Una vasta zona marina donde se prohbe todo tipo de arte de pesca destructivo y slo se permite pescar atunes uno a uno tiene el potencial de salvaguardar el futuro de una de las comunidades insulares ms remotas del mundo.

La isla de Santa Elena, a menudo definida como el secreto del Atlntico, es un territorio britnico de ultramar situado en los trpicos meridionales del Ocano Atlntico. Es una de las islas habitadas ms remotas del planeta, alberga paisajes que parecen de otro mundo y est rodeada de aguas rebosantes de vida.

La isla, que presenta una superficie de 121 km2 y una zona martima que abarca 446.615 km2 de hbitats de mar abierto, se sita en una regin rica en fauna marina que tiene una larga tradicin de pesca con caa a pequea escala en la que el atn se captura uno a uno sin causar daos a otras criaturas marinas. Sin embargo, en la actualidad los preciosos recursos de los que dependen muchos de los isleos corren un riesgo constante de ser objeto de sobrepesca por parte de buques pesqueros extranjeros que faenan por todo el Ocano Atlntico. Otro problema es el bajo precio que los pescadores reciben en el muelle por sus capturas, que dificulta que los pescadores puedan ganarse la vida dignamente.

Un nuevo proyecto lanzado recientemente por la Fundacin internacional de pesca con caa (International Pole & Line Foundation, IPNLF), el Gobierno de Santa Elena y toda una serie de socios locales pretende salvaguardar la pesquera e incrementar las rentas de esta remota comunidad insular. El proyecto tiene por objetivo crear la un zona en la que slo se permita capturar pescado uno a uno con el fin de proteger una vasta rea ocenica frente a las actividades pesqueras destructivas y proporcionar una valiosa proteccin para la pesquera atunera de la comunidad local, que es socialmente responsable y presenta un bajo impacto medioambiental.

A travs de este proyecto, la fundacin IPNLF y los socios locales disearn polticas para promover y proteger el singular ecosistema de Santa Elena, as como la pesquera sostenible de atn a pequea escala que la comunidad islea opera desde hace dcadas. Durante los prximos tres aos, la asociacin trabajar con el Gobierno local con el fin de velar por que se adopten y se pongan en prctica polticas para prohibir todos los artes pesqueros destructivos, mejorar la gestin pesquera y reforzar las actividades de supervisin, control y vigilancia para evitar la pesca ilegal.

El proyecto introducir sistemas de trazabilidad, transparencia y registro de datos basados en las mejores prcticas e incrementar la seguridad martima. En sintona con todas estas medidas, los socios del proyecto tienen previsto comunicar los logros de esta pesquera a una audiencia mundial para que este modelo que recompensa la pesca de bajo impacto y la conservacin marina sirva de inspiracin a Gobiernos y comunidades costeras con ideas afines.

Declaraciones:

Perspectiva empresarial local

Stephane Weston, Gerente y Director de Operaciones de St Helena Fisheries Corporation, comenta: Mientras que muchos pequeos pases y territorios insulares se han comprometido a crear zonas de exclusin pesquera parcial, este proyecto elevar la conservacin marina a otro nivel. Imaginen una zona marina de 400.000 km2 en medio del Ocano Atlntico en la que los delfines, las ballenas, los tiburones y las tortugas no corren el peligro de toparse con artes de arrastre de fondo o lneas de palangre con anzuelos cebados. No habr ni una sola red de cerco con jareta que rodee los cardmenes de especies marinas. El proyecto no slo proporciona a Santa Elena una red de salvamento, sino que tambin ofrece la posibilidad de definir cmo debera funcionar la pesca en el siglo XXI, con una industria pesquera totalmente segura, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, de propiedad local y operada localmente. Este proyecto tambin supondr una contribucin significativa a la economa local mediante la elaboracin de productos de alta calidad destinados tanto a la comercializacin local como a la exportacin.

Perspectiva de los organizadores jefes y las ONG internacionales

De acuerdo con Adam Baske, Director de polticas y divulgacin de IPNLF: Como organizacin internacional que trabaja para desarrollar las pesqueras atuneras con captura de pescado uno a uno y demostrar el valor que revisten dichas pesqueras para las comunidades costeras, este proyecto nos apasiona enormemente. La clave de su xito pasar por asegurarse de que las comunidades pesqueras y toda la isla en general se beneficien de estos compromisos, y eso es precisamente lo que proponemos. Tambin creemos que promover las innovadoras polticas que Santa Elena est dispuesta a a aplicar pondr este tipo de pesqueras en el foco de atencin, haciendo que los proveedores, los minoristas y los consumidores tomen an ms consciencia de lo importante que es hacer elecciones inteligentes en materia de productos de la pesca y convirtiendo a Santa Elena en una inspiracin mundial para Gobiernos y grandes Estados ocenicos con ideas afines.

Perspectiva del Gobierno local

La Gobernadora Lisa Phillips comenta: Durante siglos, los habitantes de Santa Elena han mantenido estrechos vnculos con las aguas que les rodeaban y con sus preciosos recursos. Nuestro inherente respeto por el ecosistema marino ha hecho que la sostenibilidad permaneciera al frente de nuestra poltica pesquera, junto con la necesidad de proporcionar un futuro ms brillante a nuestra comunidad pesquera. Es por ello que saludo la labor de IPNLF a la hora de ayudarnos a implementar una zona especial de conservacin marina que permita preservar la rica biodiversidad marina de la isla y mejorar los intereses comerciales de los que tienen en la pesca su medio de subsistencia.

Derek Henry, Director en funciones del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Santa Elena: Los beneficios que prev conseguir Santa Elena a travs de este proyecto supondrn un enorme apoyo de cara a la puesta en prctica del plan de gestin marina y la estrategia del sector pesquero de Santa Elena. El proyecto contribuir de forma significativa a las aspiraciones locales del sector pesquero de mejorar la colaboracin y trabajar juntos de forma ms inteligente en beneficio de los usuarios y beneficiarios presentes y futuros del entorno marino. Como muestra de nuestro compromiso con este proyecto, el Gobierno y las partes interesadas locales ya han acordado prohibir las actividades de pesca con palangre durante todo el periodo de duracin de la iniciativa.

El proyecto cuenta con el apoyo de Oceans 5, una colaboracin internacional de donantes motivados por las oportunidades que pueden proporcionar beneficios duraderos a las comunidades costeras.

ACERCA DE ST. HELENA FISHERIES CORPORATION

St. Helena Fisheries Corporation (SHFC) es una organizacin no gubernamental fundada en 1979 en virtud de la ordenanza de St Helena Fisheries Corporation con el propsito de respaldar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en la isla. SHFC colabora con la asociacin de pescadores y otras partes interesadas locales, incluyendo el Departamento de Agricultura y Recursos Naturales del Gobierno de Santa Elena, con el fin de desarrollar la industria pesquera local. Adems de desempear este papel, la compaa es responsable de la compra, la transformacin y/o el almacenamiento de todo el pescado capturado, as como de la comercializacin de los productos de la pesca tanto localmente como en el extranjero. Regula los precios dentro del sector, facilita las actividades comerciales, asiste a la comunidad pesquera a la hora de acceder a la financiacin y proporciona servicios prcticos de apoyo, incluyendo el suministro de efectos navales, combustible, hielo y cebo.

ACERCA DE IPNLF

La International Pole & Line Foundation (IPNLF) trabaja para desarrollar, respaldar y promover en todo el mundo pesqueras de atn con caa y lnea de mano socialmente y medioambientalmente responsables. IPNLF tiene la ambicin de contribuir al desarrollo de unas pesqueras costeras florecientes que beneficien a la gente, a las comunidades, a las empresas y a los entornos marinos vinculados a ellas. Como polo de concentracin de organizaciones con la misma ideologa, utilizamos la influencia del mercado para forjar el cambio a travs de proyectos prcticos dentro del sector pesquero y cooperacin entre las partes interesadas. Todas las organizaciones que participan en la cadena de suministro de atn capturado uno a uno pueden ser miembros de IPNLF. Gracias a la alianza con nuestros miembros, IPNLF demuestra el valor de los atunes capturados uno a uno a los clientes, a los responsables de la toma de decisiones polticas y a los diferentes actores de la cadena de suministro. Nos movemos dentro del mbito de la ciencia, la poltica y el sector de los productos de la pesca utilizando un enfoque basado en las pruebas cientficas y orientado hacia la identificacin de soluciones; para llevar a cabo nuestra labor contamos con el asesoramiento y las orientaciones de nuestro Comit Consultivo Cientfico y Tcnico y nuestro Consejo de Administracin.

La fundacin IPNLF se registr oficialmente en el Reino Unido en 2012 (organizacin sin nimo de lucro registrada bajo el n 1145586), cuenta con sucursales en Londres y en las Maldivas y con personal en Indonesia.

PERSONAS DE CONTACTO

Juliette Tunstall, Responsable de Comunicaciones, International Pole & Line Foundation

E-mail: juliette.tunstall @ipnlf.org Tel: +44 (0)7834 320268

Jason Holland , Asesor de Medios y Comunicaciones, International Pole & Line Foundation

E-mail jason.holland @ipnlf.org Tel: +44 (0)7908 908953

