todas ellas?

Un ejemplo sera cmo paramos el Acuerdo Transpacfico. No lo detuvimos en el Senado, sino en el pleno. Donald Trump apenas tuvo nada que ver con su paralizacin, tal vez un 1%. Es que a Paul Ryan [presidente de la Cmara de Representantes] le fallaron al menos 65 republicanos y no pudo ganar el caucus. En el lado demcrata tenamos a 160 de 188.

He dedicado cinco aos, una parte importante de mi tiempo, a luchar contra el TPP. Tuvimos que ir a las bases republicanas, a sus condados y crear una oposicin entre la gente que puede que siga votando a los republicanos. De otro modo no lo hubiramos logrado. No podemos quedarnos en nuestra trinchera y pretender ganar. Es uno de los problemas que tiene la gente de izquierdas de este pas. Tenemos la obligacin de intentar detener a los que estn en contra de la clase trabajadora, a las agenda hostiles con las minoras.

Para lograrlo vamos a tener que salir y hablar con la gente que haya podido votar a Trump, o que votaron por otros republicanos, que son clase trabajadora en un sentido amplio, y tambin conseguir que la gente participe activamente. Aunque estuvieran en contra de Trump, muchsima gente no vot. Tenemos la peor participacin electoral del mundo. Tenemos que organizar a la gente, a los que no votaron o a los que votaron a Trump, Clinton, Jill Stein o a cualquier otro. Esa es la estrategia para ganar, aunque sea para oponer resistencia como hicimos con el presidente Obama con el TPP durante cinco aos. Tal vez no sea agradable, pero es la forma en que ganamos.

Lo lograron adentrndose en el otro bando, si lo he entendido correctamente.

Tres cuartas partes de lo que hicimos fue preparar a los demcratas para que votaran en contra. Una cuarta parte fue alentar a los republicanos para crear las condiciones necesarias para que las bases aumentaran la oposicin. De otro modo no hubiramos ganado. Podemos darnos palmaditas en la espalda todo lo que queramos, pero el objetivo clave era bloquear el TPP y que los republicanos tuvieran que decir: no, no lo apoyamos. De modo que en realidad se trata de construir un apoyo mayoritario. El populismo progresista de Podemos, en Espaa, es un buen ejemplo. En este pas vamos a necesitar una slida fuerza populista como Podemos, si pretendemos crear mayoras. He ledo y seguido a Ernesto Laclau y creo que esas ideas son cruciales en este pas, al menos tanto como en Espaa.

Traduccin de Paloma Farr.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170118/Politica/10729/sanders-trump-partido-dem%C3%B3crata-populismo.htm