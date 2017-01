Israel-Estados Unidos

Adis mster Obama, sin pena

Madaniya

El presidente Barack Obama abandona la escena presidencial despus de un mandato de ocho aos marcado por la relacin de Estados Unidos con dos de los principales opositores a la hegemona estadounidense, Cuba e Irn, en contraposicin con una gestin maquinadora de la Primavera rabe y completada por la superacin del contencioso doloroso con Japn (Pearl Harbor e Hiroshima). Pero de una pasividad sorprendente con respecto al primer ministro israel Benjamn Netanyahu, a quien el presidente gratificar al final de su mandato con un regalo exorbitante: una subvencin militar de 38.000 millones de dlares.

Una pasividad insultante del lder estadounidense. Una complacencia corrosiva para la credibilidad y el prestigio de la diplomacia de EE.UU.

Revisin del mandato del primer presidente negro de Estados Unidos

El primer Premio Nobel de la Paz, nunca otorgado a un presidente en activo y que adems se le concedi cuando tom posesin y no al final de su mandato, ha terminado su doble legislatura (2008-2016) con una ayuda rcord a uno de los estados ms belicistas del mundo.

Aqul que inaugur su mandato con un sonoro salam aleikum! al mundo rabe desde la universidad de El Cairo en su clebre declaracin pronunciada en la fecha simblica del 4 de junio de 2009, ha finalizado su mandato con una gratificacin exorbitante de 38.000 millones de dlares al dirigente que ms le ha despreciado a todo lo largo de su doble mandato presidencial.

El nuevo comienzo destinado a mejorar las relaciones estadounidenses con el mundo rabe y musulmn, en ruptura con la era belicista de George Bush jr., se ha revelado como un retroceso y sus crticas a Israel como una broma de mal gusto.

En vez de acallar el cacareo de su interlocutor israel el afroestadounidense ha tenido de recular, acompaando su retroceso con un regalo real de un presidente masoquista a un dirigente xenfobo que burl continuamente su autoridad e hizo fracasar sus intentos de resolver el conflicto israel-palestino.

Calificar, por aadidura, de gigante del siglo XX a Shimon Pres, quien equip atmicamente a Israel en Dimona y orden la carnicera de Cana (sur de Lbano) -la masacre de 106 civiles libaneses refugiados en un campo bajo la proteccin de los Cascos Azules de la ONU, asesinados por la artillera israel en 1996- y para mayor escarnio elevarle a la categora de Nelson Mandela, el antiguo decano de los presos polticos del mundo propulsado al rango de icono planetario absoluto de los pueblos en lucha por la libertad, revela si no un halago rastrero al menos un exceso de celo contraproducente.

Comparar a Shimon Pres con Mandela es escupir a la figura de Mandela, tron Rony Brauman, uno de los fundadores de Mdicos sin Fronteras, en una encendida llamada a la mesura al presidente estadounidense.

Todava ms, en su oracin fnebre, sin duda llevado por un arrebato lrico, el presidente de EE.UU. tuvo la impertinencia de calificar a Jerusaln de capital de Israel, ganndose una vigorosa llamada al orden del Departamento de Estado infamante para una personalidad de semejante nivel de responsabilidad.

Es cierto que la adopcin por parte del Congreso de la Ley JASTA, quince aos despus del ataque a los smbolos de la superpotencia estadounidense el 11 de septiembre de 2001, que autorizaba a EE.UU. a perseguir al reino saud en indemnizacin de los daos sufridos por los piratas del aire de los cuales 14 de los 19 eran de nacionalidad saud- puso la espada de Damocles en suspensin sobre la dinasta wahab, pero al mismo tiempo Barack Obama aval la agresin saud a Yemen y muestra una cierta connivencia con los grupos yihadistas del terrorismo islmico, en particular en Siria.

De esta forma el primer presidente negro de Estados Unidos ha reforzado con su impulso de generosidad de final de mandato, sin la menor contrapartida, a un Estado que trata a sus propios negros, los falashas etopes, como ciudadanos de segunda aparcados en guetos y en empleos precarios y residuales.

Una ayuda militar escandalosa destinada principalmente a seguir masacrando a los palestinos y a continuar fagocitando Palestina con desprecio de la legalidad internacional de la cual EE.UU., en su calidad de miembro permanente de las Naciones Unidas, tiene el deber de preservar y defender.

38.000 millones de dlares de Estados Unidos a Israel en detrimento del pueblo estadounidense mientras ms de 40 millones de ciudadanos afroestadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza y 70 millones de ciudadanos de EE.UU. no disponen de ninguna cobertura social, a pesar del modesto Medicare de Obama.

Abanderado de los sueos de la comunidad negra de Estados Unidos y de todos los pueblos morenos del cuarto mundo (1), Obama no ha dejado mes tras mes, ao tras ao, de demostrar que solo es un BASP (Negro Anglosajn Protestante), una variante cromtica del WASP (Blanco Anglosajn Protestante).

As, el presidente ms cool del mundo ha sido, hasta el final, el ms decepcionante con respecto a las esperanzas que suscit.

La resolucin 2334

Presa de un remordimiento tardo frente al pas considerado el principal productor de alambradas del mundo y por otra parte deseoso de frenar las pulsiones expansionistas de Benjamn Netanyahu, Barack Obama le lanz un tiro de advertencia abstenindose de votar y de oponer su veto- a un texto de denuncia de la colonizacin israel.

La resolucin 2334 (2) adoptada por el Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 2016, que recogi 14 votos a favor y sali adelante gracias a la abstencin estadounidense, marca un hito en los anales diplomticos internacionales en cuanto que marca un precedente. Es el primer voto en ese sentido desde hace un cuarto de siglo, ms exactamente desde el Tratado de Washington que sell la paz entre Israel y Egipto el 29 de marzo de 1979, abre la va al hecho de que el paraguas diplomtico estadounidense ya no se despliega incondicionalmente para proteger a Israel y seala que el veto ya no es un derecho automtico para todo lo que concierne al Estado hebreo.

Un regalo envenenado a su sucesor xenfobo, el populista y ultrasionista Donald Trump, cuyo embajador en Israel, David Friedmann, ha anunciado su intencin de instalarse en Jerusaln y no en Tel Aviv, con una buena gresca diplomtica en perspectiva para el nuevo presidente durante los primeros cien das de su mandato presidencial.

El nmero de colonos se eleva a 590.000 en Cisjordania y Jerusaln Oriental, de ellos 90.000 ms all de la barrera de seguridad construida por los israeles. Un proyecto de ley en la Knesset dirigido a legalizar todos los puestos de avanzada colonias salvajes e ilegales segn el derecho israel- indica una grave deriva colonialista israel a seis meses de la celebracin del cincuentenario de la ocupacin de Cisjordania, en junio de 2017.

Constatacin de fracaso? De impotencia? Gesto de desafo a un pas que ha arruinado su balance diplomtico? La amonestacin tarda de John Kerry Israel pas que visit 25 veces en 4 aos de mandato- revela el mismo razonamiento, un arrepentimiento de pacotilla de un secretario de Estado en el final de misin por la desidia con la que trat las aspiraciones legtimas del pueblo palestino al mismo tiempo que un enfoque destinado a cortar la va a los desbordamientos hipersionistas del sucesor islamfobo del presidente Obama. En cualquier caso, seal de una viva irritacin con respecto a un aliado que podra aparecer en el fututo cada vez ms engorroso y cuyos desmanes estn en el origen del descrdito moral de Estados Unidos en el Tercer Mundo.

Al contrario de su predecesor George Bush, que invadi directamenteAfganistn (2001) e Irak (2003) en el marco de la guerra global contra el terrorismo, Barack Obama ha multiplicado las guerras por delegacin. Contra Libia y Siria dos pases rabes sin endeudamiento y aliados de los BRICS, particularmente de Rusia y de China- en el Mar Mediterrneo y paralelamente ha desarrollado guerras furtivas por medio de dronesampliando el despliegue de bases estadounidenses en el mundo: unas 60 bajo su mandato, 23 de ellas en frica.

Ms de 500 millones de dlares invirti el ejrcito estadounidense en la formacin de suplentes rabes para su empresa de balcanizacin del mundo rabe, especialmente en Siria e Irak. En vano. Y en pago del silencio de Washington sobre los crmenes de guerra de Arabia Saud en Yemen y otros lugares, Barack Obama aprob la venta de material de guerra al Reino por un montante de 151.000 millones durante su doble mandato presidencial.

Ante la preocupacin de Shimon Pres, entonces lder del Partido Laborista israel, por el comportamiento provocativo con respecto al Gobierno estadounidense de Ariel Sharon, el ultrahalcn primer ministro israel de la poca y mentor de Netanyahu, Sharonle respondi: No tengo miedo de las presiones estadounidenses sobre Israel. Nosotros, el pueblo judo, ejercemos una influencia sobre Estados Unidos. Ellos no ignoran esta realidad. Para ellos es prcticamente imposible llevar a cabo una poltica estadounidense en Oriente Medio sin el aval de los judos estadounidenses. Los judos estadounidenses controlan perfectamente los medios de comunicacin de EE.UU., e incluso a los miembros del Congreso. El lobby judo no permitir que el Congreso tome la menor medida hostil contra Israel, en una entrevista del 3 de octubre de 2001. La embajada de Israel en Washington determina el orden del da del Congreso por medio de los millonarios judos, concluy Sharon.

Recordemos que el montante de la ayuda estadounidense a Israel durante los mandatos de Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton, fue infinitamente ms alto que el coste de la guerra de Vietnam (1955-1975) que puso en marcha dos portaviones, una flota area de 500 aviones de combate, otros tantos helicpteros y un cuerpo expedicionario de 500.000 combatientes.

Que un presidente a la conquista de un segundo mandato haga demagogia halagando a sus electores potenciales podra ser comprensible, pero que un presidente en el final de su mandato conceda un finiquito desmesurado demostrando una mala gestin al dilapidar el presupuesto nacional en beneficio de un aliado incontrolable y despectivo, es contraproducente a largo plazo.

Ha dejado este trabajo sucio a su sucesor? Por qu tanta generosidad con un ser despectivo y despreciable? Miedo a ser tachado de antisemita? Mejor la sumisin que la revolucin? El ttulo de mejor aliado de Israel no es, ni mucho menos, un ttulo glorioso.

Soemos un infausto destino del predecesor de Barack Obama, George Bush jr., el peor presidente de Estados Unidos de todos los tiempos.

De sus compaeros ingleses de infortunio: Tony Blair y David Cameron.

De sus compadres franceses, el cuarteto socialista de siniestra memoria:

- Guy Mollet, el hombre Suez y Argel, la vergenza del socialismo francs.

- Lionel Jospin (Hizbul terrorista?), primer dirigente socialista eliminado en la primera vuelta de la competicin presidencial, el destino quebrado en plena gloria.

- Dominique Strauss Khan, quien se preguntaba todos los das qu poda hacer por la grandeza de Israel -y no de Francia donde haba sido elegido- antes de que su destino presidencial tropezara con una camarera de hotel.

- Franois Hollande y sus serenatas de amor en la cocina del lder de la derecha xenfoba israel, el ms impopular de los presidentes franceses en igualdad con su colega posgaullista atlantista, el mestizo Nicolas Sarkozy, destructor de Libia y de Siria, generador del flujo migratorio masivo de la ribera sur del mediterrneo hacia Europa.

El ttulo de mejor amigo de Israel constituye, a la vista de los hechos, una abdicacin de soberana a nivel del Estado y una alienacin mental al nivel de los individuos en cuanto que aniquila, tanto en un caso como en el otro, cualquier espritu crtico con respecto a un pas supuestamente amigo.

Ms all del culebrn electoral de la campaa presidencial estadounidense de 2016 y del traumatismo que podra haber generado en amplias capas de la poblacin, los estadounidenses se vern conducidos antes o despus a purgar sus demonios y a dejar de creer que pueden seguir sangrando eternamente al resto del planeta, a golpes de bonos del tesoro, para conservar su supremaca. Mientras tanto permanecen cautivos de Israel para la determinacin de su estrategia global y destruyen a sus opositores bajo una forma de caos constructor para la supervivencia de petromonarquas desacreditadas y criticadas, en las antpodas de los valores de la democracia estadounidense.

Notas de la traductora :

(1) El trmino cuarto mundo se refiere a la poblacin que vive en condicin de desproteccin, marginacin o riesgo social en reas pertenecientes al mundo industrializado.

(2) La resolucin 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones unidas, adoptada el 23 de diciembre de 2016, se refiere a la situacin de los asentamientos israeles en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusaln Oriental. La resolucin afirma que dichos asentamientos no tienen validez legal, los califica de flagrante violacin del derecho internacional y exige a Israel que detenga tales actividades y cumpla escrupulosamente las obligaciones y responsabilidades jurdicas que le incumben como poder ocupante en virtud del la Cuarta Convencin de Ginebra, relativa a la proteccin debida a las personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949.

La resolucin obtuvo 14 votos a favor y la abstencin de Estados Unidos. La medida fue aprobada por otros gobiernos de Europa Occidental, as como Amnista Internacional y J-Street. El Gobierno de Israel y el portavoz del Partido Republicano de Estados Unidos criticaron duramente al Gobierno de Estados Unidos por no vetar la resolucin. Asimismo el Gobierno de Israel retir los embajadores en Nueva Zelanda y Senegal y cancel visitas de autoridades de dichos pases y de Ucrania.

Resoluciones de la ONU incumplidas por Israel: http://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775

Ren Naba es periodista y escritor. Fue responsable del Monde arabo musulman en el servicio diplomtico de AFP y posteriormente asesor del director general de RMC Medio Oriente, responsable de informacin, miembro del grupo consultor del Instituto Escandinavo de los Derechos Humanos y de la Asociacin de Amistad eurorabe. Es autor de las siguientes obras: L'Arabie saoudite, un royaume des tnbres (Golias); Du Bougnoule au sauvageon, voyage dans l'imaginaire franais (Harmattan); Hariri, de pre en fils, hommes d'affaires, premiers ministres (Harmattan); Les rvolutions arabes et la maldiction de Camp David (Bachari) y Mdia et Dmocratie, la captation de l'imaginaire un enjeu du XXIme sicle (Golias).



Fuente: http://www.madaniya.info/2017/01/25/israel-etats-unis-bye-bye-barack-obama-sans-regret/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.