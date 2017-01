Y quines son los responsables de que arda Chile y sufra su pueblo?

Aqu, en esta drama ecolgico y humano terrible que vive Chile hay responsables de las condiciones facilitadoras de catstrofes de este tipo. Qu hizo en su momento el Sr. Ricardo Lagos, ex presidente, para prevenir el riesgo recurrente de catstrofes naturales como los incendios forestales? Recordemos que Lagos es en este sentido ms imputable que otros ex mandatarios. En mayo del 2007 Ricardo Lagos fue nombrado por el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon miembro de una Comisin Especial de tres para analizar el cambio climtico. Hizo recomendaciones para Chile en aquel momento o justo despus para evitar en algo los riesgos de los cuales necesariamente haba tomado consciencia? No hay constancia.

El candidato PPD, que hoy presenta un programa poltico para el futuro, en su momento no supo ejercer su influencia que haba aumentado considerablemente despus de su mandato (los empresarios lo amaban) para prevenir las catstrofes inminentes. Los estudios de paneles cientficos acerca del inexorable calentamiento climtico y los peligros del factor 2 (aumento de dos grados Celcius para este siglo ya estaban cientficamente sentados. Estamos a 0.7-0.8 de aumento).

Recordemos que el Panel intergubernamental Acerca del Cambio Climtico PICC, en ingls IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change fue creado en 1988 a pedido del G7 y est bajo el paraguas de dos instancias de la ONU, La Organizacin Meteorolgica Mundial y el Programa de la Naciones Unidas sobre el Medioambiente. El mandato es actualizar el conocimiento acerca del cambio climtico y hacer recomendaciones generales a gobiernos.

Elemental. Chile es un pas pirgeno y telrico. Con respecto a esto ltimo, Lagos sabindolo, estuvo tentado, en un pas con estas caractersticas objetivas, de resolver el problema energtico construyendo centrales nucleares. Adems, uno que otro acadmico chileno negaba el calentamiento global y, por supuesto los empresarios a quienes no les convena hablar del tema. Esto era hace slo 10 aos (*).

Y como con Piera gobernaron los tecncratas al servicio de las forestales y las grandes empresas tampoco se utiliz el principio de precaucin para calcular riesgos, prevenir, dotarse de equipos, formar brigadas de intervencin profesionales y de voluntarios. En la cabeza de los empresarios y de sus tecncratas obnubilados por el crecimiento, el recurso es explotable al infinito.

Por lo tanto se equivoca la Presidenta cuando declara sta, sin duda, es una catstrofe que excede las previsiones de cualquier sistema normal. Se esperaba una reflexin ms sensata de su parte.

Una catstrofe como sta fue anunciada. Signos precursores sobraron aos anteriores y meses recientes. Pero nada se hizo y un incendio cre las condiciones del otro, junto con una actitud de desidia y de incompetencia por parte del Estado y de los organismos pertinentes. Esto hoy se revela al gran da como una catastrfica tragedia humana abrumadora.

Un pas con nfulas de pertenecer al primer mundo de pases desarrollados asiste pasmado a la vorgine de llamas que lo consume todo dnde llega. Por supuesto, en otras latitudes tambin han habido de manera circunscrita este tipo de tragedias producto de incendios devastadores.

En California ha sido recurrente la destruccin de zonas residenciales y, en Canad, el de la regin de Fort McMurray, en mayo 2016, llamado la bestia concit la atencin de los medios y del pblico. Debido a la gravedad, los gobiernos locales adoptaron planes de prevencin efectivos y comenzaron a reflexionar acerca de la seguridad pblica en un futuro caliente. En general en esos pases los seguros contratados pagan los daos a los particulares.

En Chile es la precariedad total de la gente de pueblo y de campo. Parece que la naturaleza se ensaara con el pueblo que la habita. Y sin embargo ese pueblo no es responsable. Imposible de ignorar que el responsable directo es el modo de produccin humano y sus agentes capitalistas que en todo el planeta han hecho aumentar la temperatura a niveles de riesgo y de peligrosidad extremas (**).

La sed de ganancias de las grandes forestales que pertenecen a los grupos Angelini (hoy afectadas en sus intereses) y Matte, junto con la obsecuencia de las elites polticas que copan la democracia representativa han destruido suelos y acrecentado el peligro.

Pero lo peor es que se ha querido ignorar el peligro que un modo de desarrollo forestal basado en la ganancia a corto plazo representa para el pas. Por el Decreto Ley 701 el Estado y el parlamento se han entregado ao tras ao millonarias subvenciones a las forestales para que empobrezcan y destruyan los suelos en nombre del mismo crecimiento econmico. Fue en octubre de 1974 que se dict el Decreto Ley 701 (DL701) impulsado por el entonces ministro de Economa, Fernando Leniz, e implementado por el director de Corfo de la poca, Julio Ponce Lerou, actualmente conocido por sus negocios mineros y su condicin de ex yerno del dictador, escribe el periodista Alberto Gonzles de Radio Bo-Bo. La iniciativa implicaba una bonificacin de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, beneficio que fue hbilmente aprovechado por las grandes empresas: Compaa Manufacturera de Papeles y Cartones -ms conocida como CMPC- del poderoso Grupo Matte; y el Grupo Arauco, en manos de los Angelini, seala.

Pinos y eucaliptos son altamente combustibles. Es sabido.

Hasta hace poco la casta empresarial adoptaba la actitud negacionista. Bchi, el ex ministro pinochetista negaba hace algunos aos atrs el impacto del cambio climtico para la sociedad humana.

Concluyendo, un Estado ineficiente, sin voluntad ni equipos tcnicos ni humanos para defender el bien pblico y comn que son las tierras, los bosques nativos y buenos, el aire respirable, el agua, los ros, el paisaje, los montes, la flora y fauna; en suma, la vida buena de su gente. Ministerios incompetentes en la gestin de crisis. Los actores clave de la tragedia son: una casta empresarial vida de ganancias que no reflexiona ante la consecuencia de la mquina capitalista desbocada que la mueve; medios que prefieren hablar de violencia mapuche y de pirmanos para desviar la atencin y una casta poltica duoplica corrupta que durante aos ha votado subvenciones a un empresariado depredador.

(*) Leer sobre el tema: Crisis ecolgica y capitalismo: Al Gore, Lagos, y Kempf: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=1131

(**) Leer sobre el tema: El Ecocidio Capitalista-neoliberal, el ltimo libro de Naomi Klein: El Capitalismo Contra el Clima: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=20309

