"Las nias aprenden a subestimar a su propio gnero desde los 6 aos"



Un estudio publicado en la revista Science refleja lo pronto que cristalizan los estereotipos de gnero en las nias y cmo asocian por defecto que cuando se habla de una persona brillante se est hablando de un nio. Los autores creen que es posible que estos factores condicionen su carrera de por vida.

Las nias de seis aos tienen menos tendencia a pensar que personas de su gnero puedan ser brillantes, comparadas con los nios. As lo dice un estudio publicado este jueves en la revista Science que tambin ha descubierto que las nias a esta edad suelen alejarse ms que los nios de actividades supuestamente para muy, muy listos. Los resultados demuestran una tendencia preocupante, dado que las aspiraciones acadmicas de hombres y mujeres jvenes se basan en estereotipos de gnero. El trabajo ha sido liderado por Lin Bian, estudiante de doctorando de la Universidad de Illinois y la profesora de psicologa Andrei Cimpian, quienes aseguran que este tipo de estereotipos tienen un impacto a largo plazo en la vida de las mujeres.Aunque el estereotipo de asociar la brillantez con los hombres no se ajuste a la realidad, puede pasar factura en las aspiraciones de las chicas y en sus futuras carreras, asegura Cimpian. Nuestra sociedad tiende a asociar la genialidad ms con los hombres que con las mujeres y esta idea aleja a las mujeres de trabajos en los que se percibe que es necesaria esta capacidad, aade Bian. Queramos saber si los nios pequeos adoptan estos estereotipos.

Para conocer mejor los estereotipos de gnero, Lin Bian y su equipo hicieron una serie de experimentos con nios de entre 5 y 7 aos la edad a la que comienzan los estereotipos. Primero, se les contaba una breve historia sobre una persona muy, muy inteligente, sin pistas sobre su gnero. Con 5 aos, tanto los nios como las nias tenan la misma probabilidad de pensar en el protagonista como alguien perteneciente a su gnero, pero a los 6 y los 7 aos, las chicas tenan muchas menos probabilidades que los nios de asociar la genialidad con su propio gnero.



En otro cuestionario, los participantes tenan que adivinar cul de cuatro nios, dos chicos y dos chicas, saca las mejores notas. En contraste con la prueba anterior, aqu no haba diferencias significativas entre las nias ms pequeas y las ms mayores en su probabilidad de elegir a otras nias como mejores estudiantes. As que las percepciones de las nias sobre las notas escolares eran distintas de sus percepciones sobre la brillantez.





Por ltimo, a los nios se les presentaban dos juegos innovadores, uno supuestamente para nios muy, muy listos, y el otro para nios que se esfuerzan mucho. Los investigadores descubrieron que no haba diferencia a la hora de elegir los juegos entre los nios y nias de 5 aos, pero con 6 y 7 aos las chicas estaban menos interesadas que los chicos en el juego para nios inteligentes. Ambos gneros se interesaban igualmente por el de nios que se esfuerzan.En un trabajo anterior, recalca Sarah-Jane Leslie, coautora del estudio, descubrimos que las mujeres adultas reciban menos altos cargos en campos en los que se requiere brillantez, y estos nuevos resultados muestran que estos estereotipos empiezan a afectar a las decisiones de las chicas a una edad descorazonadoramente temprana.Referencia al estudio citado: Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence childrens interests (Science)